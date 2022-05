Un ancien assistant de Peter Navarro qui travaillait au Bureau de la politique commerciale et manufacturière de l’administration Trump a créé un site Web où les e-mails sont accessibles au public. Voici plus de 120 000 e-mails de Hunter Biden qu’ils ne veulent pas que vous lisiez.

Cette semaine, un ancien employé de la Maison Blanche de Trump a publié plus de 120 000 e-mails découverts sur l’ordinateur portable abandonné de Hunter Biden dans une base de données accessible, qui peut être consultée sur BidenLaptopEmails.com [chargement lent (insister s’il y a échec)]. Les visiteurs peuvent également télécharger les e-mails en plus de la navigation.

Les e-mails ont été mis en place par Garrett Ziegler, un ancien assistant de Peter Navarro qui travaillait au Bureau de la politique commerciale et manufacturière de l’administration Trump, et incluent des succès tristement célèbres comme « 10 pour le grand gars », dans lequel le partenaire de Hunter Biden, James Glar, lui a recommandé devrait conserver 10 % d’un accord de plusieurs millions de dollars avec les Chinois. Les e-mails ont été publiés par le groupe de Ziegler, Marco Polo.

Un autre e-mail dans la base de données, précédemment publié par DailyMail.com, montre Hunter décrivant une contrepartie apparente extraordinaire avec le fils d’un milliardaire mexicain, décrivant comment il l’a fait entrer à la Maison Blanche et l’inauguration, et le remerciant pour les visites à sa villa. Certains messages ne semblaient pas être inclus dans la base de données. Un e-mail publié par DailyMail.com montre Hunter invitant ses partenaires commerciaux et associés étrangers à un dîner en 2015 au restaurant Café Milano de Washington DC. Dans l’e-mail, il révèle que son père se joindra secrètement – ​​et dit que le dîner est « ostensiblement pour discuter de la sécurité alimentaire ». La Maison Blanche a d’abord nié la présence du vice-président de l’époque, mais l’a finalement admis lorsque des photographies ont émergé de l’événement. -Dail Mail

L’e-mail susmentionné, cependant, n’est pas inclus dans la base de données de Ziegler, qui compte 14 603 e-mails de moins qu’un lot de 142 838 examinés par la société de cybercriminalité Maryman & Associates pour le Mail l’année dernière.

« Voici les 128 000 e-mails de l’ordinateur portable Biden », selon le site Web, « qui est une pierre de Rosette moderne du crime en col blanc et bleu sous la patine de » la voie du Delaware « », un mot fréquemment employé par Joe Biden.

« Avant la découverte de la pierre de Rosette, un certain nombre de langues anciennes n’étaient que du charabia et des marques de hachage. De même, les e-mails sur l’ordinateur portable Biden ont éclairé des toiles auparavant alambiquées des personnes que vous voyez mener la charge pour la gouvernance mondiale ; vraiment, les e-mails peuvent être considérés comme un outil de traduction pour la collecte de renseignements Open Source (OSINT).

La section « juridique » au bas du site Web se lit comme suit : « Ayant vu les efforts déployés par le FBI et d’autres entités de l’appareil pour harceler les citoyens qui dénoncent la corruption, et conformément à 18 USC § 119, Marco Polo témoigne que le contenu de l’ordinateur portable Biden étaient des biens abandonnés.

En outre, Marco Polo décline sans équivoque toute intention de causer une menace, une action intimidante ou une incitation à nuire à toute personne couverte par 18 USC § 119 et nous ne tolérons, n’encourageons, n’avons l’intention ou n’avons aucune connaissance que toute autre personne sera ou peut utiliser les informations contenues dans ce document à des fins illégales.

Le motif de Marco Polo est de voir la justice rendue – à tous les criminels – par ceux qui ont la responsabilité d’accomplir ce devoir.

Patrick Lancaster accompagne des soldats russes à la recherche de familles réfugiées dans une église

Patrick accompagne des soldats russes en reccy pour évaluer le bien-être des familles avec enfants qui se sont réfugiés dans le sous-sol des bâtiments d’un monastère pendant 2,5 mois ; le village a été en partie pris par les Russes/DPR, mais le monastère n’est qu’à 500 mètres de la ligne de front, et sous des bombardements constants. Une femme a récemment été tuée. Les militaires prennent contact avec les familles et leur disent qu’ils feront un plan pour les évacuer dans des véhicules protégés dès que possible. Les enfants ont du mal à vivre dans le noir depuis si longtemps et sont malades. Les enfants chantent et récitent des poèmes pour les soldats. Les soldats disent à Patrick qu’ils doivent se déplacer rapidement et partir car leur présence aura été repérée et attirera de nouveaux bombardements du monastère et de l’église, d’où la course entre les bâtiments.

Cette vidéo compte déjà 1000 commentaires, principalement en russe.

