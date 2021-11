La start-up énergétique de Bill Gates choisit la petite ville de charbon du Wyoming pour construire un réacteur nucléaire

Le réacteur nucléaire utilise une nouvelle technologie censée empêcher des incidents comme ceux de Tchernobyl et de Fukushima.

L’économie du Wyoming est fortement tirée par l’industrie du charbon et du gaz. Robert Nickelsberg/Getty Images

TerraPower, une start-up d’énergie nucléaire fondée par Bill Gates, a choisi une petite ville charbonnière du Wyoming appelée Kemmerer pour construire son premier réacteur nucléaire, une installation de 4 milliards de dollars et 345 mégawatts qui, une fois achevée, pourrait fournir de l’électricité aux zones environnantes pendant 60 ans. .

TerraPower construira le réacteur sur le site de la centrale électrique de Kemmerer à Naughton, une centrale au charbon appartenant à Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Berkshire ferme l’installation alors que l’entreprise passe à des carburants propres. Une fois construite, la centrale TerraPower sera exploitée par une autre société appartenant à Buffett, Rocky Mountain Power, une division de PacifiCorp de Berkshire Hathaway Energy.

TerraPower choisit Kemmerer pour une combinaison de facteurs techniques géologiques, y compris les conditions sismiques et du sol, ainsi que le soutien de la communauté, a déclaré mardi le PDG de la société, Chris Levesque, aux journalistes lors d’une conférence de presse. (Gates est le président de la société.)

Kemmerer se trouve à environ 130 miles au nord-est de Salt Lake City. L’économie locale, comme le reste du Wyoming, est fortement tirée par l’industrie du charbon et du gaz. La ville ne compte qu’environ 3 000 habitants. « Vous devez comprendre que la plupart de nos villes voisines sont à 80 km ou plus de Kemmerer. Malgré cela, les travailleurs parcourent ces distances chaque jour pour travailler dans notre région », a déclaré le maire de Kemmerer, William Thek, à CNBC cette semaine.

TerraPower a déclaré que la construction de sa première usine créerait environ 2 000 emplois. « L’arrivée d’une nouvelle industrie dans n’importe quelle communauté est généralement une bonne nouvelle », a déclaré Thek.

La technologie de base de la centrale proposée est une conception nucléaire innovante appelée Natrium, que TerraPower a co-développée avec GE-Hitachi. Les réacteurs Natrium sont moins chers à construire et soi-disant plus sûrs que les réacteurs traditionnels à grande échelle. Une usine Natrium utilise du sodium liquide, au lieu de l’eau, comme agent de refroidissement. Le sodium a un point d’ébullition plus élevé et peut absorber plus de chaleur que l’eau, ce qui permet à un réacteur de fonctionner à des pressions plus basses, réduisant en théorie le risque d’explosion comme la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Une centrale Natrium n’a pas non plus besoin d’une source d’énergie extérieure pour faire fonctionner ses systèmes de refroidissement, ce qui réduit les risques en cas d’arrêt d’urgence comme ce qui s’est passé lors de l’incident de Fukushima en 2011.

La première centrale TerraPower devrait coûter 4 milliards de dollars. La moitié du financement proviendra du programme de démonstration de réacteurs avancés du département américain de l’Énergie et l’autre moitié de l’entreprise elle-même. La construction est en attente des permis fédéraux et locaux.

« C’est une subvention gouvernementale très sérieuse… parce que le gouvernement américain et l’industrie nucléaire américaine prenaient du retard », a déclaré Levesque aux journalistes. « La Chine et la Russie continuent de construire de nouvelles usines avec des technologies de pointe comme la nôtre, et elles cherchent à exporter ces usines dans de nombreux autres pays du monde. Le gouvernement américain craignait donc que les États-Unis n’aillent pas de l’avant de cette manière. »

Notre problématique

La société d’énergie nucléaire de Bill Gates choisit un site pour son premier réacteur

Le premier réacteur du genre sera construit dans le Wyoming avec le soutien important du ministère de l’Énergie.

Agrandir / Dans la conception de TerraPower, le réacteur nucléaire est séparé du processus de production d’électricité par un stockage de chaleur au sel fondu.

Mardi, TerraPower, la société d’énergie nucléaire basée aux États-Unis et soutenue par Bill Gates, a annoncé avoir choisi un site pour ce qui serait son premier réacteur. Kemmerer, Wyoming, population d’environ 2 500 habitants, a été le site de la centrale électrique au charbon de Naughton, qui est en train d’être fermée. Le projet TerraPower le verra remplacé par un réacteur de 345 mégawatts qui serait le pionnier d’un certain nombre de technologies qui n’avaient jamais été déployées commercialement auparavant.

Ceux-ci incluent une conception de réacteur qui nécessite un ravitaillement minimal, un refroidissement par sodium liquide et un système de stockage de chaleur à sel fondu qui fournira à la centrale la flexibilité nécessaire pour mieux s’intégrer aux énergies renouvelables.

Public-privé

Bien que TerraPower soit le nom clairement attaché au projet, de nombreuses autres parties sont également impliquées. L’entreprise est peut-être mieux connue pour être soutenue par Bill Gates, aujourd’hui président du conseil d’administration, qui a promu l’énergie nucléaire comme solution partielle à la crise climatique. La société a été sélectionnée par le département américain de l’Énergie pour construire un réacteur de démonstration, une désignation qui garantit au moins 180 millions de dollars pour la construction et pourrait lui permettre de recevoir des milliards de dollars au cours des prochaines années.

Le réacteur lui-même n’est pas non plus à proprement parler un projet TerraPower. La conception du réacteur est développée conjointement avec GE Hitachi Nuclear Energy. Une entreprise appelée Bechtel aidera à la construction, qui nécessitera une main-d’œuvre équivalente à environ 80 pour cent de la population de Kemmerer.

La conception impliquera un certain nombre de technologies qui n’ont été essayées que rarement ou pas du tout. Ce ne sera donc pas un simple projet. TerraPower et GE Hitachi appellent le design Natrium et ont créé un site Web pour le décrire. Nous allons passer en revue certains de ses différenciateurs clés ici.

Très différent

Pour commencer, la centrale n’utilisera pas d’eau pour transférer la chaleur hors du réacteur ; à la place, il utilisera du sodium liquide. Cela présente un avantage majeur en ce que le sodium ne bout à aucune des températures auxquelles il devrait être exposé dans le réacteur. Cela signifie qu’aucun des éléments matériels contenant le liquide de refroidissement ne sera exposé à des pressions élevées, ce qui simplifie considérablement les choses. Cependant, le sodium réagira facilement avec l’air et réagira de manière explosive avec l’eau, ce qui soulève un ensemble distinct de préoccupations.

À l’échelle mondiale, seuls environ 25 réacteurs majeurs ont été construits à l’aide de caloporteur au sodium. Beaucoup n’ont été construits qu’à des fins de recherche, et seule une poignée reste opérationnelle. Le dernier aux États-Unis a été construit en 1965 et le dernier opérationnel a été fermé en 1994. Il est donc juste de dire que les entreprises n’ont pas beaucoup d’expérience pratique sur laquelle s’appuyer.

Les conceptions refroidies au sodium, contrairement au refroidissement par eau, ne ralentissent pas les neutrons produits par les réactions de fission ; ils sont souvent appelés « réacteurs rapides » pour cette raison. Les neutrons rapides ont la capacité de transformer des isotopes qui ne font pas de carburant utile, leur permettant de produire plus de carburant pendant le fonctionnement.

Dans le cas de TerraPower, sa conception entoure un noyau de combustible enrichi avec beaucoup d’isotopes moins utiles. Le réacteur sera alimenté par le cœur enrichi au fur et à mesure qu’il convertit des matériaux supplémentaires en combustible utile, qui prendra le relais lorsque le premier sera épuisé. Ce processus peut se répéter à travers plusieurs couches de conversion, limitant le temps d’arrêt nécessaire pour le ravitaillement. Mais encore une fois, il n’a jamais été utilisé à des fins commerciales auparavant.

Le réacteur aura un certain nombre de caractéristiques qui devraient permettre une sécurité passive, en limitant sa chaleur interne même en cas de défaillance de la circulation de refroidissement.

Joue bien avec les autres

Enfin, TerraPower ne convertira pas directement la chaleur extraite du réacteur en électricité ; au lieu de cela, il le stockera sous forme de sel fondu. En conséquence, bien que le réacteur soit évalué à 345 MW, la centrale pourra générer jusqu’à 500 MW pendant les périodes de forte demande ou réduire la production lorsque la demande est réduite. Cela permettra à l’usine de mieux suivre les cycles quotidiens de la demande. De plus, le stockage de chaleur permettra également au site de Kemmerer de mieux s’intégrer à l’utilisation croissante des énergies renouvelables (le Wyoming est un important producteur d’énergie éolienne).

Dans l’ensemble, chacune de ces différences comporte des risques. La combinaison de tous dans une conception unique signifie que ce sera un projet extrêmement difficile à réaliser, en particulier sur le calendrier prévu de sept ans. Si cela réussit, cependant, nous pourrons enfin déterminer si les coûts des conceptions nucléaires avancées peuvent rester compétitifs par rapport aux coûts toujours plus faibles des énergies renouvelables soutenues par le stockage.

Des scientifiques versent de l’eau froide sur les projets nucléaires de Bill Gates

Les sociétés détenues par les milliardaires Bill Gates et Warren Buffett prévoient de lancer le premier projet de réacteur nucléaire dit Natrium. De nombreux experts voient le projet comme une tentative malavisée d’atteindre les objectifs de réduction de CO 2 .

Des réacteurs modulaires plus petits coexisteront-ils bientôt avec de gros réacteurs comme celui-ci ici à Jenkinsville, en Caroline du Sud ?

La société d’énergie nucléaire TerraPower de Bill Gates et la société d’électricité PacifiCorp – détenue par la société holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway – se sont associées en septembre 2020 pour lancer le projet Natrium. Il s’agit d’un petit réacteur modulaire qui, selon eux, sera commercialement viable d’ici 2030.

De nombreux pays envisagent des réacteurs nucléaires plus petits, dits modulaires, comme moyen de soutenir une production d’énergie à faibles émissions pendant la transition d’une dépendance aux combustibles fossiles à une production basée sur des sources d’énergie renouvelables.

Le réacteur, qui sera construit par Bechtel, sera situé dans le Wyoming, le premier État producteur de charbon des États-Unis, a déclaré Gates. « Nous pensons que Natrium changera la donne pour l’industrie de l’énergie », a-t-il déclaré.

Le département américain de l’Énergie a accordé à TerraPower 80 millions de dollars (70 millions d’euros) pour développer ses idées.

Selon TerraPower, la centrale coûtera 1 milliard de dollars, y compris les coûts d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, et sa construction devrait prendre sept ans. Aux États-Unis, le coût de construction d’une centrale nucléaire conventionnelle est d’environ 25 milliards de dollars et peut prendre beaucoup plus de temps à construire.

« Des réacteurs plus petits et avancés comme ceux développés grâce au financement de Bill Gates et d’autres offrent de nouvelles applications, approches et opportunités pour l’une des plus grandes sources mondiales d’énergie non émettrice de carbone, l’énergie nucléaire », Brett Rampal, directeur de l’innovation nucléaire à but non lucratif. Clean Air Task Force, a déclaré à DW.

« Ils ne sont pas si petits, c’est 345 MW », a déclaré à DW Antony Froggatt, chercheur à Chatham House. « Bien qu’ils soient beaucoup plus petits que les réacteurs existants (1 000 MW), ils sont toujours volumineux et peuvent ne pas être aussi modulaires que prévu, ce qui sape l’argument selon lequel ils peuvent être construits dans des usines puis expédiés, c’est ainsi qu’ils sont censés être moins chers, a-t-il prévenu.

Mais « la prochaine génération de réacteurs avancés utilisera plus efficacement les matériaux, sera plus facile à localiser et offrira un bon équilibre pour une dépendance accrue aux énergies renouvelables sous la forme d’une énergie propre toujours disponible », a insisté Rampal. « Le concept Natrium intègre également un système de stockage de sel thermique qui permet à la centrale de fonctionner de manière plus flexible et d’augmenter la puissance de sortie pendant une partie de la journée sans avoir à faire des ajustements importants dans le fonctionnement réel du réacteur », a déclaré Rampal.

La flexibilité compte

Les réacteurs Natrium devraient suppléer aux déficits de production d’énergie éolienne et solaire en tant que générateur de secours. Le projet comprend un réacteur rapide refroidi au sodium de 345 mégawatts (MW) avec un stockage d’énergie à base de sels fondus pour augmenter la puissance de sortie à 500 MW pendant les pics de demande. La technologie Natrium a la capacité de stocker la chaleur dans des réservoirs de sel fondu pour une utilisation future, comme une batterie.

« Natrium comprend des réservoirs de stockage de chaleur au nitrate – le même type de stockage de chaleur utilisé dans les systèmes d’énergie solaire à concentration. Ce que cela permet, c’est une production d’électricité économique variable – un remplacement pour les turbines à gaz et les centrales au charbon », Charles Forsberg du département de technologie du Massachusetts Institute of Technology. des sciences et de l’ingénierie nucléaires a déclaré à DW.

« Le réacteur fonctionne à pleine puissance avec une électricité variable au réseau. Le stockage de chaleur est environ un facteur 10 moins cher que le stockage sur batterie mais nécessite une technologie de production de chaleur pour se coupler au stockage de chaleur. Le nucléaire est la technologie de production de chaleur à faible émission de carbone, » il a dit.

Inconvénients

« Bill Gates a continuellement minimisé le rôle des technologies d’énergies renouvelables éprouvées et sûres dans la décarbonisation de notre économie, privilégiant à la place des technologies plus dangereuses et risquées comme la géo-ingénierie et le nucléaire », a déclaré à DW Michael E. Mann, professeur de sciences atmosphériques à la Penn State University.

Mann, signataire d’une récente déclaration appelant à la décarbonisation par le biais d’énergies 100% renouvelables, dit qu’il trouve troublant que Gates essaie de profiter maintenant de ce qu’il appelle une « mauvaise orientation ».

« C’est malavisé et dangereux, car cela nous conduit sur la mauvaise voie. Les obstacles à une action climatique significative ne sont pas technologiques à ce stade. Ils sont politiques », a déclaré Man.

D’autres sont d’accord. « L’énergie nucléaire est un détournement de l’action climatique urgente », a déclaré Jan Haverkamp de Greenpeace à DW.

« L’attention récente portée à l’énergie nucléaire est entièrement motivée par le désespoir de l’industrie en déclin pour le capital et son lobby connexe la décrivant comme une solution au changement climatique », a-t-il ajouté.

« La nouvelle énergie nucléaire, qu’il s’agisse de gros réacteurs issus du parc existant, ou de nouvelles conceptions plus petites, ne peut apporter qu’une partie marginale de la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Haverkamp, ​​ajoutant qu’un doublement de la capacité actuelle entraînerait une réduction de moins de 4 % par rapport au statu quo.

« Il le fait également trop tard et à un coût beaucoup trop élevé. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous aurions besoin de centaines de nouveaux réacteurs, répartissant le risque de prolifération », a-t-il déclaré.

« Le réacteur Natrium est ce que nous appelons un type de réacteur surgénérateur rapide. Ces réacteurs sont des cauchemars de prolifération », a déclaré Haverkamp. « Ils sont livrés avec la technologie de retraitement qui est également nécessaire pour isoler le matériel des bombes nucléaires. Pour cette seule raison, je pense que les idées de Gates à cet égard sont carrément dangereuses », a-t-il poursuivi.

« Ce sont ce que nous appelons les réacteurs PowerPoint : ils sont en phase de conception et avant qu’ils ne soient prêts, testés et approuvés pour être commercialisés, nous serons bien au-delà de 2030, pour la plupart d’entre eux plutôt vers 2050. Cela signifie qu’ils n’ont aucun rôle à jouer dans l’action climatique urgente », a-t-il ajouté.

Les critiques disent que la production de ces réacteurs serait une entreprise à très forte intensité de capital. « Donc, ma réponse courte est : non, ces réacteurs ne joueront probablement aucun rôle important dans l’action climatique, le cas échéant », a déclaré Haverkamp.

« Aujourd’hui, l’énergie éolienne et solaire est beaucoup moins chère, beaucoup plus rapide à déployer et beaucoup plus sûre que les centrales nucléaires traditionnelles », a déclaré à DW Robert Howarth, professeur à l’Université Cornell.

« Les centrales envisagées par Gates et Buffet seraient-elles meilleures que les centrales nucléaires traditionnelles ? Peut-être, mais ce n’est encore qu’une expérience. Et je doute des affirmations qui sont faites. En tout cas, elles sont une distraction, et nous ferions mieux d’abandonner sur l’énergie nucléaire et passer à 100 % d’énergies renouvelables aussi rapidement que possible », a conclu Howarth.

Dans le laboratoire où TerraPower de Bill Gates invente l’avenir de l’énergie nucléaire

Assemblage d’essai TerraPower/ Une vue panoramique du laboratoire de TerraPower montre un banc d’essai d’assemblage de combustible à grande échelle au centre du cadre – avec le directeur du laboratoire Brian Morris indiquant les détails vers la gauche du cadre. Le cercle peint sur le sol indique la taille de l’enceinte de confinement nucléaire. Cliquez sur l’image pour l’agrandir. (Photo GeekWire / Kevin Lisota)

BELLEVUE, Washington – À quelques pas de la cohue de la circulation sur l’Interstate 90, une startup vieille de dix ans fondée par Bill Gates effectue des tests visant à construire la prochaine génération de réacteurs nucléaires.

Vous ne trouverez pas plus qu’un brin de matières radioactives dans l’entreprise à financement privé, connue sous le nom de TerraPower. Mais si le cofondateur de Microsoft et les autres dirigeants de TerraPower réussissent, les technologies mises au point dans le laboratoire de 10 000 pieds carrés pourraient stimuler les réseaux électriques dans le monde entier.

Nous avons eu un rare coup d’œil à l’intérieur du laboratoire, qui se trouve à côté des installations d’Intellectual Ventures dans le quartier Eastgate de Bellevue, et nous avons entendu les dirigeants de TerraPower parler du lien entre le passé de Gates en tant que co-fondateur de Microsoft et sa vision de l’innovation énergétique future.

« Si vous pensez aux réalisations de Bill Gates en informatique, nous essayons vraiment de répéter cela pour l’énergie nucléaire », a déclaré Chris Levesque, président et chef de la direction de TerraPower. « Nous pensons que le nucléaire est en retard pour les démonstrations technologiques. »

Cela peut sembler étrange à une époque où tant d’attention a été portée sur l’énergie solaire et éolienne, mais Lévesque soutient que l’énergie nucléaire a un grand rôle à jouer dans la transition des combustibles fossiles vers des sources d’énergie sans carbone.

« Nous voyons un monde qui a continué à pénétrer les énergies renouvelables, et nous pensons que c’est une très bonne chose pour le climat », a-t-il déclaré. « Mais nous pensons qu’il y a une limite à la pénétration des énergies renouvelables … où vous aurez besoin d’une production de base. Si ça veut être sans carbone, je pense que ça doit être nucléaire. »

Environ 20 % de l’électricité américaine provient de centrales nucléaires, contre 17 % des énergies renouvelables et 63 % des combustibles fossiles. Les États-Unis sont actuellement en tête du monde en termes de kilowattheures totaux produits, mais d’autres pays comme la France et le Japon tirent un pourcentage plus élevé de leur électricité du nucléaire.

Le nucléaire a eu mauvaise réputation au fil des ans, principalement en raison de pannes de sécurité allant de Three Mile Island à Tchernobyl en passant par Fukushima, ainsi que de préoccupations de longue date concernant le stockage à long terme des déchets nucléaires. Les facteurs économiques n’aident pas : grâce en partie à la fracturation hydraulique, il est moins cher de construire et d’exploiter des centrales électriques au gaz que des réacteurs nucléaires.

Pour inverser la tendance, les 150 employés de TerraPower travaillent sur des technologies qui traitent de la sûreté nucléaire ainsi que de l’élimination des déchets et des coûts d’exploitation.

La soupe à l’alphabet du nucléaire de nouvelle génération

L’une de ces technologies est connue sous le nom de TWR, qui signifie réacteurs à ondes progressives. Plutôt que de dépendre exclusivement de l’uranium enrichi, les réacteurs à ondes progressives sont conçus pour utiliser de l’uranium appauvri – les déchets qui restent dans les usines d’enrichissement – comme combustible de recharge. Après avoir démarré avec de l’uranium enrichi, les réacteurs peuvent continuer à fonctionner à l’uranium appauvri pendant des décennies. Pour ce faire, il convertit l’uranium appauvri et l’utilise ensuite en un seul passage dans le réacteur.

Le sodium liquide sert de réfrigérant, transférant la chaleur hors du réacteur pour faire tourner une turbine à vapeur. Les partisans de TWR affirment que les réacteurs sont plus sûrs que les réacteurs traditionnels refroidis à l’eau car ils fonctionnent à des pressions plus basses et ne sont pas vulnérables à une explosion de dispersion de combustible comme celle qui a frappé Tchernobyl.

Le concept TWR existe depuis des décennies. Certains experts disent qu’il est « extraordinairement difficile » de travailler avec du sodium liquide, en raison du potentiel de fuites et du niveau élevé de réactivité chimique du matériau. Mais les ingénieurs de TerraPower affirment que leur technologie des matériaux est en mesure de soutenir l’opération «à passage unique» qui serait utilisée dans les réacteurs qu’ils développent.

Levesque a déclaré que TerraPower utilisait des recherches approfondies menées dans les laboratoires nationaux du département américain de l’Énergie, y compris le Pacific Northwest National Laboratory, ainsi que ses propres recherches menées au cours de la dernière décennie.

« La nouveauté est la physique avancée, rendue possible par la puissance de calcul moderne qui n’était vraiment disponible qu’au cours des 10 à 15 dernières années », a-t-il déclaré.

Le laboratoire Bellevue de TerraPower se concentre sur la mise à l’essai des modèles informatiques de l’entreprise, avec des barres de taille normale et un banc d’essai d’assemblages combustibles de deux étages, mais sans utiliser de carburant réactif réel. Les tiges d’essai sont en acier inoxydable et le banc d’essai utilise l’électricité pour mesurer les contraintes opérationnelles sur le matériel.

Le directeur des installations du laboratoire, Brian Morris, a déclaré que l’exposition aux rayonnements était à peine supérieure aux niveaux de fond. « Vous pourriez voler d’ici à Washington, D.C., et vous obtiendriez plus de radiations que de rester dans ce laboratoire pendant une semaine », nous a-t-il dit après la tournée.

Une autre technologie, connue sous le nom de réacteur rapide à chlorure fondu ou MCFR, n’est pas aussi avancée mais promet une efficacité et une économie améliorées, a déclaré Levesque. Les réacteurs MCFR utiliseraient du sel fondu à la fois comme réfrigérant et comme combustible.

TerraPower et Southern Company, basée à Atlanta, travaillent avec un consortium de partenaires, dont les laboratoires nationaux d’Oak Ridge et de l’Idaho, sur un projet de développement MCFR soutenu par une subvention à frais partagés de 40 millions de dollars du ministère de l’Énergie.

Pour l’instant, les projets TWR et MCFR partagent l’espace du laboratoire Bellevue, mais à l’avenir, une grande partie du travail sur le projet MCFR sera effectuée dans une nouvelle installation de 65 000 pieds carrés qui est en cours d’aménagement à Everett, Wash.

Pas plus tard que la semaine dernière, TerraPower a annoncé qu’elle avait mené 1 000 heures de fonctionnement continu sur une boucle isotherme conçue pour tester comment le sel fondu affecterait les composants lors de son déplacement dans un réacteur. L’expérience réussie en boucle représente la première étape vers la mise en place d’une plate-forme d’essais d’effets intégrés à grande échelle qui soutiendra le processus d’autorisation pour un réacteur de démonstration.

À l’installation d’essai d’Everett, les ingénieurs utiliseront l’équivalent de plusieurs mégawatts d’énergie électrique pour simuler la chaleur qui serait produite par la réaction nucléaire. TerraPower affirme que les simulations simplifieront et accéléreront les tests de composants clés dans l’environnement à haute température d’un réacteur.

Boucles de sel

Boucles de sel

Testé aux États-Unis, puis vendu à l’étranger ?

Il en coûtera des milliards de dollars pour construire un seul réacteur nucléaire de prochaine génération.– et les défis financiers et réglementaires sont au moins aussi redoutables que les défis techniques. Trouver un moyen de couvrir les coûts a été un point lumineux sur l’écran radar de Bill Gates au cours de la dernière année.

« Même Bill ne financera pas à lui seul un réacteur de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Marcia Burkey, vice-présidente principale et directrice financière de TerraPower.

Dans une série de déclarations et lors de réunions avec des membres du Congrès, Gates a évoqué l’idée d’utiliser des partenariats public-privé pour financer des projets de démonstration de réacteurs nucléaires avancés aux États-Unis.

Jusqu’à l’année dernière, TerraPower était investi dans un autre type de partenariat public-privé… en Chine. L’entreprise et ses partenaires chinois, dirigés par la société d’État China National Nuclear Corp., devaient inaugurer un réacteur de démonstration qui aurait été mis en service au milieu des années 2020.

La bataille commerciale de l’administration Trump avec la Chine a cependant fait dérailler ce plan. En conséquence, TerraPower s’est concentré sur le Nuclear Energy Leadership Act, ou NELA, une mesure du Congrès qui fournirait un financement fédéral pour les centrales nucléaires de prochaine génération.

« En Chine, nous étions en partenariat avec CNNC, et ils apportaient des investissements, et ils complétaient également notre équipe avec leur grande main-d’œuvre d’ingénierie », a déclaré Levesque. « Nous sommes donc vraiment en train de recréer cela maintenant aux États-Unis. Nous avons des discussions avancées avec plusieurs partenaires. Je ne peux pas révéler les noms de ceux-ci, mais parce que TerraPower dispose d’une bonne technologie et que nous avons une excellente analyse de rentabilisation, nous mettons en place plusieurs partenariats pour notre application NELA.

La législation bipartite, qui n’a pas encore été approuvée par la Chambre ou le Sénat, appelle le ministère de l’Énergie à mettre en place deux projets avancés de démonstration d’énergie nucléaire d’ici 2025, et jusqu’à cinq autres d’ici 2035. Il établit également un plan pour conclure des accords fédéraux d’achat d’électricité.

Lévesque estime le coût total de la construction d’un réacteur de démonstration à 3 milliards de dollars, plus ou moins, selon la technologie utilisée.

T erraPower n’est pas la seule entreprise susceptible de solliciter le soutien de NELA : General Atomics, Transatomic Power, Gen4 Energy et NuScale Power de l’Oregon figurent également sur la liste des entreprises avec des concepts de réacteurs nucléaires de nouvelle génération. NuScale prépare déjà des plans pour un réacteur de démonstration au laboratoire national de l’Idaho. C’est un modèle que TerraPower pourrait suivre pour ses concepts TWR et MCFR.

« Nous aimerions en faire des technologies américaines sur lesquelles nous travaillons en partenariat avec des entreprises américaines », a déclaré Levesque. « Nous impliquerions les laboratoires nationaux américains dans le programme. Nous pourrions même voir l’une de ces démos construite sur un site de laboratoire national. »

Levesque a déclaré que le fait que les conceptions de réacteurs de TerraPower soient nées dans le nord-ouest du Pacifique pourrait alimenter un « développement de la chaîne d’approvisionnement dans cette région ». Mais les conceptions avancées de réacteurs alimenteront-elles une renaissance nucléaire à grande échelle aux États-Unis ? C’est discutable, en grande partie en raison de la générosité actuelle du pays en gaz naturel bon marché.

« Les États-Unis et le Canada sont des marchés très difficiles », a reconnu Lévesque. « Si le nucléaire n’est pas du tout crédité économiquement pour son émission de carbone, alors il est très difficile de rivaliser avec les prix du gaz naturel d’aujourd’hui. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous travaillons si dur pour faire progresser le MCFR. Nous pensons que MCFR pourrait avoir le potentiel de concurrencer le gaz naturel. »

Il a déclaré que l’équation des coûts était bien meilleure en dehors des États-Unis. « Dans de nombreux autres pays, les prix de l’électricité sont plus élevés », a déclaré Lévesque. « Le gaz naturel est plus difficile. Nous pensons que TWR pourrait être très compétitif là-bas, et il est disponible aujourd’hui. »

Gates a évoqué la question de la « pauvreté énergétique » mondiale la semaine dernière dans un article publié sur son blog Gates Notes. « Pour les près d’un milliard de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à l’électricité – ou dont l’accès est si peu fiable qu’ils ne peuvent jamais compter sur l’électricité – une panne peut durer des jours, voire des semaines », a-t-il écrit. « Et ces pannes sont plus qu’un simple inconvénient. Ils peuvent être mortels.

Levesque soutient qu’il y a aussi un angle de sécurité nationale dans la technologie nucléaire.

« Nous sommes dépassés en nombre par la Russie et la Chine par quelque chose comme 30 ou 40 projets pour un », a-t-il déclaré. « Nous sommes le pays qui a créé la technologie nucléaire civile, mais nous commençons à être exclus du jeu. … Il est extrêmement important pour les États-Unis de disposer de la technologie permettant d’éviter les émissions de carbone – mais cela a également de graves implications pour la sécurité des États-Unis, car si nous ne déployons pas cette prochaine phase du nucléaire, nous continuerons cette tendance à perdre notre avantage dans l’énergie nucléaire.

Cela peut sembler un tournant abrupt, étant donné qu’il y a tout juste un an, TerraPower s’apprêtait à construire sa première usine en Chine. Mais Levesque a déclaré que l’objectif actuel de TerraPower est en phase avec l’objectif de redonner de l’importance à l’énergie nucléaire américaine.

« Nous sommes une entreprise américaine et nous devons suivre les lois américaines sur le contrôle des exportations – donc lorsque la décision est tombée, nous nous sommes conformés et nous avons mis fin à notre travail en Chine », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas voir le gouvernement et lui dire: » Vous nous devez. « Nous allons voir le gouvernement et lui dire: » Nous ratons une sérieuse opportunité pour l’Amérique si nous ne faisons pas la démonstration de ces technologies. »

Levesque a noté que TerraPower a aidé à former « une nouvelle vague d’ingénieurs nucléaires » au cours de la dernière décennie.

« Nous avons tous ces jeunes qui sont impatients de partir », a-t-il déclaré. « Nous avons des pays comme la Chine et la Russie qui copient nos vieux trucs et le font assez bien. … Nous sommes les gens avec les nouveautés, et il est temps d’aller faire la démonstration de la prochaine technologie. C’est notre rôle américain traditionnel. Nous l’avons fait en informatique. Il est maintenant temps de le faire dans l’énergie nucléaire.

