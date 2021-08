Le gouvernement britannique publie le 28e rapport sur les réactions indésirables aux vaccins Covid-19 + France: Quelques mensonges d’État sur COVID ET VACCIN

Bras endoloris, maux de tête… fausse couche, cécité, accident vasculaire cérébral, décès – Le gouvernement britannique publie le 28e rapport sur les réactions indésirables aux vaccins Covid-19

Le gouvernement britannique / MHRA a publié le 28e rapport sur les réactions indésirables aux vaccins Covid-19, et nous aimerions informer le présentateur de BBC TV & Radio, Jeremy Vine, que les 1 135 579 effets indésirables signalés incluent bien plus que « juste un bras douloureux ».

Le nouveau rapport couvre les effets indésirables signalés à la MHRA du 9 décembre 2020 au 4 août 2021 et montre qu’une personne sur 142 a subi une réaction indésirable au vaccin Covid-19. Cependant, seulement 1 % à 10 % des effets indésirables sont signalés, ce qui signifie que le taux pourrait être beaucoup plus élevé.

Mais, si nous prenons le nombre de personnes qui auraient reçu au moins une dose d’une injection Covid-19 expérimentale au 4 août (46,9 millions) et divisons ce nombre par le nombre d’effets indésirables signalés (1,1 million), nous pouvons voir que pour 40 personnes vaccinées, un effet indésirable survient.

Plus tôt cette semaine, un membre du public concerné a réussi à accéder à l’émission Jeremy Vine sur BBC Radio 2 pour exprimer ses inquiétudes concernant le nombre de réactions indésirables et de décès dus aux injections Covid-19 signalées à la MHRA. Avec l’aimable autorisation de « Hugo Talks », vous pouvez voir Jeremy Vine ignorer ce nombre comme « probablement tous étant des bras endoloris » dans la vidéo ci-dessous.

https://www.bitchute.com/embed/OxTRkAFGM1qm/?feature=oembed#?secret=o8yJwg9iBz

Si Jeremy Vine a raison, il aimerait peut-être expliquer pourquoi, au 4 août 2021, il y a eu 17 604 troubles sanguins, 13 838 troubles cardiaques, 148 troubles congénitaux (malformations congénitales), 13 781 troubles de l’oreille, 18 691 troubles oculaires, 229 341 troubles du système nerveux troubles de la reproduction, 726 problèmes de grossesse, 33 651 troubles de la reproduction et 1 559 décès ?

Pour mémoire, « un bras douloureux » n’entre dans aucune des catégories de troubles mentionnées ci-dessus. Ainsi, peut-être que Jeremy Vine voudra se renseigner sur les types de réactions qui se produisent avant d’ouvrir la bouche à l’avenir.

Étant donné que le déploiement du vaccin cible désormais les jeunes adultes et les enfants, qui ne devraient pas recevoir le vaccin AstraZeneca en raison du risque de caillots sanguins (bien que le vaccin Pfizer provoque également des caillots sanguins), nous avons estimé qu’il était préférable d’examiner de plus près à certains des effets indésirables signalés au vaccin à ARNm de Pfizer, et c’est ce que nous avons trouvé…

(Nous avons utilisé les données présentées dans l’impression d’analyse des gouvernements britanniques du vaccin Pfizer {que vous pouvez trouver ici})

La première série de réactions au vaccin de Pfizer relève des troubles cardiaques. Au 4 août, 52 rapports d’insuffisance cardiaque ont entraîné 6 décès, 17 rapports d’infarctus du myocarde aigu entraînant 1 décès, 7 rapports d’ischémie myocardique entraînant 2 décès et 156 rapports d’infarctus du myocarde entraînant 29 décès. Pour ceux qui ne le savent pas, un infarctus du myocarde est communément appelé « crise cardiaque ».

Il y a également eu 82 rapports d’arrêt cardiaque ayant entraîné 32 décès. L’arrêt cardiaque est la perte brutale de la fonction cardiaque, de la respiration et de la conscience. La condition résulte généralement d’un problème avec le système électrique de votre cœur, qui perturbe l’action de pompage de votre cœur et arrête le flux sanguin vers votre corps.

La prochaine série de réactions relève des troubles congénitaux, également connus sous le nom de « malformations congénitales ». Cette réaction ne fait que commencer à être signalée en raison du fait que le déploiement du vaccin n’a commencé qu’il y a 8 mois, ce qui signifie que nous pouvons malheureusement nous attendre à ce que ce nombre augmente considérablement au cours de la prochaine année, probablement plus longtemps en fonction de la fréquence à laquelle ils décident d’offrir les « rappels (booster) » vaccins au public.

Mais au 4 août 2021, 53 rapports ont été faits à la MHRA de malformations congénitales dues au vaccin à ARNm de pfizer.

Ensuite, nous avons des troubles de l’oreille et malheureusement pour Jeremy Vine, ce n’est pas seulement une oreille douloureuse qui est signalée. Au 4 août 2021, la MHRA a reçu 133 rapports d’hypoacousie, 30 rapports de perte auditive soudaine et 177 rapports de surdité.

L’hypoacousie est un déficit fonctionnel qui survient lorsqu’une personne perd un certain degré de sa capacité auditive. Elle peut survenir unilatéralement, lorsqu’elle n’affecte qu’une seule oreille, ou bilatéralement, lorsqu’elle affecte les deux oreilles. La surdité est définie comme un degré de perte auditive tel qu’une personne est incapable de comprendre la parole, même en présence d’une amplification, et n’est pas quelque chose que vous vous attendriez à souffrir après avoir reçu une injection censée vous protéger contre une maladie.

Préféreriez-vous perdre la capacité d’entendre, ou la capacité de voir ? C’est un coup de chance en ce qui concerne le vaccin Pfizer, car il a également rendu les gens aveugles. Au 4 août 2021, il y a eu 245 rapports de déficience visuelle, 3 rapports de perte visuelle soudaine et 93 rapports de cécité.

Essayez d’imaginer être quelqu’un qui a religieusement suivi les règles fixées par le gouvernement britannique, s’isolant à l’intérieur sans voir sa famille pendant des mois, puis croyant naïvement qu’un vaccin expérimental leur donnerait la permission de le faire à nouveau, et se retrouver sans la capacité de revoir ces êtres chers.

Parce que cela s’est produit et se produit.

Ensuite, nous avons des troubles du système nerveux, l’un des types de troubles les plus courants signalés comme des réactions indésirables à tous les vaccins Covid-19, ce qui est incroyablement préoccupant étant donné que les troubles du système nerveux incluent des choses comme les accidents vasculaires cérébraux, les lésions cérébrales et la paralysie.

Depuis le 4 août 2021, un nombre incroyable d’AVC ont été signalés à la MHRA en tant que réactions indésirables au vaccin à ARNm de Pfizer. Ils comprennent –

Hémorragies sous-arachnoïdiennes qui sont le plus souvent causées par l’éclatement d’un vaisseau sanguin dans le cerveau ; les symptômes comprennent un mal de tête soudain et intense, différent de tout ce qui a été vécu auparavant.

Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, qui sont le type d’accident vasculaire cérébral le plus courant (dans le monde non vacciné) et se produisent lorsqu’un caillot sanguin se forme généralement dans des zones où les artères ont été étroitement obstruées au fil du temps par des dépôts graisseux.

Hémorragies cérébrales pouvant provoquer des lésions cérébrales et la mort. Les symptômes comprennent des maux de tête, des nausées et des vomissements, des picotements soudains, une faiblesse et un engourdissement ou une paralysie du visage, et ils sont causés

Au 4 août 2021, il y a eu 37 rapports d’hémorragie cérébrale entraînant 7 décès, 24 rapports d’infarctus cérébral entraînant 1 décès, 13 rapports d’hémorragie sous-arachnoïdienne entraînant 6 décès, 32 rapports d’accident vasculaire cérébral ischémique entraînant 1 décès, et 309 rapports d’accidents vasculaires cérébraux ayant entraîné 13 décès, tous dus au jvaccin à ARNm de Pfizer.

Le vaccin de Pfizer a également causé la paralysie et la paralysie faciale de Bell. La paralysie de Bell est une faiblesse ou un manque de mouvement affectant un côté du visage, et il y a eu 371 rapports faits à la MHRA en raison du vaccin Pfizer.

La paralysie faciale est l’incapacité de déplacer les muscles du visage d’un ou des deux côtés et peut résulter de lésions nerveuses dues à un traumatisme, à un accident vasculaire cérébral ou à la paralysie de Bell. Il y a eu 287 rapports de paralysie faciale faite à la MHRA en raison du vaccin Pfizer.

Mais si la paralysie faciale n’est pas une condition assez préoccupante pour vous, alors peut-être que la paralysie totale de tout le corps l’est ? Parce qu’il y a eu 95 rapports de paralysie faits à la MHRA comme effets indésirables du vaccin Pfizer. Il y a également eu une gamme d’autres types de paralysie signalés comme effets indésirables du vaccin et ceux-ci comprennent –

55 rapports de monoplégie – un type de paralysie qui affecte un membre, comme un bras ou une jambe d’un côté de votre corps.

46 rapports de monoparésie – une condition qui peut survenir soudainement, similaire à ce qui se passe avec un accident vasculaire cérébral, et comprend la perte partielle de la fonction motrice volontaire.

36 rapports d’hémiparésie – une condition qui provoque une faiblesse ou l’incapacité de se déplacer d’un côté du corps, ce qui rend difficile l’exécution d’activités quotidiennes comme manger ou s’habiller

La prochaine réaction indésirable causée par le vaccin Pfizer est connue sous le nom de crise, une réaction que vous n’apprécierez peut-être pas tant que vous ne la verrez pas en action, alors regardez la vidéo ci-dessous d’une mère souffrant d’une crise au volant avec ses enfants dans la voiture après ayant l’injection COVID-19 Pfizer.

Il y a eu 425 rapports de saisies faites à la MHRA comme effets indésirables du vaccin Pfizer.

Vous avez peut-être vu l’épouse du Premier ministre Boris Johnson, Carrie Symonds, dans les journaux exhortant les femmes enceintes à se faire injecter Pfizer ? L’épouse du Premier ministre a déclaré qu’elle comprenait les angoisses des gens mais que les preuves étaient « rassurées ». Ces preuves incluent-elles les 244 rapports de fausse couche à la MHRA en tant que réactions indésirables au vaccin à ARNm de Pfizer ?

Nous vous suggérons fortement de réfléchir à deux fois avant de l’avoir si vous souhaitez avoir un bébé à un moment donné, compte tenu du nombre de troubles de la reproduction signalés comme effets indésirables du vaccin Pfizer. 15 471 pour être exact et ils incluent des milliers de rapports de problèmes de menstruation.

Enfin nous arrivons aux morts. Au 4 août 2021, 486 décès ont été signalés à la MHRA en tant que réactions indésirables à l’injection à ARNm de Pfizer.

Comme vous pouvez le voir, les effets indésirables subis sont légèrement pires qu’un « bras douloureux », alors peut-être que quelqu’un pourrait en informer Jeremy Vine de la BBC ? Ou ne faites rien et laissez-le continuer à convaincre une bande de parents qu’ils devraient donner cette injection expérimentale et mortelle à leurs enfants. Le choix t’appartient.

Daily Expose est désormais censuré sur Google, Facebook et Twitter, alors partagez cet article partout.

Traduction : MIRASTNEWS

Encore une malheureuse coïncidence…

Encore une malheureuse coïncidence…

Source : Tap News

UN HOMME S’EFFONDRE À L’EXTÉRIEUR D’UN CENTRE DE VACCINATION APRÈS AVOIR PRIS LE VACCIN TUEUR PFIZER. CELA DOIT FONCTIONNER

UN HOMME S’EFFONDRE À L’EXTÉRIEUR D’UN CENTRE DE VACCINATION APRÈS AVOIR PRIS LE VACCIN TUEUR PFIZER. CELA DOIT FONCTIONNER COMME L’AFFIRMENT LE PRÉSIDENT FRANçAIS EMMANUEL MACRON, SON ÉQUIPE ET SON SYSTÈME.

Quelques mensonges d’État sur COVID ET VACCIN

Comment un Peuple civilisé et instruit peut-il accepter autant de mensonges avérés, manipulations, trahisons, corruptions et mesures liberticides sans broncher (ou presque)?

La puissance de lobotomisation des médias et de la censure quand cela est aux mains de l’argent et de milliardaires mondialistes mégalos.

https://programmeejl.wordpress.com/2019/05/07/covid19-incompetence-ou-bien-pire/

CERTAINES DES DERNIÈRES RÉACTIONS INDÉSIRABLES EXTRÊMES DU VACCIN. PROBABLEMENT MÊME LA MORT !

CERTAINES DES DERNIÈRES RÉACTIONS INDÉSIRABLES EXTRÊMES DU VACCIN. PROBABLEMENT MÊME LA MORT !

JONESTOWN USA : LE VACCIN EST UN SUICIDE DE MASSE ET LA TÉLÉVISION EST JIM JONES

JONESTOWN USA : LE VACCIN EST UN SUICIDE DE MASSE ET LA TÉLÉVISION EST JIM JONES

Une autre victime a des convulsions à cause du vaccin, même pas des professionnels de la santé formés ! (14 août)

Il devient de plus en plus évident que le personnel qui se trouve à l’intérieur de ces centres de vaccination n’est pas formé de médecins et d’infirmières. Ils ne savent pas quoi faire. Même pas des connaissances de base sur la façon de traiter cette personne en avalant sa langue.

Une autre victime a des convulsions quelques minutes après le vaccin, c’est tellement sûr, nous disent-ils ! (14 août 2021)

Regardez toutes les autres personnes qui restent sur leurs chaises après avoir vu ça…

AVERTISSEMENT URGENT – NE BUVEZ PAS L’EAU DU ROBINET – LES MONDIALISTES EMPOISONNENT L’EAU AVEC DE L’OXYDE DE GRAPHÈNE

SOURCE DU MIROIR :

RussBrown : https://www.bitchute.com/channel/russbrown/

Oxyde de graphène HAUTEMENT TOXIQUE – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27502632/

https://www.pirbright.ac.uk/publications/replication-competent-foot-and-mouth-disease-virus-expressing-luciferase-reporter

Soutenez-moi sur PATREON – https://www.patreon.com/russellbrown

SAUVEGARDEZ la chaîne YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC0YiuZkKvsTVR8HRzsCY2DQ

Le Genocide Act 1969 (c 12) était une loi du Parlement du Royaume-Uni. Elle a donné effet à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La loi a été abrogée pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord le 1er septembre 2001.

C’est de l’oxyde de graphène. C’est ce qu’il fait à l’intérieur du corps des gens. Des trucs méchants, hein ?

C’est de l’oxyde de graphène. C’est ce qu’il fait à l’intérieur du corps des gens. Des trucs méchants, hein ?

UN RÉSUMÉ D’UN PATHOLOGUE DE CE QUE CES VACCINS FONT AU CERVEAU ET À D’AUTRES ORGANES

UN RÉSUMÉ D’UN PATHOLOGUE DE CE QUE CES VACCINS FONT AU CERVEAU ET À D’AUTRES ORGANES

Ryan Cole MD

MÉDECIN AFLDS

Une clarification scientifique de ce que ces injections font dans la tête et d’autres organes des personnes vaccinées.

La vidéo originale est disponible sur le lien ci-dessous :

RUPTURE : Pandémie Des Vaccinés

RUPTURE : Pandémie Des Vaccinés

Bill Gates 2018 : « Qu’est-ce qui pourrait causer plus de 10 millions de décès en une seule année ? » – une pandémie

Dans une interview avec STAT (https://www.statnews.com/2018/04/30/bill-gates-vaccine-trump-meeting/), Bill Gates a parlé de sa peur d’une pandémie mondiale.

La campagne d’injection de COVID-19 viole les lois de bioéthique

15 août 2021

L’HISTOIRE EN UN COUP D’IL

* L’analyse des données de sécurité et les rapports dans les essais cliniques des vaccins COVID semblent avoir été manipulés dans au moins certains cas. Une méthode de manipulation des données d’innocuité des essais cliniques randomisés consiste à analyser uniquement le groupe de traitement « par protocole » (ceux qui ont terminé toutes les doses et étaient entièrement conformes à la conception de l’étude) par opposition à « l’intention de traiter » qui inclurait tous les patients qui ont consentement éclairé signé

* Par exemple, si un participant n’acceptait qu’une seule dose et que le protocole d’essai en demandait deux, dans le cadre d’une analyse « per protocole », les événements indésirables qu’il a subis seraient rejetés et ne seraient pas inclus dans l’analyse de sécurité. Il s’agit d’un moyen classique de manipuler les données de sécurité dans la recherche clinique, et il est généralement interdit

* Les vaccins COVID n’ayant qu’une autorisation d’utilisation d’urgence, il s’agit de produits expérimentaux et, à ce titre, ils ne sont pas autorisés à la commercialisation

* La bioéthique est inscrite dans la loi fédérale. En tant que participant à un essai expérimental, vous avez le droit de recevoir une divulgation complète de tout risque d’événement indésirable. La divulgation complète des risques n’est pas effectuée et est en fait supprimée

* Les risques d’événements indésirables doivent également être communiqués de manière à ce que vous puissiez comprendre quels sont les risques, et l’acceptation d’un produit expérimental doit être entièrement volontaire et sans contrainte. La séduction est strictement interdite

En tant qu’inventeur de la plateforme de vaccins à ARN messager (ARNm), le Dr Robert Malone est l’une des personnes les plus qualifiées pour se prononcer sur les avantages et les risques potentiels de cette technologie.

Ses antécédents comprennent un diplôme de médecine de la Northwestern University, une maîtrise du Salk Institute, un baccalauréat en biochimie de l’UC Davis, une bourse Giannini en pathologie et une bourse de troisième cycle en recherche clinique mondiale à Harvard.

Il a enseigné la pathologie aux étudiants en médecine pendant environ une décennie à l’Université du Maryland et à l’Université de Californie Davis, puis est devenu professeur agrégé de chirurgie à Uniformed Services, University of the Health Sciences, où il a lancé un grand institut de recherche axé sur le cancer du sein et dépistage à haut débit en génomique du cancer du sein.

Après cela, il a aidé à fonder une société appelée Inovio, qui a apporté un certain nombre de découvertes de thérapie génique, y compris des vaccins, et l’utilisation de champs électriques pulsés comme méthode d’administration. Après le 11 septembre, un collègue du département des affaires et du développement économique de l’Université du Maryland l’a mis en contact avec Dynport Vaccine Company, une startup qui avait reçu un contrat du DoD pour gérer ses produits de biodéfense.

« C’est à ce moment-là que je suis passé du statut d’universitaire au monde du développement avancé de la recherche clinique, des affaires réglementaires, de la gestion de projet, de la conformité, de l’assurance qualité – toutes ces choses qui entrent dans la fabrication d’un produit », explique Malone.

« Ce fut une énorme révélation que le monde n’avait vraiment pas besoin de plus de leaders d’opinion universitaires et [que] je perdais mon temps à me concentrer sur cela. Ce dont le monde avait vraiment besoin, c’était que les gens comprennent la technologie sous-jacente et le monde de la recherche de découverte, mais J’ai également compris le développement avancé, c’est-à-dire que le développement de médicaments est un monde hautement réglementé, et il n’y en a pas beaucoup.

J’ai donc décidé de devenir vraiment expert dans cette dernière partie et j’ai travaillé avec le gouvernement, en particulier dans la biodéfense et le développement de vaccins, pendant une vingtaine d’années. Et cela m’amène au présent.

J’ai récolté quelques milliards de dollars de subventions et de contrats pour des entreprises avec lesquelles j’ai travaillé, et des clients du gouvernement, de BARDA [Biomedical Advanced Research and Development Authority], du ministère de la Défense et d’autres. »

Les «vaccins» COVID-19 sont une thérapie génique

J’ai été accusé d’avoir faussement déclaré que ces injections de COVID ne sont pas des vaccins mais des interventions de modification génétique. Cependant, même Malone est d’accord avec cette affirmation, et en tant qu’inventeur de la technologie, il devrait le savoir. Il souligne qu’en Allemagne, la loi ne permet pas de qualifier cette technologie de vaccin génétique ou de vaccin de thérapie génique. « Le gouvernement allemand a spécifiquement interdit l’utilisation de vaccin basé sur la thérapie génique comme terme », dit-il.

Avec ses antécédents et ayant reçu lui-même le vaccin COVID, il peut difficilement être qualifié d' »anti-vaxxer » et/ou de quelqu’un qui ne croit pas aux thérapies géniques. Pourtant, il a récemment fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité du déploiement de ce type de technologie à grande échelle et aux manières contraires à l’éthique dont elles sont promues.

Comme c’est devenu la tendance, il a été immédiatement censuré. Wikileaks est même allé jusqu’à l’effacer de la section historique de la page du vaccin à ARNm et sa propre page Wikipédia personnelle a été supprimée. Toutes les références à Malone inventant la technologie de l’ARNm ont été supprimées et attribuées à une variété d’institutions à la place.

LES MEILLEURS SCIENTIFIQUES CONFIRMENT QUE LES VACCINS COVID SONT DES ARMES BIOLOGIQUES SOPHISTIQUÉES – DES MILLIONS DE MORTS CONFIRMÉS MAINTENANT

Ils ne se soucient pas du nombre de meurtres. Pouvez-vous entendre leurs cris ? Non pourquoi? Ils sont réduits au silence. Pourquoi? Parce qu’ils sont là pour nous tuer tous : https://www.bitchute.com/video/qEMI2AAiiHGO/

Des millions de personnes ont maintenant été confirmées MORTES alors qu’AGENDA 21 poursuit son programme de dépopulation.

Pourtant, les moutons restent endormis alors qu’ils sont abattus un par un à partir de cette injection de thérapie génique non approuvée dont ils se moquent bien sûr pendant que leur sang coagule à l’intérieur de leurs poumons et de leur cerveau.

Si j’étais eux, je ferais une petite recherche sur cet Agenda 21.

Les cercueils distribués aux États-Unis sont en plastique et jetables.

Les Élites vous considèrent également comme… « JETABLES ». Combien de temps allez-vous vous asseoir et REGARDER ?

Peu importe, toutes les informations sont ICI. Regardez-le si vous ne croyez pas que vous êtes sur le point de MOURIR.

Source : Wil Paranormal

Milan Italie: protestation contre le passeport vaccinal et du mandat Covid 14 août 2021

Milan Italie: protestation contre le passeport vaccinal et du mandat Covid 14 août 2021