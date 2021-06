L’Arme Biologique Covid : fabriquée aux États-Unis, destinée à la Chine

« …..il nous reste la forte probabilité que Covid provienne d’un laboratoire (et) ait été conçu comme une arme biologique… La Chine était la cible visée (et) l’Amérique semble la source probable de l’attaque… Les suspects les plus probables seraient des voyous éléments de notre establishment de sécurité nationale… Le virus et ses dispositifs de dispersion pourraient avoir été obtenus de Fort Detrick et des agents de la CIA… auraient été envoyés à Wuhan pour le libérer. » Ron Unz, rédacteur en chef de The Unz Review ; Du texte

Question 1– Ce qui rend votre théorie sur les origines du SARS-CoV-2 si controversée, ce n’est pas qu’elle suggère que l’agent pathogène a été créé dans un laboratoire, mais qu’il s’agit en fait d’une arme biologique qui a été délibérément libérée par des agents américains poursuivant une guerre secrète contre les ennemis présumés des États-Unis. Voici la « citation d’argent » de votre article intitulé « American Pravda : George Orwell’s Virus Lab-Leak » :

« …..nous nous retrouvons avec la forte probabilité que Covid provienne d’un laboratoire avec une bonne possibilité qu’il [le SRAS-CoV-2] ait été conçu comme une arme biologique, mais nous manquons d’indications sérieuses qu’une fuite de laboratoire s’est produite. Donc, si l’épidémie initiale de Wuhan était due au déploiement d’une puissante arme biologique mais pas à une fuite accidentelle d’un laboratoire, alors la Chine était sûrement la cible visée, la victime plutôt que l’auteur….

Compte tenu de notre confrontation militaire et géopolitique en cours avec la Chine, l’Amérique semble la source probable de l’attaque… Les suspects les plus probables seraient des éléments voyous de notre establishment de sécurité nationale, probablement certains de l’Etat Profond que Trump avait placés au sommet de son administration.

Cette petite poignée de comploteurs de haut niveau aurait alors puisé dans les ressources de l’appareil de sécurité nationale américain pour mener à bien l’opération. Le virus et ses dispositifs de dispersion pourraient avoir été obtenus de Fort Detrick et des agents de la CIA ou des membres des forces spéciales auraient été envoyés à Wuhan pour le libérer…. En effet, ce qui s’est passé était un scénario de type Dr. Strangelove, mais ramené à la vie réelle. (« American Pravda: George Orwell’s Virus Lab-Leak« , Ron Unz, The Unz Review)

Alors, voici la question : pensez-vous que les développements récents donnent de la crédibilité à votre théorie explosive ou pensez-vous maintenant que Covid-19 a simplement été divulgué « accidentellement » par erreur humaine ?

Ron Unz – Comme tout le monde le sait, au cours du mois dernier, tout le « récit grand public » de l’épidémie de Covid a été complètement renversé. Il y a quelques semaines à peine, quiconque suggérait que le virus était artificiel a été dénoncé et ridiculisé en tant que « théoricien du complot » et de telles déclarations ont été automatiquement interdites par Facebook.

Mais exactement ces mêmes idées interdites sont maintenant largement acceptées et promues par des personnalités de premier plan dans les médias et les institutions politiques. Le vétéran de 45 ans du New York Times qui a dirigé sa couverture Covid a maintenant admis qu’il s’était complètement trompé et que le virus provenait probablement d’un laboratoire. Les trois milliards d’utilisateurs de Facebook peuvent désormais discuter ouvertement de cette possibilité.

L’effondrement total de cette bulle de propagande du « virus naturel » a été produit par un article auto-publié de 11 000 mots par le journaliste scientifique de longue date Nicholas Wade. Pourtant, ce qui est étonnant, c’est que presque aucun des faits cruciaux qu’il a cités dans son article n’était nouveau. Presque toutes les preuves importantes de Wade étaient accessibles au public depuis une année complète, mais ont été simplement ignorées par l’ensemble de notre establishment politique et médiatique, en partie parce que Trump a pris cette position et qu’ils ont tous détesté Trump.

Donc le virus vient probablement d’un laboratoire. Mais la question devient maintenant « quel laboratoire ? Tout comme les MSM avait promu la croyance totalement infondée que Covid était naturel, les MSM ont maintenant commencé à promouvoir la croyance tout aussi infondée que Covid a accidentellement fui de l’Institut chinois de virologie de Wuhan. Cependant, les preuves d’une telle fuite de laboratoire de Wuhan sont si minces qu’elles sont presque invisibles.

Il est vrai que les chercheurs chinois de ce laboratoire expérimentaient des virus de chauves-souris apparentés, mais de nombreux chercheurs américains faisaient des expériences très similaires, et pendant des décennies, les virus de chauves-souris ont également été au centre de l’énorme programme américain de guerre biologique.

Wuhan est une très grande métropole de 11 millions d’habitants, beaucoup plus grande que New York, et le laboratoire de Wuhan est situé à 32 km (!) Du marché de gros de fruits de mer de Huanan, qui a été le premier épicentre de l’épidémie de Wuhan. Une distance de 20 miles semble assez loin pour une fuite accidentelle de laboratoire.

Immédiatement après l’épidémie initiale de Wuhan, le virus a commencé à infecter les plus hautes élites politiques iraniennes et à en tuer un certain nombre. N’est-il pas invraisemblable qu’une fuite de laboratoire aléatoire à Wuhan se soit précipitée si rapidement vers la ville sainte de Qom à l’autre bout du monde ?

Il existe de nombreux autres aspects du moment de l’épidémie qui semblent très incompatibles avec une fuite de laboratoire aléatoire et accidentelle.

Jusqu’à il y a quelques semaines, les MSM et Facebook bloquaient tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec la théorie du « virus naturel », même si les preuves d’un virus artificiel avaient toujours été beaucoup plus solides. Ils ont maintenant dit « Oups ! Nous avions tort. Le virus est probablement venu d’un laboratoire. Je pense donc qu’ils auront maintenant beaucoup plus de mal à fermer tout débat sur quel laboratoire.

Une fois que les gens ont pris conscience des faits fondamentaux du virus, la croyance qu’il était artificiel et naturel s’est rapidement effondrée. Et une fois que les gens auront pris conscience des faits fondamentaux de l’épidémie initiale de Covid, je pense que la croyance en une fuite accidentelle de laboratoire commencera également à s’effondrer.

Question 2 – Vous semblez avoir anticipé ma prochaine question, mais je vais quand même la poser. Dans un autre de vos articles, vous dites ceci :

« Alors que le coronavirus commençait progressivement à se propager au-delà des frontières de la Chine, un autre développement s’est produit qui a considérablement multiplié mes soupçons. La plupart de ces premiers cas s’étaient produits exactement là où on pouvait s’y attendre, parmi les pays d’Asie de l’Est bordant la Chine. Mais fin février, l’Iran était devenu le deuxième épicentre de l’épidémie mondiale. Plus surprenant encore, ses élites politiques avaient été particulièrement durement touchées, avec 10 % de l’ensemble du parlement iranien rapidement infecté et au moins une douzaine de ses fonctionnaires et politiciens mourant de la maladie, dont certains étaient assez haut placés. En effet, les militants néoconservateurs sur Twitter ont commencé à noter joyeusement que leur haine contre les ennemis iraniens tombait maintenant comme des mouches.

Considérons les implications de ces faits. Dans le monde entier, les seules élites politiques qui ont encore subi des pertes humaines importantes ont été celles de l’Iran, et elles sont mortes très tôt, avant même que des épidémies importantes ne se produisent presque partout ailleurs dans le monde en dehors de la Chine. Ainsi, l’Amérique a assassiné le plus haut commandant militaire iranien le 2 janvier, puis quelques semaines plus tard, une grande partie des élites dirigeantes iraniennes ont été infectées par un nouveau virus mystérieux et mortel, dont beaucoup sont rapidement décédés en conséquence. Un individu rationnel pourrait-il considérer cela comme une simple coïncidence ? »

Ma question est la suivante : est-ce le pistolet fumant ? Autrement dit, ces deux « attaques » contre des ennemis des États-Unis suggèrent-elles fortement l’implication de Washington ?

Ron Unz – Eh bien, c’est certainement une coïncidence * extrêmement * étrange pour ceux qui prétendent que l’épidémie mondiale de Covid a été causée par une fuite accidentelle et aléatoire d’un virus en laboratoire à Wuhan, en Chine.

L’Iran est à l’autre bout du monde par rapport à la Chine, et très peu de Chinois visitent la ville sainte de Qom. Il est donc extrêmement étrange que le virus Covid soit passé si rapidement d’une fuite de laboratoire de Wuhan à la plus haute direction politique de l’Iran, qui a subi la prochaine épidémie majeure.

Quelques semaines plus tard, la troisième épidémie mondiale majeure a commencé dans le nord de l’Italie, mais 200 000 Chinois vivent et travaillent dans cette région, et beaucoup venaient de rentrer de leurs vacances du Nouvel An lunaire en Chine. La population chinoise à Qom est absolument négligeable en comparaison. L’épidémie italienne est parfaitement logique, contrairement à celle de Qom.

Rien de tout cela ne constitue une preuve, mais cela soulève d’énormes doutes quant à la probabilité de l’hypothèse d’une fuite aléatoire en laboratoire. En revanche, la libération délibérée d’une arme biologique virale semble une explication beaucoup plus plausible de ces deux épidémies.

L’Amérique possède le programme de guerre biologique le plus vaste et le plus complet au monde, et les deux principaux adversaires internationaux de l’Amérique, la Chine et l’Iran, ont été presque simultanément touchés par un mystérieux virus mortel. Les soupçons semblent pointer dans une direction assez évidente.

Si la famille du crime Colombo de New York est enfermée dans une querelle amère avec les Genoveses, et que deux capos de ces derniers sont retrouvés abattus en 24 heures, peut-être qu’ils ont soudainement décidé de se suicider. Mais les observateurs les plus sensés auraient également tendance à envisager d’autres possibilités.

Question 3 – Peu de temps après avoir publié votre article explosif suggérant que des agents du renseignement américain pourraient avoir été impliqués dans la diffusion de Covid-19 parmi les peuples chinois et iranien, votre site Web a été déplateformé par Google et interdit sur Facebook ? Pourriez-vous expliquer brièvement ce qui s’est passé et nous dire également si vous pensez que votre infraction présumée était :

1– Suggérer que le SARS-CoV-2 a été créé dans un laboratoire ?

2– Ou suggérer que Washington aurait pu utiliser le SARS-CoV-2 comme une arme biologique dirigée contre ses rivaux géopolitiques ?

À mon avis, les élites dirigeantes ne se soucient pas vraiment de savoir si les gens pensent que Covid a été créé par l’homme. Ce qui les inquiète, c’est que les gens penseront qu’il a été intentionnellement publié. C’est la pensée qu’ils ne veulent pas que nous pensions.

Ron Unz – Évidemment, tout cela est entièrement spéculatif. Mais pendant six ans, notre site Web publiait une grande variété d’articles extrêmement controversés sur toutes sortes de sujets différents, et nous n’avions jamais eu de problèmes avec Facebook ou Google.

Puis, fin avril 2020, j’ai publié mon premier long article exposant les preuves substantielles que l’épidémie mondiale de Covid pourrait être due à une attaque de guerre biologique américaine contre la Chine (et l’Iran), et cet article a connu un trafic très important au début, avec plus de Facebook J’aime dans les premiers jours que tout ce que j’avais publié auparavant.

Mais environ dix jours après sa diffusion, notre site Web a été soudainement interdit par Facebook. Quelques jours plus tard, l’ensemble de notre site Web a été déclassé par Google, de sorte que toutes nos pages Web apparaissent tout en bas des recherches Google et presque personne ne les voit. Le moment fortuit de ces actions semble très suspect.

À ce stade, je pense que nous étions l’un des sites Web les plus populaires à avoir jamais été interdits par Facebook. Par exemple, notre trafic dépassait de loin celui de la vénérable New Republic, une publication centenaire qui avait été pendant des décennies le magazine d’opinion le plus influent des États-Unis. Bien que Facebook ait publié un rapport officiel expliquant les interdictions de ce mois, notre nom était à peine mentionné, avec presque toutes les pages de discussion consacrées à d’obscurs sites étrangers en Géorgie, en Mauritanie ou au Myanmar, ou ceux situés chez les principaux adversaires géopolitiques de l’Amérique tels que la Russie ou Iranien. Le rapport expliquait les raisons de l’interdiction de VDARE, « un site Web connu pour publier du contenu anti-immigration », puis a interdit notre propre site Web pour être « similaire ».

Cette explication semblait très étrange. Nous republions régulièrement des articles VDARE, mais depuis le début de 2020, ceux-ci ne représentaient que 41 de nos 1 751 articles et publications au total, représentant seulement 0,2% de notre contenu, et peu de ces articles VDARE avaient quelque chose à voir avec l’immigration. Pendant ce temps, Google n’a fourni aucune explication pour notre purge soudaine de leurs résultats de recherche.

Il semble probable que les purges soudaines de Facebook et de Google étaient dues à notre couverture très étendue de Covid au cours des deux derniers mois, culminant dans mon article majeur. Parmi les sites Web anglophones, la grande majorité des médias grand public avaient signalé que le virus était manifestement naturel et dénonçaient quiconque suggérait qu’il provenait d’un laboratoire de « théoriciens fous du complot ».

Pendant ce temps, un grand nombre de sites Web de droite, anti-Chine ou pro-Trump ont régulièrement affirmé que l’épidémie de Covid était due à une fuite de laboratoire à Wuhan, et ont parfois suggéré que le virus était une arme biologique chinoise. Je pense que nous sommes presque les seuls à nous concentrer sur l’énorme et bien documenté programme américain de guerre biologique, publiant parfois des articles importants qui avaient été rejetés ailleurs, et pointant les soupçons dans cette direction.

Parce que nous avons été interdits par Facebook et Google, ce qui aurait dû devenir un débat sur trois possibilités d’origine de Covid – un virus naturel, un virus chinois ou un virus américain – est devenu un débat d’un an entre les deux premiers seulement.

Compte tenu de l’énorme impact négatif que l’épidémie de Covid a eu sur l’Amérique et le reste du monde, il est facile de comprendre pourquoi nos dirigeants politiques seraient extrêmement préoccupés si les gens commençaient simplement à envisager la possibilité que le virus ait pu être produit par un laboratoire du gouvernement américain, et encore moins libérés délibérément. Et persuader Facebook et Google de bloquer de telles théories serait parfaitement logique.

Question 4 – Il y a une partie de votre théorie avec laquelle j’ai un problème. Vous dites : « Des agents de la CIA ou des membres des forces spéciales (peut-être) ont été envoyés à Wuhan pour libérer » (le virus) Cela pourrait être vrai, mais pourquoi excluez-vous la possibilité que des scientifiques chinois aient pu travailler soit secrètement avec leurs États-Unis homologues (Baric, Fauci ?) ou que les dirigeants chinois coopèrent avec les élites étrangères et les agences de renseignement pour les aider à mettre en œuvre des politiques autoritaires dans leur propre pays ? Est-ce trop exagéré pour que vous le considériez même ?

Est-ce trop exagéré pour que vous le considériez même ?

Ron Unz – Eh bien, tout est possible, mais il n’y a tout simplement aucune preuve de cela.

Compte tenu de l’extrême hostilité récente entre les gouvernements américain et chinois, je pense qu’il est très peu probable qu’un haut responsable des deux pays coopère secrètement dans les coulisses pour libérer le virus Covid.

Depuis que l’administration Trump a passé une grande partie du printemps à affirmer que les Chinois avaient « couvert » l’épidémie, de grandes équipes de journalistes d’investigation de nos principaux médias ont consacré de nombreuses semaines d’efforts à la recherche des faits. Sur la base de toutes les preuves disponibles, le gouvernement chinois n’a découvert l’existence de ce nouveau virus mystérieux et insoupçonné que vers la fin décembre et a presque immédiatement informé l’Organisation mondiale de la santé.

Une fois que les Chinois se sont rendu compte que la Covid était très contagieux et se propageait autour de Wuhan, ils ont réagi très rapidement. Certains responsables locaux ont essayé d’ignorer ou de minimiser le problème, ce qui leur a coûté environ une semaine, mais une fois que le gouvernement national a découvert le danger, il a rapidement ordonné des mesures de santé publique massives, verrouillant toute la ville de 11 millions d’habitants et étendant bientôt les verrouillages au région puis l’ensemble du pays, confinant 700 millions de Chinois chez eux pendant plusieurs semaines. Cela leur a permis d’éradiquer complètement le virus, et en quelques mois, le pays était presque revenu à la normale.

Pendant ce temps, le gouvernement américain a principalement ignoré tout le problème potentiel et la possibilité que le virus revienne aux États-Unis Notre CDC a bâclé la production de kits de test, donc pendant de nombreuses semaines, nous n’avons eu aucun moyen de savoir si le virus commençait à se propager ici . Trump et ses partisans se sont livrés à des vœux pieux, affirmant que le virus n’était pas dangereux et pourrait disparaître « comme par magie ». Le gouvernement américain n’a commencé à prendre le problème au sérieux qu’après l’horrible épidémie dans le nord de l’Italie.

Étant donné que le gouvernement américain a durement dénoncé la Chine pendant toute cette période et a réagi si différemment à leurs épidémies de Covid, je pense qu’il est très peu probable que les dirigeants américains et chinois aient planifié l’épidémie de Covid ensemble ou coopèrent secrètement de quelque manière que ce soit.

D’un autre côté, il est certainement vrai que pendant de nombreuses années, des scientifiques chinois et américains ont travaillé ensemble sur la recherche virale et publié conjointement des articles. Mais c’est vrai pour les scientifiques du monde entier, et jusqu’à ces dernières années, la Chine et l’Amérique étaient généralement en bons termes. Je ne pense pas qu’il soit particulièrement surprenant que le NIH américain ait financé la recherche virale du laboratoire de Wuhan, et jusqu’à l’épidémie de Covid, personne ne s’en serait soucié. Pour autant que je sache, l’Amérique accorde des subventions de recherche à des scientifiques du monde entier, et d’autres pays, dont la Chine, font de même avec la recherche américaine.

Et malgré tout le battage médiatique, je n’ai rien vu de particulièrement surprenant dans les courriels de Fauci récemment publiés. Le soutien financier américain à la recherche sur les virus du laboratoire de Wuhan n’a jamais été un secret, et j’en lis depuis plus d’un an. Cependant, une fois que Trump et Pompeo ont commencé à affirmer que l’épidémie dévastatrice de Covid avait été causée par une fuite de laboratoire de Wuhan, la situation a évidemment changé. S’ils avaient raison, alors tout le monde en Amérique, même quelque peu associé au laboratoire de Wuhan, pourrait partager une partie du blâme gigantesque, y compris Fauci. Il n’est donc pas surprenant que Fauci et tous les autres aient commencé à cacher leur lien et à utiliser leur influence pour essayer de persuader (malhonnêtement) les médias que le virus était naturel, protégeant ainsi le laboratoire de Wuhan et eux-mêmes.

Cela a fonctionné pendant environ un an, et personne n’a prêté attention à la question. Mais maintenant que les médias ont découvert que le virus était artificiel, le laboratoire de Wuhan est devenu un suspect principal, remettant Fauci et les autres sur la sellette. Fauci semble un bureaucrate fédéral malhonnête, mais tout notre gouvernement est rempli de telles personnes, et l’accent mis sur Fauci semble ridicule. Je pense qu’il est assez peu probable que Covid ait été produit à Wuhan ou ait fui, donc la malhonnêteté de Fauci était totalement sans importance.

Enfin, s’il est à peu près possible que les agences de renseignement américaines aient eu des espions à Wuhan ou même dans le laboratoire de Wuhan, rien ne semble le prouver. En fait, les seuls renseignements secrets que nous aurions reçus sur les événements de Wuhan provenaient d’une source de pays tiers, ce qui démontre notre propre manque total d’informations et d’agents. Si nous avons sorti l’arme biologique Covid à Wuhan, il est peu probable que nous ayons pu recruter des agents chinois locaux pour mener à bien l’opération.

Pendant environ un an, la plupart des experts avaient convenu que l’épidémie de Covid à Wuhan avait probablement commencé fin octobre ou début novembre 2019. Par une coïncidence remarquable, 300 militaires américains se sont rendus à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux, qui se sont terminés fin octobre. . Cette visite aurait fourni une couverture parfaite à l’Amérique pour glisser quelques agents dans le groupe et les faire libérer le virus dans la ville. Avec des milliers de militaires étrangers voyageant et faisant du tourisme, tout risque de détection aurait été minime. Cela semble beaucoup plus plausible que le risque de trouver et d’utiliser des agents chinois locaux.

Que penseraient les Américains si 300 officiers militaires chinois effectuaient une visite prolongée à Chicago et qu’immédiatement après une mystérieuse épidémie virale mortelle éclatait soudainement dans cette ville ?

Question 5 — Beaucoup de gens qui liront cette interview vont penser : « Les États-Unis ne sont pas capables de commettre un crime comme celui-ci. Mais, au fil des ans, des laboratoires financés par les États-Unis ont créé, modifié et stocké toutes sortes d’agents toxiques, dont « six armes biologiques produites en série et prêtes au combat », à savoir l’anthrax, la tularémie, la brucellose, la fièvre Q, l’EEV, le botulisme et Dieu sait quoi d’autre. Les États-Unis ont également autorisé des programmes de recherche humaine très controversés impliquant des personnes et des groupes qui n’ont jamais été informés qu’ils étaient utilisés comme cobayes dans une expérience de laboratoire gouvernemental. Comme le disait Jeanne Guillemin il y a plus de trente ans :

« L’ensemble de l’héritage expérimental est consternant, des centaines de singes morts à Fort Detrick aux… volontaires vaccinés du projet Whitecoat, attachés à des chaises au milieu de cages d’animaux au soleil de l’Utah alors que des aérosols de fièvre Q sont soufflés dessus. Les plus effrayants sont les scénarios fictifs joués dans les zones urbaines : des ampoules remplies d’agents BW simulés largués dans le métro de New York, des hommes à l’aéroport national de Washington pulvérisant du pseudo-BW à partir de mallettes et des tests similaires en Californie et au Texas et au-dessus des Florida Keys. »

Des armes biologiques américaines auraient été utilisées en Corée, au Vietnam et à Cuba bien que les preuves ne soient pas concluantes. L’histoire de ces armes augmente la probabilité que des éléments voyous de l’État de sécurité nationale puissent les utiliser s’ils pensaient qu’il y avait un avantage à le faire.

Alors, que dites-vous à ces personnes qui pensent que les États-Unis n’utiliseraient jamais une arme biologique, comme le SARS-CoV-2, contre un ennemi ?

Ron Unz – Bien sûr, de nombreux Américains pourraient considérer comme « impensable » que leur pays ait pu utiliser une arme biologique contre la Chine. Mais il est très largement reconnu que pendant des décennies, l’Amérique a eu le principal programme de guerre biologique au monde, et en fait, au cours des années 1950, elle a reçu des ressources gouvernementales comparables à nos efforts de développement d’armes nucléaires.

Il semble que de nombreuses preuves indiquent que ces armes biologiques américaines ont été utilisées pendant la guerre de Corée, bien que les affirmations aient été contestées et qu’elles se soient de toute façon avérées plutôt inefficaces par rapport aux armes conventionnelles. Il y a aussi des allégations selon lesquelles des armes biologiques ont été utilisées contre Cuba et peut-être le Vietnam.

Quoi qu’il en soit, notre capacité de guerre biologique existe certainement, avec l’installation de Fort Detrick est notre principal laboratoire. La réponse nonchalante de Trump une fois que Covid a commencé à refluer aux États-Unis ne suggère guère qu’il s’est d’abord rendu compte qu’il pourrait s’agir d’une arme biologique dangereuse, il semble donc avoir été totalement ignorant des faits. Par conséquent, l’attaque contre la Chine (et l’Iran) aurait été une opération malhonnête, probablement menée par des éléments de l’appareil de sécurité nationale associés aux Néocons de l’Etat Profond au sommet de son administration.

Si quelqu’un d’assez supérieur avait été derrière le complot, je pense qu’il aurait été facile pour les conspirateurs d’avoir recours aux ressources militaires américaines pour mener à bien l’opération, tous ces participants de niveau inférieur croyant qu’ils faisaient partie d’un frapper contre les principaux adversaires géopolitiques de l’Amérique, tout comme notre gouvernement a assassiné peu de temps après le plus haut commandant militaire de l’Iran. Probablement quelqu’un comme le secrétaire d’État (et ancien directeur de la CIA) Mike Pompeo ou le conseiller à la sécurité nationale John Bolton aurait pu orchestrer l’attaque.

De tels individus avaient les moyens, les motivations et l’opportunité, il semble donc absurde que les médias ignorent si totalement cette possibilité.

Voici quelque chose à considérer. Les pires attaques de guerre biologique de l’histoire américaine se sont produites juste après le 11 septembre, avec des envois d’Anthrax à d’importantes personnalités politiques et médiatiques poussant le Congrès à adopter le Patriot Act. L’attaquant d’Anthrax a tenté d’impliquer des terroristes islamiques dans ses attaques, mais le FBI a rapidement déterminé que l’Anthrax provenait de notre propre Fort Detrick, et a finalement déclaré qu’un chercheur du gouvernement en guerre biologique nommé Bruce Ivins était responsable et a classé l’affaire, juste après qu’il se soit soi-disant suicidé. La culpabilité d’Ivins peut être contestée, mais l’attaque a presque certainement été menée par des éléments voyous de notre appareil de sécurité nationale. Il ne semble donc guère impossible que l’épidémie de Covid ait des origines quelque peu similaires.

En tant qu’opération malhonnête, les attaques de Covid auraient pu être organisées par une très petite poignée d’individus, sans pratiquement aucune planification bureaucratique exhaustive qui aurait normalement lieu. Dans de telles circonstances, les comploteurs auraient pu minimiser le risque possible que la maladie revienne en Amérique ou chez nos alliés de l’OTAN, entraînant la catastrophe qui s’est finalement produite. Après tout, les précédentes épidémies de coronavirus du SRAS et du MERS avaient laissé l’Amérique et l’Europe presque totalement indemnes.

Il y a un indice particulièrement révélateur qui a été presque entièrement ignoré par les médias grand public et alternatifs. La plupart des experts pensent que l’épidémie de Covid à Wuhan a probablement commencé fin octobre ou début novembre, mais comme les infections ont mis un certain temps à se propager et que le virus était initialement indétectable, personne au sein du gouvernement chinois n’était au courant de l’épidémie jusqu’à fin décembre. Cependant, plusieurs sources gouvernementales américaines ont révélé plus tard à ABC News que dès novembre 2019, notre Agence de renseignement de la défense avait distribué un rapport secret aux responsables gouvernementaux avertissant qu’une épidémie de maladie « cataclysmique » avait lieu à Wuhan. Le Pentagone a ensuite nié l’histoire, mais la télévision israélienne a confirmé de manière indépendante que le rapport existait bel et bien et avait été distribué à nos alliés de l’OTAN et à Israël. Le rapport secret de la DIA a été préparé « la deuxième semaine de novembre », à un moment où probablement seulement quelques dizaines de personnes commençaient à se sentir un peu malades à Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants, et plus d’un mois avant quiconque dans le gouvernement chinois a découvert l’épidémie. Ces faits semblent presque impossibles à expliquer si le virus était naturel ou s’il s’était accidentellement échappé du laboratoire de Wuhan.

Je pense que la combinaison de toutes ces preuves, avec du matériel supplémentaire, soutient fortement l’hypothèse selon laquelle l’épidémie de Covid résultait d’une attaque de guerre biologique américaine contre la Chine (et l’Iran), probablement une opération malhonnête orchestrée par les Neocons de l’Etat Profond dans l’administration Trump. .

Que les autres soient ou non d’accord avec moi, il semble absurde et ridicule que cette possibilité très sérieuse soit si complètement exclue de la quasi-totalité des médias traditionnels et alternatifs. Je soupçonne que la raison de ce silence total est que les preuves soutenant cette théorie sont suffisamment convaincantes pour que la simple présentation de celle-ci convainc rapidement une grande partie du public occidental qu’une attaque de guerre biologique était le scénario le plus probable. Par conséquent, la réaction a été un black-out total de ces faits, qui sont restés inavouables.

Les Biden Neocons ont maintenant remplacé les Trump Neocons à la tête de notre gouvernement, mais très peu de choses ont changé dans notre politique étrangère dangereusement anti-Chine. Et avec les médias grand public de tout cœur dans le camp Biden, leurs attaques contre la Chine pour toutes sortes de motifs douteux se sont intensifiées. En effet, l’énorme vague de soutien médiatique actuel à l’hypothèse de fuite de laboratoire de Wuhan – qui soutient que Covid a été secrètement développé par les Chinois, peut-être comme une arme biologique – n’est devenue possible qu’après que leur ennemi détesté Trump ait quitté ses fonctions.

L’Amérique a le plus grand programme de guerre biologique au monde, l’administration Trump s’est concentrée sur la Chine comme notre plus grande menace géopolitique, et les Néocons de l’Etat Profond que Trump a embauchés étaient des individus notoirement téméraires. Il ne faudrait pas beaucoup de réflexion pour que les médias relient ces points et commencent au moins à considérer la possibilité évidente qu’ils suggèrent.

