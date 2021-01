Décès à Gibraltar et le vaccin COVID-19… Un appel à l’aide!

Par TLB Staff

Le message suivant a été reçu par The Liberty Beacon Project avec l’espoir qu’il serait publié. La recherche montre qu’il existe des problèmes liés aux décès dus au COVID-19 à Gibraltar… qui semblent maintenant s’être sérieusement accélérés depuis l’introduction du vaccin Pfizer-BioNTech. Alors, quel est le lien? Une personne parle des conditions et des craintes locales.

Objet: Décès par vaccin à Gibraltar

Corps du message:

Bonjour, Pourriez-vous s’il vous plaît ajouter Gibraltar à la liste des pays où des enquêtes sur les vaccins = des décès doivent avoir lieu? Je viens d’envoyer ce message à autant de médias que possible:

Cher Monsieur / Madame, Pourriez-vous s’il vous plaît informer le monde de la grave situation qui se produit à Gibraltar? Le fait est que le gouvernement de Fabian Picardo est en train de commettre un acte de génocide de masse, en particulier contre les personnes âgées et les plus vulnérables. Je veux parler de l’opération Liberté, le programme de vaccination massive qui est mené contre la population. Tout cela basé sur la fausse narration du nombre élevé de «cas positifs» (que nous savons déjà être des faux positifs – je peux le prouver) pour instiller la peur et la panique à travers la guerre psychologique (Psyops) et la propagande avec la complicité des médecins locaux et médias, entre autres. Le programme de vaccination utilisant le vaccin Pfizer-BioNTech a débuté dimanche dernier 10 janvier 2021 et ce lundi 18 janvier dernier, plus de 5800 personnes avaient déjà été vaccinées, à commencer par les personnes âgées. Le nombre de morts jusqu’à la veille du début de ce programme d’extermination était de 16 personnes «par Covid», mais à ce jour, le 20 janvier, 53 personnes sont déjà mortes – selon eux «par Covid». Il y a 37 personnes qui sont décédées depuis qu’elles ont commencé à être vaccinées à Gibraltar, soit 37 décès «Covid» en 10 jours. Il existe manifestement une relation entre le nombre élevé de décès et les vaccins. Le gouvernement de Picardo refuse de s’attaquer à ce problème. Ils ne disent pas combien de personnes décédées ont été vaccinées. Je suis sûr qu’il y en a beaucoup, plus encore, parce que toutes les personnes décédées sont des personnes âgées des maisons de soins infirmiers ou de la maison de la démence. S’il vous plaît! Je vous en supplie! Aidez-nous à diffuser cette nouvelle à l’échelle nationale et internationale pour forcer ce criminel à au moins enquêter sur les vaccins = décès. S’il-vous-plait je vous en prie. Picardo a déjà commandé un autre lot de vaccins et 11 700 doses supplémentaires arriveront bientôt. Combien de décès et / ou d’effets secondaires indésirables cela signifiera-t-il? Ici, la plupart des gens sont terrifiés et incapables de penser de manière critique, ils sont complètement endoctrinés et nous sommes tous assignés à résidence. Je ne suis qu’un homme simple, mais je sais exactement ce qui se passe à propos de cette fausse pandémie et sans aucun doute, nous sommes dupes. Nous pouvons être d’accord pour ne pas être d’accord, mais au moins publier les taux de mortalité après les vaccinations à Gibraltar. S’il vous plaît!!! Aidez-nous! Carte adoptée 10 jours 24 heures 30 millions Acte accéléré visé

Je vous remercie

Meilleures salutations

David XXXXX

https://www.thelibertybeacon.com/gibraltar-deaths-the-covid-19-vaccine-a-plea-for-help/

Commentaire de l’internaute Tapestry :

Deux de nos amis ont été vaccinés. L’une d’elles dit qu’elle a l’impression d’avoir reçu des coups de poing un millier de fois et qu’elle est restée couchée depuis. L’autre dort sans arrêt, somnole et sans énergie pendant quatre jours. Ce sont des infirmières. Beaucoup d’infirmières mieux informées et éveillées refusent. Elles ont le choix, même si elles ont l’impression qu’elles devraient le faire. J’ai lu ailleurs que le système immunitaire ne se remettait pas de cette injection d’ARN et qu’après quelques mois, ils deviendraient continuellement malades. Le nombre de vaccinés au Royaume-Uni est déjà de 5 millions. S’ils réussissent à atteindre 30 millions, la population pourrait être divisée par deux en cinq ans. C’est sans aucun doute le genre d’objectif auquel ils travaillent. Jusqu’à présent, les infirmières n’ont eu que la première injection. La seconde est à suivre dans les trois semaines. On lit que les effets de la seconde sont pires que la première.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TAP NEWS WIRE

Un travailleur de la santé indien décède 6 jours après le vaccin COVID-19, la famille veut l’interdiction du vaccin Covishield

Un travailleur de la santé indien est décédé 6 jours après avoir reçu le vaccin expérimental COVID-19 Covishield tiré par le Serum Institute of India. La famille du défunt a déposé un FIR et souhaite désormais interdire le vaccin.

Un travailleur de la santé indien décède 6 jours après le vaccin COVID-19, la famille veut l’interdiction du vaccin Covishield

Un agent de santé de Gurugram à Haryana est décédé vendredi, six jours après avoir reçu la première injection du vaccin Covid-19. Rajwanti, un agent de santé de 55 ans en poste au centre de soins de santé primaires de Bhangraula, a été parmi les premiers à se faire vacciner contre le Covid-19 le samedi 16 janvier.

Plus de 130 heures plus tard, aux petites heures du vendredi matin, elle est décédée chez elle. Selon certaines informations, la famille de Rajwanti a déclaré qu’elle ne s’était pas réveillée le matin et avait été amenée morte à l’hôpital de Medanta.

Maintenant, la famille demande une interdiction du vaccin. Le fils de Rajwanti a déposé une FIR au poste de police de New Colony à Gurugram contre le vaccin.

Mais le médecin en chef de Gurgaon, le Dr Virendra Yadav, a déclaré qu’il serait incorrect de relier la mort de Rajwanti au vaccin tant que son rapport d’autopsie n’aurait pas été publié.

«Ce n’est qu’après le rapport d’autopsie que la cause de la mort de Rajwanti sera connue. Jusque-là, il ne sera pas juste de dire que Rajwanti est mort à cause du vaccin», a déclaré le médecin en chef de Gurgaon, le Dr Virendra Yadav.

Rajwanti a reçu le vaccin Covishield contre le coronavirus fabriqué par le Serum Institute of India, financé en grande partie par Bill Gates.

Le 18 janvier 2021, un autre employé de l’hôpital indien de l’Uttar Pradesh est décédé à peine 24 heures après avoir reçu le vaccin COVID-19 Covishield du Serum Institute of India. Le rapport d’autopsie a révélé que la cause immédiate du décès était un «choc cardiogénique / choc septicémique» dû à une «maladie cardio-pulmonaire», selon le gouvernement de l’Uttar Pradesh.

Allégations de lésions cérébrales contre Covishield

Le 21 novembre, un participant de quarante ans à l’essai clinique d’AstraZeneca qui vit en Inde a envoyé un avis juridique au Serum Institute of India, alléguant que le vaccin l’avait amené à développer une neuroencéphalopathie aiguë, ou des lésions cérébrales. Dans l’avis, le participant a déclaré qu’il «doit être indemnisé, au minimum, pour toutes les souffrances que lui et sa famille ont subies et sont susceptibles de subir à l’avenir.

En réponse, le Serum Institute a affirmé que les complications médicales du participant n’étaient pas liées à l’essai de vaccin et a déclaré qu’il intenterait une «action en justice» contre le participant atteint de lésions cérébrales pour avoir dénigré la réputation de la société, réclamant des dommages-intérêts supérieurs à 13 millions de dollars.

«C’est la première fois que j’entends parler d’un sponsor menaçant un participant à un essai», a déclaré Amar Jesani, rédacteur en chef du Indian Journal of Medical Ethics, à propos de l’incident.

Risques liés au vaccin COVID-19

Les résultats d’une étude publiée dans l’International Journal of Clinical Practuce ont révélé qu’il existe suffisamment de littérature disponible pour déterminer que les vaccins COVID-19 augmentent le risque de maladies plus graves et que les receveurs doivent être informés de tous les risques avant d’être vaccinés.

Les scientifiques ont conclu que les vaccins peuvent aggraver la maladie COVID-19 via une amélioration dépendante des anticorps (EAD) et que les risques sont tenus secrets dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement.

Récemment, une femme de Louisiane a souffert de convulsions incontrôlables après avoir reçu le vaccin expérimental COVID-19 Pfizer. Les effets secondaires étaient similaires à ceux d’une autre femme d’Oakland City qui souffrait de spasmes de la langue et de convulsions du corps entier après avoir pris le vaccin expérimental Moderna COVID-19.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a versé 2,3 milliards de dollars dans le plus grand règlement de fraude en matière de santé de l’histoire pour résoudre la responsabilité pénale et civile découlant de la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques.

Même, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Cependant, il n’existe actuellement aucune loi en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19.

Pendant ce temps, les gouvernements ont signé des accords secrets pour protéger les sociétés pharmaceutiques de toute responsabilité, laissant les victimes du vaccin sans recours juridique.

Fabricants de vaccins liés au British Eugenics Movement

Le Serum Institute a reçu au moins 18,6 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates et a conclu un accord avec AstraZeneca pour fabriquer un milliard de doses du vaccin.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, les développeurs du vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 ont des liens directs avec le British Eugenics Movement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le piratage SolarWinds, la prise de contrôle des États-Unis et la dernière étape de la guerre contre vous

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (22/01/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Liens de source vidéo:

https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/?sh=7b5058bf1735

https://www.businessinsider.com/israel-planted-devices-near-white-house-spy-on-trump-report-2019-9

https://www.zerohedge.com/covid-19/eu-set-implement-bloc-wide-vaccine-passport-standard

https://www.forbes.com/sites/arielshapiro/2021/01/14/americas-biggest-owner-of-farmland-is-now-bill-gates-bezos-turner/?sh=14c04e7a6096

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond

L’ancien directeur de la banque du Vatican, Angelo Caloia, reconnu coupable de blanchiment d’argent. Condamné à 9 ans de prison

L’ancien directeur de la Banque du Vatican, Angelo Caloia a été reconnu coupable de blanchiment d’argent par le tribunal du Vatican et condamné à 9 ans de prison. Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, mise en faillite par des affaires d’abus sexuels, l’Église catholique romaine américaine est l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide au coronavirus soutenue par les contribuables avec plus de 1,4 milliard de dollars.

L’ancien directeur de la banque du Vatican, Angelo Caloia, reconnu coupable de blanchiment d’argent. Condamné à 9 ans de prison

Angelo Caloia devient maintenant le plus haut fonctionnaire du Vatican à être reconnu coupable d’un crime financier, presque huit ans et 11 mois de prison.

Caloia a été président de la banque connue sous le nom d’Institute of Works of Religion (IOR) de 1999 à 2009. Lui et deux avocats qui ont consulté pour la banque ont été accusés de détournement d’argent lors de la gestion de la vente de biens immobiliers italiens appartenant à l’IOR entre 2001-2008 , déclarant prétendument inférieur au montant réel de la vente.

Le tribunal du Vatican a également condamné les deux avocats. Gabriele Liuzzo, 97 ans, a reçu la même sentence que Caloia. Le fils de Liuzzo, Lamberto Liuzzo, âgé de 55 ans, a été condamné à une peine de cinq ans et deux mois.

La banque du Vatican est depuis longtemps en proie à des scandales financiers.

En septembre 2020, Giovanni Angelo Becciu, l’un des puissants cardinaux du Vatican, a démissionné de son poste au milieu d’un scandale financier.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, mise en faillite par des affaires d’abus sexuels, l’Église catholique romaine américaine est l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide au coronavirus soutenue par les contribuables avec plus de 1,4 milliard de dollars.

Bien avant la pandémie, de nombreux diocèses ont été confrontés à une pression financière croissante en raison d’une augmentation massive des plaintes pour abus sexuels par le clergé.

Des millions de cette aide sont allés aux diocèses qui ont investi de l’argent dans d’énormes colonies ou qui ont cherché à se protéger contre la faillite en raison de dissimulations d’abus sexuels par le clergé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Excuses de Joe, cookies de Jill: Bidens tente de calmer le scandale avec les troupes de la Garde nationale exclues et touchées par Covid

La première dame américaine Jill Biden surprend les membres de la Garde nationale devant le Capitole avec des biscuits aux pépites de chocolat, à Washington, États-Unis, le 22 janvier 2021 © Jacquelyn Martin / Pool via Reuters

Le président américain Joe Biden s’est excusé pour 5000 soldats de la Garde nationale dormant dans un parking à l’extérieur du Capitole américain, et la Première Dame leur a apporté des biscuits, alors que jusqu’à 200 soldats auraient attrapé Covid-19.

Biden a téléphoné vendredi au général Daniel R. Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, pour s’excuser et lui demander ce qu’il pouvait faire, ont déclaré aux journalistes des responsables de son administration. Pendant ce temps, la Première Dame Jill Biden a été envoyée sur le terrain du Capitole pour distribuer des biscuits aux pépites de chocolat à certains membres de la Garde.

First Lady @DrBiden delivered chocolate chip cookies to National Guard Soldiers at the Capitol. pic.twitter.com/u01G9T2ioD — CSPAN (@cspan) January 22, 2021

Il n’y a eu aucune mention de l’un ou l’autre d’entre eux adressant une déclaration d’un responsable américain selon laquelle jusqu’à 200 membres de la Garde nationale ont été testés positifs pour le coronavirus au cours du déploiement d’une semaine à Washington, DC.

Plus de 25 000 soldats ont été déployés à Washington, DC pour assurer la sécurité de l’inauguration de Biden, alors que les démocrates affirmaient que les troubles du 6 janvier au Capitole équivalaient à une «insurrection» contre le gouvernement par les partisans du président sortant Donald Trump. L’inauguration avant le National Mall verrouillé et vide s’est déroulée sans aucune menace pour la sécurité.

Jeudi, Politico a raconté qu’environ 5000 soldats ont fini par passer la nuit dans un parking non chauffé, avec seulement deux toilettes et sans électricité ni accès à Internet. On ne sait toujours pas qui a réellement donné l’ordre à la garde de quitter le bâtiment du bureau du Sénat Dirksen, la police du Capitole ayant nié avoir quoi que ce soit à voir avec cela.

L’affaire du garage a dérangé les législateurs des deux côtés de l’allée. Trois gouverneurs républicains ont déjà ordonné aux troupes de leurs États de se retirer de DC.

«Ce sont des soldats, ce ne sont pas les serviteurs de Nancy Pelosi», a déclaré vendredi matin le gouverneur Ron DeSantis de Floride à Fox News. «C’est une mission à moitié armée à ce stade, et je pense que la chose appropriée est de les ramener à la maison.»

Ses collègues Greg Abbott du Texas et Chris Sununu du New Hampshire ont annoncé que leurs unités de la Garde nationale partiraient également. Cependant, même les démocrates étaient en colère.

«Ce n’est pas une façon pour nos héros d’être traités», a déclaré vendredi le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy. «Heureusement, aucun de nos gardes – aucun des gardes du New Jersey – n’a dû faire face à un tel manque de respect. Les troupes du NJ ont apparemment été placées dans divers hôtels de la région de Washington.»

Le Pentagone a annoncé vendredi qu’environ 19 000 soldats de la Garde faisaient leurs bagages et quittaient Washington, un processus qui, selon eux, prendrait de 5 à 10 jours et inclurait des dépistages de coronavirus. Politico a rapporté vendredi qu’une centaine de soldats ont attrapé le virus à un moment donné au cours du déploiement, un responsable américain anonyme déclarant plus tard dans la journée que ce nombre pourrait atteindre 200.

Près de 7 000 soldats resteront à Washington jusqu’à la fin du mois de janvier, a rapporté le New York Times, tandis que le sénateur Chris Murphy (D-Connecticut) a déclaré à Politico que leur présence pourrait être nécessaire «dans un avenir prévisible».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT