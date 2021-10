Pfizer a intimidé et fait chanter des représentants du gouvernement pour pousser les vaccins Covid et maximiser les bénéfices des entreprises

Public Citizen a publié un rapport qui décrit comment le géant du médicament Pfizer a créé des contrats secrets et utilisé son pouvoir de monopole pour manipuler les gouvernements afin qu’ils achètent et distribuent ses « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19].

En tant que l’un des principaux producteurs de vaccins dans le cadre de l’« Opération Warp Speed ​​», Pfizer a utilisé sa position de pouvoir pour « faire taire les gouvernements, limiter l’offre, déplacer les risques et maximiser les profits », selon Public Citizen.

« Derrière des portes closes, Pfizer exerce son pouvoir d’extraire une série de concessions préoccupantes des gouvernements », a déclaré l’auteur du rapport Zain Rizvi, chercheur en droit et politique au programme Public Citizen’s Access to Medicines.

« La communauté mondiale ne peut pas permettre aux sociétés pharmaceutiques de continuer à prendre les devants. »

En février, il a été signalé que Pfizer et son partenaire allemand BioNTech « intimidaient » les gouvernements latino-américains lors des négociations contractuelles sur les injections. Pfizer a ciblé l’Albanie, le Brésil, la Colombie, la République dominicaine, la Commission européenne et le Pérou avec des contrats prédateurs.

Dans certains cas, Pfizer a demandé à certains de ces pays de mettre leurs actifs souverains en garantie contre le coût d’éventuelles poursuites judiciaires. En d’autres termes, on savait déjà à l’avance que les vaccins allaient nuire aux gens, entraînant ainsi des poursuites, et Pfizer voulait se protéger tout en engrangeant un maximum de profits.

« Nous avons creusé dans les contrats du vaccin Pfizer », a tweeté Rizvi.

«Ils offrent un rare aperçu du pouvoir qu’une entreprise a acquis pour faire taire les gouvernements, réduire l’offre et déplacer les risques lors de la pire crise de santé publique depuis un siècle. Les gouvernements doivent reculer pour assurer un accès mondial. »

Pfizer est un agent des ténèbres alimentant toutes sortes de maux pour nourrir sa cupidité

Comme nous l’avons signalé, Pfizer a également été surpris en train de prélever des tissus sur des bébés vivants déjà nés afin de procéder à des tests sur ses vaccins.

Ce n’étaient pas des «fœtus» à naître, comme les défenseurs de l’avortement aiment les appeler, juste pour être clair. Il s’agissait de vrais bébés qui étaient déjà sortis de l’utérus et qui ont été essentiellement torturés à mort pour que Pfizer puisse gagner plus d’argent pour lui-même.

Une rupture complète des contrats Pfizer qui a finalement résulté de tous ces tests horribles sur des êtres humains innocents a révélé que le géant du vaccin avait essentiellement des gouvernements forts pour trahir la confiance du public tout en immunisant Pfizer de toute responsabilité légale pour les vaccins.

Au Brésil, par exemple, Pfizer a demandé le droit de faire taire le gouvernement et de neutraliser sa capacité à tenir l’entreprise responsable des retards de livraison ou d’autres problèmes qui pourraient survenir en relation avec la distribution massive des vaccins.

Pfizer a également interdit aux pays les plus pauvres de recevoir des dons de ses vaccins de pays plus riches, interdisant à ces derniers de « donner, distribuer, exporter ou transporter autrement le vaccin » dans et hors des pays sans l’autorisation de l’entreprise.

Dans le cas où quelqu’un tenterait de voler la propriété intellectuelle de Pfizer, la société insérait dans les contrats un libellé qui transférait la responsabilité de l’application de la loi aux pays achetant ses vaccins.

Toute autre affaire impliquant une action en justice potentielle devait également être traitée en privé plutôt que devant des tribunaux publics, évitant ainsi à Pfizer de recevoir une couverture médiatique potentiellement peu recommandable.

Enfin, Pfizer s’est assuré d’insérer des clauses de sanction dans le libellé du contrat qui lui permettraient de s’en prendre aux actifs d’un pays s’il ne payait pas le montant demandé par Pfizer.

« La plupart d’entre nous se sont sacrifiés pendant la pandémie ; rester à distance pour protéger la famille et les amis », a déclaré Peter Maybarduk, directeur du programme Public Citizen’s Access to Medicines, accusant Pfizer de « profiter du désespoir des pays » avec ces contrats odieux et prédateurs.

« Pfizer est allé dans l’autre sens, utilisant son contrôle des vaccins rares pour gagner des privilèges spéciaux, de la part de personnes qui n’ont guère le choix. »

Big Pharma est sans doute l’entité la plus méchante de la planète. Pour en savoir plus, visitez ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

MISE À JOUR À 13H53 (VOIR EN BAS) : PREUVE QUE L’ÉRUPTION DE LA PALMA ET LES TREMBLEMENTS DE TERRE SONT UNE ATTAQUE ARTIFICIELLE !

MISE À JOUR À 13H53 HAE – VOIR EN BAS – L’éruption volcanique qui a commencé sur l’île de La Palma dans les îles Canaries, dans l’océan Atlantique, au large de la côte nord-ouest de l’Afrique semble recevoir de l’aide : une aide artificielle pour l’aggraver ! Preuve ci-dessous :

Lorsque le volcan Cumbre Viejo à La Palma a commencé à entrer en éruption le 10 septembre, il est immédiatement devenu le centre d’une attention intense car cette île est le seul endroit au monde qui peut générer une vague de tsunami, capable de détruire littéralement toute la côte est de Amérique du Nord.

Dans les années 1990, plusieurs scientifiques ont étudié de près et sont même allés à l’intérieur du volcan alors en sommeil et ont découvert que tout le flanc sud-ouest était devenu instable et pouvait glisser dans l’océan Atlantique. Cette masse terrestre instable est de la taille de l’île de Manhattan, à New York, et générerait une vague de tsunami.

Des modèles informatiques ont montré que le tsunami commencerait à frapper la côte est des États-Unis dans les 7 à 8 heures et écraserait presque toutes les grandes villes, avec un mur d’eau de 30 à 50 mètres de haut. Cela signifierait une vague de 100 à 164 PIEDS de hauteur, d’une durée de 5 à 45 minutes alors qu’elle inondait 12 à 15 milles à l’intérieur des terres.

Au fur et à mesure que l’intérêt pour l’éruption augmentait, les gens ont commencé à prêter une plus grande attention à ce qui s’y passait.

Ce soir, cette attention a payé.

Le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC) a été fondé en 1975, suite à une recommandation de la Commission sismologique européenne (ESC). L’ESC est une commission régionale de l’Association internationale de sismologie et de physique de l’intérieur de la Terre (IASPEI), elle-même une association spécialisée de l’Union internationale de géodésie et de géophysique (IUGG). En termes simples, c’est l’équivalent européen du US Geological Survey aux États-Unis.

Ce soir, si quelqu’un se rend sur le site Web de l’EMSC pour voir les tremblements de terre qui ont lieu sur l’île de La Palma, il obtient une carte montrant ceci :

Les points rouges formant une goutte de rouge indiquent les groupes de tremblements de terre en cours autour du volcan en éruption.

Si vous zoomez un peu plus sur la même carte sismique, vous voyez ceci :

Mais regardez ce qui se passe lorsque vous effectuez un zoom avant très proche :

C’est presque un motif de grille parfait. Il n’y a aucun moyen qui est naturel. Aucun moyen possible.

Opinion éditoriale de Hal Turner

On dirait que LaPalma est attaqué. Il semble qu’un certain type de technologie soit utilisé pour cibler spécifiquement l’île et CAUSE des tremblements de terre, et le schéma d’attaque indique qu’il est destiné à affaiblir délibérément le même flanc sud-ouest où se trouve la masse terrestre instable.

IL Y A MÊME DES TREMBLEMENTS DE TERRE SECONDAIRES PRÉCIS DANS L’EMPLACEMENT PRÉCIS DES TREMBLEMENTS DE TERRE ANTÉRIEURS !

Cela semble être un effort délibéré pour faire glisser le flanc dans l’océan et générer un tsunami pour anéantir la côte est des États-Unis.

Celui qui fait cela semble ESSAYER de provoquer la destruction de la côte est des États-Unis. C’est peut-être un véritable acte de guerre !

À moins, bien sûr, que ce soit le gouvernement américain qui le fasse, pour provoquer une calamité qui anéantit une flopée de personnes qui ne pourraient plus prétendre à l’aide sociale, Medicare ou Medicaid ? Pensez au nombre de personnes sur la côte est, qui ont cotisé à la sécurité sociale pendant des années, ne seraient pas en vie pour réclamer des prestations ! De grosses économies pour le gouvernement américain !

Encore plus attrayant pour certains des maniaques du contrôle du gouvernement, ce serait l’excuse parfaite pour mettre en œuvre la loi martiale à l’échelle nationale lorsque tous les sièges des grandes banques ont été démolis et que le capital commercial du pays a été détruit, permettant au gouvernement de justifier leur prise de contrôle. . . tout.

Ou que diriez-vous de ceci: le tsunami se produit, il tue les 65 millions estimés qui, selon la FEMA, pourraient mourir dans un tel cataclysme, alors le gouvernement va voir les banquiers et dit, le pays est détruit, nous n’avons aucun espoir de payer nos 28 000 $ MILLIARDS de dette nationale ; nous avons besoin d’une remise de dette. . . . et ils nettoient l’ardoise pour qu’ils puissent tout recommencer !

Tout ce qui se passe à La Palma a peut-être commencé naturellement, mais à 23 h 45, heure de l’Est des États-Unis, le vendredi 22 octobre 2021, il semble maintenant clairement qu’une sorte d’attaque artificielle est en cours.

On dirait que quelqu’un veut la mort de beaucoup d’Américains.

Voici un LIEN DIRECT vers la carte des tremblements de terre de l’EMSC. Vous pouvez vérifier ces résultats vous-même en vous rendant sur LaPalma, puis en zoomant.

MISE À JOUR 13:53 HAE (SAMEDI) —

L’@IGNSpain (Institut Géographique National) a tweeté ce qui suit à 12h18 samedi : « Ce samedi après-midi, un séisme de magnitude 4,9 a été localisé à Villa de Mazo à une profondeur de 38 kilomètres. Il a été ressenti par la population. Il est le plus grand tremblement de terre depuis le début du processus éruptif à #LaPalma. »

17h14 | 🔴 El @IGNSpain localiza la tarde de este sábado un terremoto de magnitud 4,9 en la Villa de Mazo a 38 kilómetros de profundidad. Ha sido sentido por la población.

Se trata del temblor de mayor magnitud desde que comenzó el proceso eruptivo en #LaPalma. pic.twitter.com/LwJD0wrO1X

– Canarias Radio (@laautonomica) 23 octobre 2021

Étrange comment, après plus de trente jours d’éruption, ils ont MAINTENANT subi le « plus grand tremblement de terre depuis le début du processus éruptif… ». SEULEMENT 12 HEURES APRÈS QUE CE SITE WEB A ÉTÉ SIGNALÉ (DANS NOTRE HISTOIRE CI-DESSUS), IL SEMBLE QUE L’ÎLE SOIT ATTAQUÉE POUR PROVOQUER DES TREMBLEMENTS DE TERRE.

Apparemment, la technologie qui a créé le quadrillage des tremblements de terre montré ci-dessus fonctionne. Les tremblements de terre sont de plus en plus forts.

SUITE:

L’agence des îles Canaries qui gère les volcans INVOLCAN, rapporte qu’une grande partie du cône principal du volcan s’est effondrée ce matin :

Durante la mañana de hoy se ha derrumbado parte del cono principal. Imágenes de las 11.30 (hora canaria) desde la carretera de S. Nicolás (Tacande) / Au cours de ce matin, une partie du cône principal s’est effondrée. Images à 11h30 (heure des Canaries) depuis la route S. Nicolás (Tacande) #lapalma pic.twitter.com/qSaepJBD9h

– INVOLCAN (@involcan) 23 octobre 2021

VIDÉO SUR L’EFFONDREMENT DU CNE

Cette vidéo montre la dernière partie de l’effondrement du cône principal. Une déchirure importante est déjà évidente le long de l’embouchure supérieure du cône, mais les audacieux écrasés sont clairement évidents dans cette vidéo. gardez à l’esprit que ces morceaux de roche sont plus gros que deux maisons familiales, car ils sont précipités en bas de la montagne :

EMERGENCY ALERT FOR LA PALMA!!!! EXTREMELY IMPORTANT!!!! THIS VIDEO COULD SAVE MILLIONS OF LIVES.

Massive Worldwide Freedom Rally Compilation France, Italy, Switzerland, Australia, USA & MORE