La recherche de Boston (même financée par Gates) révèle des risques dangereux inconnus dans le vaccin à ARN-M déjà expliqués par une étude chinoise

Une recherche menée par une Japonaise et partiellement financée par la Fondation Bill & Melinda Gates soulève des doutes macroscopiques sur les réactions dangereuses déclenchées dans le sang par le vaccin Moderna, la thérapie génique basée sur l’ARN messager (donc signé ARNm), financée par Gates lui-même grâce à un brevet du désormais tristement célèbre Anthony Fauci que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, n’a pas hésité à définir « l’apprenti sorcier », après avoir révélé que le virus SARS-CoV-2 était construit en laboratoire avec Séquences du VIH dans « un accord entre la Chine et les États-Unis« .

La nouvelle est sensationnelle car elle signale le comportement anormal de la Protéine de pointe, assimilée à une toxine par l’immunologiste canadien Bimar Bridle, professeur agrégé de l’Université de Guelph (Ontario, Canada) qui a le premier révélé l’importance de l’étude menée par la chercheuse Alana. F. Ogata du Département de pathologie et de la Division des maladies infectieuses du Brigham and Women’s Hospital à Boston (Massachusetts, États-Unis), du Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering de l’Université Harvard dans la même ville à la Harvard Medical School.

Cette recherche a été soutenue par l’apport fondamental du professeur David R. Walt, actif dans les mêmes centres de santé, mais aussi l’inventeur de la technologie Simoa (développée par la société Quanterix dont il est actionnaire), un kit de dosage immunologique ultra-sensible pour la détection des anticorps dans la recherche COVID-19 et le profil Chitokine.

Comme précédemment rapporté par une recherche chinoise publiée en octobre par la prestigieuse revue spécialisée Nature qui n’a été médiatisée que par Gospa News, le nœud du problème et le danger des vaccins se trouvent en fait dans les chitokines T qui peuvent développer une auto- réaction immunitaire susceptible de provoquer de graves problèmes sanguins (comme la thrombose) mais aussi, avec le temps, des lésions pulmonaires dues à une immunopathologie pulmonaire.

La chercheuse japonaise Alana F. Ogata qui travaille au département de pathologie du Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, États-Unis

Le nouveau travail des scientifiques de Boston est basé sur l’analyse empirique du comportement de la protéine de pointe chez 13 jeunes agents de santé qui ont reçu le vaccin Moderna mais vient à une alarme similaire à celle lancée à l’automne par des recherches menées dans deux prestigieux les universités chinoises ont plutôt fait sur des expériences de laboratoire sur des souris et sur l’analyse d’une immense littérature scientifique de pas moins de 143 autres études publiées.

La page de titre de la recherche de la japonaise Alana F. Ogata – lien vers l’étude dans les sources en bas de l’article

« Les limites de l’étude actuelle comprennent la petite taille de l’échantillon et les biais potentiels qui résultent du recrutement de jeunes adultes en bonne santé, qui peuvent ne pas être représentatifs de la population générale. Les études futures devraient également examiner la dynamique de la production d’antigènes avec des anticorps de neutralisation. Néanmoins, les preuves de la détection systémique de la production de pointes et de protéines S1 à partir du vaccin à ARNm-1273 sont significatives et n’ont encore été décrites dans aucune étude vaccinale, probablement en raison des limites de la sensibilité du test et de l’évaluation du moment. La pertinence clinique de ce résultat est inconnue et devrait être explorée plus avant. Ces données montrent que la production d’antigène S1 après la vaccination initiale peut être détectée dès le premier jour et est présente au-delà du site d’injection et des ganglions lymphatiques régionaux associés. L’induction de réponses immunitaires IgG et IgA peut être détectée dès le cinquième jour après la vaccination et est associée à la clairance de l’antigène de pointe et de l’antigène S1 dans la circulation systémique ».

Ceci a écrit Ogata et Walt avec d’autres chercheurs Chi-An Cheng, Michaël Desjardins, Yasmeen Senussi, Amy C Sherman, Megan Powell, Lewis Novack, Salena Von, Xiaofang Li, Lindsey R Baden dans l’étude publiée et acceptée (ou déjà révisée) par Oxford Academic (Infection Disease Society of America) le 20 juin 2021.

«Nous émettons l’hypothèse que les réponses immunitaires cellulaires déclenchées par l’activation des lymphocytes T, qui se produiraient quelques jours après la vaccination, entraîneraient la mort directe des cellules 9 présentant la protéine de pointe et une libération supplémentaire de pointe dans la circulation sanguine. Les mécanismes sous-jacents à la libération de S1 libre et à la détection ultérieure de la protéine de pointe intacte restent flous et nécessitent des études supplémentaires ».

Traduit du langage strictement scientifique au langage journalistique, il a un sens sans équivoque : la manière dont les vaccins à ARN messager interagissent avec la protéine S de SARS-CoV-2 en relation avec les cellules T est inconnue.

Les mêmes cellules étaient considérées comme le « point critique » des vaccins de l’étude chinoise qui, à l’automne 2020, invitait Big Pharma à la prudence et à mener plus de recherches sur la question, mais était en fait cachée à la communauté scientifique internationale qui carré autour des antidotes contre la Covid-19 désormais en phase avancée d’essais cliniques. Bref, comme le prétendent Montagnier lui-même et d’autres experts, l’ensemble de la population mondiale est devenu un cobaye humain involontaire pour ces vaccins dont le fonctionnement est inconnu.

Mais pour comprendre la portée de cette étude il faut avoir les compétences de l’immunologiste-virologue canadien Bridle qui a également dévoilé un document interne de l’américain Pfizer (producteur avec l’allemand BioNTech de l’autre vaccin à ARNm Comirnaty) faisant référence aux troubles de la circulation sanguine. et les complications des thromboses sévères : susceptibles de provoquer des hémorragies cérébrales sur lesquelles le CDC (Center of Disease Control) a ouvert des investigations aux USA après la mort prématurée du médecin de Floride, Gregory Michael ou de déclencher une inflammation cardiaque comme celle qui a provoqué la alerte de l’EMA (Agence européenne des médicaments).

Dans le résumé des recherches d’Ogata et Walt, en effet, seule l’activation du processus immunitaire déclenché par le vaccin Moderna est mise en évidence. «Les protéines du SRAS-CoV-2 ont été mesurées dans des échantillons de plasma longitudinaux collectés auprès de 13 participants qui ont reçu deux doses de vaccin à ARNm-1273. 11 des 13 participants ont montré des niveaux détectables de protéine SARS-CoV-2 dès le premier jour après la première injection de vaccin. Clairance de la protéine SARS-CoV-2 détectable en corrélation avec la production d’IgG et d’IgA’.

«Dans cette revue, nous donnons un aperçu des données expérimentales et cliniques obtenues à partir des récents essais de vaccins contre le SRAS-CoV-2 et soulignons certains problèmes de sécurité potentiels qui doivent être pris en compte lors du développement de vaccins. En outre, nous résumons plusieurs stratégies utilisées dans le développement de vaccins contre d’autres virus infectieux, tels que le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), dans le but d’aider à la conception de approches thérapeutiques efficaces contre le SARS-CoV-2 ».

Cela avait pourtant déjà été écrit en octobre 2020 dans l’étude intitulée « Une revue systématique des candidats au vaccin SARS-CoV-2 » effectivement annulée par les autorisations « accélérées », avec autorisations d’urgence conditionnelles, délivrées en décembre et janvier après les premiers essais cliniques. La recherche a été publiée dans la revue spécialisée Nature mais ignorée par tous les médias à l’exception de Gospa News.

Les chercheurs Yetian Dong, Tong Dai, Yujun Wei, Long Zhang, Min Zheng et Fangfang Zhou de divers centres de recherche prestigieux (École de médecine, Université du Zhejiang, Hangzhou ; Institut des sciences de la vie et Centre d’innovation pour le réseau de signalisation cellulaire, Instituts de biologie et des sciences médicales , Soochow University – Suzhou, et Anhui Anlong Gene Technology Co., Ltd, Hefei) ont développé des travaux colossaux basés sur 144 recherches scientifiques antérieures des 15 dernières années, dont celles de Tseng, CT et al. avec le titre immédiatement troublant « L’immunisation avec les vaccins contre le coronavirus du SRAS mène à l’immunopathologie pulmonaire dans le défi avec le virus du SRAS ».

« En dehors de la protéine S, d’autres protéines, telles que la protéine N, la protéine M, les protéines non structurelles (nsps) et les protéines accessoires, peuvent avoir le potentiel de servir d’antigènes. En effet, les protéines virales et leurs interactions avec les facteurs de l’hôte étaient associées à des réponses immunitaires déséquilibrées de l’hôte, telles que de faibles niveaux d’interférons de type I (IFN-I) et d’IFN-III, et des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires (Fig. 1a) .30, 31 » écrivent les scientifiques chinois puis prononcent une sentence lapidaire.

«Des études récentes sur les modifications des cytokines chez les patients infectés par le SRAS-CoV-2 ont également observé une augmentation de la sécrétion de cytokines Th2, ce qui pourrait contribuer à l’immunopathologie pulmonaire. Ainsi, le contrôle de la réponse des lymphocytes T doit être pris en compte lors de la conception de vaccins contre le SRAS-CoV-2 ».

C’est la même alarme lancée par la récente étude du japonais Ogata sur le sérum Moderna : une thérapie génique qui ces derniers jours, selon le site de l’avocat Robert F. Kennedy jr, était responsable d’une inflammation cardiaque mortelle dans un très jeune fille américaine de 19 ans.

