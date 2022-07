La Grande réinitialisation en action : mettre fin à la liberté de la presse, de la parole et d’expression

Les gouvernements, les entreprises et les élites ont toujours eu peur du pouvoir d’une presse libre, car elle est capable d’exposer leurs mensonges, de détruire leurs images soigneusement élaborées et de saper leur autorité. Ces dernières années, le journalisme alternatif s’est développé et de plus en plus de personnes comptent sur les plateformes de médias sociaux comme sources d’actualités et d’informations. En réponse, l’État corporatif, les conglomérats numériques et les médias mainstream ont de plus en plus soutenu le silence et la censure des médias alternatifs et des voix qui défient le récit officiel sur la plupart des questions.

Lors de la récente réunion du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, la «commissaire australienne à la sécurité électronique» Julie Inman Grant a déclaré que «la liberté d’expression n’est pas la même chose que la liberté pour tous» et que «nous allons avoir besoin d’un recalibrage de toute la gamme des droits de l’homme qui se jouent en ligne – de la liberté d’expression… à être à l’abri de la violence en ligne. Pendant ce temps, le gouvernement canadien cherche à restreindre les médias indépendants et la liberté d’expression via la mise en œuvre du projet de loi C-11, qui lui permettrait de réglementer toutes les plateformes audiovisuelles en ligne sur Internet, y compris le contenu sur Spotify, Tik Tok, YouTube et clients des podcasts.

De même, le Royaume-Uni cherche à introduire un projet de loi sur la sécurité en ligne, les États-Unis ont « suspendu » la création d’un conseil de gouvernance de la désinformation à la suite d’un contrecoup, et l’Union européenne a approuvé sa propre loi sur les services numériques, qui visent toutes à limiter la liberté d’expression. Les tentatives des élites et des politiciens de faire taire les dissidents et les penseurs critiques ne sont pas quelque chose de nouveau. En fait, l’histoire regorge d’exemples de « la persécution des hommes de science, l’incendie des livres scientifiques et l’éradication systématique de l’intelligentsia des peuples soumis. »1

Cependant, ces efforts actuels pour restreindre la liberté d’expression et de presse par des gouvernements soi-disant libéraux sont encore quelque peu ironiques, étant donné que même « la plus intolérante des églises, l’Église catholique romaine, même lors de la canonisation d’un saint, admet et écoute patiemment, un « avocat du diable ». Le plus saint des hommes, il paraît, ne peut être admis aux honneurs posthumes, tant que tout ce que le diable pourrait dire contre lui ne sera connu et pesé.2

L’État corporatif, les conglomérats numériques et les médias traditionnels veulent s’assurer qu’ils ont le pouvoir exclusif de dicter les opinions, les désirs et les choix des gens grâce à leurs techniques de propagande sophistiquées. Pour ce faire, ils ont même eu recours à la transformation des mensonges en vérité. En fait, le mot vérité a déjà vu son sens originel modifié, car ceux qui disent la vérité sur certains sujets sont désormais régulièrement accusés de diffuser des discours de haine, de désinformation et de désinformation.

Actuellement, la vérité n’est plus « quelque chose à trouver, avec la conscience individuelle comme seul arbitre pour savoir si, dans un cas particulier, la preuve (ou la position de ceux qui la proclament) justifie une croyance ; cela devient quelque chose à établir par l’autorité, quelque chose qu’il faut croire dans l’intérêt de l’unité de l’effort organisé, et qui devront peut-être être modifiés selon les exigences de cet effort organisé. »3

Cependant, modifier la définition de la vérité s’accompagne d’un grand péril potentiel, car la recherche de la vérité contribue souvent au progrès humain en ce qu’elle conduit à des découvertes qui profitent finalement à la société dans son ensemble. Il convient de noter que la vérité n’est en aucun cas le seul mot dont le sens a été modifié récemment afin qu’il serve d’instrument de propagande ; d’autres incluent la liberté, la justice, la loi, le droit, l’égalité, la diversité, la femme, la pandémie, le vaccin, etc. Ceci est très préoccupant, car de telles tentatives de « perversion du langage, de changement de sens des mots par lesquels les idéaux sont exprimés » de la classe dirigeante sont une caractéristique constante des régimes totalitaires.4

Alors qu’un certain nombre de gouvernements libéraux-démocrates s’orientent de plus en plus vers le totalitarisme, ils veulent que les gens oublient qu’il y a « la plus grande différence entre présumer qu’une opinion est vraie, car, avec toutes les occasions de la contester, elle n’a pas été réfutée, et supposant sa vérité dans le but de ne pas permettre sa réfutation. »5 Selon eux, « les critiques publiques ou même les expressions de doute doivent être réprimées car elles tendent à affaiblir le soutien public. »6

En fait, ils estiment que tous les points de vue et opinions susceptibles de semer le doute ou de créer des hésitations doivent être limités dans toutes les disciplines et sur toutes les plateformes. En effet, « la recherche désintéressée de la vérité ne peut être autorisée » alors que « la défense des opinions officielles devient l’unique objet » de la classe dirigeante7. En d’autres termes, le contrôle de l’information est pratiqué et l’uniformité des opinions est imposée dans tous les domaines sous régime totalitaire.

La suppression de la liberté de la presse, de la parole, de l’expression et de la pensée signifie que les générations actuelles et futures seront « privées de la possibilité d’échanger l’erreur contre la vérité : si elles se trompent, elles perdent, ce qui est un avantage presque aussi grand, la perception plus claire et une impression plus vive de la vérité, produite par sa collision avec l’erreur.8 Ils risquent aussi de devenir ignorants du fait que la seule manière pour une personne de connaître « l’ensemble d’un sujet » est « d’écouter ce qui peut en être dit par des personnes de toutes opinions et d’étudier tous les modes », dans lequel il peut être regardé par chaque caractère d’esprit.9 C’est-à-dire que les générations actuelles et futures ignoreront que « l’habitude constante de corriger et de compléter » sa propre « opinion en la croisant avec celle des autres, loin de provoquer des doutes et des hésitations dans sa mise en pratique, est le seul fondement stable pour une juste confiance en elle.10

À l’heure actuelle, il est probable que les masses ne considèrent pas la liberté de la presse, de la parole, de l’expression et de la pensée comme étant particulièrement importante, car « la grande majorité est rarement capable de penser de manière indépendante, que sur la plupart des questions, elle accepte des opinions qu’elle trouve prêts à l’emploi, et qu’ils seront également satisfaits s’ils sont nés ou entraînés dans un ensemble de croyances ou dans un autre. »11 Néanmoins, personne ne devrait avoir le pouvoir et l’autorité de « sélectionner ceux à qui » la liberté de pensée, d’instruction et d’expression doit être « réservée ».12

En fait, John Stuart Mill est allé jusqu’à affirmer que « si toute l’humanité moins une était d’un avis, et qu’une seule personne était de l’avis contraire, l’humanité ne serait pas plus justifiée de faire taire cette personne que lui, s’il en avait le pouvoir, serait justifié de faire taire l’humanité.13

Il a en outre ajouté que faire taire l’expression d’une opinion est essentiellement un acte de « voler la race humaine », qui s’applique aux générations actuelles et futures.14 Même si les suppresseurs peuvent nier la vérité aux gens à un moment donné, » l’histoire montre que chaque époque a eu de nombreuses opinions que les époques suivantes ont jugées non seulement fausses mais absurdes ; et il est aussi certain que de nombreuses opinions, maintenant générales, seront rejetées par les âges futurs, qu’il est que beaucoup, autrefois générales, sont rejetées par le présent.15

Si les efforts actuels pour supprimer la liberté de la presse, de la parole, de l’expression et de la pensée réussissent, la recherche de la vérité finira par être abandonnée et les autorités totalitaires décideront quelles « doctrines doivent être enseignées et publiées. »16 Il n’y aura pas de limites à qui peut être réduit au silence, car le contrôle des opinions sera étendu à toutes les personnes dans tous les domaines. En conséquence, il faut rappeler aux décideurs politiques autoritaires contemporains l’importance cruciale de la liberté de parole, d’expression, et pensée, ce que la Cour suprême des États-Unis a reconnu dans l’affaire Sweezy c. New Hampshire en 1957 lorsqu’elle a statué que

imposer une camisole de force aux leaders intellectuels de nos collèges et universités mettrait en péril l’avenir de notre nation. Aucun domaine de l’éducation n’est si bien compris par l’homme que de nouvelles découvertes ne puissent encore être faites…. Les enseignants et les étudiants doivent toujours rester libres de s’informer, d’étudier et d’évaluer, d’acquérir une nouvelle maturité et une nouvelle compréhension ; sinon, notre civilisation stagnera et mourra…. Notre forme de gouvernement est fondée sur le principe que chaque citoyen a le droit de s’engager dans l’expression et l’association politiques. Ce droit a été inscrit dans le premier amendement de la Déclaration des droits. L’exercice de ces libertés fondamentales en Amérique s’est traditionnellement fait par les médias d’associations politiques…. L’histoire a amplement prouvé la vertu de l’activité politique de groupes minoritaires dissidents qui, d’innombrables fois, ont été à l’avant-garde de la pensée démocratique et dont les programmes ont finalement été acceptés. Le simple manque d’orthodoxie ou la dissidence par rapport aux mœurs dominantes ne doit pas être condamné. L’absence de telles voix serait le symptôme d’une maladie grave dans notre société.

Birsen Filip est titulaire d’un doctorat en philosophie et d’une maîtrise en économie et en philosophie. Elle a publié de nombreux articles et chapitres sur une gamme de sujets, y compris la philosophie politique, la géopolitique et l’histoire de la pensée économique, en mettant l’accent sur l’École autrichienne d’économie et l’École allemande d’économie historique. Elle est l’auteur du prochain livre The Early History of Economics in the United States : L’influence de l’école historique allemande d’économie sur l’enseignement et la théorie (Routledge, 2022). Cet article a été initialement publié sur le Mises Institute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia