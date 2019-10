Image d’archives

Un peu plus tôt, le géant chinois des télécoms avait mis en garde contre de lourdes conséquences économiques si le Royaume-Uni refusait de donner à Huawei un accès au réseau britannique 5G de la prochaine génération.

Selon le Daily Mail, des sources anonymes ont déclaré que le Conseil de sécurité nationale du Premier ministre britannique Boris Johnson devrait autoriser Huawei à participer au programme de réseau de données 5G britannique au début de la semaine prochaine.

Les sources ont affirmé que la question serait débattue lors d’une réunion d’un groupe secret de hauts ministres du gouvernement et de responsables de la sécurité après que des discussions préliminaires aient recommandé que le gouvernement exclue le géant chinois de la technologie des aspects «essentiels» du réseau 5G.

Les ministres devraient insister sur la décision d’autoriser Huawei à fournir des composants «non essentiels», y compris des antennes, pour la 5G, présentée comme une infrastructure Internet mobile à haut débit.

Un peu plus tôt, Victor Zhang, président des affaires gouvernementales mondiales de Huawei, s’est dit confiant dans une interview accordée à Sky News que la Grande-Bretagne résisterait à la pression « politiquement motivée » des États-Unis d’Amérique et permettrait au géant chinois de la technologie de prendre part au développement du programme britannique 5G.

Les Etats-Unis d’Amérique avertissent leurs alliés de ne pas coopérer avec Huawei sur la 5G

Les États-Unis d’Amérique refusent de coopérer avec Huawei à la construction de ses réseaux 5G, invoquant des préoccupations d’espionnage et exhortant tous ses alliés à faire de même. Alors que certains pays, dont l’Allemagne et la France, ont fait la sourde oreille à la pression exercée par Washington, plusieurs pays, notamment le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, se sont pliés à la pression des Etats-Unis d’Amérique et ont interdit au géant de la technologie de leurs réseaux 5G.

Le gouvernement britannique, quant à lui, a décidé de différer sa décision d’inclure Huawei dans l’infrastructure 5G du Royaume-Uni, le secrétaire britannique à la Culture et au Digital, Jeremy Wright, soulignant que tant que la politique américaine ne sera pas «claire», la Grande-Bretagne ne tirera aucune conclusion à propos de Huawei.

Les États-Unis d’Amérique resserrent les vis sur Huawei

Les développements avaient été précédés par la rencontre entre le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Osaka en juin, au cours de laquelle Trump avait annoncé que les fournisseurs états-uniens obtiendraient le feu vert pour vendre des composants et des pièces détachées à Huawei s’il n’y a aucune menace pour la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique.

Cela a suivi la liste noire du ministère du Commerce des Etats-Unis d’Amérique, Huawei Technologies et environ 70 de ses filiales, en mai, ce qui a incité plusieurs grandes entreprises des Etats-Unis d’Amérique, telles que Google et Microsoft, à faire de même et à rompre leurs liens avec le géant chinois des technologies.

Les États-Unis d’Amérique affirment que Huawei coopère avec le gouvernement chinois en installant des portes dérobées dans son équipement d’espionnage et de cyberattaques de Pékin – allégations que Pékin et Huawei ont toutes deux démenties.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News