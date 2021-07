1 007 253 Blessures 1 403 MORTS au Royaume-Uni à la suite d’injections de COVID-19 selon le gouvernement britannique

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le système de déclaration du gouvernement britannique pour les effets indésirables du vaccin COVID de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié son dernier rapport aujourd’hui, le 1er juillet 2021.

Le rapport couvre les données collectées du 9 décembre 2020 au 23 juin 2021 pour les trois « vaccins » expérimentaux contre la COVID actuellement utilisés au Royaume-Uni par Pfizer, AstraZeneca et Moderna.

Ils font état d’un total de 1 403 décès et 1 007 253 blessés enregistrés à la suite des injections expérimentales de COVID.

Voici les ventilations des trois plans :

AstraZeneca : 936 morts et 762 706 blessés. (Source.)

et 762 706 blessés. (Source.) Pfizer-BioNTech : 439 décès et 223 404 blessés. (Source.)

et 223 404 blessés. (Source.) Moderna : 5 morts et 18 548 blessés. (Source.)

et 18 548 blessés. (Source.) Injections de COVID-19 non précisées : 23 décès et 2595 blessés. (Source.)

En plus de ces statistiques officielles du gouvernement britannique, le vendredi 25 juin 2021, Public Health England a publié un rapport montrant que les personnes décédées au Royaume-Uni avec un diagnostic de « COVID », généralement appelées « décès liés au COVID », que cela soit possible ou non être prouvé qu’un résultat de test COVID positif signifie que COVID a causé le décès, 62% de ces décès étaient des personnes qui avaient déjà reçu l’un des vaccins COVID-19.

Alors pourquoi les gens les obtiennent-ils encore ??

Alors que vous avez été distrait par l’affaire de Hancock, PHE a publié un rapport révélant que 62% des décès présumés de Covid sont des personnes qui ont été vaccinées

Par The Daily Expose

Les dernières nouvelles du matin du vendredi 25 juin ont révélé que Matt Hancock avait une liaison secrète avec son assistante Gina Coladangelo. Nous imaginons que c’est tout ce dont la nation parle depuis que les images de Hancock embrassant le lobbyiste millionnaire ont été publiées, c’est certainement partout dans les médias grand public et nous doutons que cela cessera bientôt de faire la une des journaux.

Mais parce que vous avez été occupé à vous réjouir de l’embarras de Hancock, vous n’êtes probablement pas au courant que Public Health England a publié un rapport le même jour qui a montré que la majorité des décès présumés de Covid-19 sont significativement plus élevés chez les personnes qui ont eu au moins une dose du vaccin Covid-19, avec le plus grand nombre de décès survenant chez les personnes censées être complètement vaccinées.

Le rapport intitulé « Variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2 et variantes sous enquête en Angleterre », est le 17e briefing technique sur les variantes préoccupantes présumées au Royaume-Uni et constitue une lecture extrêmement intéressante une fois que vous réalisez ce que les statistiques nous disent réellement.

PHE a compilé un tableau utile qui montre le nombre de cas présumés confirmés de variante Delta au Royaume-Uni ainsi que le nombre de décès présumés dus à la variante. Le tableau montre que depuis le 1er février 2021 jusqu’au 21 juin 2021, il y a eu 9 571 cas présumés confirmés de la variante Delta chez les personnes de plus de 50 ans. Parmi eux, 8 025 ont été confirmés au cours des 28 derniers jours seulement.

Mais les données montrent que les personnes de plus de 50 ans non vaccinées ne représentent que 10% des cas présumés confirmés de Covid, tandis que celles qui sont entièrement vaccinées représentent 37% des cas présumés confirmés. 40% des cas présumés sont des personnes qui avaient reçu une dose d’un vaccin Covid-19 au moins 21 jours avant leur prétendue infection confirmée à Covid-19.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, le nombre de personnes de plus de 50 ans qui sont complètement vaccinées avec un cas présumé confirmé de la variante Delta dépasse de 3 à 1, le nombre de personnes non vaccinées, tandis que le nombre de personnes de plus de 50 ans qui ont eu au moins un dose de vaccin Covid et ont un cas présumé confirmé de la variante Delta plus nombreux que ceux qui ne sont pas vaccinés de près de 9 à 1.

Lorsque les vaccins Covid-19 ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, les autorités n’avaient aucune idée de leur efficacité. Les essais limités réalisés ont uniquement mesuré si une personne vaccinée souffrait ou non d’une maladie grave si elle était infectée par le Covid-19, ils n’ont pas mesuré si une personne vaccinée pouvait encore être infectée par le Covid-19, et ils n’ont pas mesuré si une personne vaccinée pouvait toujours propager le virus conformément à la théorie des germes acceptée par le grand public.

On prétend que les vaccins réduisent considérablement les chances de souffrir d’une maladie grave en cas d’infection par Covid-19, donc bien qu’un nombre significativement plus élevé de vaccinés de plus de 50 ans aient un cas confirmé de la variante Delta par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés, vous supposeriez que le contraire se verrait dans le nombre de personnes qui seraient mortes de la variante Delta ?

Parce que M. Hancock nous a répété à maintes reprises que les vaccins Covid-19 sont notre seul moyen de revenir à la normale et nous devons nous manifester, retrousser nos manches et obtenir le vaccin lorsqu’on nous le demande.

Donc les vaccins doivent sûrement faire ce qu’ils disent sur la boîte ? Ce n’est pas comme si M. Hancock nous mentirait, n’est-ce pas ? Il aurait peut-être menti à sa femme depuis quinze ans et s’être engagé dans une liaison avec un assistant qu’il a nommé pour examiner le ministère de la Santé et lui attribuer de l’argent aux contribuables pour cela, mais il ne mentirait pas au peuple britannique, le ferait-il ?

Malheureusement, il semble que M. Hancock ait à nouveau menti et au lieu que les vaccins Covid-19 soient notre voie de retour à la normale, ils sont plutôt le contraire. Car les données publiées par Public Health England nous montrent que le nombre de décès présumés dus à la variante Delta est le plus élevé parmi ceux qui ont reçu deux doses du vaccin.

Lisez l’article complet sur The Daily Expose.

Traduction : MIRASTNEWS

LES DÉCÈS DU VACCIN COVID-19 CONTINUENT D’AUGMENTER

Comme la FDA émet maintenant un avertissement concernant une maladie cardiaque potentiellement mortelle déclenchée par le vaccin.

#Vaxxdemic



Deaths from the COVID-19 vaccine continue to rise as the FDA is now issuing a warning over a potentially fatal heart condition triggered by the vaccine. pic.twitter.com/frhvCjw5RB — ZNeveri (@ZNeveri) July 1, 2021

26 000 DÉCÈS DUS AUX VACCINS AUX ETATS-UNIS ? LE MEILLEUR ANALYSTE DE DONNÉES DE VAERS RÉVÈLE UNE FRAUDE DANS LE SYSTÈME DE DÉCLARATION

DES CENTAINES DE MORTS SUITE AU VACCIN COVID DANS LE RAPPORT AUSTRALIEN DE LA TGA LE 1ER JUILLET 2021

Rapports hebdomadaires de sécurité du vaccin COVID-19 : https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report

Une femme décède après AstraZeneca Jab : https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/woman-dies-after-first-dose-of-astrazeneca/news-story/caf22fe51e48a22fd2e21feab9b21331

Décès dus au Covid 19 en Australie : https://www.google.com/search?q=how+many+australians+died+of+covid+19+in+2021&rlz=1C1CHBF_enAU858US858&oq=how+many+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j03j0i136920i465i26.2895j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

Source : Health Impact News