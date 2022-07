Un scientifique britannique révèle une analyse de données explosive : suit des lots de Pfizer, Moderna et Janssen, et découvre que « ..Certains lots sont 50 fois pires que d’autres »

Application « À quel point mon lot est-il mauvais ? » Permet aux gens de saisir le code de lot et de voir combien de décès, d’invalidités et de maladies sont associés à ce lot « 1 lot sur 200 contient des ingrédients mortels »

J’ai été informé il y a quelques jours des travaux de Craig Paardekooper par mon ami de longue date, le biochimiste PhD, le Dr Dave Rasnick; Aujourd’hui est venu cet e-mail de Dave, clarifiant ses découvertes choquantes :

« Je suis le travail très important de Craig Paardekooper à l’Université de Kingston à Londres. Récemment, j’ai présenté le travail de Craig à notre groupe de messagerie.

https://www.bitchute.com/Craig-Paardekooper/ Trois de ses conclusions : Les sociétés ont délibérément fabriqué des formulations non uniformes de leurs vaccins tout en indiquant au public que tous les vaccins COVID-19 d’un fabricant donné étaient uniformes dans leur formulation. Plus de 20 000 lots différents (lots) d’injections Pfizer, Moderna, J & J au total. 1 lot sur 200 contient des ingrédients mortels. Il m’a poussé à regarder une série de vidéos, dans lesquelles il expose l’impensable. Une vidéo ici : autre, « Death By Alphabet: Moderna Batch Codes And Associated Deaths »: ici «Veuillez partager avec ceux que vous connaissez, ainsi qu’avec les médecins, les infirmières et les enseignants – qui pourraient bientôt pousser le vax sur les enfants. Les médecins et les infirmières doivent voir que certains lots sont 50 fois pires que d’autres – avant de les prescrire. —Craig Paardekooper, Télégramme À quel point mon lot est-il mauvais ? » Application et site Web ici.

« Moderna a utilisé l’alphabet pour étiqueter les différentes toxicités des vaccins

Les lots Moderna appartiennent à deux groupes principaux – 20A ou 21A – le groupe 20A est beaucoup plus toxique. En fait, tous les lots produisant plus de 1780 rapports d’effets indésirables – tous ces lots ont des codes de lot se terminant par 20A.

«J’ai classé tous les lots de vaccins Moderna par ordre du nombre de décès causés et j’ai utilisé les données des 180 lots les plus élevés comme ensemble de données.

Comme indiqué dans mes vidéos précédentes, les lots Moderna ont une lettre de l’alphabet au centre de leurs codes de lot… »

—Craig Paardekooper

https://www.bitchute.com/video/OG1NLvZQ4JFu/

J’ai appelé Dave Rasnick, tout à l’heure.

Comment as-tu trouvé ce mec ? J’ai demandé.

« Je viens de tomber dessus », a-t-il déclaré. « Chaque matin, je passe une heure ou deux à aller dans les endroits habituels, où je vais, pour trouver des informations. La semaine dernière ou quelque chose comme ça, je suis tombé sur l’un de ses discours. Odyssée ou quelque chose comme ça. Et puis trouvé son site Web. Il avait fait une série de vidéos. Ces analyses sont basées sur les données du VAERS américain. C’est disponible pour tout le monde. Il existe un grand nombre de rapports dans VAERS. Ce qu’il a fait, c’est que… le gars doit avoir beaucoup de temps libre parce que le VAERS est chiant à utiliser normalement. Il y a maintenant près d’un million de rapports sur les injections Covid… de ce type, j’ai appris qu’il y avait 20 200 lots. Cela inclut les 3 – Pfizer, Moderna et Janssen. Il a fait une analyse par numéro de lot. Un lot contient environ 20 000 piqûres. Il y a 20 200 numéros de lots. Nous savons qu’il y en a des milliards déjà commandés et expédiés. L’important, c’est qu’il s’agit d’une énorme base de données. Il a corrélé au fil du temps les rapports sur la gravité des coups depuis près d’un an maintenant.

Le Dr Rasnick a décrit comment Paardekooper a tracé une montagne russe de modèles d’événements indésirables, non aléatoires, mais très variables. Ils montaient et descendaient, formant des motifs. « Il a pu montrer qu’ils avaient fait un schéma posologique où les premiers avaient la toxicité la plus élevée, certains beaucoup moins toxiques… C’est exactement ce que tout scientifique veut voir, ce volume de données. Ces entreprises travaillent de concert afin de ne pas interférer les résultats de l’autre. Les toxicités sont très spécifiques, et elles viennent séquentiellement.

« Tout ce non-aléatoire était la clé. Dès que vous voyez cela… si j’étais dans un jury, je condamnerais ces personnes pour lésions corporelles graves et homicide volontaire. »

J’ai demandé ce qu’il savait de Paardekooper.

« Il n’est pas encore titulaire d’un doctorat », a déclaré le Dr Rasnick. « Il est à l’Université de Kingston, à Londres. Nous avons eu des échanges, il répond rapidement à mes mails. Il me rappelle… eh bien, il n’est redevable à personne. Je savais que quelque chose comme ça pouvait être fait si quelqu’un avait toutes ces données. C’est un effort énorme, extraordinaire. S’il ne s’agissait que de quelques milliers de points de données, ce serait une chose, n’importe qui pourrait le faire, mais il s’agit d’environ un million de points de données. Codes de lot et toxicité. La vidéo du 4 décembre, c’est celle qui montre la coordination.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News