Dr Peter McCullough – Les vaccins COVID ont déjà tué 50 000 Américains

La pandémie était planifiée et constitue « un crime contre l’humanité ».

« Nous avons maintenant un lanceur d’alerte au sein du CMS, et nous avons deux lanceurs d’alerte dans le CDC », a révélé le médecin. « Nous pensons que nous avons 50 000 morts américains. Cinquante mille morts. Nous avons donc en fait plus de décès dus au vaccin par jour que certainement la maladie virale de loin. C’est essentiellement du bioterrorisme propagé par injection.

Dr McCullough: les vaccins COVID ont déjà tué jusqu’à 50 000 Américains, selon les dénonciateurs

Par Debra Heine

(henrymakow.com)

Dans une interview extraordinaire la semaine dernière, le Dr Peter McCullough, professeur américain de médecine et vice-chef de médecine interne à l’Université Baylor, a déclaré que le monde a été soumis à une forme de bioterrorisme, et que la suppression des premiers traitements pour COVID-19 – comme l’hydroxychloroquine – « était étroitement lié au développement d’un vaccin ».

Le Dr McCullough a fait ces commentaires explosifs lors d’un webinaire le 11 juin avec le Dr Reiner Fuellmich, un avocat plaidant allemand, qui pense que la pandémie était planifiée et qu’elle est « un crime contre l’humanité ».

McCullough a déclaré qu’il pensait que le bioterrorisme s’était déroulé en deux étapes – la première vague étant le déploiement du coronavirus et la seconde, le déploiement de vaccins dangereux, qui, selon lui, pourraient déjà être responsables de la mort de jusqu’à 50 000 Américains.

Le Dr McCullough pratique la médecine interne et la cardiologie, est rédacteur en chef de Reviews in Cardiovascular Medicine, rédacteur en chef de l’American Journal of Cardiology, rédacteur en chef du manuel Cardiorenal Medicine et président de la Cardiorenal Society.

« La première vague du bioterrorisme est un virus respiratoire qui s’est propagé à travers le monde et a touché relativement peu de personnes – environ un pour cent de nombreuses populations – mais a généré une grande peur », a expliqué McCullough lors du webinaire Oval Media avec d’autres médecins. Il a noté que le virus ciblait « principalement les personnes fragiles et les personnes âgées, mais pour les personnes par ailleurs bien portantes, c’était un peu comme avoir le rhume ».

Le Dr McCullough a expliqué plus tard qu’il avait traité de nombreux patients atteints de la maladie, écrit des articles à ce sujet, avait lui-même la maladie et avait également vu un décès dans sa propre famille en raison de COVID.

Le médecin a déclaré qu’il pensait que la peur du virus avait été utilisée très rapidement pour générer des politiques qui auraient un impact considérable sur la vie humaine, telles que les blocages draconiens.

« Chaque chose qui a été faite en santé publique en réponse à la pandémie a aggravé la situation », a-t-il souligné.

McCullough a expliqué qu’au début, en tant que médecin traitant des patients COVID, il a proposé un schéma de traitement précoce pour les personnes atteintes du virus, qui a réduit les séjours à l’hôpital d’environ 85%, et a déclaré qu’il avait commencé à publier des articles sur ce qu’il avait appris. Le médecin a noté qu’il avait « rencontré une résistance à tous les niveaux » en termes de traitement réel des patients et de publication de ses articles.

« Heureusement, j’avais assez de force de publication pour publier les deux seuls articles de toute la littérature médicale qui enseignent aux médecins comment traiter les patients COVID-19 à domicile pour éviter l’hospitalisation », a-t-il déclaré.

« Ce que nous avons découvert, c’est que la suppression du traitement précoce était étroitement liée au développement d’un vaccin, et l’ensemble du programme – et dans un sens, la première phase du bioterrorisme – a été déployé, [et] visait vraiment à maintenir la population dans peur, et isolément les préparer à accepter le vaccin, qui semble être la phase deux d’une opération de bioterrorisme. »

McCullough a expliqué que le coronavirus et les vaccins livrent « au corps humain, la protéine de pointe, [qui est] le gain de fonction cible de cette recherche sur le bioterrorisme ».

Il a reconnu qu’il ne pouvait pas sortir et dire tout cela à la télévision nationale parce que l’établissement médical a fait un travail si minutieux de propagande sur le problème.

« Ce que nous avons appris au fil du temps, c’est que nous ne pouvions plus communiquer avec les agences gouvernementales. En fait, nous ne pouvions pas communiquer avec nos collègues propagandistes dans les grands centres médicaux, qui semblent tous être sous le charme, presque comme s’ils avaient été hypnotisés.

« Les bons médecins font des choses impensables, comme injecter de l’ARN messager biologiquement actif qui produit cette protéine de pointe pathogène chez les femmes enceintes. Je pense que lorsque ces médecins se réveilleront de leur transe, ils seront choqués de penser à ce qu’ils ont fait aux gens », a-t-il déclaré, faisant écho à ce que lui et le Dr Harvey Risch, professeur à la Yale School of Public Health, a déclaré à l’animatrice de Fox News Laura Ingraham lors d’une interview le mois dernier.

McCullough a déclaré à Fuellmich que l’été dernier, il avait lancé une initiative de traitement précoce pour garder les patients COVID hors de l’hôpital, ce qui impliquait d’organiser plusieurs groupes de médecins aux États-Unis et à l’étranger. Le médecin a noté que certains gouvernements ont essayé d’empêcher ces médecins de fournir les traitements, mais avec l’aide de l’Association des médecins et chirurgiens, ils ont pu publier un guide du patient à domicile et, aux États-Unis, ont organisé quatre télé-médicaux différents. et quinze services télémédicaux régionaux.

De cette façon, les personnes atteintes de COVID-19 ont pu appeler ces services et se faire prescrire les médicaments dont elles avaient besoin dans les pharmacies locales ou les pharmacies de distribution par correspondance, a-t-il expliqué.

« Sans que le gouvernement comprenne vraiment ce qui se passait, nous avons écrasé la courbe épidémique des États-Unis », a affirmé McCullough. « Vers la fin décembre et janvier, nous avons essentiellement pris en charge la pandémie avec environ 500 médecins et services de télémédecine, et à ce jour, nous traitons environ 25% de la population américaine COVID-19 qui est en fait à haut risque, plus âgée. 50 avec des problèmes médicaux qui présentent des symptômes graves.

Le médecin a déclaré que sa conviction que la suppression du traitement précoce était « étroitement liée » aux vaccins, c’est ce qui l’a amené à concentrer son attention sur la mise en garde du public sur les vaccins.

« Nous savons qu’il s’agit de la phase deux du bioterrorisme, nous ne savons pas qui est derrière, mais nous savons qu’ils veulent une aiguille dans chaque bras pour injecter de l’ARN messager ou de l’ADN adénoviral dans chaque être humain », a-t-il déclaré. « Ils veulent chaque être humain. » Le médecin a par la suite averti que les vaccins expérimentaux pourraient finalement conduire à des cancers et stériliser les jeunes femmes.

Le Dr McCullough a déclaré que son objectif était de mettre à part un grand groupe de personnes auxquelles le système ne peut pas accéder, qui comprendrait celles qui ont déjà eu le virus, celles qui sont immunisées, les enfants, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Le cardiologue a poursuivi en disant que parce qu’il n’y a aucun avantage clinique chez les jeunes à recevoir le vaccin, même un cas de myocardite ou de péricardite après les injections « c’est trop », même si le CDC est au courant de centaines de rapports alarmants sur des cas de gonflement cardiaque chez les adolescents et les jeunes adultes, ils ne réévalueront la question que plus tard en juin. Il a accusé l’établissement médical de négliger de faire quoi que ce soit pour réduire les risques des vaccins.

En tant que personne qui a présidé plus de deux douzaines de conseils de surveillance de la sécurité des vaccins pour la FDA et le National Institute for Health, McCullough avait la possibilité de critiquer la façon dont les vaccins ont été déployés.

«Avec ce programme, il n’y a pas de comité des événements critiques, il n’y a pas de conseil de surveillance de la sécurité des données et il n’y a pas de comité d’éthique humaine. Ces structures sont obligatoires pour toutes les grandes enquêtes cliniques, et donc le mot qui est vraiment utilisé pour ce qui se passe est malversation, c’est un acte répréhensible des personnes en position d’autorité », a expliqué le médecin.

« Sans aucune mesure de sécurité en place, vous pouvez voir ce qui se passe », a-t-il poursuivi.

« Fondamentalement, c’est la plus grande application d’un produit biologique avec la plus grande quantité de morbidité et de mortalité dans l’histoire de notre pays. »

« Nous sommes à ce jour à plus de 5 000 décès, comme vous le savez, et je pense à environ 15 000 hospitalisations. Dans l’UE, c’est plus de 10 000 décès. Nous travaillons avec les données du Center for Medicaid (CMS), et nous avons une assez bonne avance que le nombre réel est dix fois. »

McCullough a expliqué que parce que la base de données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ne représente qu’environ 10 pour cent des mauvaises réactions aux vaccins, son équipe a dû se tourner vers d’autres sources d’informations.

« Nous avons maintenant un lanceur d’alerte au sein du CMS, et nous avons deux lanceurs d’alerte dans le CDC », a révélé le médecin. « Nous pensons que nous avons 50 000 morts américains. Cinquante mille morts. Nous avons donc en fait plus de décès dus au vaccin par jour que certainement la maladie virale de loin. C’est essentiellement du bioterrorisme propagé par injection.

Le Dr McCullough a déclaré avoir vu des personnes dans son bureau avec des cas de thrombose de la veine porte, de myocardite et de graves problèmes de mémoire après la vaccination. « C’est tellement déconcertant », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il avait récemment été violemment attaqué dans les médias par une femme de Singapour liée à la Fondation Gates.

Le Dr McCullough a ensuite exprimé une théorie effrayante selon laquelle les vaccins auraient pu être conçus pour réduire la population mondiale.

« Si vous dites que tout cela est un programme de la Fondation Gates pour réduire la population, cela correspond très bien à cette hypothèse, n’est-ce pas ? La première vague était de tuer les personnes âgées par infection respiratoire, la deuxième vague est de prendre les survivants et de cibler les jeunes et de les stériliser », a-t-il déclaré.

« Si vous remarquez les messages dans le pays, aux États-Unis, ils ne s’intéressent même plus aux personnes âgées maintenant. Ils veulent les enfants. Ils veulent des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants ! Ils se concentrent tellement sur les enfants », a-t-il déclaré, notant qu’à Toronto, au Canada, le mois dernier, ils ont attiré les enfants avec des promesses de crème glacée pour obtenir le vaccin. Selon un rapport, le gouvernement de l’Ontario – qui n’exige pas le consentement des parents pour que les enfants se fassent vacciner – a encouragé les enfants à se faire vacciner Pfizer lors d’un événement de vaccination contextuel.

« Ils ont retenu les parents et vacciné les enfants », a déclaré le médecin. Il a déclaré que la mère de sa femme canadienne avait été vaccinée de force contre son gré.

McCullough a prédit que les États-Unis se préparent à forcer les gens à recevoir les injections.

—–

Connexes – « Le président Leng Youbin, a déclaré à un forum que les ventes [de lait infantile] chuteraient fortement au cours des un et deux ans à venir, car de nombreuses femmes ne peuvent pas avoir d’enfants dans les six mois suivant la vaccination contre le coronavirus, ont rapporté les médias continentaux. »

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/2/174200/China-Feihe-to-buy-back-shares

https://www.henrymakow.com/2021/06/covid-vaccines-have-already-killed.html?_ga=2.30785533.319600760.1622905010-903648786.1588285733

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News

RÉACTION DES FILLES SUR LE VACCIN PFIZER : AVEUGLES, SOURDES, PARALYSIES DE LA GORGE, TREMBLEMENTS !

Les criminels de Covid ont conçu l’arme biologique -19 pour provoquer une perte de tissu cérébral entraînant une perte d’odorat et de goût

Perte de tissu cérébral citée chez les patients COVID-19 : étude

Par Charlie McCarthy | NEWSMAX

COVID-19 pourrait provoquer une perte à long terme de tissu cérébral, selon une étude qui a examiné l’imagerie cérébrale avant et après une infection à coronavirus.

Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont publié mardi leurs résultats sur medRxiv, en s’appuyant sur les données de l’étude U.K. Biobank. L’étude n’a pas encore été évaluée par des pairs.

Les scans du cerveau effectués avant la pandémie de coronavirus ont été comparés aux scans effectués environ 3 ans plus tard. Inclus étaient 394 patients COVID-19 et 388 volontaires sains.

Parmi les patients, 15 ont été hospitalisés et les autres ne présentaient que des symptômes légers à modérés, voire aucun symptôme.

« Nos résultats concernent donc systématiquement la perte de matière grise dans les zones corticales limbiques directement liées au système olfactif et gustatif primaire », ou des zones du cerveau liées à la perception de l’odorat et du goût, ont écrit les auteurs.

Le Dr Scott Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins COVID Pfizer, a déclaré à CNBC que la destruction du tissu cérébral pourrait expliquer pourquoi les patients ont perdu leur odorat.

« La diminution de la quantité de tissu cortical s’est produite dans des régions du cerveau proches des endroits responsables de l’odeur », a déclaré Gottlieb. « Ce que cela suggère, c’est que l’odeur, la perte de l’odorat, n’est qu’un effet d’un processus plus primaire en cours, et ce processus est en fait un rétrécissement du tissu cortical. »

Les auteurs ont déclaré que l’ensemble d’analyses effectuées avant la pandémie renforce les résultats car ils aident à différencier les effets de la maladie COVID-19 des problèmes de santé préexistants des patients.

Les trois zones cérébrales révèlent une « perte significative » d’épaisseur et de volume de matière grise chez les patients COVID-19, selon les auteurs, où se trouvent le « gyrus parahippocampique, le cortex orbitofrontal latéral et l’insula supérieure ».

Les « effets délétères les plus forts du COVID-19 pourraient être observés principalement dans l’hémisphère gauche », ont-ils ajouté.

Les comparaisons des patients hospitalisés « n’étaient pas significatives », mais les auteurs ont noté des résultats « comparativement similaires » au groupe plus large de patients atteints de coronavirus avec « une plus grande perte de matière grise dans le cortex cingulaire, le noyau central de l’amygdale et la corne de l’hippocampe ».

Les chercheurs ont déclaré qu’il y avait « un nombre élevé de cas bénins » et ont ajouté « il y a un besoin fondamental de plus d’informations sur les effets cérébraux de la maladie, même dans sa forme la plus bénigne ».

Bien qu’exprimant leur confiance dans les résultats de l’étude, les chercheurs n’ont pas réussi à relier le coronavirus à la perte de tissu cérébral.

Cela était dû en partie au fait que l’étude n’avait pas ventilé les patients en fonction de facteurs tels que la saturation en oxygène, et d’autres limitations impliquaient un « petit nombre de participants d’origine asiatique, noire ou d’autres origines ethniques autres que blanches ».

Les auteurs ont également déclaré qu’il y avait des problèmes pour obtenir des données à partir de kits de test avec une précision variable.

« En utilisant des méthodes automatisées, objectives et quantitatives, nous avons pu découvrir un schéma spatial cohérent de perte de matière grise dans les régions limbiques du cerveau formant un réseau olfactif et gustatif », ont écrit les auteurs.

« Que ces changements anormaux soient la marque de la propagation de la maladie (ou du virus lui-même) dans le cerveau, ce qui peut préfigurer une future vulnérabilité du système limbique, y compris la mémoire, pour ces patients, reste à étudier », les auteurs mentionné.

___

https://www.newsmax.com/us/brain-tissue-loss-covid-patients/2021/06/18/id/1025646/

https://stateofthenation.co/?p=69758

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Tap News

CDC SUPPRIME 150 000 DÉCÈS PAR VACCIN DU SITE WEB DE VAERS. COUVERTURE ET CORRUPTION EN COURS. ATTRAPÉ!!!

Selon un sondage, la majorité des médecins refusent les injections de COVID

Par l’Association des médecins et chirurgiens américains

Sur les 700 médecins ayant répondu à une enquête sur Internet de l’Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), près de 60% ont déclaré qu’ils n’étaient pas « complètement vaccinés » contre la COVID.

Cela contraste avec l’affirmation de l’American Medical Association selon laquelle 96 pour cent des médecins praticiens sont complètement vaccinés. Ceci était basé sur 300 répondants.

Aucune des deux enquêtes ne représente un échantillon aléatoire de tous les médecins américains, mais l’enquête de l’AAPS montre que le soutien des médecins à la campagne d’injection de masse est loin d’être unanime.

« Il est faux d’appeler une personne qui rehttps://aapsonline.org/majority-of-physicians-decline-covid-shots-according-to-survey/fuse une injection un » anti-vaccination « », déclare la directrice exécutive de l’AAPS, Jane Orient, M.D. » Pratiquement aucun médecin n’est » anti-antibiotique » ou » anti-chirurgical », alors que tous sont opposés aux traitements qu’ils jugent inutiles, plus susceptibles de nuire que de profiter à un patient individuel, ou insuffisamment testés.

L’enquête de l’AAPS a également montré que 54% des médecins interrogés savaient que des patients souffraient d’une « réaction indésirable importante ». Parmi les médecins non vaccinés, 80 % ont dit « Je pense que le risque de vaccins dépasse le risque de maladie » et 30 % ont dit « J’ai déjà eu la COVID ».

Les autres raisons du refus de l’injection comprenaient des effets à long terme inconnus, l’utilisation de tissus fœtaux avortés, « c’est expérimental », la disponibilité d’un traitement précoce efficace et des rapports de décès et de caillots sanguins.

Sur 560 médecins en exercice, 56% ont déclaré avoir proposé un traitement précoce de la COVID.

Les non-médecins ont également été invités à participer à l’enquête. Sur quelque 5 300 participants au total, 2 548 ont formulé des commentaires sur les effets indésirables associés dont ils étaient au courant. Ceux-ci comprenaient la mort, l’amputation, la paralysie, la mortinatalité, les irrégularités menstruelles, la cécité, les convulsions et les problèmes cardiaques.

« La causalité n’est pas prouvée. Cependant, bon nombre de ces épisodes auraient pu entraîner une énorme responsabilité du fait du produit ou une indemnité pour faute professionnelle s’ils s’étaient produits après un nouveau médicament », a déclaré le Dr Orient. « Les fournisseurs de ces produits COVID sont protégés contre les poursuites judiciaires. »

L’Association of American Physicians and Surgeons représente les médecins de toutes les spécialités depuis 1943. Sa devise est omnia pro aegroto, tout pour le patient.

Lisez l’article complet à l’Association des médecins et chirurgiens américains.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News