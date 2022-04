43 898 morts 4 190 493 blessés suite aux vaccins COVID-19 dans la base de données européenne des effets indésirables

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectes aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 43 898 décès et 4 190 493 blessures suite à des injections de cinq injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN À ARNm COVID-19 MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

VACCIN COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)

Du total des blessés recensés, près de la moitié d’entre eux (1 914 927) sont des blessés graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 23 avril 2022.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 20 453 décès et 2 113 249 blessés au 23/04/2022

64 924 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 294 décès

74 047 Troubles cardiaques incl. 2 977 décès

650 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 63 décès

27 899 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 16 décès

2 612 Troubles endocriniens incl. 10 décès

31 409 Troubles oculaires incl. 50 décès

156 355 Affections gastro-intestinales incl. 812 décès

527 165 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 673 décès

2 400 Affections hépatobiliaires incl. 111 décès

22 536 Troubles du système immunitaire incl. 121 décès

114 664 Infections et infestations incl. 2 132 décès

41 077 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 415 décès

51 449 Enquêtes incl. 569 décès

13 595 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 350 décès

243 668 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 270 décès

2 298 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 232 décès

334 590 Affections du système nerveux incl. 2 196 décès

3 088 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 82 décès

290 Problèmes de produit incl. 3 décès

37 420 Troubles psychiatriques incl. 237 décès

7 747 Troubles rénaux et urinaires incl. 302 décès

90 869 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

88 205 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 175 décès

94 662 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 178 décès

5 075 Situation sociale incl. 26 décès

24 374 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 237 décès

50 181 Affections vasculaires incl. 916 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm SPIKEVAX/ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 757 décès et 687 334 blessés au 23/04/2022

18 577 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 134 décès

23 607 Troubles cardiaques incl. 1 291 décès

210 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 13 décès

8 042 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

684 Troubles endocriniens incl. 6 décès

9 206 Affections oculaires incl. 35 décès

54 975 Affections gastro-intestinales incl. 444 décès

181 852 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 814 décès

930 Affections hépatobiliaires incl. 65 décès

6 852 Affections du système immunitaire, y compris 23 décès

29 491 Infections et infestations incl. 1 081 décès

11 420 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 226 décès

15 150 Enquêtes incl. 403 décès

5 602 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 279 décès

85 537 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 236 décès

807 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 89 décès

113 835 Troubles du système nerveux incl. 1 121 décès

1 009 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 12 décès

119 Problèmes de produit incl. 2 décès

11 307 Troubles psychiatriques incl. 189 décès

3 656 Troubles rénaux et urinaires incl. 230 décès

18 486 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

28 172 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 239 décès

35 317 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 107 décès

2 585 Situation sociale incl. 45 décès

5 391 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 214 décès

14 515 Affections vasculaires incl. 442 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 8 927 décès et 1 241 710 blessés au 23/04/2022

14 667 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 315 décès

22 567 Troubles cardiaques incl. 940 décès

267 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 10 décès

14 389 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

757 Troubles endocriniens incl. 6 décès

21 190 Troubles oculaires incl. 34 décès

112 656 Affections gastro-intestinales incl. 475 décès

330 318 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 069 décès

1 121 Affections hépatobiliaires incl. 80 décès

6 057 Affections du système immunitaire, y compris 43 décès

52 751 Infections et infestations incl. 745 décès

14 667 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 220 décès

29 637 Enquêtes incl. 226 décès

13 879 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 142 décès

178 457 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 184 décès

838 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 50 décès

247 557 Affections du système nerveux, y compris 1 290 décès

685 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 22 décès

203 Problèmes de produit incl. 1 décès

22 343 Troubles psychiatriques incl. 78 décès

4 624 Troubles rénaux et urinaires incl. 91 décès

17 906 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

43 959 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 197 décès

55 119 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 77 décès

2 025 Situation sociale incl. 10 décès

2 779 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 39 décès

30 292 Affections vasculaires incl. 573 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 761 décès et 147 543 blessés au 23/04/2022

1 471 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 62 décès

3 186 Troubles cardiaques incl. 234 décès

53 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 1 décès

1 597 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

126 Troubles endocriniens incl. 2 décès

1 946 Troubles oculaires incl. 12 décès

10 524 Affections gastro-intestinales incl. 101 décès

39 972 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 789 décès

176 Affections hépatobiliaires incl. 17 décès

649 Affections du système immunitaire, y compris 10 décès

11 492 Infections et infestations incl. 236 décès

1 388 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 30 décès

6 893 Enquêtes incl. 144 décès

906 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 74 décès

18 993 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 61 décès

115 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 10 décès

26 080 Troubles du système nerveux incl. 269 ​​décès

90 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

34 Problèmes liés au produit

2 115 Troubles psychiatriques incl. 28 décès

641 Troubles rénaux et urinaires incl. 39 décès

3 744 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

5 211 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 345 décès

4 443 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 13 décès

483 Situation sociale incl. 5 décès

1 081 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 89 décès

4 134 Affections vasculaires incl. 180 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) de Novavax : 0 décès et 657 blessés au 23/04/2022

17 Affections hématologiques et du système lymphatique

37 Affections cardiaques

15 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

13 Affections oculaires

47 Affections gastro-intestinales

150 Troubles généraux et anomalies au site d’administration

2 Affections hépatobiliaires

2 Troubles du système immunitaire

23 Infections et infestations

8 Blessures, empoisonnements et complications procédurales

22 Enquêtes

3 Troubles du métabolisme et de la nutrition

82 Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

1 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes)

123 Affections du système nerveux

1 Problèmes liés au produit

8 Affections psychiatriques

2 Troubles rénaux et urinaires

10 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

26 Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

47 Affections de la peau et du tissu sous-cutané

2 Actes chirurgicaux et médicaux

16 Affections vasculaires

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Le site Web RealNotRare.com a produit une autre vidéo avec des témoignages de personnes souffrant de blessures liées au vaccin COVID-19 et à quel point il est difficile pour elles de recevoir de l’aide car leurs blessures ne sont pas liées aux vaccins COVID-19.

Cela vient de notre chaîne Odysee, et c’est aussi sur nos chaînes Bitchute et Telegram.

Voici quelques histoires supplémentaires de victimes du vaccin COVID-19 pour mettre des visages et des noms sur ces statistiques froides et dures.

Kristen Manwaring: Un flic de 56 ans du nord de l’État de New York se fait double vacciner après que son père décède d’un soi-disant COVID, subit une biopsie des mois plus tard, décède à l’hôpital

Par le blog COVID

ROCHESTER – Un flic, agent pénitentiaire, épouse et mère de 56 ans est décédé après avoir cru qu’elle faisait une bonne action en l’honneur de son père.

Mme Kristen Manwaring était adjointe du shérif dans le comté de Madison, New York. Elle a également travaillé pour la prison du comté. Elle occupait ces emplois depuis 1988, selon sa page Facebook. Mme Manwaring a partagé quelques moments intéressants de sa carrière juste au début de la soi-disant pandémie.

Elle a écrit sur sa mère décédée au moins quatre fois de mars 2020 à la fin de cette année. La mère de Mme Manwaring est décédée en 2005.

Son histoire de poste restante en 2020 concernait les flics, la famille et les Buffalo Bills. Elle a pris plusieurs photos masquées. Mais c’est New York, elle est flic, et c’était probablement mandaté dans leur ville natale.

Décès du père, vaccination de la fille

Mme Manwaring a laissé entendre que son père était malade le 6 février 2021. Elle n’a pas fourni beaucoup de détails, mais a terminé le message par « rester fort ».

Son père est décédé le 1er mars 2021.

Deux jours plus tard, Mme Manwaring a écrit qu’elle était « complètement vaccinée pour toi papa ».

Mme Manwaring a déclaré que son père était décédé du soi-disant COVID-19 le 5 mars 2021. Elle a terminé le message par « Veuillez vous faire vacciner. Le COVID-19 est réel.

Quelques jours plus tard, elle a reconnu tous ses amis en envoyant des photos « J’ai eu mon vaccin ». Mme Manwaring a qualifié ces personnes de « bottons les fesses de Covid ».

LIRE LA SUITE EN CLIQUANT ICI : Health Impact News

Traduction : MIRASTNEWS