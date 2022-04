Les Etats-Unis d’Amérique appellent-ils de leur vœu à une Troisième Guerre mondiale nucléaire ? Que peut faire la Russie pour faire taire les menaces sur ses amis? – MIRASTNEWS

Alors que les armées de l’Ukraine et de la Russie se préparent à la bataille à venir pour le Donbass, les alliés de Kiev augmentent les livraisons d’armes à l’Ukraine. Les États-Unis, principalement par des forces européennes, mettent en œuvre un projet de réarmement à grande échelle pour l’Ukraine.

Des systèmes offensifs lourds sont transférés à la disposition des forces armées ukrainiennes, ce qui ouvrira une nouvelle étape de confrontation militaire.

La livraison d’environ trois cents chars soviétiques modernisés à l’Ukraine a été confirmée. Selon divers rapports, la Pologne transfère le T-72M1R amélioré alors que la République tchèque retire ses T-72 du stockage. L’AFU dispose également de 170 BMP-1 polonais. Des échelons avec des obusiers M109 et des véhicules blindés de transport de troupes M113 se trouvent déjà à la frontière ukrainienne.

Des munitions de haute précision sont également transférées en Ukraine, notamment le M982 Excalibur avec guidage GPS et des munitions antichar SMArt 155. L’Ukraine a également reçu des munitions de barrage mobile Switchblade.

Les troupes ukrainiennes sont saturées de systèmes modernes de défense aérienne, notamment les MANPADS Starstreak britanniques et les Stingers américains.

Lors d’un récent briefing, le Pentagone a déclaré qu’un lot de 1 000 ATGM avait déjà été livré à l’Ukraine.

Il est rapporté que les missiles de frappe navale norvégiens devraient être transférés en Ukraine. Selon certains rapports, le système de missiles tactiques de l’armée MGM-140 sera également transféré d’Europe. La portée de ces complexes atteint 300 km, ce qui permet de pénétrer profondément dans le territoire de la Russie.

Dans le même temps, des mercenaires et des militaires des pays de l’OTAN sont déployés avec l’AFU en Ukraine sous le couvert de volontaires étrangers. Les combattants étrangers en Ukraine sont dirigés par des officiers américains. Il est devenu évident que tout le commandement de l’AFU est concentré principalement entre les mains des États-Unis.

Le 14 avril, les forces de missiles russes ont éliminé un autre détachement de mercenaires étrangers en Ukraine. À la suite de la frappe, jusqu’à 30 mercenaires de la campagne militaire privée polonaise ont été tués dans la colonie d’Izyumskoye dans la région de Kharkiv.

Selon des informations non confirmées de sources locales, environ 2 000 mercenaires étrangers, dont des combattants de Turquie et d’Azerbaïdjan, sont arrivés sur le territoire de la région de Zaporozhye. Très probablement, des étrangers seront déployés sur les lignes de front d’Avdiivka, car les forces russes ont déjà commencé des opérations d’assaut et offensives dans la région.

Sur la scène politique, les États-Unis lancent ouvertement un ultimatum à tous les pays qui ne sont pas prêts à sacrifier leurs propres intérêts et à arrêter la coopération avec la Russie.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a proféré des menaces à l’encontre des pays qui voient une opportunité de bénéficier du maintien de leurs relations avec la Russie et de combler le vide laissé par d’autres.

« Soyons clairs, la coalition unie ne sera pas indifférente aux actions qui sapent les sanctions que nous avons imposées. » – elle a affirmé.

Pendant ce temps, l’opération militaire spéciale russe en Ukraine se poursuit.

Le 15 avril, le ministère russe de la Défense a confirmé que l’usine métallurgique d’Ilyich à Marioupol avait été complètement libérée des nationalistes ukrainiens.

Auparavant, la reddition massive des militaires restants de l’AFU à la moissonneuse-batteuse avait permis d’éviter la destruction complète des installations. À Marioupol, au cours des 10 derniers jours seulement, au moins 1 600 militaires ukrainiens, dont 176 officiers, se sont rendus en grands groupes.

Un autre succès des forces russes a eu lieu dans la ville de Popasnaya, où de violents combats se poursuivent dans les rues de la ville. Le 15 avril, des rapports ont indiqué que les unités du DPR avaient pris le contrôle du bâtiment administratif de la ville de Popasnaya.

Les combattants du DPR ont également avancé en direction de Mariinka et ont pris un certain nombre de positions ennemies situées au sud du village.

Depuis une semaine maintenant, les principales frappes de missiles de la Fédération de Russie ont été menées dans les zones situées le long des principales lignes de front, principalement le long de la ligne Dniepr-Krivoy Rog. Des explosions ont été signalées dans les régions de Mykolaïv, Kharkiv, Zhytomyr et Zaporozhye.

En réponse aux attaques sur le territoire de la Russie, dans la nuit du 15 avril, des missiles russes Kalibr ont frappé des cibles militaires à la périphérie de Kiev. De puissantes explosions ont été entendues dans la ville de Belaya Tserkov.

Dans l’ouest de l’Ukraine, les missiles russes Kalibr ont touché la dernière grande raffinerie de pétrole ukrainienne à Ivano-Frankivsk.

