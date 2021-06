15 472 DÉCÈS et 1,5 million de blessés (50% GRAVES) signalés dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments pour les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

La base de données européenne des rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès suite aux « vaccins » expérimentaux contre la COVID-19.

Un abonné d’Europe nous a récemment envoyé un e-mail et nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50, bien qu’il existe des divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de morts ou de blessés en raison de tirs de COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 19 juin 2021, 15 472 décès et 1 509 266 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN COVID-19 à ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, la moitié d’entre elles (753 657) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui totalise tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 19 juin 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/Pfizer : 7 420 décès et 560 256 blessés au 19/06/2021

16 133 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 81 décès

12 637 Troubles cardiaques incl. 964 décès

101 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 6 décès

7000 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 4 décès

265 Troubles endocriniens incl. 1 décès

8 122 Troubles oculaires incl. 17 décès

51 030 Troubles gastro-intestinaux incl. 348 décès

155 486 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 290 décès

468 Troubles hépatobiliaires incl. 31 décès

6 110 Troubles du système immunitaire incl. 32 décès

17 549 Infections et infestations incl. 762 décès

6 275 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 104 décès

13 249 Enquêtes incl. 285 décès

4 162 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 139 décès

79 125 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 88 décès

325 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) incl. 23 décès

100 895 Troubles du système nerveux incl. 780 décès

384 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 10 décès

107 Problèmes liés au produit

9 928 Troubles psychiatriques incl. 105 décès

1765 Troubles rénaux et urinaires incl. 115 décès

2 696 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

23 689 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 848 décès

26 641 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 66 décès

846 Circonstances sociales incl. 10 décès

281 Interventions chirurgicales et médicales incl. 19 décès

14 987 Troubles vasculaires incl. 289 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 4 147 décès et 122 643 blessures au 19/06/2021

2 239 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 29 décès

3 315 Troubles cardiaques incl. 446 décès

39 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 3 décès

1 454 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

82 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 883 Troubles oculaires incl. 7 décès

10 655 Troubles gastro-intestinaux incl. 142 décès

33 936 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1759 décès

209 Troubles hépatobiliaires incl. 11 décès

1 117 Troubles du système immunitaire incl. 5 décès

3 835 Infections et infestations incl. 234 décès

2 480 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 77 décès

2 670 Enquêtes incl. 89 décès

1 297 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 85 décès

15 131 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 77 décès

128 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) incl. 15 décès

21 684 Troubles du système nerveux incl. 424 décès

255 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 2 décès

20 Problèmes liés au produit

2 437 Troubles psychiatriques incl. 69 décès

807 Troubles rénaux et urinaires incl. 52 décès

459 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 1 décès

5 640 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 399 décès

6 538 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 28 décès

504 Circonstances sociales incl. 13 décès

397 Interventions chirurgicales et médicales incl. 38 décès

3 432 Troubles vasculaires incl. 141 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 3 364 décès et 793 036 blessés au 19/06/2021

9,136 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 132 décès

12 135 Troubles cardiaques incl. 396 décès

95 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 décès

8 797 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

309 Troubles endocriniens incl. 2 décès

13 459 Troubles oculaires incl. 12 décès

81 806 Troubles gastro-intestinaux incl. 161 décès

212 663 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 891 décès

525 Troubles hépatobiliaires incl. 25 décès

3 085 Troubles du système immunitaire incl. 11 décès

17 791 Infections et infestations incl. 217 décès

7 854 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 77 décès

16 731 enquêtes dont 79 décès

9 765 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 50 décès

123 637 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 45 décès

332 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) incl. 8 décès

169 286 Troubles du système nerveux incl. 532 décès

223 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 4 décès

103 Problèmes liés au produit

14 931 Troubles psychiatriques incl. 27 décès

2 809 Troubles rénaux et urinaires incl. 29 décès

5 967 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

26 631 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 387 décès

36 457 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 22 décès

772 Circonstances sociales incl. 4 décès

671 Interventions chirurgicales et médicales incl. 16 décès

17 066 Troubles vasculaires incl. 235 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 541 décès et 33 331 blessés au 19/06/2021

306 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 16 décès

496 Troubles cardiaques incl. 56 décès

14 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

177 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

8 Troubles endocriniens incl. 1 décès

383 Troubles oculaires incl. 3 décès

3 086 Troubles gastro-intestinaux incl. 23 décès

8 761 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 137 décès

52 Troubles hépatobiliaires incl. 4 décès

85 Troubles du système immunitaire

392 Infections et infestations incl. 13 décès

320 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 8 décès

2 003 Enquêtes incl. 37 décès

184 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 10 décès

5 718 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 17 décès

16 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes)

7 093 Troubles du système nerveux incl. 68 décès

9 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

9 Problèmes liés au produit

355 Troubles psychiatriques incl. 5 décès

119 Troubles rénaux et urinaires incl. 8 décès

114 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

1 130 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 43 décès

804 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 2 décès

72 Circonstances sociales incl. 3 décès

336 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 26 décès

1 289 Troubles vasculaires incl. 60 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Effets indésirables graves du vaccin Pfizer

https://odysee.com/$/invite/@FearlessNation:7

Effets secondaires des tremblements du vaccin Pfizer

C’est ce qui se passe après que je prends une douche

https://odysee.com/$/invite/@FearlessNation:7

Macron souffre d'un désastre électoral !!!

Le président français Emmanuel Macron subit un désastre électoral absolu ! Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil aux élections régionales dans toute la France, comment le grand espoir mondialiste Emmanuel Macron s’est complètement effondré politiquement, et pourquoi la coalition de Macron ressemble vraiment à son implosion, juste à temps pour la prochaine élection présidentielle française ; vous n’allez PAS vouloir rater ça !

La dame recommande toujours le POISON après la mort du fils de son frère 3 jours après la deuxième dose de Pfizer

