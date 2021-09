Les données des hôpitaux britanniques choquent le monde: 80% des décès dus à la COVID sont parmi les vaccinés… Les décès dus à la COVID en hausse de 3 000% après la vague de vaccins

Une combinaison mortelle de fraude scientifique, de coercition institutionnelle, de corruption, de censure des Big Tech, de force gouvernementale et de propagande médiatique met le monde à genoux. Il n’y a AUCUNE donnée réelle montrant que les vaccins contre la Covid-19 réduisent le risque d’hospitalisation et de décès. À l’heure actuelle, les données hospitalières du Royaume-Uni choquent le monde, fournissant des preuves sérieuses d’échec vaccinal et de décès induits par le vaccin. Au Royaume-Uni, jusqu’à 80% des décès dus à la COVID proviennent actuellement de personnes vaccinées. Les décès dus à la COVID à travers le Royaume-Uni sont désormais 3 000 % plus fréquents qu’ils ne l’étaient à la même époque il y a un an, lorsque la population était « non vaccinée ».

Pendant plus d’un an, l’efficacité des vaccins a été inlassablement promue, même si la réduction du risque absolu pour tous les vaccins COVID sur le marché était inférieure à 2%, un nombre dénué de sens. Pour aggraver les choses, les vaccins augmentent le taux de mortalité iatrogène et rendent plus de personnes sensibles aux maladies respiratoires graves, préparant les cellules humaines à une amélioration dépendante des anticorps.

Les données de mortalité de la santé publique au Royaume-Uni choquent le monde

Le Yellow Card Scheme du Royaume-Uni, un système de surveillance des blessures vaccinales et des erreurs médicales, montre un schéma clair d’échec vaccinal. Les vaccins COVID augmentent les hospitalisations et les décès de personnes qui auraient pu facilement continuer leur vie, en bonne santé et sans VACCIN. Au lieu d’être contraints à des expériences de vaccin risquées et complexes, des milliers de personnes malades et mourantes auraient pu faire face à une infection potentielle et se rétablir avec une immunité naturelle et durable.

Les données des hôpitaux britanniques montrent que les décès dus à la covid-19 sont 3 000 % plus élevés maintenant qu’à la même époque l’année dernière, et ce ne sont pas les « non vaccinés » qui meurent en plus grand nombre. Les dernières données de Public Health England montrent à quel point le culte et la coercition des vaccins sont dangereux. Du 1er février 2021 au 12 septembre 2021, les non vaccinés ne représentaient que 28% des décès dus à la Covid tandis que les vaccinés représentaient 72% des décès !

Public Health Scotland confirme le même schéma d’échec vaccinal. Du 14 août 2020 au 12 septembre 2020, l’Écosse n’a enregistré que sept décès dus à la Covid-19. Après avoir contraint une grande partie de la population à prendre les vaccins Covid, l’Écosse a enregistré 222 décès dus à la Covid-19 un an plus tard, au cours de la même période. Ce pic de mortalité lié à la covid-19 est 3 071,4% plus élevé après une campagne de vaccination de masse. Le plus choquant de tous : 80 pour cent de ces décès surviennent chez les vaccinés. (Connexe : les « entièrement vaccinés » connaîtront une maladie accrue lorsqu’ils seront réexposés à de nouvelles variantes de coronavirus.)

L’efficacité présumée à 95 % du vaccin est une fraude totale dans le monde réel, augmente en fait le risque de décès

Même si les non vaccinés sont contraints à tester plus fréquemment pour les voyages, l’éducation et le travail, leur nombre est toujours similaire à celui des « entièrement vaccinés ». Les données montrent que les cas de COVID sont relativement égaux parmi les vaccinés et les non vaccinés. Du 21 août au 17 septembre 2021, 69 639 cas positifs ont été enregistrés parmi la population non vaccinée et 79 613 cas parmi la population vaccinée, 60 923 de ces cas provenant des « totalement vaccinés ». De toute évidence, le vaccin n’empêche pas COVID, et peut même être une force motrice pour de nouvelles infections chez les non vaccinés.

Le plus choquant, le taux de mortalité n’est pas inférieur de 95 pour cent dans le groupe vacciné. Du 14 août au 10 septembre 2021, l’Écosse a enregistré 208 décès dus à la Covid-19. Il y a eu 41 décès chez les non vaccinés, 9 décès chez les partiellement vaccinés et un nombre choquant de 158 décès chez les complètement vaccinés. Si les 95 pour cent d’efficacité du vaccin étaient réels, 95 pour cent des décès surviendraient chez les non vaccinés et seulement 5 pour cent chez les vaccinés. Cependant, jusqu’à 80 pour cent des décès sont chez les vaccinés et seulement 20 pour cent des décès sont chez les non vaccinés. Les vaccins AUGMENTENT actuellement le risque de décès au Royaume-Uni de 400% !

Les employés de Johnson et Johnson admettent qu’ils ne prendraient pas le vaccin COVID ou ne donneraient pas aux enfants

Plus de 3 000 médecins sont d’accord: Fauci et d’autres décideurs de Covid ont commis des « crimes contre l’humanité »

La stratégie mondiale de lutte contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19] n’est rien de moins que des « crimes contre l’humanité », déclare une « Déclaration des médecins » signée par plus de 3 000 médecins.

Une alliance internationale de médecins et de scientifiques médicaux a condamné les actions de tous les décideurs et politiciens qui ont imposé des mandats de séjour à domicile, de distanciation sociale, de masques faciaux et de « vaccins », dont aucun n’est même scientifiquement valable et encore moins constitutionnellement justifiable.

L’approche «taille unique» du virus chinois a entraîné d’innombrables maladies et décès, dont aucun ne se serait produit si le gouvernement était resté à l’écart.

À 13 heures le vendredi 24 septembre, plus de 3 100 médecins et scientifiques ont signé la lettre, qui a été rédigée juste avant une récente réunion à Rome pour dire « la vérité au pouvoir sur la recherche et le traitement de la pandémie de Covid ».

Ce Global Covid Summit, comme ils l’appelaient, s’est déroulé du 12 au 14 septembre. Il a offert aux professionnels de la santé la possibilité de comparer leurs recherches et d’évaluer l’efficacité de divers traitements contre la grippe Fauci.

« La déclaration des médecins a été lue pour la première fois lors du sommet Covid de Rome, catalysant une explosion de soutien actif de scientifiques médicaux et de médecins du monde entier », lit-on dans un document de la conférence.

« Ces professionnels ne s’attendaient pas à des menaces de carrière, à des atteintes à leur personnalité, à des articles et à des recherches censurés, à des comptes sociaux bloqués, à des résultats de recherche manipulés, à des essais cliniques et à des observations de patients interdits, et à des antécédents professionnels et à des réalisations modifiés ou omis dans les médias universitaires et grand public. »

Le docteur qui a inventé la technologie de l’ARNm s’oppose aux vaccins à ARNm

Lors du sommet, ce n’est autre que le Dr Robert Malone, l’architecte de la plateforme de vaccins à ARNm, qui a lu la déclaration à tout le monde dans la salle.

Comme nous l’avons signalé, Malone est opposé aux « vaccins » contre le virus chinois et partage le sentiment que toutes les restrictions et bouleversements du virus chinois ne sont en réalité que des crimes contre l’humanité déguisés en « santé publique ».

« La Déclaration est un cri de guerre des médecins qui se battent quotidiennement pour le droit de traiter leurs patients et le droit des patients de recevoir ces traitements – sans crainte d’ingérence, de représailles ou de censure de la part du gouvernement, des pharmacies, des sociétés pharmaceutiques et des Big Tech », a déclaré Malone.

« Nous exigeons que ces groupes se retirent et honorent le caractère sacré et l’intégrité de la relation patient-médecin, la maxime fondamentale « D’abord ne pas nuire » et la liberté des patients et des médecins de prendre des décisions médicales éclairées. Des vies en dépendent.

Le serment d’Hippocrate a été assez malmené au cours de la dernière année et demie. La médecine occidentale était déjà en grande partie une blague avant même la Fauci Flu, mais tout ce qui restait de bien était décimé sur l’autel du Covidisme, la nouvelle religion mondiale.

Forcer les gens à se couvrir le visage avec du plastique chinois et à se faire piquer encore et encore avec des produits chimiques mystérieux modifiant l’ADN est le contraire de « First Do No Harm », et pourtant, c’est devenu la norme dans tout l’Occident.

Le Code de Nuremberg interdit clairement les types de choses que le gouvernement essaie d’imposer au nom de la lutte contre une « pandémie ». Il s’avère que le consentement volontaire du sujet humain est «absolument essentiel», et chaque individu devrait «être en mesure d’exercer le libre pouvoir de choisir, sans l’intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, de dépassement ou d’autre forme de contrainte ou de coercition.

« Comment le Code de Nuremberg a-t-il été si facilement troué dans la mémoire ? », a demandé un commentateur sur AmGreatness.com. « Les soldats américains ont pendu les nazis sur ce principe précis. Mot clé : COERCION. »

« Toute personne qui a accepté le vaccin pour conserver son emploi devrait poursuivre en justice », a écrit un autre. « Tous ceux qui ont perdu leur emploi devraient porter plainte. »

Les dernières nouvelles sur le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19] peuvent être trouvées sur Fascism.news.

BLESSURES DU VACCIN COVID – DOMMAGES NEUROLOGIQUES – ÉVITEZ LE POISON À TOUT PRIX

SOURCE DU MIROIR :

https://t.me/virus_chino/3545

Cometió el grave error de obedecer e inyectarse el veneno de lo que en televisión llaman vacuna, y no lo es. Desde entonces sufre daños neurológicos tombes, puede que para el resto de su vida. Los médicos no saben qué darle para que por lo menos mejoren sus síntomas, pues los daños neurológicos no suelen tener cura.

Elle a fait la grave erreur d’obéir et de s’injecter le poison de ce qu’on appelle un vaccin à la télévision, et ce n’est pas le cas. Depuis lors, elle souffre de graves dommages neurologiques, peut-être pour le reste de sa vie. Les médecins ne savent pas quoi vous donner pour au moins améliorer vos symptômes, car les dommages neurologiques sont généralement incurables.

Le Dr David Martin expose un complot dangereux pour faire accepter à tout le monde les vaccins COVID-19 – Brighteon.TV

Le Dr David Martin a produit des preuves convaincantes suggérant que le président de l’Alliance EcoHealth, Peter Daszak, prévoyait de générer des tonnes d’argent pour les investisseurs des grandes sociétés pharmaceutiques grâce aux vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] depuis 2015.

EcoHealth est le groupe à but non lucratif qui a reçu une subvention de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) pour étudier les coronavirus chinois des chauves-souris. Des rapports ont révélé qu’EcoHealth avait également reçu 39 millions de dollars du Pentagone et 123 millions de dollars au total de différentes agences gouvernementales jusqu’à l’année dernière.

Martin a cité Daszak disant : « Nous devons accroître la compréhension du public de la nécessité d’une contre-mesure médicale, telle qu’un vaccin contre le coronavirus. Les médias sont un facteur clé et l’économie suivra le battage médiatique. Nous devons utiliser ce battage publicitaire à notre avantage pour aborder les vrais problèmes. Les investisseurs réagiront lorsqu’ils verront un profit à la fin du processus.

« C’est Peter Daszak, l’architecte de cette pandémie avec [Anthony] Fauci. C’est lui en 2015 disant au monde que nous allons construire un vaccin contre le coronavirus, et la façon dont nous allons amener le public à le consommer est de suivre le battage médiatique. Ses mots, pas les miens », a déclaré Martin à Clay Clark lors du « Thrive Time Show » sur Brighteon.TV.

Selon Martin, la déclaration de Daszak se trouve dans un document intitulé « Développement de contre-mesures médicales (MCM) pour le coronavirus », qui fait partie des « Actes de l’Académie nationale des sciences » daté du 12 février 2016.

« Pourquoi ce type qui a enfreint les lois de financement de la recherche sur le gain de fonction avec les Chinois, pourquoi ce type qu’Anthony Fauci a-t-il laissé diriger l’intégralité de la campagne médiatique tout au long du printemps 2020, pourquoi ce type est-il à la barre ? de tout quand c’est lui qui a admis qu’il s’agissait d’un montage pour que chaque personne accepte un vaccin contre le pan-coronavirus ? » demande Martin.

Ce gars doit être un acteur majeur derrière tout ce gâchis.

Des preuves circonstancielles relient Fauci et Daszak à la recherche sur le gain de fonction

Quelques semaines seulement avant le premier cas signalé de COVID-19 à Wuhan il y a près de deux ans, Daszak a essentiellement admis dans une interview en podcast qu’ils effectuaient des recherches sur le gain de fonction avec les coronavirus.

« Vous pouvez les manipuler assez facilement en laboratoire. La protéine de pointe est à l’origine d’une grande partie de ce qui se passe avec le coronavirus. Ainsi, vous pouvez obtenir la séquence, vous pouvez construire la protéine – et nous travaillons avec Ralph Baric pour ce faire – et insérer l’épine dorsale d’un autre virus et faire du travail en laboratoire », a déclaré Daszak à l’époque.

Dans un e-mail du 1er janvier 2020, le Dr Kristian Anderson, immunologiste au Scripps Research Institute, a déclaré à Fauci que certaines caractéristiques du virus pourraient potentiellement être d’origine humaine. Peu de temps après, Fauci a envoyé un e-mail urgent à son adjoint, Hugh Auchincloss, lui demandant d’examiner un document qu’il joignait, intitulé « Baric, shi et al nature Medicine SRAS gain of function ».

Bien que le contenu de la pièce jointe soit inconnu, le titre fait probablement référence au virologue Dr Ralph Baric et au scientifique de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) Dr Shi Zhengli, spécialisé dans les transmissions de coronavirus chez les chauves-souris.

C’est le même avec qui Ralph Baric Daszak a travaillé. Ces e-mails de Fauci ont été rendus publics via des demandes en vertu de la Freedom of Information Act. (Connexe: les Drs Peter Daszak et Anthony Fauci doivent être ARRÊTÉS, alors que de nouvelles informations émergent documentant l’amélioration et le déploiement prévus du coronavirus.)

Dans l’un des e-mails, Daszak a remercié Fauci pour « s’être levé publiquement et avoir déclaré que les preuves scientifiques soutenaient une origine naturelle de la COVID-19 à partir d’un débordement de chauve-souris à l’homme ».

Daszak a envoyé cet e-mail le 19 avril 2020 – deux jours après que Fauci a annoncé que l’on pensait que le virus avait émergé de chauves-souris en Chine.

Le président d’EcoHealth a ensuite persuadé 26 scientifiques de signer une lettre qu’il avait écrite au Lancet, affirmant que le virus ne pouvait être que d’origine naturelle et suggérer le contraire crée « de la peur, des rumeurs et des préjugés ». La lettre a nié catégoriquement que le virus aurait pu provenir d’un laboratoire de Wuhan et l’a rejeté comme une « théorie du complot ».

Il peut y avoir un complot derrière cette pandémie, mais l’objectif est certainement plus que de simplement laisser le virus s’échapper d’un laboratoire. Le virus est une arme sans aucun doute, mais l’objectif ultime basé sur la déclaration de Daszak en 2015 est de gagner de l’argent grâce au chaos créé par le battage médiatique.

Ainsi, la contre-mesure médicale dont Daszak a parlé en 20015 passe au premier plan : le vaccin COVID-19.

Les investisseurs réagiront lorsqu’ils verront un profit à la fin du processus, a déclaré Daszak. Il est vrai que les dirigeants et les investisseurs de Big Pharma ont considérablement augmenté leur richesse pendant la pandémie.

Le vaccin COVID-19 crée de nouveaux milliardaires Big Pharma

Les militants de la People’s Vaccine Alliance ont analysé les données de Forbes pour mettre en évidence l’énorme richesse générée pour une poignée de personnes grâce à des vaccins largement financés par l’État.

Ils ont découvert que la pandémie a créé au moins neuf nouveaux milliardaires de l’industrie pharmaceutique. (Connexe : Big Money for Big Pharma : la Banque mondiale injectera plus d’argent dans les comptes de Big Pharma.)

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, est en tête de liste et vaut désormais 4,3 milliards de dollars après que son entreprise est devenue la deuxième à obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis pour son vaccin COVID-19 en décembre de l’année dernière. Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech, n’est pas en reste avec une fortune de 4 milliards de dollars, suite à sa collaboration sur un vaccin avec Pfizer.

D’autres dirigeants de Moderna en ont également profité, avec l’immunologiste et premier investisseur Timothy Springer qui vaut désormais 2,2 milliards de dollars, le président Noubar Afeyan 1,9 milliard de dollars et le scientifique et investisseur fondateur Robert Langer 1,6 milliard de dollars.

Les cadres supérieurs de CanSino Biologics sont également devenus milliardaires au cours de l’année dernière avec le cofondateur et directeur scientifique de la société chinoise, Zhu Tao, qui vaut désormais 1,3 milliard de dollars, le cofondateur et vice-président principal Qiu Dongxu, qui vaut 1,2 milliard de dollars et le cofondateur et vice-président principal. Le président Mao Huinhoa ​​1 milliard de dollars. CanSino a développé un vaccin à dose unique dont l’utilisation a été approuvée en Chine en février dernier.

Le président du ROVI, Juan Lopez-Belmonte, figure également sur la liste avec 1,8 milliard de dollars. Le fabricant espagnol de médicaments sous contrat Rovi fabrique des flacons pour le vaccin de Moderna et a conclu le mois dernier un nouvel accord pour commencer à fabriquer ses ingrédients actifs.

Les milliardaires existants de Big Pharma augmentent leur richesse combinée de 32,2 milliards de dollars

Huit milliardaires existants détenant de grosses participations dans de grandes sociétés pharmaceutiques ont également vu leur richesse combinée augmenter de 32,2 milliards de dollars.

Le président de Zhifei Biological Jiang Rensheng et sa famille ont augmenté leur valeur à 24,4 milliards de dollars cette année, contre 7,6 milliards de dollars l’année dernière ; Cyrus Poonawalla, fondateur du Serum Institute of India, vaut maintenant 12,7 milliards de dollars contre 8,2 milliards de dollars; Tse Ping de Sinopharm vaut maintenant 8,9 milliards de dollars contre 7,3 milliards de dollars; Wu Guanjiang, co-fondateur de Zhifei Biological, vaut désormais 5,1 milliards de dollars contre 1,80 milliard de dollars ; Thomas et Andreas Struengmann et leurs familles respectives, qui ont des participations dans BioNTech en Allemagne et Mega Pharma en Uruguay, valent maintenant 11 milliards de dollars chacun contre 9,6 milliards de dollars similaires l’an dernier ; Pankaj Patel de Cadila Healthcare vaut maintenant 5 milliards de dollars contre 2,9 milliards de dollars ; et Patrick Soon-Shiong d’ImmunityBio vaut maintenant 7,5 milliards de dollars contre 6,4 milliards de dollars l’année dernière.

Suivez Immunization.news pour plus d’actualités et d’informations sur les vaccins contre le coronavirus.

Regardez l'épisode du 23 septembre du « Thrive Time Show » ici.

Vous pouvez regarder de nouveaux épisodes du « Thrive Time Show » avec Clay Clark du lundi au vendredi de 15h30 à 16h. sur Brighteon.TV

AVANT LE VACCIN PFIZER EMPOISONNÉ, ET APRÈS…

EN SAVOIR PLUS sur les BÉBÉS PANDÉMIQUES AUX YEUX NOIRS (Quinta Columna React #02)

Dr José Luis Sevillano / Ricardo Delgado / Orwell City

EN SAVOIR PLUS sur les BÉBÉS PANDÉMIQUES AUX YEUX NOIRS (Quinta Columna React #02)

SUR LES BÉBÉS PANDÉMIQUES (Quinta Columna React #01)

Comme promis, La Quinta Columna partage plus de vidéos de nouveau-nés dont les parents ont été vaccinés entre décembre 2020 et janvier 2021. Des bébés également connus sous le nom de Pandemic Babies ou, plus récemment, Black-Eyed Babies.

Outre les traits syndromiques qu’ils présentent, ce qui frappe le plus chez eux, ce sont leurs yeux noirs et leur vieillissement accéléré. Ricardo Delgado et le Dr José Luis Sevillanos commentent cela dans la vidéo suivante présentée par Orwell City.

Ricardo Delgado : Comme promis, je vais vous montrer la vidéo de ces naissances… d’enfants dont les parents ont été vaccinés fin décembre 2020 et début janvier 2021. Avant la conception, logiquement, avant la grossesse et l’accouchement.

Donc, ce que nous voyons, c’est que ces enfants ont une sorte d’effet syndromique. Ils ont plusieurs traits caractéristiques, comme la couleur noirâtre des yeux alors qu’ils sont généralement clairs à la naissance. Ensuite, ils acquièrent la couleur qu’ils vont avoir lorsque la rétine et l’iris se formeront.

Mais continuons à voir les images, et vous jugez selon ce que vous voyez.

Eh bien, la vérité est que la musique n’est pas la plus appropriée. Si ces images sont légitimes… Vous devrez les choisir avec soin. Il est vrai que nous recevons de plus en plus de ces vidéos, cependant.

C’est comme s’il y avait un vieillissement prématuré. Et, qualités physiques qu’il faut voir à un an ou un an et un peu, ces bébés les expriment déjà très tôt, comme les tentatives de ramper à 2 semaines. Des choses qui ne sont pas normales. A part ces yeux noirs, ce qui n’est pas tout à fait normal.

Nous avons montré, au départ, une vidéo un peu inquiétante au sujet des « yeux noirs », comme ils appellent les enfants nés en 2021. Des bébés nés après la précédente vaccination des parents. Et ce que vous voyez… Eh bien. Comme on dit, on prend ces cas « avec une pincée de sel », jusqu’à ce qu’on ait plus de matière pour donner plus de crédibilité au sujet.

Mais ce que nous observons, c’est comme s’il y avait un vieillissement ou un développement prématuré en eux. Les enfants de 3 mois peuvent marcher, par exemple, quand la normale est de… Je pense que le mois le plus proche que j’ai vu est neuf ou dix. Quelque chose comme ca.

Dr Sevillano : Avant 14 mois, plus ou moins. Il faut avoir 12 ou 14 mois pour commencer à marcher. Mais bon, ils peuvent le faire à partir de 9 ou 10 mois environ.

Ricardo Delgado : Ramper à deux semaines, par exemple. Ce n’est pas normal, n’est-ce pas ?

Dr Sevillano : Ce n’est pas normal. Non non Non.

Certains enfants sont avancés. Mais les yeux, en effet, attirent beaucoup l’attention. Et il est nécessaire d’observer tout ce qui concerne ces enfants pour savoir quel genre d’enfants naissent après la vaccination.

C’est que… il faut arrêter plus tôt.