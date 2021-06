À qui appartient Big Pharma + Grands Médias ? Tu ne devineras jamais

BlackRock et le Vanguard Group, les deux plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde, ont combiné leur propre The New York Times et d’autres médias traditionnels, ainsi que Big Pharma.

Par Dr Joseph Mercola

Histoire en un coup d’œil :

Big Pharma et les médias grand public appartiennent en grande partie à deux sociétés de gestion d’actifs : BlackRock et Vanguard.

Les sociétés pharmaceutiques sont à l’origine des réponses COVID-19 – qui, jusqu’à présent, ont mis en danger plutôt qu’optimisé la santé publique – et les médias grand public ont été des complices disposés à diffuser leur propagande, un faux récit officiel qui égare le public et nourrit la peur basée sur mensonges.

Vanguard et BlackRock sont les deux principaux propriétaires de Time Warner, Comcast, Disney et News Corp, quatre des six sociétés de médias qui contrôlent plus de 90 % du paysage médiatique américain.

BlackRock et Vanguard forment un monopole secret qui possède à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser. Au total, ils détiennent la propriété de 1 600 entreprises américaines, qui, en 2015, avaient un chiffre d’affaires combiné de 9 100 milliards de dollars. Lorsque vous ajoutez le troisième plus grand propriétaire mondial, State Street, leur propriété combinée englobe près de 90 % de toutes les entreprises du S&P 500.

Vanguard est le principal actionnaire de BlackRock. Vanguard elle-même, en revanche, a une structure unique qui rend sa propriété plus difficile à discerner, mais bon nombre des familles les plus anciennes et les plus riches du monde peuvent être liées aux fonds Vanguard.

Qu’est-ce que le New York Times et la majorité des autres médias traditionnels ont en commun avec Big Pharma ? Réponse : Ils appartiennent en grande partie à BlackRock et au Vanguard Group, les deux plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde. De plus, il s’avère que ces deux sociétés forment un monopole secret qui possède à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser. Comme indiqué dans la vidéo en vedette :

« Les actions des plus grandes entreprises du monde appartiennent aux mêmes investisseurs institutionnels. Ils se possèdent tous. Cela signifie que les marques « concurrentes », comme Coke et Pepsi, ne sont pas vraiment concurrentes, puisque leurs actions appartiennent exactement aux mêmes sociétés d’investissement, fonds d’investissement, compagnies d’assurance, banques et, dans certains cas, gouvernements.

« Les petits investisseurs appartiennent à des investisseurs plus importants. Ceux-ci appartiennent à des investisseurs encore plus gros. Le sommet visible de cette pyramide ne montre que deux sociétés dont nous avons souvent vu les noms… Ce sont Vanguard et BlackRock.

« La puissance de ces deux sociétés dépasse votre imagination. Non seulement ils détiennent une grande partie des actions de presque toutes les grandes entreprises, mais également les actions des investisseurs de ces entreprises. Cela leur donne un monopole complet.

« Un rapport de Bloomberg indique que ces deux sociétés en 2028 auront ensemble des investissements d’un montant de 20 000 milliards de dollars. Cela signifie qu’ils posséderont presque tout.

Qui est l’Avant-garde ?

Le mot « avant-garde » signifie « la position la plus avancée dans une armée ou une flotte avançant dans la bataille » et/ou « la position de leader dans une tendance ou un mouvement ». Les deux sont des descriptions appropriées de ce mastodonte mondial, détenu par des mondialistes qui poussent à une Grande réinitialisation, dont le cœur est le transfert de richesse et de propriété des mains du grand nombre vers les mains d’un très petit nombre.

Fait intéressant, Vanguard est le plus grand actionnaire de BlackRock, depuis mars 2021. Vanguard elle-même, en revanche, a une structure d’entreprise «unique» qui rend sa propriété plus difficile à discerner. Il appartient à ses différents fonds, qui à leur tour appartiennent aux actionnaires. Hormis ces actionnaires, elle n’a pas d’investisseurs extérieurs et n’est pas cotée en bourse. Comme indiqué dans la vidéo en vedette :

« L’élite qui possède Vanguard n’aime apparemment pas être sous les projecteurs, mais bien sûr, elle ne peut pas se cacher de qui est prêt à creuser. Les rapports d’Oxfam et de Bloomberg indiquent que 1% du monde possède ensemble plus d’argent que les 99% restants. Pire encore, Oxfam dit que 82% de tout l’argent gagné en 2017 est allé à ce 1%.

« En d’autres termes, ces deux sociétés d’investissement, Vanguard et BlackRock détiennent un monopole dans toutes les industries du monde et elles appartiennent à leur tour aux familles les plus riches du monde, dont certaines sont royales et qui sont très riches depuis avant la révolution industrielle.

Bien qu’il faudrait du temps pour passer au crible tous les fonds de Vanguard pour identifier les actionnaires individuels, et donc les propriétaires de Vanguard, un rapide coup d’œil suggère que Rothschild Investment Corp. et Edmond De Rothschild Holding sont deux de ces parties prenantes. Gardez le nom Rothschild dans votre esprit pendant que vous lisez la suite, car il reviendra plus tard.

La vidéo ci-dessus identifie également la famille italienne Orsini, la famille américaine Bush, la famille royale britannique, la famille du Pont, les Morgan, les Vanderbilt et les Rockefeller, comme propriétaires de Vanguard.

BlackRock/Vanguard possèdent Big Pharma

Selon Simply Wall Street, en février 2020, BlackRock et Vanguard étaient les deux principaux actionnaires de GlaxoSmithKline, avec respectivement 7 % et 3,5 % des actions. Chez Pfizer, la propriété est inversée, Vanguard étant le premier investisseur et BlackRock le deuxième actionnaire.

Gardez à l’esprit que les ratios d’actionnariat peuvent changer à tout moment, car les entreprises achètent et vendent régulièrement, alors ne vous attardez pas sur les pourcentages. L’essentiel est que BlackRock et Vanguard, individuellement et combinés, possèdent suffisamment d’actions à un moment donné pour que nous puissions dire qu’ils contrôlent facilement à la fois Big Pharma et les médias hérités centralisés – et puis certains

Pourquoi est-ce important ? C’est important parce que les sociétés pharmaceutiques sont à l’origine des réponses COVID-19 – qui, jusqu’à présent, ont mis en danger plutôt qu’optimisé la santé publique – et les médias grand public ont été des complices disposés à diffuser leur propagande, un faux récit officiel qui a été, et est toujours, égare le public et nourrit la peur fondée sur des mensonges.

Pour avoir une chance de redresser cette situation, nous devons comprendre qui sont les acteurs centraux, d’où viennent les diktats néfastes et pourquoi ces faux récits sont créés en premier lieu.

Comme indiqué dans le rapport de décembre 2020 de Global Justice Now « L’histoire horrible des grandes entreprises pharmaceutiques », nous ne pouvons tout simplement pas permettre aux sociétés pharmaceutiques – « qui ont depuis longtemps fait passer le profit des entreprises avant la santé des personnes » – de continuer à dicter les réponses COVID-19.

Dans ce document, ils passent en revue l’histoire honteuse des sept plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde qui développent et fabriquent actuellement des médicaments et des «vaccins» à base de gènes contre COVID-19, tandis que les médias grand public ont aidé à supprimer les informations sur les médicaments plus anciens facilement disponibles qui ont ont montré un haut degré d’efficacité contre l’infection.

BlackRock/Vanguard possèdent les médias

En ce qui concerne le New York Times, en mai 2021, BlackRock est le deuxième actionnaire avec 7,43 % du total des actions, juste après The Vanguard Group, qui détient la plus grande partie (8,11 %).

En plus du New York Times, Vanguard et BlackRock sont également les deux principaux propriétaires de Time Warner, Comcast, Disney et News Corp, quatre des six sociétés de médias qui contrôlent plus de 90 % du paysage médiatique américain.

Inutile de dire que si vous contrôlez autant de médias, vous pouvez contrôler des nations entières au moyen d’une propagande centralisée soigneusement orchestrée et organisée déguisée en journalisme.

Si votre tête tourne déjà, vous n’êtes pas seul. Il est difficile de décrire des relations circulaires et étroitement imbriquées de manière linéaire. Le monde de la propriété d’entreprise est labyrinthique, où tout le monde semble posséder tout le monde, dans une certaine mesure.

Cependant, le message clé à retenir est que deux sociétés se démarquent tête et cou au-dessus de toutes les autres, à savoir BlackRock et Vanguard. Ensemble, ils forment un monopole caché sur les avoirs mondiaux et, grâce à leur influence sur nos médias centralisés, ils ont le pouvoir de manipuler et de contrôler une grande partie de l’économie et des événements mondiaux, et la façon dont le monde voit tout cela.

Considérant que BlackRock a annoncé en 2018 qu’il avait des «attentes sociales» de la part des entreprises dans lesquelles il investit, son rôle potentiel en tant que plaque tournante centrale dans la Grande Réinitialisation et le plan de «reconstruire en mieux» ne peuvent être ignorés.

Ajoutez à ces informations qui montrent qu’elle « sape la concurrence en détenant des actions dans des sociétés concurrentes » et « brouille les frontières entre le capital privé et les affaires gouvernementales en travaillant en étroite collaboration avec les régulateurs », et l’on aurait du mal à ne pas voir comment BlackRock/Vanguard et leur globaliste les propriétaires pourraient être en mesure de faciliter la Grande Réinitialisation et la révolution dite « verte », qui font toutes deux partie du même schéma de vol de richesse.

BlackRock et Vanguard possèdent le monde

Cette affirmation deviendra encore plus claire une fois que vous réaliserez que l’influence de ce duo ne se limite pas aux Big Pharma et aux médias. Il est important de noter que BlackRock travaille également en étroite collaboration avec les banques centrales du monde entier, y compris la Réserve fédérale américaine, qui est une entité privée et non fédérale. Elle prête de l’argent à la banque centrale, lui sert de conseil et développe le logiciel de la banque centrale.

BlackRock/Vanguard détiennent également des actions d’une longue liste d’autres sociétés, dont Microsoft, Apple, Amazon, Facebook et Alphabet Inc. Comme l’illustre le graphique du réseau de propriété de BlackRock et Vanguard ci-dessous, présenté dans l’article de 2017 « Ces trois entreprises possèdent une entreprise America » ​​dans The Conversation, il serait presque impossible de tous les énumérer.

Au total, BlackRock et Vanguard sont propriétaires de quelque 1 600 entreprises américaines, qui, en 2015, ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de 9 100 milliards de dollars. Lorsque vous ajoutez le troisième plus grand propriétaire mondial, State Street, leur propriété combinée englobe près de 90 % de toutes les entreprises du S&P 500.

Un monopole mondial dont peu savent rien

Pour découvrir l’influence primordiale de BlackRock et de Vanguard sur le marché mondial, assurez-vous de regarder la vidéo de 45 minutes présentée en haut de cet article. Il fournit un large aperçu du réseau de monopole caché des sociétés appartenant à Vanguard et BlackRock, et leur rôle dans la Grande Réinitialisation. Une deuxième vidéo beaucoup plus courte (ci-dessus) propose un examen supplémentaire de ces informations.

Comment pouvons-nous lier BlackRock/Vanguard – et les familles mondialistes qui les possèdent – ​​à la Grande Réinitialisation ? À moins d’une confession publique, nous devons examiner les relations entre ces sociétés géantes appartenant à des mondialistes et considérer l’influence qu’elles peuvent exercer à travers ces relations. Comme l’a noté Lew Rockwell :

« Quand Lynn Forester de Rothschild veut que les États-Unis soient un pays à parti unique (comme la Chine) et ne veut pas que des lois sur l’identification des électeurs soient adoptées aux États-Unis, afin que davantage de fraudes électorales puissent être perpétrées à cette fin, qu’est-ce qu’elle fais?

« Elle tient une conférence téléphonique avec les 100 meilleurs PDG du monde et leur dit de dénoncer publiquement comme ‘Jim Crow’ l’adoption d’une loi anti-corruption par la Géorgie et elle ordonne à ses PDG dévoués de boycotter l’État de Géorgie, comme nous l’avons vu avec Coca- Cola et Major League Baseball et même la star d’Hollywood, Will Smith.

« Dans cette conférence téléphonique, nous voyons des nuances de la Grande Réinitialisation, de l’Agenda 2030, du Nouvel Ordre Mondial. L’ONU veut s’assurer, tout comme le [fondateur et président exécutif du Forum économique mondial Klaus] Schwab, qu’en 2030, la pauvreté, la faim, la pollution et les maladies ne sévissent plus sur la Terre.

« Pour y parvenir, l’ONU veut que les impôts des pays occidentaux soient divisés par les méga-entreprises de l’élite pour créer une toute nouvelle société. Pour ce projet, l’ONU dit que nous avons besoin d’un gouvernement mondial, à savoir l’ONU elle-même.

Comme je l’ai examiné dans de nombreux articles précédents, il semble assez clair que la pandémie de COVID-19 a été orchestrée pour provoquer ce Nouvel ordre mondial – la grande réinitialisation – et la vidéo de 45 minutes présentée en haut de l’article fait un bon travail d’expliquer comment cela a été fait. Et au cœur de tout cela, le « cœur » vers lequel coulent tous les flux de richesse mondiaux, nous trouvons BlackRock et Vanguard.

Publié à l’origine par Mercola.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

