Apple, Google et Microsoft veulent tuer le mot de passe avec la norme Passkey + Comment supprimer des informations personnelles des résultats de recherche Google

Apple, Google et Microsoft veulent tuer le mot de passe avec la norme Passkey

Dans une tentative de se passer de mot de passe, Apple, Google et Microsoft ont décidé de supprimer le mot de passe à l’aide de la norme Passkey, également appelée identifiant FIDO multi-appareils.

Pour commémorer la «Journée mondiale du mot de passe», Apple, Google et Microsoft lancent un «effort conjoint» pour éliminer le mot de passe le premier jeudi de mai. «Étendre la prise en charge d’une norme de connexion sans mot de passe commune créée par l’Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium», déclarent les principaux fournisseurs de systèmes d’exploitation.

La norme est appelée « passe-partout » ou « identifiant FIDO multi-appareils ». Au lieu d’une longue chaîne de caractères, l’application ou le site Web auquel vous vous connectez enverrait une demande d’authentification à votre téléphone. Vous devrez ensuite déverrouiller le téléphone, vous authentifier avec un code PIN ou biométrique, puis vous serez prêt à partir. Quiconque a mis en place une authentification à deux facteurs basée sur le téléphone reconnaîtrait cette approche, bien qu’il s’agisse d’un remplacement du mot de passe plutôt que d’un composant supplémentaire.

Pour l’implication des utilisateurs, un graphique a été fourni :

Certains systèmes d’authentification à deux facteurs utilisent Internet, tandis que la nouvelle technique FIDO utilise Bluetooth. « Le Bluetooth nécessite une proximité physique », selon le livre blanc, « ce qui signifie que nous disposons désormais d’un moyen résistant au phishing d’utiliser le téléphone de l’utilisateur lors de l’authentification ». L’alliance FIDO déclare que Bluetooth n’est utilisé que « pour vérifier la proximité physique » et que la procédure de connexion réelle « ne dépend pas des propriétés de sécurité Bluetooth ». Bluetooth a une mauvaise réputation de compatibilité, et je ne suis pas sûr que la « sécurité » ait jamais été un problème important, mais bien sûr, les deux appareils nécessiteront Bluetooth, qui est standard sur la plupart des smartphones et ordinateurs portables, mais peut être difficile à obtenir sur les anciens. ordinateurs de bureau.

Vos clés d’accès peuvent être sauvegardées par un grand détenteur de plate-forme comme Apple ou Google, de la même manière qu’un gestionnaire de mots de passe peut combiner vos connexions sous un seul mot de passe. Cela simplifierait le transfert de vos informations d’identification vers un nouvel appareil, empêcherait leur perte et synchroniserait les clés d’accès entre les appareils. Si vous perdez votre smartphone, vous pouvez toujours restaurer vos comptes en vous connectant à votre grand compte de détenteur de plateforme (euh… avec un mot de passe ?). Il peut également être judicieux de configurer plusieurs appareils en tant qu’authentificateurs.

Pendant des années, les entreprises ont tenté d’utiliser le « sans mot de passe », mais le processus s’est avéré difficile. À partir de 2008, Google a une chronologie complète sur son article de blog. Les mots de passe longs, aléatoires, secrets et uniques sont bons, mais l’élément humain des mots de passe est toujours une préoccupation. De longues chaînes de caractères aléatoires sont difficiles à retenir pour nous. Il est facile d’oublier ou de réutiliser des mots de passe, et les escroqueries par hameçonnage tentent de vous inciter à divulguer votre mot de passe à un tiers. En cas de faille de sécurité, les paires de nom d’utilisateur et de mot de passe sont faciles à échanger, et de grandes bases de données d’informations d’identification compromises sont disponibles.

« Ces nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles sur les plates-formes Apple, Google et Microsoft au cours de l’année à venir », selon le blog FIDO. Apple, qui semble avoir été le pionnier de la tendance « passkey », a mis en place un mécanisme dans iOS 15 et macOS Monterey, mais il n’est actuellement pas compatible avec d’autres plates-formes. La prise en charge du mot de passe de Google a déjà été trouvée dans Play Services sur Android, ce qui indique qu’elle sera bientôt prise en charge par des appareils Android encore plus anciens.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Comment supprimer des informations personnelles des résultats de recherche Google

Voici un guide étape par étape sur la façon de supprimer des informations personnelles des résultats de recherche Google.

Google a introduit une nouvelle fonctionnalité de confidentialité pour les consommateurs lors de la conférence des développeurs I/O 2022, permettant aux gens d’effacer tous les détails personnels de l’affichage sur la recherche Google.

Plusieurs d’entre vous, dont moi, tapent occasionnellement nos noms dans les portails des moteurs de recherche pour voir quelles informations apparaissent.

Cependant, certains utilisateurs ont découvert que les résultats de recherche Google incluent des informations identifiables individuellement telles que des numéros de compte bancaire, des informations de carte de crédit, parfois des photocopies de signatures manuscrites, des cartes d’identité émises par le gouvernement, des dossiers médicaux, des adresses résidentielles, des informations de connexion privées, et bien plus encore.

Lorsque les gens écrivent des commentaires ou divulguent des informations privées sur les plateformes de réseaux sociaux, certaines données s’échappent par inadvertance, et s’ils les ont rendues publiques, cela peut apparaître dans les résultats des moteurs de recherche.

Il existe également des exemples de doxxing, dans lesquels les harceleurs divulguent des informations personnelles sur des plateformes Web publiques par animosité personnelle. Ils vont même jusqu’à transformer des photos et des vidéos avant de les publier sur des sites Web sexuels avec des informations de contact. Ils ne laissent même pas les jeunes enfants tranquilles, publiant leurs photographies sur Internet sans leur permission.

[Remarque : Doxxing est une activité malveillante dans laquelle une personne divulgue des informations privées ou d’identification personnelle sur certaines personnes sur Internet afin de les déshonorer.]

Il existe également des cybercriminels qui, lorsque leurs demandes ne sont pas satisfaites par la victime, généralement une entreprise ou un individu puissant, divulguent en ligne les informations personnelles de cette dernière.

En conséquence, Google a développé un nouvel outil pour aider des milliards de personnes à protéger leur vie privée. Il leur suffit de remplir une demande en ligne pour demander la suppression de toutes les informations personnelles.

Sur demande de suppression d’informations personnelles, Google vous assistera dans les actions suivantes :

Supprimer les images personnelles explicites ou intimes non consensuelles de Google Supprimer la fausse pornographie involontaire de Google Supprimer le contenu sur les utilisateurs sur les sites avec des pratiques de suppression abusives de Google Supprimer certaines informations personnelles identifiables (PII) ou le contenu doxxing de la recherche Google Supprimer les images de mineurs des résultats de recherche Google Supprimer la pornographie non pertinente des résultats de recherche Google pour mon nom

Page d’aide de la recherche Google (capture d’écran)

Voici comment commencer le processus de suppression des informations personnelles :

Étape 1 : accédez à l’aide de la recherche Google (ici) et cliquez sur le bouton bleu « Démarrer la demande de suppression ».

Étape 2 : À la question – Que voulez-vous faire ? Cochez la case « Supprimer les informations que vous voyez dans la recherche Google

Étape 3 : Ensuite, vous obtenez une nouvelle option– Les informations que je veux supprimer sont– 1) Dans la recherche Google et sur un site Web 2) Uniquement sur les résultats de la recherche Google.

Formulaire de demande de Google pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs informations personnelles soient supprimées (capture d’écran)

Étape 4 : La sélection de la première option ouvre un nouvel onglet. Avez-vous essayé de contacter le propriétaire du site ? avec choix – 1) Non, comment faire ? 2) Non, je préfère ne pas le faire. 3) Oui

Formulaire de demande de Google pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs informations personnelles soient supprimées (capture d’écran)

Si vous choisissez le deuxième choix – Non, je préfère ne pas le faire. Vous disposez des options suivantes :

Informations personnelles, comme les numéros d’identification et les documents privés Coordonnées, telles que l’adresse, le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail Articles nus ou sexuellement explicites Contenu à mon sujet sur des sites avec des pratiques de suppression abusives Contenu qui devrait être supprimé pour des raisons juridiques Imagerie d’une personne actuellement âgée de moins de 18 ans Si vous choisissez b) Coordonnées, telles que l’adresse, le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail

Étape 5 : Ensuite, vous devez remplir un formulaire avec des détails.

Pour commencer, déterminez si les informations de contact sont fournies dans le but de doxxer ou non.

Comment supprimer des informations personnelles des résultats de recherche Google 5

Formulaire de demande de Google pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs informations personnelles soient supprimées (capture d’écran)

Étape 6 : Remplissez complètement les formulaires. Alternativement, si vous fournissez les informations au nom d’un être cher ou d’un collègue, vous devez inclure le nom de la personne, son lien avec elle, son pays de résidence et son adresse e-mail pour vérification et communication ultérieure.

Formulaire de demande de Google pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs informations personnelles soient supprimées (capture d’écran)

Étape 7 : Dans la case indiquée, vous avez partagé les liens URL ainsi que des captures d’écran du site afin que Google puisse l’analyser et, s’il s’avère vrai, supprimer le contenu des résultats du moteur de recherche et de la page du site Web.

Formulaire de demande de Google pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs informations personnelles soient supprimées (capture d’écran)

De plus, dans la zone désignée, incluez des mots-clés qui peuvent aider les gens à trouver votre matériel personnel dans les résultats de recherche.

Si vous avez des commentaires pour Google, il y a un endroit désigné directement au-dessus de la section Signature en bas. Dans ce dernier, sélectionnez-le simplement et cliquez sur le bouton Soumettre en bas.

Formulaire de demande de Google pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs informations personnelles soient supprimées (capture d’écran)

Google vous enverra un e-mail de confirmation à l’adresse e-mail que vous avez indiquée dans le formulaire de candidature. Sur la base de la légitimité de la demande, Google se conformera en supprimant les données personnelles des résultats de recherche ainsi que des sites Web.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia