Après une pause tactique, les forces dirigées par la Russie ont poursuivi leur avance dans le nord de la République populaire de Donetsk. L’offensive est menée par les forces conjointes de la Fédération de Russie et des milices populaires des républiques. Après la sécurisation de la région de Severodonetsk-Lisichansk, le territoire de toute la République populaire de Lougansk est sorti du contrôle de Kiev. Aujourd’hui, les forces de la RPL combattent dans la République voisine de Donetsk. Les responsables militaires de la RPL ont déclaré leur objectif de repousser les unités ukrainiennes des frontières de la république afin de mettre fin aux bombardements constants de civils par les nazis ukrainiens.

Le 13 juillet, les forces dirigées par la Russie sont entrées dans les villes de Soledar et Seversk dans la République populaire de Donetsk. Les combats à la périphérie des villes ont été annoncés par les responsables de la DPR et de la RPL (LPR) et confirmés par les journalistes militaires de la région.

L’armée a déclaré que la ville de Seversk était passée sous le contrôle opérationnel des forces conjointes. Des combats ont éclaté à la périphérie après que les groupes d’assaut soient entrés dans la ville depuis l’est. Le village de Verkhnekamenskoïe est passé sous le contrôle de la RPD.

Le même jour, l’assistant du ministre de l’Intérieur de la RPL a déclaré que l’armée russe était entrée dans la périphérie de Soledar. Selon le responsable, les unités d’artillerie de la LPR ont réussi à prendre le contrôle d’un dépôt de munitions ukrainien en entrant dans la ville.

Les combats ont atteint la périphérie de Soledar après que les forces dirigées par la Russie ont repoussé les unités de l’AFU de leurs positions à Vladimirovka et Novaya Kamenka.

Pendant ce temps, les troupes russes se sont approchées de Bakhmut (également connu sous le nom d’Artemovsk). Des combats ont éclaté dans le village de Veselaya Dolyna situé à la périphérie sud-est de la ville. Les positions militaires ukrainiennes à Bakhmut sont constamment bombardées par l’artillerie et les missiles russes. Environ cinq obusiers M-777 étrangers ainsi qu’un dépôt de munitions ont été détruits la nuit dans la région de Bakhmut.

La grande bataille de Slaviansk approche. Traversant les défenses ukrainiennes à l’est, les forces russes s’approchent de la ville par le nord. Des unités russes sont déjà déployées à 7 kilomètres de la ville et le dernier obstacle à leur avancée est la zone forestière où se poursuivent des combats prolongés. Les troupes russes ont avancé le long de l’autoroute Barvenkovo-Slavyansk et les affrontements ont presque atteint la périphérie de la ville. À Slaviansk, le plan Zeus Ceramics, où les forces armées ukrainiennes ont établi leurs positions militaires, a été bombardé.

L’armée ukrainienne dans la ville de Kramatorsk, qui est encore relativement éloignée des lignes de front, est également constamment pilonnée par l’artillerie et les avions de combat russes. Les positions militaires ukrainiennes dans l’usine locale de construction de machines et dans la zone industrielle de la ville ont récemment été touchées par les forces russes.

Les forces dirigées par la Russie n’ont pas encore détruit les défenses ukrainiennes le long des lignes de front Bakhmut-Soledar-Seversk. Les forces ukrainiennes maintiennent toujours leurs positions dans divers villages de la région, empêchant les unités russes d’attaquer les bastions des villes depuis plusieurs directions. Cependant, les récentes avancées russes témoignent que la défense ukrainienne dans le nord de la République populaire de Donetsk est déjà pleine à craquer.

Situation militaire en Ukraine le 14 juillet 2022 (Mise à jour de la carte)

La Russie a frappé la 14e brigade mécanisée de l’AFU près de Chasov Yar avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé le 97e bataillon de l’AFU de la 60e brigade mécanisée près de Malaya Tokmachka avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Kramatorsk avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Konstantinovka avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Zaporozhye avec des missiles de haute précision ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 12 drones ukrainiens près de Balakleya, Izyum, Lozovaya, Shchurovka dans la région de Kharkov, Snegirevka, Novaya Kakhovka dans la région de Kherson, Belogorovka, Karmazinovka, Slavyanoserbsk, Mikhailovka dans la RPL et Derilovo dans la RPD ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 2 missiles balistiques Tochka-U et 6 roquettes Uragan près de Novaya Kakhovka dans la région de Nikolaev ;

Le 14 juillet, des missiles de croisière russes ont frappé Vinnitsa. Au moins 20 personnes ont été tuées, selon le bureau présidentiel de l’Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front