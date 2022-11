La demande de sang non vacciné monte en flèche dans le monde

La demande de sang non vacciné augmente dans le monde entier. Les bactéries, les virus, les prions et les parasites peuvent être transmis par transfusion sanguine. De même, les personnes vaccinées avec le vaccin à ARNm ont la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 (lire ci-dessous) dans leur sang. La protéine de pointe (parcourt tout le corps) causée par la vaccination COVID-19 dure des mois (potentiellement en permanence dans le corps pour ceux qui prennent fréquemment des rappels).

La demande de sang non vacciné monte en flèche

Jusqu’à présent, de nouvelles banques de sang ont été créées dans 18 pays et fournissent ce « sang pur ».

Extrait de l’article de The Vice News :

Les anti-vaxxers tentent de créer une nouvelle infrastructure mondiale pour l’approvisionnement en sang non vacciné, motivée par des théories du complot et des croyances pseudoscientifiques sur les dangers des vaccins ARNm COVID.

Les partisans de la ligne dure «SafeBlood» veulent créer des banques de sang non vacciné

Les médecins disent qu’un nombre croissant de personnes demandent des transfusions de sang non contaminé. https://t.co/DcW0c6aqEA

– Wittgenstein (@backtolife_2023) 17 novembre 2022

Malheureusement, l’article est très négatif et continue à minimiser les risques et à les appeler……….théories du complot. Les mêmes personnes qui vous ont dit que le vaccin arrêtera la transmission, que le vaccin reste dans votre bras, que le vaccin est sûr et efficace, etc., minimisent les risques de surcharge d’ARNm dans le sang. Mes amis, la plupart de ce que le gouvernement et les principaux médias appelaient une théorie du complot sont maintenant des FAIT. Il vaut mieux prévenir que guérir.

L’approvisionnement en sang général est maintenant plein de sang chargé de protéines de pointe «entièrement vacciné». Les banques de sang vous demandent d’indiquer si vous avez été vacciné contre la COVID lors du don de sang. Cependant, ils ne transmettent pas ces informations au destinataire. Ils connaissent mais ne distinguent pas.

Si une personne non vaccinée reçoit une transfusion sanguine de sang contenant la protéine de pointe d’ARNm (et tout ce qui se trouve dans les flacons), celle-ci est transmise au receveur. La protéine de pointe recommence à se répliquer et votre corps est maintenant une usine de protéines de pointe. Les non-vaccinés deviennent potentiellement vaccinés avec tous les dommages qui se produisent.

😲 ARNm partout, y compris le lait maternel et dans diverses sécrétions : nous ne savons pas si ou quand il quitte le corps

« Nous attendons toujours que quelqu’un prenne un vaccin et qu’il soit démontré qu’il est exempt d’ARN messager. »

-Dr Peter McCullough pic.twitter.com/oKOrHEvGKI

– Odeur du Nouveau Monde ™ (@hugh_mankind) 20 novembre 2022

Outre les protéines de pointe (dans l’étude référencée ci-dessus), des anticorps dirigés contre la protéine de pointe et les lymphocytes T sont également présents dans le sang.

Que pouvez-vous faire?

Si vous n’êtes pas vacciné et que vous devez subir une intervention chirurgicale programmée, vous pouvez être votre propre donneur de sang. La banque de sang autologue consiste à donner votre propre sang pour votre usage personnel. Généralement 72 heures avant votre chirurgie prévue. C’est la meilleure façon d’être préparé si vous avez éventuellement besoin d’une transfusion sanguine. La Croix-Rouge américaine, ainsi que d’autres grandes banques de sang, fournissent régulièrement ce service.

Je sais que je préférerais grandement du sang non vacciné si jamais j’en avais besoin. Que préféreriez-vous?

Merci d’avoir lu!

Le Dr Panda est un journaliste qui explore la vérité. Cet article a été initialement publié sur la newsletter du Dr Panda.

Lire l’étude ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia