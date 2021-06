Des documents secrets révèlent que Moderna a envoyé un vaccin contre le coronavirus à l’université de Caroline du Nord quelques semaines avant la pandémie

Un accord de confidentialité montre que des candidats vaccins potentiels contre le coronavirus ont été transférés de Moderna à l’Université de Caroline du Nord en 2019, dix-neuf jours avant l’émergence officielle de la pandémie de Covid-19.

L’accord de confidentialité (lire ci-dessous) indique que les fournisseurs « Moderna » aux côtés de « l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses » (NIAID) ont accepté de transférer « les candidats vaccins contre le coronavirus à ARNm » développés et détenus conjointement par le NIAID et Moderna aux bénéficiaires « l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill’ le 12 décembre 2019.

Trouvé à la page 105 de l’accord

L’accord de transfert de matériel a été signé le 12 décembre 2019 par Ralph Baric, PhD, à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, puis signé par Jacqueline Quay, directrice des licences et du soutien à l’innovation à l’Université de Caroline du Nord le 16 décembre 2019.

L’accord a également été signé par deux représentants du NIAID, dont Amy F. Petrik PhD, spécialiste du transfert de technologie qui a signé l’accord le 12 décembre 2019 à 8h05.

L’autre signataire était Barney Graham MD PhD, un enquêteur du NIAID, mais cette signature n’était pas datée.

Les derniers signataires de l’accord étaient Sunny Himansu, enquêteur de Moderna, et Shaun Ryan, conseiller général adjoint de Moderna. Les deux signatures ont été réalisées le 17 décembre 2019.

Toutes ces signatures ont été faites avant toute connaissance de l’émergence du nouveau coronavirus. Ce n’est que le 31 décembre 2019 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris connaissance d’un groupe présumé de cas de pneumonie virale à Wuhan, en Chine.

Mais même à ce stade, ils n’avaient pas déterminé qu’un nouveau coronavirus présumé était à blâmer, déclarant plutôt que la pneumonie était de « cause inconnue ».

Ce n’est que le 9 janvier 2020 que l’OMS a rapporté que les autorités chinoises avaient déterminé que l’épidémie était due à un nouveau coronavirus qui est devenu plus tard connu sous le nom de SRAS-CoV-2 avec la maladie résultante surnommée COVID-19.

Alors pourquoi un candidat vaccin contre le coronavirus à ARNm développé par Moderna a-t-il été transféré à l’Université de Caroline du Nord le 12 décembre 2019 ?

Peut-être que Moderna et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses voudraient s’expliquer devant un tribunal ?

Les législateurs américains ont déjà introduit le Fire Fauci Act avec l’intention de licencier le Dr Anthony Fauci pour désinformation concernant COVID-19 et pour dissimulation de l’origine du virus.

La Fire Fauci Act portera le salaire de Fauci à 0 $ et nécessitera la confirmation du Sénat pour pourvoir son poste.

Autre développement majeur, après plus d’un an, les autorités canadiennes ont publié des documents censurés sur des virus mortels volés de Winnipeg au laboratoire de Wuhan. GreatGameIndia a été le premier à rapporter l’histoire d’espionnage chinois en janvier 2020, pour laquelle nous sommes activement ciblés par le bras de propagande de guerre de l’OTAN – l’Atlantic Council.

Lire le document confidentiel ci-dessous :

: MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Est-ce qu’un haut responsable chinois est passé aux États-Unis et a révélé des secrets d’armes biologiques sur le laboratoire de Wuhan ?

L’un des plus hauts gradés du contre-espionnage chinois aurait fait défection aux États-Unis. Cette personne a peut-être également remis des secrets concernant la recherche sur le coronavirus de Wuhan (COVID-19) à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) qui a influencé le récent virage de la Maison Blanche à soutenir la théorie de l’origine des fuites de laboratoire.

Le chef espion en question est Dong Jingwei. Des rapports affirment que lui et sa fille sont montés à bord d’un avion à Hong Kong à la mi-février à destination des États-Unis.

À son arrivée en Amérique, Dong a immédiatement contacté la Defense Intelligence Agency (DIA) pour informer les responsables gouvernementaux de son intention de faire défection.

Pendant environ deux semaines après avoir contacté des représentants du gouvernement, il « s’est caché à la vue de tous ». Il a ensuite disparu sous la garde de la DIA et n’a plus eu de nouvelles depuis.

Avant sa défection, Dong travaillait pour le ministère chinois de la Sécurité d’État (Guoanbu). C’est le ministère du gouvernement qui gère la police secrète de l’État, ainsi que ses opérations d’espionnage et de contre-espionnage. Le ministère de la Justice l’a décrit comme une institution qui combine les pouvoirs et les responsabilités du Federal Bureau of Investigation et de la Central Intelligence Agency (CIA).

Dong était responsable de la plupart des opérations d’espionnage en Chine. En 2018, il a été promu directeur du département politique du Guoanbu ainsi que vice-ministre de la Sécurité d’État.

L’ancien chef des espions aurait également eu des relations très étroites avec le président chinois Xi Jinping. Cela a été développé avant qu’il ne devienne vice-ministre, alors qu’il était encore à la tête du bureau de Guoanbu dans la province du Hebei. Cette province a produit de nombreux «sécurocrates» – des responsables militaires et du renseignement dotés d’un pouvoir politique – fidèles à Xi.

Les informations faisant état de la défection de Dong sont encore largement non vérifiées. Mais s’ils sont vrais, cela ferait de Dong le transfuge au plus haut niveau de l’histoire chinoise récente.

Un transfuge chinois aurait livré des secrets sur le laboratoire du coronavirus de Wuhan

Dans le cadre de sa défection, Dong aurait également fourni aux États-Unis des «informations sur l’Institut de virologie de Wuhan» qui pourraient influencer les politiques de l’administration du président Joe Biden concernant les origines de la pandémie de coronavirus.

Selon Red State, l’un des premiers médias à révéler l’histoire, Dong a fourni aux responsables du renseignement des informations concernant les premières études pathogènes du WIV sur le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19.

Dong a également fourni aux agents de renseignement des modèles qui prédisaient la propagation de la COVID-19 et les dommages qu’il causerait aux États-Unis et au reste du monde. (Connexe : un transfuge de haut rang du PCC prétend avoir une « connaissance directe » des programmes chinois d’armes spéciales, y compris des armes biologiques comme le SARS-CoV-2.)

L’ancien chef de l’espionnage aurait également remis des documents financiers qui nommaient les gouvernements et les organisations qui ont financé le WIV pour la recherche sur le SRAS-CoV-2. Ces dossiers prouveraient également que le financement étranger a soutenu la recherche chinoise sur la guerre biologique.

Outre les informations concernant le coronavirus, Dong a également fourni à la DIA :

Documents financiers nommant des hommes d’affaires américains et des représentants du gouvernement qui ont reçu de l’argent du gouvernement chinois.

Noms de citoyens américains qui ont fourni à Pékin des renseignements cruciaux.

Noms d’espions chinois travaillant aux États-Unis ou fréquentant des universités américaines.

Détails des réunions entre des représentants du gouvernement et des espions chinois et russes.



Le statut de Dong est actuellement inconnu. Mais des rapports indiquent que Pékin a envoyé des émissaires rencontrer le secrétaire d’État Anthony Blinken en mars pour discuter du rapatriement de Dong en Chine.

Les envoyés chinois ont rencontré Blinken lors de la première rencontre de la Chine avec les responsables de l’administration Biden en Alaska. Les émissaires ont demandé le retour de Dong et Blinken aurait refusé.

Apprenez-en plus sur les programmes d’espionnage chinois aux États-Unis ainsi que sur la menace qu’ils représentent pour le pays en lisant les derniers articles sur NationalSecurity.news.

Les sources comprennent :

DailyMail.co.uk

TheBlaze.com

RedState.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le déploiement du vaccin dans l’UE subit un autre coup car l’efficacité de CureVac n’atteint pas le seuil minimum de 50%

Le vaccin allemand contre le coronavirus CureVac (COVID-19) s’est avéré efficace à seulement 47% contre le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de la pandémie, faisant chuter les actions de la société à Francfort et New York de plus de 50% et effaçant plus de 5 milliards de livres (6,9 milliards de dollars) de sa valeur marchande.

Les résultats intermédiaires des tests de stade avancé sont inférieurs au seuil minimum de 50 pour cent d’efficacité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette évolution est un autre coup dur pour le déploiement de la vaccination de l’Union européenne (UE), qui avait rencontré un certain nombre d’obstacles à travers le bloc. Le gouvernement allemand avait investi 250 millions de livres sterling (345,3 millions de dollars) dans CureVac et l’UE a obtenu jusqu’à 405 millions de doses du vaccin en novembre, dont 180 millions sont facultatives, dans le cadre du seul accord d’approvisionnement majeur pour le produit.

Les pays européens ont souffert de la dispute avec AstraZeneca alors que les dirigeants débattaient de son efficacité prouvée, et ont également subi un déploiement lent tandis que le Royaume-Uni a pris de l’avance dans son programme de vaccination. Par exemple, le nombre total d’adultes entièrement vaccinés au Royaume-Uni est passé à près de 30,7 millions, soit 58,2 % de la population, tandis qu’en Allemagne, seuls 49 % ont reçu au moins une dose.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a exprimé l’espoir en mars de l’année dernière que CureVac pourrait avoir un vaccin prêt dès l’automne 2020.

Des résultats décevants peuvent être dus à de nombreuses variantes circulant dans les lieux d’essai

Franz-Werner Haas, directeur général de CureVac, a déclaré que les chiffres des essais étaient « dégrisants ». Mais la société allemande vise toujours à terminer une analyse finale dans quelques semaines qui déterminera si elle demandera toujours l’approbation réglementaire.

CureVac a déclaré que les résultats décevants pourraient être dus à plus de deux douzaines de variantes du virus circulant dans 10 pays d’Amérique latine et d’Europe, où ses essais ont été menés.

Dans son étude sur 40 000 personnes, CureVac a déclaré que 13 variantes avaient été trouvées chez des volontaires et plus de la moitié des cas de coronavirus causés par des variantes préoccupantes.

« Alors que nous espérions un résultat intermédiaire plus solide, nous reconnaissons qu’il est difficile de démontrer une efficacité élevée dans cette grande diversité de variantes sans précédent », a déclaré Haas, ajoutant que la pléthore de variantes « souligne l’importance de développer des vaccins de nouvelle génération ».

Le vaccin COVID-19 de CureVac est basé sur une technologie d’ARNm comme celle de Pfizer et de Moderna. Les essais de stade avancé des vaccins COVID-19 Pfizer et Moderna ont eu des taux d’efficacité de plus de 90 %, mais ils ont eu lieu lorsque la version originale du virus était dominante. (Connexes : vaccins à ARNm, une amorce : comment ils fonctionnent, pourquoi ils sont « plus propres » que les vaccins traditionnels et pourquoi ils pourraient s’avérer catastrophiques dans une réponse précipitée aux coronavirus.)

Une faible dose d’ARNm peut être une autre raison du faible taux d’efficacité

Peter Kremsner de l’hôpital universitaire de Tubingen, le scientifique à la tête de l’étude CureVac, a déclaré qu’une faible dose était probablement la raison de l’efficacité décevante, car les problèmes de tolérance posaient des limites à l’augmentation de la dose.

Avec seulement 12 microgrammes d’ARNm par dose, la société cherche à se positionner comme une alternative à faible dose aux vaccins Pfizer et Moderna qui nécessitent respectivement 30 et 100 microgrammes par injection.

Le gouvernement allemand a déclaré que les résultats décevants n’affecteraient pas sa campagne initiale de vaccination. Helge Braun, chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel, a déclaré que le gouvernement restait déterminé à offrir à chaque citoyen un vaccin d’ici la fin septembre.

Après les résultats intermédiaires, la Commission européenne a annoncé qu’elle devrait attendre les résultats définitifs et l’évaluation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) avant de prendre des mesures. Haas a déclaré à Reuters que la société prévoyait toujours de demander l’approbation de l’EMA, à condition que le vaccin franchisse l’obstacle formel d’une efficacité de 50%.

Bayer et Novartis, deux des nombreux partenaires de production que CureVac avait alignés pour fabriquer en série son produit, ont déclaré qu’ils suivaient de près les développements et attendaient une analyse plus approfondie. CureVac vise à produire 300 millions de doses de son vaccin cette année et 1 milliard en 2022.

Suivez Immunization.news pour plus d’actualités et d’informations sur les vaccins contre le coronavirus.

Les sources comprennent :

DailyMail.co.uk

FT.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News