75 322 morts 5 938 318 blessés enregistrés en Europe et aux États-Unis à la suite de vaccins COVID – bébés et tout-petits hallucinant et ayant des convulsions après des INJECTIONS

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données des effets indésirables des médicaments de l’Agence européenne des médicaments (EMA) signale désormais 46 160 décès et 4 623 724 blessures suite aux vaccins COVID-19, tandis que le système américain d’enregistrement des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) signale désormais 29 162 décès et 1 314 594 blessures suite aux vaccins COVID-19. 19. (Source.)

Nous savons que, aussi énormes que soient ces chiffres qui sont des statistiques officielles du gouvernement, ils ne représentent qu’une très petite fraction du nombre total de décès et de blessures subis par ceux qui ont choisi de se faire vacciner contre la COVID-19 au cours des 18 derniers mois.

L’année dernière, le Dr Jessica Rose a effectué une analyse complète pour déterminer le «facteur sous-déclaré» dans le VAERS et a proposé 41X, ce qui signifie que les données enregistrées pour les effets indésirables des vaccins COVID-19 dans le VAERS devaient être multipliées par 41 pour obtenir des chiffres plus précis. Voir:

Cependant, maintenant que plus de temps s’est écoulé depuis la réalisation de cette étude, beaucoup pensent que 41X est nettement trop bas et devrait être plus proche de 100X, qui est le nombre qui était précédemment utilisé sur la base d’un rapport de 2011 de Harvard Pilgrim Health Care, Inc. pour le Département américain de la santé et des services sociaux (HHS).

Bien que 25 % des patients ambulatoires subissent un événement indésirable lié aux médicaments, moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1 % des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés. Les faibles taux de signalement empêchent ou ralentissent l’identification des médicaments et vaccins « problématiques » qui mettent en danger la santé publique. De nouvelles méthodes de surveillance des effets indésirables des médicaments et des vaccins sont nécessaires. (Source.)

Donc, si nous prenons les données accessibles au public du VAERS et de l’EMA européenne et multiplions par 100, ce serait le nombre réel d’événements indésirables suite aux vaccins COVID-19 : 7 532 200 décès et 593 831 800 blessures en Europe et aux États-Unis.

46 160 morts et 4 623 724 blessés à EudraVigilance

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 46 160 décès et 4 623 724 blessures suite à des injections de cinq injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN COVID-19 À ARNM MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

VACCIN COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (2 106 816) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 2 juillet 2022.

Réactions totales pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 21 746 décès et 2 387 920 blessés au 02/07/2022

71 125 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 310 décès

82 967 Troubles cardiaques incl. 3 147 décès

738 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 65 décès

30 743 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 17 décès

3 031 Troubles endocriniens incl. 12 décès

34 742 Affections oculaires incl. 54 décès

168 985 Affections gastro-intestinales incl. 860 décès

610 945 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 970 décès

2 722 Affections hépatobiliaires incl. 123 décès

26 044 Troubles du système immunitaire, y compris 140 décès

161 322 Infections et infestations incl. 2 269 décès

42 632 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 472 décès

56 772 Enquêtes incl. 601 décès

14 996 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 378 décès

267 730 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 304 décès

2 726 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 260 décès

367 166 Affections du système nerveux, y compris 2 329 décès

3 304 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 85 décès

315 Problèmes de produit incl. 4 décès

41 562 Troubles psychiatriques incl. 249 décès

8 637 Troubles rénaux et urinaires incl. 324 décès

100 087 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

97 448 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 305 décès

104 509 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 198 décès

6 141 Situation sociale incl. 28 décès

25 944 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 269 ​​décès

54 587 Affections vasculaires incl. 964 décès

Total des réactions pour le vaccin ARNm SPIKEVAX/ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 12 143 décès et 758 215 blessés au 02/07/2022

20 347 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 137 décès

26 110 Troubles cardiaques incl. 1 339 décès

241 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 15 décès

8 976 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

793 Troubles endocriniens incl. 6 décès

10 135 Affections oculaires dont 40 décès

59 655 Affections gastro-intestinales incl. 462 décès

200 496 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 897 décès

1 006 Affections hépatobiliaires incl. 66 décès

8 555 Affections du système immunitaire incl. 40 décès

33 404 Infections et infestations incl. 1 110 décès

11 290 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 220 décès

16 644 Enquêtes incl. 409 décès

6 077 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 287 décès

94 476 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 242 décès

924 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 102 décès

124 646 Troubles du système nerveux incl. 1 176 décès

1 061 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 12 décès

125 Problèmes de produit incl. 3 décès

12 511 Troubles psychiatriques incl. 195 décès

3 982 Troubles rénaux et urinaires incl. 233 décès

20 841 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

30 907 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 296 décès

39 510 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 109 décès

3 055 Situation sociale incl. 45 décès

6 655 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 223 décès

15 793 Affections vasculaires incl. 462 décès

Réactions totales pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 9 241 décès et 1 308 248 blessés au 02/07/2022

15 194 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 329 décès

23 538 Troubles cardiaques incl. 971 décès

274 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 10 décès

14 865 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

813 Troubles endocriniens incl. 6 décès

22 055 Affections oculaires incl. 35 décès

118 034 Affections gastro-intestinales incl. 495 décès

350 602 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 150 décès

1 180 Affections hépatobiliaires incl. 82 décès

6 591 Troubles du système immunitaire incl. 47 décès

57 788 Infections et infestations incl. 772 décès

14 984 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 226 décès

31 897 Enquêtes incl. 227 décès

14 537 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 148 décès

188 201 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 195 décès

891 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 53 décès

259 660 Affections du système nerveux incl. 1 334 décès

711 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 23 décès

205 Problèmes de produit incl. 1 décès

23 424 Troubles psychiatriques incl. 81 décès

4 820 Troubles rénaux et urinaires incl. 96 décès

18 298 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 4 décès

45 727 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 231 décès

décès 57 361 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 76 décès

2 387 Situation sociale incl. 11 décès

3 038 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 41 décès

31 173 Affections vasculaires incl. 589 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 3 030 décès et 166 334 blessés au 02/07/2022

1 644 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 66 décès

3 665 Troubles cardiaques incl. 254 décès

57 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 2 décès

1 814 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

151 Troubles endocriniens incl. 2 décès

2 191 Affections oculaires incl. 16 décès

11 356 Affections gastro-intestinales incl. 116 décès

45 681 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 847 décès

204 Affections hépatobiliaires incl. 19 décès

770 Affections du système immunitaire, y compris 12 décès

14 626 Infections et infestations incl. 254 décès

1 543 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 36 décès

7 553 Enquêtes incl. 161 décès

1 038 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 82 décès

20 774 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 68 décès

141 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 12 décès

28 521 Affections du système nerveux, y compris 292 décès

124 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

35 Problèmes liés au produit

2 428 Troubles psychiatriques incl. 35 décès

711 Troubles rénaux et urinaires incl. 48 décès

4 028 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl . 6 décès

5 862 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 382 décès

5 072 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 16 décès

673 Situation sociale incl. 7 décès

1 174 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 100 morts

4 498 Affections vasculaires incl. 193 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) de Novavax : 0 décès et 3 007 blessés au 02/07/2022

68 Affections hématologiques et du système lymphatique

166 Affections cardiaques

38 Affections de l’oreille et du labyrinthe

1 Troubles endocriniens

57 Affections oculaires

216 Affections gastro-intestinales

677 Troubles généraux et anomalies au site d’administration

3 Affections hépatobiliaires

20 Troubles du système immunitaire

160 Infections et infestations

25 Blessures, empoisonnements et complications procédurales

76 Enquêtes

16 Troubles du métabolisme et de la nutrition

388 Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

1 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes)

540 Troubles du système nerveux

2 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales

1 Problèmes liés au produit

46 Affections psychiatriques

18 Troubles rénaux et urinaires

51 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

151 Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

198 Affections de la peau et du tissu sous-cutané

3 Circonstances sociales

20 Actes chirurgicaux et médicaux

65 Affections vasculaires

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données américaine VAERS et le système UK Yellow Card. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

LIRE LA SUITE EN CLIQUANT SUR LA SOURCE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News