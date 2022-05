Une autre astuce pour piller les ressources naturelles et les richesses des plus faibles et freiner leur progrès économique et industriel et enrichir les plus rusés? Le chef de l’ONU appelle à un plan Marshall pour le climat

Antonio Guterres prévient que le statu quo va « incinérer notre seule maison »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à un moratoire sur l’utilisation du pétrole, du gaz et du charbon en faveur des énergies renouvelables, affirmant que l’humanité doit « mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables, avant d’incinérer notre seule maison » dans des remarques préenregistrées publiées mercredi pour coïncider avec le rapport sur l’état du climat mondial de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de l’ONU.

L’OMM a averti que quatre des sept indicateurs clés du changement climatique avaient atteint des niveaux record l’année dernière : la concentration de gaz à effet de serre, l’élévation du niveau de la mer, la chaleur des océans et l’acidification des océans. Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, et le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a déclaré que ce n’était « qu’une question de temps avant de voir une autre année la plus chaude jamais enregistrée ».

Guterres a présenté un plan en cinq points pour mettre le monde sur la bonne voie pour une révolution des énergies renouvelables, suggérant que les investissements dans le secteur soient triplés pour atteindre 4 000 milliards de dollars par an et arguant que la technologie des énergies renouvelables devrait également être traitée comme des « biens publics mondiaux » plutôt que comme des biens intellectuels. propriété à monétiser. Une coalition internationale d’institutions industrielles, technologiques et financières devrait s’unir aux gouvernements pour « accélérer l’innovation et le développement », a-t-il déclaré.

Les combustibles fossiles sont une « impasse », a insisté Guterres, qualifiant le rapport de l’OMM de « litanie lamentable de l’échec de l’humanité à lutter contre les perturbations climatiques » et exigeant que les subventions aux combustibles fossiles doivent disparaître. Il a souligné les 11 millions de dollars que les industries du charbon, du pétrole et du gaz recevraient chaque minute et a exhorté les banques de développement à aligner leurs portefeuilles sur le Traité de Paris sur le climat plutôt que de rechercher des gains à court terme grâce à des investissements dans les combustibles fossiles. Les énergies renouvelables doivent devenir « le projet de paix du 21e siècle », a déclaré le chef de l’ONU, qualifiant les énergies renouvelables de « seule voie vers une véritable sécurité énergétique, des prix de l’électricité stables et des opportunités d’emploi durables ».

Malgré des quantités considérables de ressources investies dans le passage aux énergies renouvelables, le solaire et l’éolien ne représentent encore que 8 % de la production mondiale d’électricité, tandis que d’autres types d’énergies renouvelables, comme l’hydroélectricité, portent le total à 30 %. La « bureaucratie » réglementaire est également un problème, s’est plaint Guterres, notant qu’il faut huit ans pour approuver un projet d’énergie éolienne en Europe, alors que cela peut prendre jusqu’à 10 ans aux États-Unis.

Les problèmes spécifiques liés à la mise à l’échelle des énergies renouvelables – comme un moyen de stocker l’énergie éolienne et solaire à utiliser lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas – n’ont pas encore été traités de manière adéquate par l’industrie. De plus, l’extraction des matières premières nécessaires aux batteries de voitures électriques et aux cellules solaires, notamment le lithium, le cuivre, le silicium, le nickel, le cobalt et les minéraux de terres rares, est dévastatrice pour l’environnement.

Alors que l’ONU appelle à son plan Marshall pour le climat, le Forum économique mondial a exigé des actions similaires pour mettre fin à ce qu’il appelle la « menace existentielle pour la planète ». Des suggestions allant de la réduction du coût des transports en commun à l’encouragement de la marche et du vélo en passant par la réduction des limites de vitesse sur les autoroutes de 10 km à l’heure constituent le plan de réinitialisation en 10 points de l’organisation pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Le rapport de mercredi est loin d’être la seule catastrophe climatique prédite par les organisations climatiques liées à l’ONU. La semaine dernière, l’ONU a publié un article avertissant que plus de 700 millions de personnes pourraient devenir des «réfugiés climatiques» d’ici 2030 si l’aggravation des pénuries d’eau associées au changement climatique n’était pas résolue.

