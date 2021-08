Essais de vaccins Moderna et Pfizer MANIPULÉS en vaccinant le groupe témoin… une science flagrante FRAUDULEUSE exposée + Les mandats du vaccin COVID-19 ne sont pas soutenus par la science, selon un médecin de premier plan

Essais de vaccins Moderna et Pfizer MANIPULÉS en vaccinant le groupe témoin… une science flagrante FRAUDULEUSE exposée

De nombreuses personnes dans le monde ne se précipitent pas pour se faire vacciner contre la Covid-19 car elles attendent d’en savoir plus sur les effets à long terme de ce produit expérimental. Après tout, cette expérience de réplication de protéines de pointe est nouvelle dans le domaine de la vaccination et a été mise en place plusieurs années avant de pouvoir être testée de manière approfondie. Comment les professionnels de santé peuvent-ils donner un consentement éclairé adéquat à leurs patients s’il n’existe pas de données sérieuses sur ce produit expérimental ? Comment les individus peuvent-ils prendre une décision éclairée s’ils subissent des pots-de-vin, des pressions, des contraintes et des mensonges à propos de ce produit ?

Alors que la FDA fait face à une pression politique intense pour approuver pleinement ces produits, il s’avère que Moderna et Pfizer ont truqué les essais cliniques de leurs vaccins en éliminant le groupe de contrôle et en obscurcissant à jamais les données !

Pfizer et Moderna ont éliminé le groupe témoin lors d’essais expérimentaux de vaccins, violant les normes scientifiques de base

Après avoir inscrit des dizaines de milliers de personnes dans des essais cliniques, Moderna et Pfizer ont commis d’autres actes de fraude scientifique en vaccinant le groupe placebo lors de rendez-vous de suivi ! En vaccinant le groupe témoin, Moderna et Pfizer ont détruit toute perspective d’obtenir des données d’innocuité et d’efficacité à long terme pour leurs « vaccins ». Ces fabricants de vaccins ont violé les normes scientifiques de base pour la conduite d’essais cliniques. Chaque participant qui faisait partie du groupe témoin (non vacciné) s’est finalement vu proposer les vaccins. Après avoir subi des pressions pour prendre les vaccins, presque toutes les personnes du groupe témoin ont pris les vaccins – obscurcissant à jamais les données.

Ces participants sont toujours engagés dans deux années de recherche de suivi qui était censée comparer le groupe vacciné au groupe placebo. Cependant, il n’y a plus de groupe placebo ! De nombreuses questions importantes sur la sécurité et l’efficacité des vaccins resteront sans réponse car Pfizer et Moderna ont truqué les essais.

Le Dr Carlos Fierro des essais cliniques du comté de Johnson à Lenexa, au Kansas, a confirmé que chaque participant du groupe de contrôle avait été rappelé et avait reçu l’ordre de vacciner dès que la FDA aurait donné une autorisation d’utilisation d’urgence pour les vaccins.

« Au cours de cette visite, nous avons discuté des options, qui comprenaient de rester dans l’étude sans le vaccin », dit-il, « et étonnamment, il y a eu des gens – quelques personnes – qui ont choisi cela. » Le Dr Fierro a été choqué que quelques personnes du groupe témoin veuillent rester non vaccinées pour préserver l’intégrité de l’étude. Après que les essais cliniques aient été intentionnellement fraudés, il ne reste AUCUN groupe de comparaison de valeur statistique pour juger de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins. Le Dr Fierro admet que « c’est une perte d’un point de vue scientifique« , mais il a justifié la fraude scientifique en disant que « c’est la bonne chose à faire » compte tenu des circonstances.

La FDA ne peut pas accorder l’approbation complète des vaccins contre la Covid car les données cliniques ont été obscurcies de façon permanente

En éliminant la branche de contrôle, les fabricants de vaccins ne peuvent garantir la durée de la protection ou si les vaccins contribuent à l’augmentation des mutations des protéines de pointe et des variantes ultérieures. Un spécialiste des essais cliniques à l’Université de Stanford, le Dr Steven Goodman, a déclaré: « Nous ne savons pas combien de temps durent les protections. » Nous ne connaissons pas l’efficacité contre les variantes – pour lesquelles nous avons certainement besoin d’une bonne branche de contrôle – et nous ne savons pas non plus s’il existe des différences dans l’un de ces paramètres selon l’âge, la race ou l’infirmité.

En éliminant la branche de contrôle, l’industrie des vaccins peut faire la fausse hypothèse que les non vaccinés sont à blâmer pour la montée de nouvelles variantes. Mais il n’y a absolument aucune donnée pour étayer cette affirmation. Il est plus que probable que les mutations résultent de la campagne de vaccination à grande échelle, qui exerce une pression sélective sur la protéine de pointe pour muter.

À l’heure actuelle, la FDA subit d’intenses pressions politiques pour accorder l’autorisation complète de ces vaccins, mais parce que Moderna et Pfizer ont fraudé les essais à long terme, la FDA ne peut pas légalement aller de l’avant avec l’approbation complète de la FDA. Cela pourrait être la raison pour laquelle le régime Biden pousse illégalement les mandats de vaccins pour les employés fédéraux et l’armée avant l’autorisation complète de la FDA – car il n’y a aucun moyen de justifier scientifiquement ou légalement l’autorisation en premier lieu. Il n’y a pas de données pour garantir la sécurité et l’efficacité de ces injections et il n’y a plus aucune voie pour obtenir ces données d’un point de vue clinique.

Les mandats du vaccin COVID-19 ne sont pas soutenus par la science, selon un médecin de premier plan

Un éminent médecin de la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins a fait valoir que l’obligation de vaccins contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] n’est pas étayée par la science.

De nombreux membres de la communauté médicale s’opposent à la volonté incessante d’imposer les vaccins COVID-19 expérimentaux et criblés d’effets secondaires. Le Dr Marty Makary, professeur à l’Université Johns Hopkins et rédacteur en chef d’un site d’actualités médicales de renom, est l’une des personnalités qui prêtent leur voix à cette opposition. (Connexes : gouvernement, médias mainstream, secteur privé s’associant dans une guerre fondée sur la haine contre les non vaccinés.)

Les études ne prennent pas en charge les mandats de masque

Dans une interview avec U.S. News and World Reports, Makary a déclaré catégoriquement que les vaccins COVID-19 ne devraient pas être requis pour tous les Américains.

« Ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner (…) ne représentent aucune menace pour la santé publique de ceux qui sont déjà immunisés », a déclaré Makary.

Le médecin a souligné à quel point il est hypocrite d’imposer des choix de santé aux Américains lorsque des actions tout aussi dangereuses, telles qu’une consommation extrême d’alcool, sont autorisées.

« Serions-nous si sévères envers les personnes qui font des choix de santé similaires ou pires pour fumer, boire de l’alcool ou ne pas porter de masque lorsqu’elles font du vélo ? a demandé Makary. « Plus de 85 000 Américains meurent chaque année à cause de l’alcool, mais nous n’avons pas la même ferveur ou les mêmes exigences en matière de santé publique pour sauver ces vies. »

Makary a également déclaré que les responsables de la santé publique et les agences gouvernementales ignoraient les millions d’Américains qui ont déjà une immunité naturelle en raison d’une infection antérieure à la COVID-19. Il a ajouté qu’il n’y a aucune preuve scientifique pour soutenir l’obligation de vaccins pour ceux qui ont une immunité naturelle.

Il a déclaré que de nombreux chercheurs publics avaient tenté de discuter avec lui de l’immunité naturelle. Ces chercheurs croient à tort que l’efficacité et la durabilité de l’immunité naturelle sont insuffisantes et que les vaccins COVID-19 sont nécessaires.

« Mais nous voici maintenant, plus d’un an et demi dans l’expérience clinique d’observation des patients infectés, et l’immunité naturelle est efficace et se renforce », a-t-il déclaré. « Et c’est parce qu’avec l’immunité naturelle, le corps développe des anticorps contre toute la surface du virus. »

Makary a souligné une étude réalisée par la Cleveland Clinic qui a révélé que la vaccination des personnes dotées d’une immunité naturelle n’augmentait en aucune façon leur niveau de protection contre COVID-19.

Makary également contre les mandats de masque pour les enfants

Au cours de son interview avec US News et World Reports, Makary s’est prononcé contre les vaccinations obligatoires pour les jeunes et en bonne santé.

Il a déclaré que la volonté incessante de vacciner les segments les plus jeunes de la population réside dans la fausse hypothèse selon laquelle le risque que des personnes attrapent et meurent de COVID-19 est également réparti dans la population.

« Nous avons toujours su qu’il est très difficile pour le virus de blesser quelqu’un qui est jeune et en bonne santé », a-t-il déclaré.

Makary a étendu cette logique pour masquer les mandats pour les enfants dans les écoles, exprimant son opposition aux mandats de masques scolaires sur Fox News le lundi 7 août.

« Les enfants, ce sont des transmetteurs très inefficaces [de COVID-19] », a-t-il déclaré lors de l’émission de Fox News « America’s Newsroom ».

Les commentaires de Makary sont intervenus après qu’il eut porté plainte contre les mandats de masques scolaires pour les enfants dans un article d’opinion publié par le Wall Street Journal.

Dans l’article, Makary et son co-auteur ont souligné une étude de Caroline du Nord menée avant que les vaccins COVID-19 ne soient largement disponibles. Cette étude n’a pas trouvé un seul cas de transmission d’élève à enseignant chez 90 000 écoliers alors qu’ils étaient à l’école.

Makary est allé sur Fox News après avoir reçu une réaction intense pour son opposition aux mandats de masque scolaire.

Il a expliqué qu’il y a beaucoup d’enfants dans les régions des États-Unis qui ont de faibles niveaux de transmission de COVID-19. Les mandats de masques scolaires dans ces régions du pays n’ont pas de sens.

« Donc, pour les enfants qui se débrouillent bien avec des masques, n’hésitez pas à porter un masque », a-t-il déclaré. « Pour les enfants qui ont du mal, nous devons individualiser et penser à une exception qui leur donne, ainsi qu’à leurs parents, la possibilité de ne pas le porter car le rapport risque-bénéfice n’est pas là. »

Alors que la variante delta post-vaccin du coronavirus continue de se propager aux États-Unis avec l’aide d’individus entièrement vaccinés, de plus en plus de groupes font pression pour des vaccinations obligatoires et le masquage. Makary est l’une des rares voix éminentes à utiliser la science pour s’y opposer.

