Les vaccins expérimentaux contre la Covid sont des systèmes d’administration d’armes biologiques qui inondent les organes vitaux et la circulation sanguine de protéines de pointe inflammatoires

Après la publication des courriels de Fauci, il est maintenant clair que de hauts responsables de la santé publique ont conspiré pour dissimuler l’origine de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, une toxine de laboratoire qui est maintenant injectée sous forme d’ARN messager et traduite dans des cellules humaines. Les protéines de pointe inflammatoires sont maintenant répliquées dans les cellules humaines, subvertissant la synthèse protéique naturelle des cellules, tout en s’infiltrant dans la circulation sanguine et en s’accumulant dans les organes vitaux. Une étude montre que la protéine de pointe peut envahir et vivre dans le tissu neural, infectant les neurones et provoquant un neurotropisme.

La sous-unité S1 de la protéine de pointe pénètre dans le tissu parenchymateux du cerveau dans les modèles murins. Les cellules endothéliales du cerveau tentent de cacher la protéine de pointe dans le glycocalyx capillaire cérébral, ce qui peut entraîner une dégradation du glycocalyx, un dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique (BHE) et un œdème cérébral.

Les protéines de pointe causant des lésions cérébrales, sont dix fois plus puissantes lorsqu’elles sont injectées

Lorsque ces protéines de pointe traversent la BHE, elles induisent une inflammation des neurones et altèrent le fonctionnement de base du système nerveux central. Une étude de Nature Neuroscience révèle que la protéine de pointe S1 du SRAS-CoV-2 est conçue pour se fixer à l’enzyme de conversion de l’angiotensine-2 (ACE2), traverser la BHE et endommager les systèmes cardiovasculaire et nerveux central. La protéine de pointe peut manipuler le système nerveux central, provoquant un afflux de cytokines et déclenchant une tempête de cytokines. Cet afflux de cytokines peut également traverser la barrière hémato-encéphalique, endommageant davantage la réponse immunitaire. Lorsque la protéine de liaison virale traverse la barrière hémato-encéphalique, elle permet au virus de traverser également la barrière hémato-encéphalique, permettant au virus d’influencer directement les régions du cerveau qui régulent la fonction respiratoire. Selon l’étude, les protéines de pointe injectées dépassent la BHE environ dix fois plus que l’exposition intranasale.

La protéine de pointe se fixe principalement à l’ACE2, mais peut également se fixer à d’autres protéines. La protéine de pointe traverse non seulement la barrière hémato-encéphalique, mais elle se déplace également dans la circulation sanguine, provoquant des caillots sanguins. Cette toxine attaque également le bulbe olfactif, le foie, la rate et les reins.

Les protéines de pointe déployées via des vaccins imitent un système de livraison d’armes biologiques

Byram Bridle, immunologiste viral et professeur agrégé à l’Université de Guelph, en Ontario, a déclaré que la communauté médicale « avait fait une grosse erreur » en déployant des programmes de protéines de pointe par le biais de campagnes de vaccination de masse. Le Dr Bridle était l’un des scientifiques qui ont travaillé sur le développement d’un vaccin contre la Covid-19. Le Dr Bridle mentionne une « étude de biodistribution » qui montre comment la protéine de pointe s’échappe dans le sang après la vaccination et circule pendant plusieurs jours, s’accumulant dans les organes et les tissus. La protéine de pointe peut attaquer la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales et à des « concentrations assez élevées » dans les ovaires.

« Nous savons depuis longtemps que la protéine de pointe est une protéine pathogène. C’est une toxine. Elle peut causer des dommages à notre corps s’il entre en circulation », a déclaré Bridle. Les scientifiques ont supposé que le vaccin n’affecterait que les muscles deltoïdes, reproduirait les protéines de pointe dans les cellules du site de vaccination et déclencherait une réponse immunitaire localement. Cependant, les protéines de pointe s’échappent du site de vaccination et s’échappent dans la circulation sanguine. Ces toxines peuvent provoquer une agglutination du sang ou des saignements cérébraux.

Les méthodes de déploiement de ces vaccins expérimentaux contre la Covid ne sont pas non plus indicatives de la médecine. Il n’y a actuellement AUCUN consentement éclairé pour ces injections et AUCUN respect pour la dignité humaine ou l’autodécision. Les méthodes de son déploiement sont des tactiques de guerre, et nos propres gouvernements et systèmes médicaux sont armés contre nous. Le vaccin peut être décrit plus précisément comme un système de distribution d’armes biologiques car il est déployé par la coercition, la fraude médicale, la corruption, l’intimidation, la discrimination et la ségrégation.

Les gouvernements ont forcé à plusieurs reprises les citoyens à se verrouiller pour forcer l’adoption. On dit aux citoyens que leur vie ne reprendra pas son cours normal tant qu’ils ne se soumettront pas. Les gouvernements ont volé de l’argent aux contribuables et l’affichent maintenant comme des prix dans les loteries de vaccins. Le CDC essaie d’utiliser les passeports vaccinaux pour diviser la nation, en profilant et en contrôlant les vaccinés tout en séparant et en persécutant les non vaccinés.

Apprenez-en plus dans l’interview avec l’immunologiste Byram Bridle :

https://www.brighteon.com/2495a88b-90ad-4411-9171-faef76358dbc

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

LE VACCIN COVID CONTIENT LE VIRUS VIH ET UNE PUCE 5G – FAUCI SAVAIT TOUT CELA

Le président Trump a annoncé son intention de reprendre ses fonctions en août 2021.

Compilation de toutes les preuves qui sortent pour que tout le monde voie clairement qu’il s’agit de la preuve absolue du GÉNOCIDE.

Que faudra-t-il pour ARRÊTER CECI ?

LE VACCIN COVID CONTIENT DES BRANCHES DE VIH.

Compilation d’explosion d’informations complètes.

Vidéo: BIT CHUTE

Roger Stone : Tony Fauci deviendra l’un des grands meurtriers de tous les temps

Roger Stone de https://stonefamilyfund.com rejoint The Alex Jones Show pour expliquer comment Fauci entrera dans l’histoire parmi Hitler et Mao comme l’un des grands meurtriers de masse de tous les temps.

UN HOMME CRASH UNE VOITURE APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN COVID. IL SEMBLE QUE CES GENS VACCINéS SONT DEVENUS UN RISQUE PUBLIC.

Pfizer a coupé les coins ronds et réduit les normes de qualité pour produire un vaccin contre la Covid à une «vitesse de chaîne»

Le site Web TrialSite News a obtenu des documents révélateurs montrant que le géant pharmaceutique Pfizer a coupé les coins ronds et réduit les normes de qualité pour précipiter la production de son vaccin contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) à « une vitesse de distorsion ».

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech n’ont pas examiné en profondeur les problèmes de biodistribution et de pharmacocinétique liés à leur injection expérimentale de thérapie génique avant de la soumettre à l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour examen, nous le savons maintenant.

Les études de biodistribution sont conçues pour tester où un composé injecté se déplace dans tout le corps lors de sa libération, en particulier en ce qui concerne les organes et les tissus vitaux. Le but est de déterminer où aboutit un vaccin afin que nous sachions comment les gens vont réagir.

Au lieu d’en mener une vraie, cependant, Pfizer a coupé les coins ronds et a utilisé une injection d’ARNm « de substitution » qui produit la protéine luciférase plutôt que la variété BNT162b2 réellement administrée au public.

« Aucune étude pharmacocinétique ou de biodistribution traditionnelle n’a été réalisée avec le vaccin candidat BNT162b2 », ont admis les examinateurs de l’EMA à propos des actions frauduleuses de Pfizer.

Les documents réglementaires révèlent également que Pfizer n’a pas suivi les protocoles de gestion de la qualité standard de l’industrie lors des études de toxicologie préclinique de son injection. Ces études clés ne respectaient pas les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

« Les bonnes pratiques de laboratoire ou BPL sont un ensemble de principes destinés à assurer la qualité et l’intégrité des études de laboratoire non cliniques utilisées comme base pour les permis de recherche ou de commercialisation de produits réglementés par les agences gouvernementales », explique The Defender, un bulletin d’information de Children’s Health Défense (CHD).

« Le terme BPL est le plus souvent associé à l’industrie pharmaceutique et aux tests sur les animaux non cliniques requis qui doivent être effectués avant l’approbation de nouveaux produits pharmaceutiques. »

Pfizer a menti sur les essais de vaccin contre la Covid pour accélérer une injection dangereuse

Le fondateur et PDG de TrialSite, Daniel O’Connor, a déclaré que Pfizer essayait essentiellement d’accélérer le calendrier de développement du vaccin pour mettre son injection sur le marché le plus rapidement possible. C’est ce qu’on attendait du programme « Operation Warp Speed ​​» de Donald Trump.

« Les implications de ces résultats sont que Pfizer essayait d’accélérer le calendrier de développement du vaccin en fonction des pressions de la pandémie », aurait déclaré O’Connor.

« Le défi est que les processus, tels que les bonnes pratiques de laboratoire, sont d’une importance primordiale pour la qualité et, en fin de compte, pour la sécurité des patients. Si des étapes aussi importantes sont ignorées, l’analyse risques-avantages devra être convaincante. »

Même les médicaments génériques réutilisés qui ont des antécédents établis d’innocuité et d’efficacité pour un autre usage doivent encore passer par « toujours plus d’études pour prouver leur valeur », dit O’Connor. Pfizer, cependant, a reçu « encore plus de discrétion avec une technologie radicalement nouvelle basée sur les sciences de la vie ».

Bien qu’il soit normalement pratique courante pour l’EMA de divulguer son évaluation des soumissions de nouveaux médicaments expérimentaux, l’injection de virus chinois de Pfizer n’a donné aucun résultat des études de biodistribution qui ont été incluses dans son résumé public de l’EMA.

La méthode utilisée par Pfizer dans les essais était, bien sûr, inadéquate et donnait l’impression que les composants de l’injection restaient dans une zone beaucoup plus petite qu’ils ne le font réellement dans le monde réel. Comme l’indique le document de l’EMA :

« Biodistribution : plusieurs rapports de la littérature indiquent que les ARN formulés par LNP peuvent se distribuer de manière plutôt non spécifique à plusieurs organes tels que la rate, le cœur, les reins, les poumons et le cerveau. Dans le même ordre d’idées, les résultats de l’étude nouvellement transmise 185350 indiquent un schéma de biodistribution plus large.

Cela expliquerait pourquoi le nombre de déclarations d’effets indésirables graves continue d’augmenter. Les personnes qui se sont fait injecter souffrent maintenant de toute une série de problèmes de santé qui indiquent que les composants de l’injection se propagent dans tout leur corps à des endroits qui n’ont jamais été divulgués dans les données des essais, notamment dans la rate, les ovaires et d’autres organes et tissus.

Vous trouverez plus d’informations sur la fraude au vaccin contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

