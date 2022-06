Pfizer arrête l’essai de la pilule COVID après que les derniers résultats ont montré qu’il ne réduisait pas les symptômes, les hospitalisations et les décès

Selon une déclaration de la société, Pfizer a arrêté l’essai de la pilule COVID après que les derniers résultats ont montré qu’il ne réduisait pas les symptômes, les hospitalisations et les décès.

Pfizer a déclaré qu’il interromprait la participation à un essai clinique pour Paxlovid, son médicament antiviral COVID-19, pour les patients COVID-19 à risque standard après que les découvertes les plus récentes aient révélé que le médicament n’avait pas numériquement considérablement réduit les symptômes, les hospitalisations ou les décès.

Dans plus de 65 pays, dont les États-Unis, Paxlovid, une combinaison des antiviraux nirmatrelvir et ritonavir, est actuellement approuvé ou autorisé pour une utilisation conditionnelle ou d’urgence dans le traitement des patients COVID-19 à haut risque de développer une maladie grave, y compris l’hospitalisation ou la mort.

Selon une déclaration faite par Pfizer le 14 juin, il « cessera l’inscription à l’essai EPIC-SR en raison du faible taux d’hospitalisation ou de décès dans la population à risque standard ».

L’entreprise a affirmé qu’elle intégrera néanmoins les nouvelles informations dans sa demande imminente à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour demander une autorisation complète pour l’administration de Paxlovid aux personnes à haut risque de COVID-19.

« La société concentrera ses efforts sur la génération de données supplémentaires sur PAXLOVID dans les populations vulnérables, y compris des durées de traitement plus longues chez les personnes immunodéprimées, ainsi que sur l’exploration d’autres opportunités de développement clinique, telles que son utilisation potentielle chez les patients hospitalisés atteints d’une maladie grave », a ajouté Pfizer.

Les patients atteints de COVID-19 qui ne présentent pas de facteurs de risque de maladie grave sont désignés comme des patients à risque standard. Ils peuvent ou non avoir été vaccinés.

Résultats de l’essai

Paxlovid et un placebo ont été comparés au début d’août 2021 de l’étude EPIC-SR chez des patients adultes atteints de COVID-19 symptomatique qui ne sont pas hospitalisés et « ont un faible risque d’évolution vers une maladie grave ».

Pfizer a révélé que les résultats de Paxlovid étaient en deçà de l’objectif de l’étude de « soulagement autodéclaré et durable de tous les symptômes pendant quatre jours consécutifs, par rapport au placebo » en décembre 2021.

Par rapport au groupe placebo (10 hospitalisations sur 426, sans décès), les hospitalisations du groupe Paxlovid ont été réduites de 70 % (3 hospitalisations sur 428, sans décès). Mais parce que les résultats n’étaient pas statistiquement significatifs, il est possible que le hasard ait joué un rôle.

Le 14 juin, Pfizer a révélé qu’une évaluation mise à jour de 1 153 patients qui avaient été inscrits jusqu’en décembre 2021 avait révélé une différence de 51% entre les deux groupes en termes d’hospitalisation ou de décès, avec cinq patients sur 576 dans le groupe Paxlovid et 10 sur de 569 dans le groupe placebo nécessitant une hospitalisation ou un décès. Une fois de plus, les résultats manquaient de signification statistique.

Albert Bourla, directeur général de la société pharmaceutique Pfizer, à la Bourse de New York à New York le 17 janvier 2019. (Drew Angerer/Getty Images)

Selon le fabricant, il n’y a eu qu’un seul décès dans le groupe placebo alors qu’il n’y en a eu aucun parmi les patients qui ont pris Paxlovid.

Les personnes qui avaient reçu tous leurs vaccins et présentaient au moins un facteur de risque de développer une COVID-19 sévère ont été initialement incluses dans l’enquête EPIC-SR ; cependant, après l’approbation de Paxlovid pour la cohorte en décembre 2021, cette cohorte n’a plus été incluse dans l’étude. Pfizer a ensuite modifié ses critères d’éligibilité à la recherche pour autoriser les participants dont la vaccination la plus récente remonte à 12 mois ou plus.

Selon une analyse de sous-groupe de 721 personnes vaccinées avec au moins un facteur de risque de progression vers une COVID-19 sévère. Pfizer a indiqué que les résultats n’étaient pas statistiquement significatifs.

De plus, Paxlovid a présenté une réduction quotidienne non significative de 62 % des visites médicales liées à la COVID-19 chez tous les patients par rapport au placebo.

Selon une déclaration du PDG et président de Pfizer, Albert Bourla, les résultats de recherche préliminaires de la société « soutiennent le profil d’efficacité et d’innocuité de PAXLOVID dans le traitement des patients COVID-19 légers à modérés avec au moins un facteur de risque d’évolution vers une forme sévère » de COVID-19, quel que soit le statut vaccinal.

« Avec jusqu’à 40-50 [percent] de personnes dans le monde estimées à haut risque, nous pensons qu’il reste un besoin non satisfait important d’options de traitement pour aider à combattre cette maladie, et nous continuerons à prioriser les efforts pour faire progresser le développement de PAXLOVID », a-t-il ajouté.

Paxlovid réduit les hospitalisations et la mortalité liées à la COVID-19 de 46 %, selon les données d’une étude de cohorte rétrospective menée en Israël début juin auprès d’une communauté hautement immunisée. L’étude a indiqué que le médicament était « plus efficace chez les patients âgés, les patients immunodéprimés et les patients atteints de maladies neurologiques ou cardiovasculaires sous-jacentes ».

Un technicien de Pfizer manipule la pilule COVID-19 de l’entreprise, connue sous le nom de Paxlovid, sur une photo d’archive. (Pfizer via AP)

Le médicament antiviral Paxlovid n’a pas réussi à éviter l’infection symptomatique à la COVID-19 chez les contacts familiaux du patient COVID-19 qui a pris le comprimé, selon une deuxième étude dans laquelle il n’a pas donné de résultat statistiquement significatif. Pfizer a fait cette annonce en avril.

Les États-Unis ont fini par dépenser plus de 10 milliards de dollars pour acheter 20 millions de cours de Paxlovid à Pfizer, et la Maison Blanche a demandé un financement supplémentaire au Congrès pour soutenir l’achat de cours supplémentaires du médicament antiviral, ainsi que d’autres traitements et doses de rappel de vaccins.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont émis un avertissement fin mai indiquant que quelques personnes prenant du Paxlovid pourraient rencontrer un rebond des symptômes de la COVID-19, ce qui signifie qu’elles pourraient à nouveau ressentir des symptômes après que leurs symptômes se soient atténués ou qu’elles soient testées positives pour la COVID-19. 19 après un test négatif.

Lorsque le rebond s’est produit, le CDC a déclaré qu’il n’avait peut-être pas été causé par le médicament et qu’il « pourrait faire partie de l’histoire naturelle du SRAS-CoV-2 » chez certains individus, « indépendamment du traitement par Paxlovid et indépendamment de la vaccination statut. »

« LE VACCIN PFIZER M’A BAISÉ, QUAND CETTE MERDE VA-T-ELLE FINIR… 11 MOIS D’ENFER »

Je peux répondre à ça. Quand vous et des centaines de millions d’autres mourrez. Au juste, de qui voulez-vous de l’aide ? Médecins ? Hôpitaux ? Gouvernement ? Ne retenez pas votre souffle si vous pouvez respirer. Ils veulent notre mort. 96% de ce groupe sont soit mauvais, stupides ou achetés et payés. Aucune aide là-bas. Autant prendre votre rappel et mettre fin à vos souffrances un peu plus tôt. De toutes les indications, cette merde est permanente.

Source : GreatGameIndia

Une nouvelle révélation horrible pour la première fois des dangers auxquels sont confrontés tous ceux qui prennent le vaccin Covid-arme biologique.

Une nouvelle révélation horrible pour la première fois des dangers auxquels sont confrontés tous ceux qui prennent le vaccin Covid-arme biologique.

Amylose

L’amylose est le nom d’un groupe d’affections rares et graves causées par l’accumulation d’une protéine anormale appelée amyloïde dans les organes et les tissus de tout le corps. L’accumulation de protéines amyloïdes (dépôts) peut compliquer la tâche des organes et tissus pour fonctionner correctement. Sans traitement, cela peut entraîner une défaillance des organes.

Via Tap News

Judy Mikovits choque le monde: la bombe de preuves COVID la plus accablante que le monde ait vue

Dans ce dernier Stew Peters Show, le Dr Judy Mikovits présente ses découvertes de fraude médicale et comment Fauci a été impliqué dans son arrestation ET la destruction de sa carrière.

Par Stew Peters Show

Lorsque l’hégémonie libérale mondiale vous marque comme un ennemi, ils ne veulent pas seulement vous battre. Ils veulent vous anéantir complètement et ne rien laisser. C’est pourquoi ils ont développé la culture d’annulation. Regardez le président Trump. Pour le simple fait qu’il s’est présenté à la présidence et qu’il les a battus, ils ont été complètement obsédés par la destruction de toutes ses entreprises, dans le monde entier, et ils ont participé à une expédition de phishing sans fin pour essayer de le mettre en prison également. Pas pour de vrais crimes. Son seul crime était de les battre lors d’une élection.

L’hégémonie libérale veut faire en sorte que les personnes qui ne sont pas d’accord avec eux ne soient pas simplement ignorées. Ils veulent qu’ils perdent leur emploi, que leur entreprise fasse faillite, qu’ils soient expulsés de l’école et qu’on leur enlève leurs enfants s’ils le peuvent. Ils veulent rendre leurs ennemis sans abri, suicidaires et dépendants. S’ils le peuvent, ils veulent vous envoyer en prison, même si c’est pour de fausses accusations complètement fragiles.

Judy Mikovits est une ancienne chercheuse médicale et l’apprend depuis des années. Elle est la créatrice de la vidéo originale de Plandemic depuis le printemps 2020. Judy a été l’une des premières personnes à affirmer, ouvertement, que la pandémie de Covid-19 n’était pas un accident et qu’elle a été orchestrée à huis clos pour des arrière-pensées.

Judy a eu une carrière passionnante qui a fait d’elle à plusieurs reprises une cible de l’establishment scientifique. En 2009, elle a rédigé un article établissant un lien entre le virus XMRV et le syndrome de fatigue chronique. La revue Science a par la suite retiré cet article, mais cela n’a pas suffi. Au lieu de cela, ses ennemis ont conspiré pour faire arrêter Judy et la garder en prison pendant cinq jours, même si aucune accusation n’a jamais été portée contre elle. Selon Judy, Anthony Fauci a joué un rôle direct dans cette saga et dans les efforts ultérieurs pour détruire sa carrière de chercheur.

Ce vendredi et samedi, le Dr Mikovits prendra la parole lors de la conférence Path to Truth à Riverview, en Floride. Elle sera rejointe par l’un de nos invités de l’autre jour, le Dr Riener Fuellmich, l’avocat allemand qui plaide pour un deuxième tribunal de Nuremberg contre les dirigeants médicaux et d’entreprise qui ont déclenché les blocages et les mandats contre nous. Riener et Judy seront rejoints par l’ancien vice-président de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, ainsi que par le rédacteur en chef de Technocracy, Patrick Wood. Si vous êtes dans la région de Tampa ce week-end, nous vous encourageons fortement à y assister. Vous pouvez obtenir des billets sur un lien affilié Stew Peters sous cette vidéo.

Source originale : https://www.redvoicemedia.com/2022/06/judy-mikovits-shocks-the-world-most-damning-covid-evidence-bombshell-the-world-has-seen/

Via australiannationalreview.com