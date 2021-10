EcoHealth Alliance a violé les conditions de la subvention du NIH avec des expériences sur le virus mortel MERS en Chine

De nouvelles preuves sont apparues qu’EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif américaine qui étudie les maladies infectieuses, et ses partenaires de recherche de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine ont travaillé ensemble sur des expériences de virus à risque qui ont violé les termes d’une subvention du National Institutes of Health accordée à l’organisation.

En septembre, The Intercept a signalé deux propositions de subvention qui ont été soumises à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du NIH par EcoHealth Alliance. L’une de ces subventions, pour un projet de cinq ans intitulé « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris », a semblé montrer que des chercheurs du laboratoire de Wuhan menaient des expériences avec des coronavirus de chauve-souris qui rendaient ces virus plus transmissibles – ce que plusieurs experts ont déclaré aux nouvelles sortie correspondent à la définition de base de la recherche de gain de fonction. Le financement fédéral pour une telle recherche a été interdit lorsque la proposition de subvention a été soumise, mais le NIH a accordé une exemption et a approuvé cette subvention.

Lorsque le NIH a initialement remis des documents détaillant la proposition de subvention à Intercept après un procès plus tôt cette année, le média a déclaré qu’un rapport d’étape pour la cinquième et dernière année de financement de la subvention manquait. Hier, les documents manquants ont été fournis à Intercept et au représentant James Comer (R-Ky.), qui s’étaient enquis de l’état du rapport d’avancement pour la période de subvention 2018-19.

Le directeur adjoint principal du NIH, Lawrence Tabak, a écrit dans une lettre à Comer qu’EcoHealth Alliance avait soumis le rapport d’avancement en août 2021 « en réponse aux efforts d’application de la conformité du NIH », mais n’a pas expliqué pourquoi ce « rapport d’avancement » a été soumis deux ans après la fin de la période de subvention finale.

The Intercept a rapporté que les documents révèlent qu’au cours de la dernière année du projet, EcoHealth Alliance a mené des expériences de gain de fonction avec des clones du virus MERS-CoV, qui ont provoqué une épidémie virale mortelle du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en 2012 :

Hier, le NIH a fourni ce rapport manquant pour la période se terminant en mai 2019, qui était inexplicablement daté d’août 2021. Ce résumé des travaux du groupe comprend une description d’une expérience menée par l’EcoHealth Alliance impliquant des clones infectieux de MERS-CoV, le virus qui a causé une épidémie mortelle de syndrome respiratoire du Moyen-Orient en 2012. Le MERS a un taux de létalité aussi élevé que

35%, bien plus que celui de Covid-19. Les scientifiques ont échangé le domaine de liaison au récepteur du virus, ou RBD, une partie de la protéine de pointe qui lui permet d’entrer dans les cellules d’un hôte, selon le rapport. « Nous avons construit le clone infectieux complet du MERS-CoV et remplacé le RBD du MERS-CoV par les RBD de diverses souches de coronavirus liés à HKU4 précédemment identifiées chez des chauves-souris de différentes provinces du sud de la Chine », ont écrit les scientifiques. » Changer le site de liaison du récepteur sur le MERS (de DPP4 à ACE2) est un peu fou », a écrit Jack Nunberg, virologue et directeur du Montana Biotechnology Center de l’Université du Montana, dans un e-mail à The Intercept après avoir examiné les documents. Nunberg a décrit l’expérience comme « un gain de fonction certain », ou des expériences qui peuvent augmenter la transmissibilité ou la virulence des agents pathogènes, car elle a donné au virus « un nouveau récepteur, une nouvelle gamme d’hôtes et des propriétés imprévisibles ». La gamme d’hôtes d’un virus est la gamme d’espèces et de types de cellules qu’il est capable d’infecter. L’intention des chercheurs, que certains scientifiques considèrent comme faisant partie intégrante de la définition du gain de fonction, reste floue.

Dans sa lettre à Comer, Tabak ne mentionne pas le MERS et décrit l’expérience comme « limitée ». Il déclare que « EcoHealth Alliance testait si les protéines de pointe des coronavirus de chauve-souris naturels circulant en Chine étaient capables de se lier au récepteur ACE2 humain dans un modèle murin ».

« Dans cette expérience limitée, les souris de laboratoire infectées par le coronavirus de chauve-souris SHC014 WIV1 sont devenues plus malades que celles infectées par le coronavirus de chauve-souris WIV1. Comme cela se produit parfois en science, il s’agissait d’un résultat inattendu de la recherche, par opposition à quelque chose que les chercheurs se sont proposé de faire », a écrit Tabak.

EcoHealth Alliance a précédemment nié que les recherches couvertes par la subvention du NIH comprenaient des travaux avec des «agents pathogènes pandémiques potentiels» et a affirmé que les virus étudiés étaient des virus de chauve-souris et non des virus humains. « Mais le MERS est connu pour infecter et se propager chez l’homme, et a été spécifiquement désigné dans le cadre de l’ancienne pause du NIH sur le financement de la recherche sur le gain de fonction préoccupante », a rapporté The Intercept.

Tabak a reconnu que la recherche détaillée dans les documents semble violer les termes de la subvention NIH d’EcoHealth Alliance.

Entre 2014 et 2017, le gouvernement fédéral a décrété un moratoire sur le financement des expériences de recherche sur le gain de fonction avec des agents pathogènes pandémiques potentiels en raison des inquiétudes selon lesquelles rendre ces maladies plus transmissibles pourrait être catastrophique en cas d’accident de laboratoire. En 2017, le ministère de la Santé et des Services sociaux a levé le moratoire après avoir créé un cadre connu sous le nom de P3CO pour examiner les propositions de recherche sur le gain de fonction et assurer une surveillance.

Le prix reçu par EcoHealth Alliance stipulait que si les expériences menées montraient des résultats inattendus répondant à la définition de la recherche restreinte sur le gain de fonction, l’organisation à but non lucratif devait « arrêter toutes les expériences avec ces virus et fournir au responsable du programme du NIAID et au spécialiste de la gestion des subventions, et le comité institutionnel de biosécurité de l’Institut de virologie de Wuhan avec les données et informations pertinentes liées à ces résultats imprévus. »

Comme indiqué précédemment par The Intercept, une expérience précédente EcoHealth Alliance menée avec l’argent de la subvention du NIH impliquait des souris qui avaient été génétiquement modifiées pour contenir un récepteur enzymatique trouvé dans les cellules humaines. Les scientifiques ont infecté ces « souris humanisées » avec des coronavirus de chauve-souris qui avaient été altérés par des parties d’autres virus. Certains des résultats ont montré que les virus modifiés se propageaient beaucoup plus rapidement chez les souris que les coronavirus de chauve-souris d’origine, ce qui signifie que la maladie artificielle était devenue plus transmissible parmi les souris humanisées, ce qui semblerait répondre à la définition du NIH de la recherche sur le gain de fonction. .

Tabak a déclaré que le plan de recherche d’EcoHealth Alliance « a été examiné par le NIH avant le financement, et le NIH a déterminé qu’il ne correspondait pas à la définition de la recherche impliquant des agents pathogènes améliorés à potentiel pandémique (ePPP) car il n’a pas été démontré que ces coronavirus de chauve-souris infectent les humains. En tant que telle, la recherche n’a pas fait l’objet d’un examen ministériel dans le cadre du cadre HHS P3C0. »

Il a ajouté que « par excès de prudence », les termes et conditions du prix incluaient le libellé exigeant que EcoHelath Alliance signale tout résultat inattendu en tant que « couche supplémentaire de surveillance ». Mais les résultats de l’expérience de gain de fonction MERS n’ont été rendus publics qu’après la soumission du rapport d’avancement en août 2021, deux ans après la dernière année de la période de subvention.

« EcoHealth n’a pas signalé cette découverte tout de suite, comme l’exigeaient les conditions de la subvention. EcoHealth est informé qu’ils ont cinq jours à partir d’aujourd’hui pour soumettre au NIH toutes les données non publiées des expériences et des travaux menés dans le cadre de ce prix », a écrit Tabak.

Aucune explication n’a été fournie pour expliquer pourquoi EcoHealth Alliance a été autorisée à soumettre son rapport d’avancement pour 2018-19 en retard de deux ans, mais l’organisation a pour habitude de bafouer les règles mises en place pour superviser son travail. Plus tôt ce mois-ci, l’Intercept a rapporté qu’EcoHealth avait également remis le rapport d’avancement 2017-2018 pour sa recherche sur les subventions du NIH avec deux ans de retard, en septembre 2020. Ni le NIH ni EcoHealth n’ont répondu à la demande d’explication du point de vente.

Les révélations contenues dans ces documents sont préoccupantes. EcoHealth Alliance semble avoir fait preuve d’un mépris insouciant pour les règles de surveillance établies par le NIH, effectuant son travail tardivement et faisant de fausses déclarations sur le type d’expériences qu’il a soutenues à Wuhan avec le financement des contribuables américains.

Et face à l’examen du public, les dirigeants du NIH ont été sur la défensive plutôt que transparents sur le rôle de l’agence dans le soutien de la recherche sur le gain de fonction. Le directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, et le directeur sortant du NIH, le Dr Francis Collins, ont tous deux nié publiquement que le NIH ait jamais financé des expériences de recherche sur le gain de fonction pour rendre les agents pathogènes mortels (comme le MERS) plus transmissibles entre humains.

Le contexte de ces démentis est que certains ont suggéré que les origines de la pandémie de COVID-19 sont liées à des expériences de gain de fonction menées à l’Institut de virologie de Wuhan et à la possibilité que le virus ait fui de là ou d’un autre laboratoire de Wuhan. Fauci a vigoureusement nié que le virus SARS-CoV-2, qui cause la COVID-19, soit lié de quelque manière que ce soit à des virus expérimentés par EcoHealth Alliance et l’Institut de virologie de Wuhan ou que le NIH ait financé des expériences qui ont créé le virus.

La lettre de Tabak, et d’autres scientifiques qui ont parlé à The Intercept, ont souligné que les virus étudiés dans les expériences d’EcoHealth Alliance étaient trop éloignés du SRAS-CoV-2 sur le plan de l’évolution pour avoir muté en le virus qui cause la COVID-19.

Mais les critiques disent que les démentis de Fauci selon lesquels le NIH a jamais soutenu des expériences de gain de fonction vont trop loin à la lumière de ce qui est maintenant connu. Commentant la lettre de Tabak, le Dr Richard Ebright, biologiste moléculaire à l’Université Rutgers et critique des expériences de gain de fonction, a accusé Fauci et Collins d’avoir menti à la presse et au public sur le soutien du NIH aux expériences de recherche sur le gain de fonction à Wuhan, en Chine.

Les preuves publiques ne suggèrent pas qu’EcoHealth Alliance a utilisé l’argent des subventions du NIH pour mener des expériences qui ont conduit à la création de COVID-19. Mais le NIH a admis dans la lettre de Tabak que l’agence n’était pas pleinement au courant de toutes les recherches d’EcoHealth Alliance.

Quelles autres expériences le NIH aurait-il pu financer à son insu ?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News