Les dirigeants de l’ANC en Afrique du Sud (Bill Gates capturé) sont tous sans vaccin

Le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, CONFESSE

Le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, confirme qu’il n’a pas pris le vaccin COVID-19…. Dire que même ceux qui poussent ces piqûres expérimentales ne les prennent pas.

EN RELATION:

«Alors Bill Gates atterrit à Johannesburg après ma présentation ICASA. Le déploiement du vaccin est au point mort, a admis le Dr Nicolas Crisp.

Cyril Ramaphosa a obtenu 7 milliards de rands de la Banque mondiale pour l’achat de vaccins. La Banque mondiale travaille avec Bill Gates sur l’identité numérique ID4D. J’ai bloqué le plan ICASA pour lier nos données biométriques à nos cartes SIM qui était le plan d’identité numérique en Afrique du Sud et exposé la relation corrompue de Bill Gates avec SAHPRA (professeur Helen Rees) et Wits Health Consortium (professeur Helen Rees et Cyril Ramaphosa épouse Dr Tshepo Motpepe).

J’ai également exposé comment Cas Coovadia de B4SA, Nedlac a influencé les vaccinations obligatoires sur le lieu de travail et comment Cas Coovadia Fin Mark Trust a obtenu un financement de Bill Gates, des Nations Unies, de la Fondation Mastercard et de la Banque mondiale et comment Cas Coovadia a siégé au conseil d’administration d’ArtIntelGroup, ce qui montre clairement des DONNÉES À VENDRE. Sans oublier Bill Gates et George Soros Open Society Foundation, sponsors d’ID4Africa organisé par le ministère de l’Intérieur à Johannesburg……. R2 milliards de subventions de Bill Gates au Wits Health Consortium où Cyrils Wife siège à bord sans mentionner qu’elle est Patrice Motsepe Sister et Patrice liée à Bill Gates Breakthrough Energy et Giving Pledge ou le nombre de fois que Cyril Ramaphosa a rencontré Bill Gates plus le Phala Phala 4 millions de dollars volés le 9 février 2020 lorsque Bill Gates a atterri dans un avion privé au Cap le 9 février 2020 ………. Ou le fait Cas Coovadia et Stephen Koseff du conseil d’administration du service d’emploi des jeunes RF avec Donne Nicol qui a collecté des dons pour la campagne NASREC 2017 de Cyril Ramaphosa ……. ”

Repéré! Que fait le jet privé de Bill Gates à Johannesburg ? : https://www.thesouthafrican.com/news/offbeat/breaking-why-is-bill-gates-private-plane-in-johannesburg-south-africa/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0iQXYHN5-XWt4Yr7C1UxdSHFGjfspzMq7gsn30ru4-2G0AlysDnPahRV0#Echobox=1656682200

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

En vidéo 18+ : Plus de tortures de prisonniers de guerre russes par des nazis ukrainiens

L’Ukraine une Nation hors la loi.