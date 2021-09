Une fuite vidéo révèle que des médecins et des responsables hospitaliers discutent de la façon de gonfler les chiffres de la COVID-19 pour effrayer les gens et les faire vacciner + 82 % des cas de COVID-19 dans une école de l’Illinois causés par des élèves et du personnel entièrement vaccinés

Une fuite vidéo d’une réunion virtuelle révèle que des médecins et des dirigeants d’hôpitaux discutent de la façon de gonfler leur nombre de cas de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie COVID-19] pour effrayer les gens et les faire vacciner.

La réunion a eu lieu entre plusieurs médecins et dirigeants d’hôpitaux, dont un directeur marketing, au New Hanover Regional Medical Center, un réseau de santé de 20 hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. New Hanover appartient à Novant Health, un système de santé qui gère plus d’une centaine d’établissements de santé dans quatre États.

Dans la vidéo, le Dr Mary Kathryn Rudyk demande à Carolyn Fisher, directrice du marketing de New Hanover, et à un autre employé de l’hôpital encore non identifié, comment rendre les hôpitaux plus « effrayants pour le public ».

Rudyk veut que cela se fasse en gonflant le nombre de patients COVID-19 que les hôpitaux ont réellement. Elle pense que cela incitera les gens à se faire vacciner car cela dit faussement aux personnes non vaccinées qu’elles mourront s’ils ne se font pas vacciner.

« Je pense que nous devons être plus directs, nous devons être plus énergiques », a déclaré Rudyk. « Nous devons dire quelque chose qui sort – si vous ne vous faites pas vacciner, vous savez que vous allez mourir. Soyons vraiment directs avec ces gens. (Connexe: RIGGED: des médecins de Caroline du Nord ont été surpris en train de falsifier les chiffres des hospitalisations pour Covid, «effrayant» le public pour faire avancer le programme de vaccination qui augmente les affaires de l’hôpital.)

Un médecin veut que l’hôpital répertorie les patients guéris et non COVID comme cas de coronavirus

La vidéo commence par Fisher expliquant comment son département tente de communiquer des « chiffres significatifs » au public. Ces chiffres incluent les pourcentages supposés de patients COVID-19 vaccinés et non vaccinés, et le nombre supposé de décès dans les unités de soins intensifs de New Hanover.

Rudyk a ensuite demandé au directeur marketing comment les cas post-COVID peuvent être inclus dans le nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19.

« Mon sentiment à ce stade est que nous devons peut-être être complètement un peu plus effrayants pour le public », a déclaré Rudyk. Elle a ensuite suggéré que l’hôpital compte tous les patients de l’hôpital comme des patients COVID-19.

« Il y a encore beaucoup de personnes hospitalisées que nous envisageons post-COVID, mais nous ne comptons pas dans ces chiffres, alors comment incluons-nous ces personnes post-COVID dans le nombre de patients que nous avons à l’hôpital ? » elle a continué. « Je pense que ce sont des chiffres importants: les patients qui sont toujours à l’hôpital, qui ne sont pas sur l(étage COVID, mais qui occupent toujours l’hôpital pour diverses raisons. »

Shelbourn Stevens, président du centre médical régional de New Hanover, a accepté. Il a déclaré que les patients post-COVID sont actuellement classés comme « récupérés ».

« Mais je pense que, de notre point de vue, nous les considérerions toujours comme des patients COVID parce qu’ils sont toujours en train de guérir », a déclaré Stevens.

Rudyk a déclaré qu’elle pensait que les patients COVID-19 récupérés devaient également être mis en évidence. « Parce qu’une fois qu’ils sont sortis de l’isolement, ils tombent des chiffres COVID. »

Stevens a mis fin à la conversation en disant que lui et Rudyk peuvent parler plus tard hors ligne de « comment nous pouvons mener cela jusqu’au marketing ».

VIDÉO DE CHOC : Des médecins seniors et un directeur marketing en Caroline du Nord ont discuté du gonflage du nombre de COVID-19 en comptant les patients récupérés comme des patients COVID actifs.

« Nous devons être… plus effrayants pour le public… Si vous ne vous faites pas vacciner, vous savez que vous allez mourir. » pic.twitter.com/66CcIsVR4B

– Fichier national (@NationalFile) 10 septembre 2021

Novant Health prétend que la désinformation est responsable de la pandémie en cours

Lorsqu’elle a été contactée pour commentaires par les médias locaux, Novant Health a publié une déclaration défendant les médecins et les dirigeants d’hôpitaux qui tentent de gonfler les chiffres COVID-19 de New Hanover.

« Les membres de l’équipe impliqués dans cet extrait d’une réunion interne constatent le plus haut niveau d’hospitalisations et de décès liés à la COVID-19 jusqu’à présent dans cette pandémie – malgré la disponibilité de vaccins sûrs et efficaces », indique le communiqué. « Ce fut une discussion franche entre les professionnels de la santé et des communications sur la façon dont nous pouvons transmettre plus précisément la sévérité et la gravité de ce qui se passe à l’intérieur de nos hôpitaux et dans nos communautés. »

« Plus précisément, les données que nous avons partagées n’incluent pas les patients qui restent hospitalisés pour des complications de la COVID-19 même s’ils ne sont plus positifs à la COVID-19, elles ne donnent donc pas une image complète de l’impact total de la COVID-19 sur notre patients et sur nos hôpitaux », poursuit le communiqué.

Novant Health a terminé sa déclaration en affirmant qu’il voulait gonfler les chiffres en raison de la soi-disant désinformation COVID-19. Le système de santé a affirmé que cette soi-disant désinformation est ce qui empêche les communautés de se rétablir complètement.

« Nous continuons d’être préoccupés par la quantité de désinformation dans nos communautés et nous nous efforçons constamment de trouver plus de moyens d’être transparents et de raconter toute l’histoire », a déclaré Novant Health. « L’augmentation continue des hospitalisations montre clairement que nous avons encore du travail à faire pour atteindre nos communautés avec ces messages. »

Apprenez-en plus sur les façons dont les médecins et les gouvernements contraignent et effrayent les gens pour qu’ils se fassent vacciner en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Ma petite sœur vient de mourir de sa première dose

https://rumble.com/vmg44h-my-little-sister-just-died-from-her-first-dose.html?fbclid=IwAR2ETqX8M3f5SFYNjRsU2deKKqJU0BlNkcTCvgQMz-bhMNtEX8s4g6-TKgc

RUPTURE – 30 305 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant un « vaccin » Covid-19 en Angleterre pendant les 6 premiers mois de 2021 selon les données de l'ONS.

…les 6 premiers mois de 2021 selon les données de l’ONS.

RUPTURE – 30 305 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant un vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 6 premiers mois de 2021 selon les données de l’ONS.

82 % des cas de COVID-19 dans une école de l’Illinois causés par des élèves et du personnel entièrement vaccinés

Quatre-vingt-deux pour cent des cas de coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] dans un lycée public juste à l’extérieur de l’Illinois proviennent de la population entièrement vaccinée de l’école.

Alors que de plus en plus de districts scolaires à travers le pays exigent que leurs élèves prennent les vaccins expérimentaux et mortels COVID-19, les dernières données montrent que le coronavirus se propage en fait plus rapidement dans les écoles avec des taux de vaccination élevés.

C’est le cas à Oak Park et River Forest High School (OPRF), un lycée public d’Oak Park, dans la banlieue de Chicago. Au 9 septembre, l’école comptait 17 cas confirmés de COVID-19. Quatre des cas proviennent d’employés et le reste d’étudiants.

Selon les données COVID-19 de l’OPRF, 79% des élèves et 88% des enseignants et du personnel sont entièrement vaccinés.

« Plus tôt dans la pandémie, l’objectif global pour approcher l’immunité collective était de 70% de notre population entièrement vaccinée », a déclaré l’école dans un communiqué. « Cependant, la variante delta a changé l’équation. Selon nos conseils les plus récents, nous devrions viser un taux de vaccination complète proche de 90 % ou plus. »

Le gouverneur démocrate de l’Illinois, J.B. Pritzker, a exigé que tous les enseignants et le personnel des écoles se fassent vacciner comme condition d’emploi. La même règle s’applique aux étudiants de niveau collégial. Les élèves de la maternelle à la 12e année ne sont pas inclus dans ce mandat, mais ils sont fortement encouragés. (Connexe : CIBLER LES ENFANTS : le district scolaire de Los Angeles exige des vaccins COVID-19 pour les élèves de 12 ans et plus.)

Un peu plus d’une douzaine de cas dans un lycée public de la banlieue de Chicago n’est pas en soi alarmant. Mais cela s’ajoute à toutes les données recueillies montrant des individus entièrement vaccinés contractant COVID-19.

C’est particulièrement le cas pour les personnes plus jeunes, car beaucoup se demandent s’il est ou non bénéfique pour elles de se faire vacciner contre la COVID-19, même si les personnes de moins de 18 ans sont beaucoup moins susceptibles de contracter le coronavirus, et encore moins d’en subir les effets débilitants.

Le coronavirus se propage toujours dans les écoles publiques de Chicago

Mercredi, les écoles publiques de Chicago (CPS) ont enregistré 245 cas de COVID-19 parmi ses étudiants, enseignants et personnel.

Les cas surviennent après que le CPS a lancé un programme pour fournir des tests gratuits de coronavirus dans toutes les écoles pour les étudiants, les enseignants et les autres membres du personnel qui s’y inscrivent. Ce programme hebdomadaire propose des écouvillons nasaux dans 170 écoles, mais les responsables du CPS espèrent étendre cela à toutes les plus de 500 écoles du district scolaire de Chicago.

« Le district est en train de monter en puissance pour fournir des tests COVID-19 au personnel et aux élèves avec un consentement signé à 100% des écoles sur une base hebdomadaire. Nous sommes actuellement sur la bonne voie pour tester dans 170 écoles cette semaine avec une mise en œuvre complète d’ici la fin du mois », a déclaré le CPS dans un communiqué. « Nous travaillons avec diligence pour étendre la capacité de test et, en attendant, encourageons tous les étudiants et membres du personnel à s’inscrire au programme de test. »

Le programme de test n’a inscrit qu’environ 9 400 étudiants sur une population de plus de 340 000 et 6 200 membres du personnel sur près de 40 000. Ceci est entièrement volontaire sauf pour les membres du personnel non vaccinés et les étudiants-athlètes non vaccinés et partiellement vaccinés pendant les saisons sportives.

Le programme a effectué près de 2 200 tests du 29 août au mercredi. Quatre-vingt-seize des résultats ont été jugés invalides et 245 tests étaient positifs – 155 pour les étudiants et 90 pour les adultes.

La SCP a refusé de divulguer combien de ces cas proviennent d’étudiants et de membres du personnel entièrement vaccinés et combien proviennent de personnes non vaccinées.

Si la plupart des nouveaux cas de COVID-19 provenaient de la population non vaccinée, le district scolaire l’utiliserait comme outil de propagande pour effrayer les gens et les faire vacciner. En raison de la réticence de la SCP à divulguer les statuts vaccinaux des cas actifs, une forte proportion d’entre eux proviennent probablement de la population vaccinée.

Le CPS est occupé à retrouver tous les contacts étroits des récents cas de COVID-19 et à forcer les non vaccinés d’entre eux à se mettre en quarantaine. Les contacts étroits entièrement vaccinés ne sont pas mis en quarantaine pendant la période standard de 14 jours.

Apprenez-en plus sur la propagation du coronavirus dans les écoles où les taux de vaccination sont élevés en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les personnes vaccinées sont maintenant le VIRUS, les armes biologiques ambulantes, les épandeurs de poison

Les personnes vaccinées sont maintenant le VIRUS, les armes biologiques ambulantes, les épandeurs de poison

Les décès dus au Covid-19 sont 58 fois plus élevés qu’à la même époque l’an dernier

Les décès associés à Covid-19 à travers le Royaume-Uni sont nettement plus élevés qu’à la même époque l’année dernière, malgré 89% des adultes prétendument vaccinés contre la maladie, et malgré le fait que l’été est censé aider à tenir le virus présumé à distance en raison de la saisonnalité.

Les médias mainstream, les sources de la santé publique et le gouvernement font de leur mieux pour vous convaincre que ce sont les non vaccinés qui constituent la majorité de ces décès. Mais pour ce faire, ils incluent les décès du plus fort de la deuxième vague de Covid-19 en janvier, alors que presque personne n’a été vacciné.

Un article récent de la BBC a affirmé ce qui suit –

Alors que les données réelles disponibles de Public Health England montrent que 70% des décès de Covid-19 depuis février 2021 jusqu’au 29 août 2021 concernaient la population vaccinée.

Ensuite, nous avons les dernières données d’Écosse, dans lesquelles une autre tentative a été faite pour cacher le fait que la majorité des décès de Covid-19 se produisent parmi la population entièrement vaccinée.

Les données officielles montrent qu’entre le 5 août 2020 et le 2 septembre 2020, seuls 3 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés dans toute l’Écosse. Mais avance rapide jusqu’à nos jours et les données officielles montrent que 179 décès ont été enregistrés à travers l’Écosse entre le 5 août 2021 et le 2 septembre 2021.

Cela signifie que les décès de Covid-19 à travers l’Écosse sont actuellement de 5 866,66 % / 58,6 fois plus élevés qu’ils ne l’étaient à la même époque l’année dernière, malgré le fait que la majorité de la population est vaccinée et que l’été est de leur côté.

Vous vous attendriez bien sûr à ce que la majorité des cas se trouvent parmi la population non vaccinée, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Le dernier rapport statistique Covid-19 publié par Public Health Scotland le 15 septembre révèle que du 14 août au 10 septembre 2021 63 437 cas positifs ont été enregistrés parmi la population non vaccinée, tandis que 78 136 ont été enregistrés parmi la population vaccinée ; 55 696 d’entre eux étaient parmi les complètement vaccinés.

Comme vous pouvez le voir, le nombre de cas est très similaire entre la population non vaccinée et la population entièrement vaccinée, vous vous attendez donc à voir un nombre similaire de décès parmi la population non vaccinée et entièrement vaccinée. Sauf que nous ne le sommes pas.

C’est là que Public Health Scotland essaie de cacher le fait que la majorité des décès sont parmi les vaccinés en raison des paramètres de date qu’ils ont utilisés pour publier les décès par statut vaccinal. Les décès remontent au 29 décembre.

Cela signifie qu’ils incluent les décès du plus fort de la deuxième vague présumée de Covid-19, où seulement 9% de la population avait reçu une seule dose, et seulement 0,1% de l’ensemble de la population était complètement vaccinée.

Le tableau 17 du rapport publié par Public Health Scotland le 16 août 2021 montre qu’entre le 29 décembre 2020 et le 5 août 2021 3 077 décès Covid-19 ont été enregistrés parmi les non vaccinés, tandis que 273 décès ont été enregistrés parmi les partiellement vaccinés et 206 décès ont été enregistrés parmi les entièrement vaccinés.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, les PHS ont donné l’impression que les vaccins Covid-19 fonctionnent et que la majorité des personnes qui meurent sont des non vaccinés. Mais avancez rapidement vers le rapport le plus récent publié le 15 septembre et nous pouvons voir le nombre réel de personnes qui meurent en raison de leur statut vaccinal.

Le tableau 17 du dernier rapport montre qu’entre le 29 décembre 2020 et le 2 septembre 2021, 3 116 décès ont été enregistrés parmi la population non vaccinée, soit une augmentation de 39 décès sur 4 semaines. Alors que 281 décès ont été enregistrés parmi la population partiellement vaccinée – une augmentation de 8 décès sur 4 semaines. Mais 338 décès ont été enregistrés parmi la population entièrement vaccinée, soit une augmentation de 132 sur 4 semaines.

Cela signifie que les non vaccinés ne représentent que 21,7% de tous les décès de Covid-19 depuis le 5 août 2021, tandis que la population vaccinée représente 78,3% de tous les décès depuis la même date, les entièrement vaccinés représentant 74% des décès.

Si nous voyons ce nombre de décès en été et que la majorité de la population a reçu un vaccin qui réduirait prétendument son risque de décès de 95%, nous redoutons de penser à ce que nous allons voir lorsque l’hiver arrivera.

