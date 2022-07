Les preuves biochimiques et statistiques officielles confirment à 100 % que Moderna a créé la Covid-19

Des preuves sont apparues qui prouvent hors de tout doute raisonnable que le géant pharmaceutique Moderna, la société qui a gagné des milliards grâce à la vente d’une injection COVID-19 expérimentale, a en fait créé le virus de la Covid-19.

Le 23 février, le Daily Mail a publié un article montrant que Moderna avait breveté la séquence de 19 lettres de base (nucléotides) qui code pour le site Furin Cleavage dans Covid-19.

Par un lecteur inquiet

Ils ont cité un article de scientifiques en Inde, en Suisse, en Italie et aux États-Unis (intitulé prudemment : MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site) dans lequel ils ont calculé que les chances d’une séquence de 19 nucléotides brevetée par Moderna apparaissant au hasard dans Covid-19 dans des circonstances où il n’apparaît nulle part ailleurs dans la nature sont de 1 sur 3 billions.

Mais ils n’ont pas réussi à en tirer la déduction évidente. S’ils avaient fait cette déduction évidente, je crains que cela n’ait été la dernière déduction scientifique qu’ils aient jamais publiée !

Ils ont décidé d’enquêter sur la séquence d’ARN du site de clivage de la furine dans la protéine de pointe Covid-19 pour voir si cela se produisait ailleurs dans la nature.

Heureusement, le NCBI/NIH a produit la merveilleuse base de données BLAST qui répertorie toutes les séquences de gènes dans la nature connues de l’homme et toutes les séquences de gènes synthétiques brevetées connues de l’office des brevets.

Les chercheurs ont choisi la séquence Furin Cleavage car il s’agit de la seule séquence continue de lettres génétiques (séquence nucléotidique) dans Covid-19 avec plus de 3 nucléotides, qui diffère des lettres respectives dans son parent naturel le plus proche, le Bat Coronavirus RaTG13 (toutes les autres différences sont 3 lettres ou moins). C’était donc de loin le meilleur candidat pour déterminer si le Covid-19 était ou non créé par l’homme.

Le lecteur pourrait considérer qu’il est plus probable qu’un site de clivage Furin apparaisse dans le Sun que dans le Daily Mail. Mais ce clivage fait référence à la séparation du pic du virus plutôt que de l’oreiller de l’oreiller.

De plus, le Furin Cleavage Site est la clé de la pathogénicité de Covid-19. Donc, s’il devait y avoir un gain de fonction créé par l’homme inclus dans le virus, c’est là que l’on pourrait s’attendre à le trouver.

La séquence d’acides aminés du site de clivage de la furine est PRRA (Proline Argenine Argenine Alanine). Chaque acide aminé est codé par un codon composé de 3 nucléotides (lettres de séquence génétique). Ainsi, toutes les différences dans le code génétique entre Covid-19 et RaTG13 sont au plus long d’un codon, d’un acide aminé, autre que la séquence de clivage de la furine, qui est…

CCT CGG CGG GCA

La séquence complémentaire (le brin d’ADN opposé de la double hélice est (GGAGCCGCCCGT) car C se lie à G et A se lie à T

Le compliment inverse (la même chose écrite à l’envers) est donc TGCCCGCCGAGG

Les chercheurs ont effectué une recherche d’alignement BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (ce qui signifie qu’ils recherchent la séquence du gène, la séquence du gène inverse, la séquence du gène complémentaire et la séquence du gène complémentaire inverse) à travers chaque séquence de gènes dans la nature connue de l’homme depuis CTCCTCGGCGGGCACGTAG qui est la séquence de 19 nucléotides contenant la séquence de clivage de la furine, qui apparaît également dans Covid-19, et qui se trouve en fait sous la forme de complément inverse CTACGTGCCCCGCCGAGGAG brevetée par Moderna.

Leurs résultats de recherche peuvent être trouvés ici.

Le tableau 1 montre qu’il existe bien dans les 5 brevets américains cités ci-dessous…

US9149506B2 : Polynucléotides modifiés codant pour la septine-4 – https://patents.google.com/patent/US9149506B2/en

Inventeur : Tirtha Chakraborty, Antonin de Fougerolles

Cessionnaire actuel : ModernaTx Inc

2012-04-02 Priorité à US201261618953P

2013-12-16 Demande déposée par Moderna Therapeutics Inc

2014-05-22 Publication de US20140141067A1

2015-10-06 Publication de US9149506B2

2015-10-06 Demande accordée

2020-01-10 Dépôt du premier litige familial mondial

US9216205B2 : polynucléotides modifiés codant pour la granulysine – https://patents.google.com/patent/US9216205B2/en

Inventeur : Tirtha Chakraborty, Antonin de Fougerolles

Cessionnaire actuel : ModernaTx Inc

2012-04-02 Priorité à US201261618873P

2013-12-16 Demande déposée par Moderna Therapeutics Inc

2014-04-24 Publication de US20140113960A1

2015-12-22 Publication de US9216205B2

2015-12-22 Demande accordée

US9255129B2 : polynucléotides modifiés codant SIAH E3 ubiquitine protéine ligase 1 – https://patents.google.com/patent/US9255129B2/en

Inventeur : Tirtha Chakraborty, Antonin de Fougerolles

Cessionnaire actuel : ModernaTx Inc

2012-04-02 Priorité à US201261618868P

2013-12-16 Demande déposée par Moderna Therapeutics Inc

2014-05-22 Publication de US20140141068A1

2016-02-09 Demande accordée

2016-02-09 Publication de US9255129B2

US9301993B2 : Polynucléotides modifiés codant pour le facteur 1 induisant l’apoptose – https://patents.google.com/patent/US9301993B2/en

Inventeur : Tirtha Chakraborty, Antonin de Fougerolles

Cessionnaire actuel : ModernaTx Inc

2012-04-02 Priorité à US201261618957P

2013-12-16 Demande déposée par Moderna Therapeutics Inc

2014-04-17 Publication de US20140107189A1

2016-04-05 Demande accordée

2016-04-05 Publication de US9301993B2

2020-01-10 Dépôt du premier litige familial mondial

US9587003B2 : Polynucléotides modifiés pour la production de protéines et de peptides liés à l’oncologie – https://patents.google.com/patent/US9587003B2/en

Inventeur : Stéphane Bancel, Tirtha Chakraborty, Antonin de Fougerolles, Sayda M. Elbashir, Matthias John, Atanu Roy, Susan Whoriskey, Kristy M. Wood, Paul Hatala, Jason P. Schrum, Kenechi Ejebe, Jeff Lynn Ellsworth, Justin Guild

Cessionnaire actuel : ModernaTx Inc

2012-04-02 Priorité à US201261618868P

2016-02-04 Demande déposée par ModernaTx Inc

2016-06-02 Publication de US20160152678A1

2017-03-07 Publication de US9587003B2

2017-03-07 Demande accordée

Ainsi, Moderna a déposé une première demande de brevet pour la séquence de 19 nucléotides en 2013 le 16 décembre. Peut-être que le 25 décembre aurait été plus approprié puisqu’il était destiné à devenir la couronne d’épines de Mathew27, Mark15 et John19.

Tableau 2 : montre que la séquence se produit dans Covid-19 du nucléotide 23601 à 23619.

Tableau 3 : montre que cette séquence de gène n’existe pas dans la nature (mais 14 parties nucléotidiques de celle-ci existent).

J’ai décidé de vérifier leur travail. Oui. Je les ai effectivement vérifiés (j’enverrai une facture aux mondialistes). Cela s’est avéré être un voyage un peu épique. La page de brevet Google pour US9587003B2 ne contient pas la séquence du gène. Le pdf du brevet ne contient pas la séquence du gène et n’est pas consultable à partir des pages 101-304. Mais il contient un lien vers une longue section « Liste des séquences » que l’on ne peut pas copier. Je l’ai donc transcrit manuellement de ma main juste – http://seqdata.uspto.gov/?pageRequest=docDetail&DocID=US09587003B2

À partir de cette page, vous pouvez entrer l’ID de séquence cité dans l’article sous la forme 11652 et accéder à https://seqdata.uspto.gov/?pageRequest=viewSequence&DocID=US09587003B2&seqID=11652 qui a ce qui suit aux nucléotides 2751-2733 en lisant à l’envers…

gccctgatca ccatcatggc ccagatcggc agctacgtgc ccgccgagga ggccaccatc 2760

CTACGTGCCCCGCCGAGGAG breveté par Moderna est le complément inverse de CTCCTCGGCGGGCACGTAG, la séquence de 19 nucléotides qui apparaît dans l’ADN de Covid-19 à partir du nucléotide 23601-23619 (qui serait donc couvert par leur brevet).

De même, vous pouvez rechercher la séquence dans US9149506B2 en allant sur https://seqdata.uspto.gov/?pageRequest=viewSequence&DocID=US09149506B2&seqID=11652, après quoi vous retrouverez la même chose

gccctgatca ccatcatggc ccagatcggc agctacgtgc ccgccgagga ggccaccatc 2760

J’ai ensuite recherché la séquence génétique de Wuhan Hu1 (alpha) sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512 et j’ai trouvé

23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512

Qui a la séquence de 19 nucléotides CTCCTCGGCGGGCACGTAG de 23601-23619 comme décrit dans le tableau 3.

J’ai ensuite effectué ma propre recherche par explosion non alignée de toutes les séquences de gènes brevetées pour le compliment inverse directement (ou peut-être pour un compliment inversé) et j’ai obtenu les mêmes résultats que les chercheurs.

Et pareil pour les 3 autres brevets américains.

Je peux donc confirmer, et le lecteur peut confirmer en utilisant les liens ci-dessus, que Moderna a demandé un brevet non seulement sur le complément inverse du site de clivage de la furine à 12 nucléotides dans Covid-19, mais en fait sur la séquence de 19 nucléotides le contenant comme décrit au-dessus.

De plus, ils n’ont pas simplement déposé une demande de brevet le 4 février 2016 avec US9587003B2 : comme le rapporte le Daily Mail. Ils ont en fait déposé le 16 décembre 2013 4 brevets avec US9149506B2, US9216205B2, US9255129B2, US9301993B2 : également.

Ainsi, Moderna avait développé la séquence de gènes de 19 nucléotides contenant le site de clivage de la furine qui donne à Covid19 son infectivité pour l’homme grâce à une recherche brevetée sur le gain de fonction dès 2013, 6 ans avant l’épidémie de Wuhan. Pas 3 comme rapporté dans le Mail et viralement ailleurs..

Alors maintenant, nous examinons les chances que cela se produise naturellement. L’article calcule la probabilité que cette séquence particulière de 19 nucléotides se produise de manière aléatoire dans un virus de 30 000 nucléotides comme

(30 000-18) x (1/4)19 = 1,09 x 10-7

Ce qui est correct car il y a 30 000 à 18 places pour commencer la séquence étant donné qu’il faut encore 18 lettres supplémentaires pour la compléter. Mais il y a en fait 29 904 nucléotides dans Wuhan HU1 (alpha). Un calcul plus précis serait donc

(29 904-18) x (1/4)19 = 1,087 x 10-7

Ensuite, ils calculent les chances que la séquence de 19 nucléotides se produise dans la bibliothèque brevetée de 24 712 séquences d’une longueur moyenne de 3 300 nucléotides. Mais ce calcul n’est pas pertinent car la séquence n’est pas apparue au hasard dans 5 demandes de brevet Moderna. La séquence était connue pour coder pour un site de clivage de la furine, qui est connu pour fournir un gain de fonction aux coronavirus.

Il y a été mis délibérément et breveté en raison de son pouvoir infectieux chez l’homme, que nous verrons plus loin dans l’article, résulte du remplacement du codon viral normal de l’arginine (R) AGA (utilisé dans 45 % des codons viraux de l’arginine) par le le codon de l’arginine humaine CGG (utilisé dans 0 % des codons de l’arginine virale) dans le site de clivage de la furine.

Tout ce que nous essayons de déterminer ici, c’est quelles sont les chances qu’une séquence de 19 nucléotides brevetée par Moderna apparaisse dans Covid-19 par des causes naturelles, les mutations naturelles du Bat Coronavirus RaTG13 ou d’un autre virus.

Les nucléotides forment des codons qui sont des triplets. Il y a donc 64 triplets possibles des 4 nucléotides d’ADN ACGT (4x4x4 = 64). Mais tous les triplés se produisent. 61 codent pour 20 acides aminés de manière redondante et 3 sont des codons stop qui indiquent au ribosome d’arrêter de fabriquer la protéine.

Mais les choses ne sont pas aussi simples car le site de clivage Furin apparaît dans la protéine de pointe là où il doit être et la protéine de pointe n’a que 1273 × 3 = 3819 nucléotides. Les chances que la séquence de 19 nucléotides Furin Cleavage apparaisse dans la protéine de pointe sont

(3 819-18) x (1/4)19 = 1,389 x 10-8

Soit 1 sur 72 millions. Ce seraient donc les chances qu’une variante particulière, disons la première variante de Covid-19, ait la séquence de 19 nucléotides au bon endroit (le pic). Et il l’a fait. Donc, certainement selon la prépondérance des probabilités, et certainement au-delà de tout doute raisonnable (1 sur 72 millions étant un doute déraisonnable), Moderna a créé Covid-19.

Preuve 100% biochimique que Covid19 a été créé par l’homme

Le double codon CGG utilisé dans le site de clivage spécifique de la furine Moderna ne se produit dans aucun autre site de clivage de la furine dans aucun autre virus dans la nature. Les sites de clivage de la furine se produisent dans d’autres virus mais PAS du tout dans d’autres bétacoronavirus comme Covid-19 et PAS du tout avec le double codon CGG.

L’arginine (R), peut être codée par l’un des 6 triplets : AGG, AGA, CGA, CGC, CGG, CGT. Dans le Covid-19, le site de la furine (PRRA), compte 12 nucléotides (3 x 4). Dans le Covid-19, le doublet RR du site de la furine est codé par CGG-CGG.

Deux biochimistes, le professeur Antonio R. Romeu et le professeur adjoint Enric Ollé, ont analysé le doublet RR à partir d’un large échantillon de sites de clivage de la furine de plusieurs types de virus. Ils ont découvert qu’il n’y avait aucun doublet RR codé par les codons CGG-CGG dans aucun virus dans la nature. Ils ont observé que le triplet AGA était le codon majoritaire impliqué dans ces doublets RR viraux.

Dans toute recombinaison génétique (où une partie d’un génome fusionne avec un autre génome), le code donneur est transmis à l’accepteur. Mais il n’y a tout simplement AUCUN VIRUS CONNU avec un site de clivage de la furine spécifique de Moderna (ayant la paire de codons CGG-CGG) qui existe pour donner un site de clivage de la furine spécifique de Moderna à Covid19. Donc, la seule façon dont cette séquence pourrait entrer dans Covid-19 est de Moderna. Moderna était le donateur. La nature ne l’était pas. CQFD. Affaire classée..

Mais ça empire.

Les professeurs espagnols ont décidé d’analyser l’utilisation du codon de l’arginine dans chaque protéine de Covid-19. Le trouvé ce qui suit…

AGG (13 %)

AGA (45 %)

CGA (5 %)

CCG (10%)

CGG (3%)

CGT (24 %).

Ainsi, le triplet de codons AGA était majoritaire et, fait intéressant, CGG était le codon minoritaire de l’arginine dans le virus.

Mais c’est encore pire.

Dans le cas particulier de la protéine S, sur les 42 Arginines (R) dont elle dispose, 20 sont codées par AGA, et seulement 2 par CGG. Ces 2 bien sûr, sont les deux dans le site de clivage Moderna Specific Furin.

Ainsi, la seule arginine dans la protéine de pointe qui est codée à la Moderna se trouve sur le site Furin Cleavage. Les 40 autres instances n’utilisent pas du tout CGG.

Ils poursuivent ensuite en commentant que chaque espèce individuelle dans la nature a ses propres préférences de codons. De toute évidence, les virus aiment AGA, et n’aiment pas du tout CGG, dans la nature.

Mais devinez quelle espèce utilise CGG pour l’arginine plus que les 5 autres codons concurrents – oui, son vieil homo sapiens. Nos préférences de codage pour l’arginine sont

AGG (20 %)

AGA (20 %)

CGA (11 %)

CCG (19 %)

CGG (21 %)

CGT (9 %).

Ainsi, le codon CGG dans le site de clivage de la furine SERA issu de la recherche sur le gain de fonction chimérique (combinaison homme-animal).

Quelqu’un d’autre que Moderna aurait-il pu créer le Covid-19 en utilisant le site de clivage de la furine spécifique de Moderna ?

« De nouveaux documents montrent que 18 mois seulement avant l’apparition des premiers cas de Covid-19, les chercheurs avaient soumis des plans pour libérer des nanoparticules et des aérosols pénétrant dans la peau contenant de « nouvelles protéines de pointe chimériques » de coronavirus de chauve-souris dans des chauves-souris des cavernes du Yunnan, en Chine. Ils prévoyaient également de créer des virus chimériques, génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains, et ont demandé 14 millions de dollars à la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) pour financer les travaux.

Des articles, confirmés comme authentiques par un ancien membre de l’administration Trump, montrent qu’ils espéraient introduire des «sites de clivage spécifiques à l’homme» pour les coronavirus de chauve-souris, ce qui faciliterait l’entrée du virus dans les cellules humaines.

Lorsque Covid-19 a été séquencé génétiquement pour la première fois, les scientifiques étaient perplexes quant à la façon dont le virus avait développé une telle adaptation spécifique à l’homme au site de clivage de la protéine de pointe, raison pour laquelle il est si infectieux. – Le Télégraphe

Je peux voir tous les grands journalistes du Daily Mail et du Telegraph (sans parler des scientifiques du monde entier) faire toutes ces recherches sur Covid19 et arriver à la conclusion logique inévitable qu’il y a eu une fuite de laboratoire accidentelle ou délibérée, puis avoir à formuler leurs conclusions de manière à étiqueter cette probabilité forte comme une possibilité faible.

Mais ci-dessus, nous l’avons prouvé comme un fait (puisque le codon CGG de la séquence de clivage spécifique de la furine de Moderna n’apparaît dans aucun site de clivage de la furine dans aucun virus naturel et, par conséquent, il ne peut pas avoir été le résultat d’une recombinaison génétique naturelle. Il doit donc être le résultat d’une insertion génétique faite par l’homme.

En théorie, une autre partie impliquée avec le NAIAD ou le NIH aurait pu utiliser le site de clivage de la furine breveté par Moderna et fabriquer Covid19 eux-mêmes. Cela n’aurait brisé aucun brevet de Moderna. Le site de clivage Furin lui-même n’est pas brevetable étant connu depuis au moins 2004

US7223390B2 : Insertion de sites de clivage de furine protéase dans des protéines membranaires et leurs utilisations

2004-05-07 Demande déposée par Research Development Foundation

2004-11-11 Publication de US20040224391A1

2007-05-29 Demande accordée

Bien que Moderna ait en fait pu breveter le codage Moderna Specific (CGG pour AGA) du site de clivage de la furine qui n’était pas connu dans la nature même aujourd’hui (si nous acceptons que Covid-19 soit créé par l’homme).

Mais étant donné que la fuite de laboratoire (délibérée ou accidentelle) est venue de Wuhan, et compte tenu de la dissimulation chinoise et des démentis de Fauci exposés par le sénateur Rand Paul, et étant donné les dissimulations du NIH, du NIAID et des services de renseignement américains, quand leur Un rapport de 3 mois sur l’origine de Covid-19 commandé par l’imitateur présidentiel Biden n’a rien donné, et compte tenu des relations entre le NIAID, le NIH, le WIV, l’EcoHealth Alliance, l’Université de Caroline du Nord et Moderna, je ne vois aucune pièce pour quelqu’un d’autre.

De plus, toute la cabale impie des mauvais acteurs a commencé à développer le vaccin Moderna avant que la pandémie ne frappe – https://www.infowars.com/posts/must-watch-nih-claimed-joint-ownership-of-moderna-mrna-vaccine- a commencé-le-développement-des-semaines-avant-la-pandémie/

Mais les choses ne sont pas aussi simples que cela parce que la nature a certainement eu 100 000 ans pour fabriquer des virus humains et elle n’a jamais mis une seule fois un site de clivage de furine spécifique à Moderna (CGG pour AGA) dans quoi que ce soit, ni mis la séquence de 19 nucléotides dans quoi que ce soit auparavant.

Pourtant, dans les 6 ans suivant le brevetage de Moderna, nous le trouvons dans Covid-19 dans des circonstances où Moderna travaille avec ce virus. Donc juste là, la probabilité n’est pas de 100 000 contre 6 ou 16 666 contre 1 que Moderna soit responsable plutôt que la nature. Non c’est à 100% car la nature ne l’a pas fait. Il ne l’a jamais fait et rien ne prouve qu’il le fera un jour.

C’est l’homme qui mélange les codons humains et viraux de l’arginine, pas la nature.

Le pro Luc Montagnier a passé les dernières années de sa vie à prouver que la COVID-19 était créé par l’homme et qu’il contenait une grande partie du code génétique du VIH1

Le professeur Luc Montagnier, avant de mourir le 8 février 2022, a fait un assassinat total du concept selon lequel Covid-19 a évolué naturellement en montrant qu’il avait une équivalence massive au VIH. Le diagramme ci-dessous montre une région de 275 nucléotides de Covid-19 qui contient 200 nucléotides du VIH/SIV (Simian ImmunoVirus). Et rappelez-vous qu’il y a 61 codons spécifiant 20 acides aminés. On peut donc dire la même chose en moyenne de 3 manières différentes avec des codons.

Vous pouvez télécharger un pdf de son étude ici et les documents supplémentaires ici. C’est très technique. Mais il a remporté le prix Nobel pour avoir découvert le virus VIH. Donc, si quelqu’un savait si Covid avait été boosté par le VIH, ce serait lui. Il a souligné que Covid-19 avait été créé par l’homme au début de la pandémie et qu’il avait lui-même été assassiné par la presse et les vérificateurs des faits en conséquence. Tous les vérificateurs de faits qui l’ont attaqué avaient tort.

Aucune de leurs vérifications des faits n’avait de fondement scientifique. Ces tenues ne sont pas du tout des vérificateurs de faits bien sûr. Ce sont des agences de désinformation mondialistes, des fils de Goebbels, des fact chuckers et des négateurs de la science. Ils sont à peu près aussi dignes de confiance qu’une élection américaine. Je peux vérifier un fait par moi-même merci beaucoup. Je n’ai pas besoin qu’un étudiant de madrasa éveillé et soumis au lavage de cerveau me dise son opinion sur un sujet qu’il n’a jamais étudié à l’université.

Puisque nous avons prouvé au-delà de tout doute raisonnable (au-delà d’un doute sur 1 sur 72 millions de manière statique et avec 100% de certitude biochimique à partir du site de clivage de la furine spécifique de Moderna) que Moderna a fabriqué Covid-19. Et puisque Moderna et Fauci n’ont pas admis l’avoir fait et ont en fait dissimulé des preuves à cet effet, il se peut qu’ils cachent également autre chose.

Parce que les deux seules théories qui restent sont la théorie des fuites accidentelles de laboratoire et la théorie des fuites délibérées de laboratoire. Je veux dire que la grande majorité des fuites politiques ne sont pas des accidents. Ce sont des stratégies délibérées pour procurer un avantage au bailleur ou à son payeur. Il est bien connu dans l’industrie informatique que les virus apparaissent lorsque des ventes d’antivirus sont nécessaires. Pourquoi les choses seraient-elles différentes avec les virus humains, maintenant qu’ils peuvent aussi être créés par l’homme ? Surtout si l’on considère le rôle massif de Bill Gates et de sa fondation et de GAVI et GVAP dans le secteur mondial de la vaccination.

La seule raison pour laquelle Moderna créerait Covid-19 est de le publier. Sinon, tout l’exercice serait financièrement futile, commercialement inutile

La raison invoquée par Fauci pour faire de la recherche sur le gain de fonction est que l’homme doit être en avance sur la nature ou les mauvais acteurs afin d’avoir un vaccin en temps utile si une maladie mute ou est génétiquement modifiée par les Chinois ou les Russes pour être mortelle.

Mais pour croire cela, il faut croire que Moderna s’intéresse à sauver la vie des gens. Je suis désolé. Toutes leurs actions me montrent qu’ils sont intéressés à vacciner les gens sachant à quel point cela risque de leur coûter la vie.

Ils sont intéressés par le profit, le profit qui découle d’une pandémie. Ils ne sont pas des sauveurs de l’humanité comme ils le représentent. Ce sont nos exploiteurs et nos agresseurs.

Ils ont produit le virus pour le faire fuir, pour se faire passer pour nos sauveurs de leur propre fuite. Ce ne sont pas les activités d’une figure de sauveur. Luc Montagnier essayait d’être notre sauveur d’eux et il a été assassiné (professionnellement) par leurs groupies. Moderna effectuait des recherches sur le gain de fonction afin de libérer le virus et de forcer un vaccin contre celui-ci d’une manière qui maximiserait ses profits. Ce n’est pas une théorie du complot. C’est ce qui s’est passé précisément. Le cours de leur action a été multiplié par 20.

Ils l’ont sorti pour vendre leurs vaccins et détruire le système immunitaire de leurs clients car notre système immunitaire réduit leurs profits. C’est le business de Big Pharma.

La raison pour laquelle l’écrivain est si confiant que Moderna ou leurs agents ont fabriqué et divulgué Covid-19 et la raison pour laquelle je l’ai appelé ainsi au début de la pandémie pour presque autant de ridicule que le professeur Montagnier a reçu (que Dieu le bénisse) est que le les Écritures disent dans Matthieu27, Marc15 et Jean19 que.

29 Et ils (les soldats du gouverneur du verset 27) placèrent une couronne d’épines et la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite ; et ils s’agenouillèrent devant lui, et se moquèrent de lui, disant : Salut, roi des Juifs !

30 Et ils crachèrent contre lui, prirent le roseau et le frappèrent sur la tête. (Matthieu 27 ASV)

Puis-je donc demander votre indulgence pendant que j’interprète ces mots :

Le département américain de la défense a financé l’épissage génétique du coronavirus des protéines de pointe (Covid-19) par l’intermédiaire du NIH et du NIAID et de la DARPA qui ont d’abord infecté Jésus, par l’intermédiaire de son fiancé, les saints de la Nouvelle Alliance, juste après qu’il soit devenu le roi séculier, César à ces saints, les Juifs antitypiques, ceux qui se sont engagés à être des fils angéliques de Jacob, les nés de nouveau angéliquement.

Nous avons calculé que la malédiction qui a empêché Jésus de devenir César des saints s’est terminée en 2019Tishri15 (17/18 octobre). Glenn Beck a réalisé un documentaire montrant que 10 hôpitaux de Wuhan ont pris en charge des cas présentant des symptômes de Covid19 en octobre 2019. Oui les gens. La Covid-19 est une preuve que Jésus est désormais le Roi séculier sur les saints, les Juifs antitypiques, les Juifs par l’alliance angélique du salut, au moins.

Mais ensuite, les soldats ont craché sur lui. Car c’est ainsi que Covid19 est transféré, à travers de petites gouttelettes d’aérosol expirées par la bouche. Les soldats lui ont délibérément craché dessus. Ce n’était pas une FUITE DE SALIVE ! Ils ont frappé Jésus sur la tête parce que les saints sont à la tête de l’église et ils ont attrapé Covid19 non pas par une infection fortuite au hasard mais par un coup délibéré avec une lecture, une arme biologique, une attaque armée délibérée. Pour en savoir plus, voir ici.

Alors ce que le Pr Montagnier a vu avec son expertise en virologie, je l’ai vu avec mon expertise théologique. Montrant que si les vérificateurs de faits et la science s’excluent mutuellement, la science et la théologie sont en fait d’accord, lorsqu’elles sont bien comprises (et c’est une grande mise en garde). Le Pr M nous a appris que les vaccins provoquent les variants. En effet, la virologie de base interdit la vaccination de masse pendant une pandémie pour cette raison même. Il a dit que la courbe des décès suit la courbe des vaccinations. Remarquez, paradoxalement, si les vaccins ont causé Omicron, alors ils nous ont sauvés d’eux-mêmes !

Le temps est venu de demander des comptes aux personnes et aux organisations

Les fabricants de Covid19, les fabricants de vaccins génétiques. leurs bailleurs de fonds et leurs promoteurs, qui comprennent presque tous les gouvernements, secteurs publics et services de santé dans le monde, sont donc coupables de génocide et de crimes contre l’humanité. Ils ont poussé le viol génétique, la maladie et la mort sur la moitié de la population mondiale afin d’enrichir les poches des sociétés pharmaceutiques. Les gouvernements et les secteurs publics du monde entier ont abandonné leur réglementation des services de santé aux milliardaires et aux entreprises sans cœur

Au Royaume-Uni, tout l’impôt sur le revenu que nous payons va au service de santé et tous ses protocoles sont déterminés par ses régulateurs et tous ses régulateurs sont contrôlés et financés par Big Pharma qui cherchent à nuire puis à gérer notre santé à leur profit.

Ainsi, chaque cent que nous dépensons en impôt sur le revenu nous rapproche un peu plus de la maladie, de la mort et de la toxicomanie.

Alors pourquoi le professeur Montagnier a-t-il choisi de passer les dernières années de sa vie à prouver que le Covid-19 était une création humaine et que les protéines de pointe, et donc les vaccins, étaient une menace existentielle pour l’espèce ? Que lui restait-il à prouver à lui-même ou à qui que ce soit d’autre à 87-89 ? Il ne l’a certainement pas fait pour accroître sa réputation dans la profession.

Non, il était animé par la même passion qui l’a poussé à découvrir le VIH. Une passion pour SAUVER l’humanité des virus et de ceux qui voudraient les concevoir pour nous nuire. Et pourquoi a-t-il rendu l’âme en février 2022 ? Parce qu’il savait qu’Omicron avait battu les vaccins. Son travail a été fait par un plus grand virologue que lui. Il a donc pu reposer en paix et aller voir des gens qui ont compris l’ampleur de sa contribution.

Covid-19 n’a pas été fabriqué en 2019. Il a été fabriqué à partir du site de clivage de la furine chimérique spécifique de Moderna (CGG pour AGA) à 19 nucléotides qui n’existe nulle part dans la nature. Et chaque décès de Covid et chaque décès par vaccin Covid est carrément garé à la porte de ModeRNA en attente de justice.

Mais nous n’exécuterons pas cette justice assez vite. Et donc le fléau final sur l’humanité d’Apocalypse 6: 8, livré par le 4e cavalier de l’apocalypse, que Bill Gates lui-même a prophétisé, arrivera plus tard cette année (après la guerre et après la famine, les 2e et 3e cavaliers).

