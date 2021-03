LA BOMBE: Les masques jetables bleus trouvés pour contenir une substance toxique semblable à l’amiante qui détruit les poumons

Des pièges tendus partout, les décideurs et les experts ont commis beaucoup d’erreurs et de fautes ! – MIRASTNEWS

Santé Canada a émis un avertissement concernant les masques faciaux jetables bleus et gris, qui contiennent une substance semblable à l’amiante associée à une «toxicité pulmonaire précoce».

Les masques SNN200642, qui sont fabriqués en Chine et vendus et distribués par une entreprise québécoise appelée Métallifer, faisaient partie du plan de réouverture des écoles publiques du Canada. Les étudiants ont été informés qu’ils devaient les porter en classe pour éviter la propagation du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

Cependant, Santé Canada a découvert lors d’une évaluation préliminaire des risques que les masques contiennent des particules microscopiques de graphène [des scientifiques africains nous avaient envoyé un audio stipulant que cette substance insérée dans les masques bleus développe également un cancer du cerveau – MIRASTNEWS] qui, lorsqu’elles sont inhalées, peuvent causer de graves lésions pulmonaires.

«Le graphène est un matériau solide et très fin utilisé dans la fabrication, mais il peut être nocif pour les poumons lorsqu’il est inhalé et peut causer des problèmes de santé à long terme», a rapporté CBC News.

Depuis un certain temps déjà, certains éducateurs de la garderie ont exprimé des soupçons à propos des masques, qui donnaient aux enfants l’impression qu’ils avalaient des poils de chat en les portant. Nous savons maintenant qu’au lieu de poils de chat, les enfants inhalaient l’équivalent d’amiante toute la journée.

«Si vous avez ce type de masque en stock, nous vous demandons d’arrêter de les distribuer et de les conserver en lieu sûr maintenant», a écrit le gouvernement provincial dans une directive envoyée aux ministères de l’éducation, des familles et de l’enseignement supérieur. Canada.

Les masques faciaux ne sont ni sûrs ni efficaces

En fait, les masques SNN200642 qui étaient utilisés partout au Canada dans les salles de classe n’avaient jamais été testés pour leur sécurité ou leur efficacité. Patrick Baillargeon, qui dirige les achats de fournitures de laboratoire au Québec, dit que pour cette raison, les masques n’auraient jamais dû être utilisés.

Les risques associés à l’inhalation de particules de graphène sont inacceptables, a-t-il ajouté, et les Canadiens – et tout le monde d’ailleurs – devraient immédiatement cesser d’utiliser les masques.

«Nous demandons donc à tous nos clients de vérifier s’ils en ont en leur possession», a écrit Baillargeon dans un avis, révélant en outre qu’au moment de leur acquisition et de leur distribution, les masques jetables bleus et gris n’étaient pas conformes à la réglementation gouvernementale. .

Les écoles et autres établissements les ont adoptés en raison des craintes entourant le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], mais cette réponse précipitée et réactionnaire pose maintenant d’autres problèmes sous la forme de lésions pulmonaires.

«Nous vérifions actuellement si l’un de ces masques particuliers demeure dans nos écoles et nos centres», lit-on dans une lettre envoyée par la commission scolaire Lester B. Pearson aux parents de tous les enfants exposés.

«Tous les masques non utilisés seront retournés à notre dépôt de stockage en attendant de nouvelles directives du gouvernement.»

En décembre, le gouvernement du Québec avait distribué ces masques toxiques à plus de 15 000 garderies à travers la province. Aucun des masques ne répondait aux normes de sécurité et a ensuite reçu l’ordre de ne plus être utilisé.

Un autre style similaire de masque jetable, connu sous le nom de MC9501, a également été retiré de la distribution partout au Canada après avoir été jugé dangereux. Pas moins de 31,1 millions de masques toxiques de cette gamme ont été distribués avant que le gouvernement ne se rende compte qu’ils sont inutilisables.

« Est-ce que tout cela ne devrait pas être testé AVANT qu’il ne quitte même l’usine? » a demandé à un commentateur de CBC News, exprimant son indignation face à l’action du gouvernement, de penser plus tard à l’atténuation de la grippe à Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

D’autres ont appelé à un renversement des têtes sur le fiasco, ainsi qu’à la fin immédiate de toute utilisation de masques faciaux, car les revêtements sont à la fois inutiles et nocifs, quels que soient les matériaux utilisés dans leur production.

«Forcer un enfant à porter un masque facial toxique est une maltraitance d’enfant», a écrit l’un d’eux. «J’espère que des poursuites suivront.»

Une plus grande couverture du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] peut être trouvée sur Pandemic.news.

BÉNÉFICES DE LA PESTE: Un dirigeant de Pfizer admet que la société souhaite tirer profit des vaccins et augmentera bientôt les prix

Les hauts dirigeants de la société Big Pharma Pfizer ont admis lors d’une réunion que l’objectif de la société était d’augmenter le prix de son vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] lorsque la pandémie diminuait. En bref, Pfizer veut utiliser le vaccin pour faire un gros profit.

Frank A. D’Amelio, directeur financier et vice-président exécutif de l’approvisionnement mondial de Pfizer, a déclaré que la société s’attend à une «opportunité significative» pour son vaccin contre le coronavirus «du point de vue des prix», alors que le monde sort d’une situation de pandémie à une situation endémique.

Il a déclaré cela lors d’une conférence virtuelle sur la santé mondiale organisée par la banque d’investissement multinationale britannique, Barclays.

La possibilité d’une augmentation des prix a été évoquée au cours de la conférence par Carter Lewis Gould, analyste senior chez Biopharma Equity Research chez Barclays. Gould a demandé à D’Amelio quel était le potentiel pour obtenir des prix plus élevés plus tard.

D’Amelio a expliqué que le prix actuel du vaccin contre le coronavirus de Pfizer a été dicté par l’état pandémique et par les besoins des gouvernements du monde entier de sécuriser autant de doses que possible pour leurs citoyens. Mais lorsque le pire de la pandémie disparaît et que les conditions normales du marché commencent à se mettre en place, Pfizer peut commencer à gagner plus d’argent pour ses prises de vue.

«Et des facteurs tels que l’efficacité, la capacité de rappel, l’utilité clinique deviendront fondamentalement très importants, et nous considérons cela comme, très franchement, une opportunité significative pour notre vaccin du point de vue de la demande – du point de vue des prix, compte tenu du profil clinique de notre vaccin. Donc clairement, plus à venir ici. Mais nous pensons que, alors que cela passe de la pandémie à l’endémie, nous pensons qu’il y a une opportunité pour nous ici.»

En juillet 2020, Pfizer a pu signer un accord de 1,95 milliard de dollars avec le gouvernement américain pour fournir aux États-Unis 100 millions de doses du vaccin COVID-19 de la société. Le gouvernement a doublé cette commande en décembre pour un autre 2 milliards de dollars.

D’Amelio a déclaré lors d’un appel aux résultats en février que Pfizer facturait au gouvernement environ 19,50 $ par dose de vaccin. C’est nettement moins que les 150 à 175 dollars habituels facturés par la société pour d’autres vaccins. (Connexes: les cas de coronavirus augmentent dans les États avec des taux de vaccination élevés, prouvant une fois de plus que les vaccins ne fonctionnent pas.)

Pfizer s’attend également à vendre des millions de doses alors que la pandémie se prolonge jusqu’en 2022. Pendant ce temps, un porte-parole de la société a déclaré qu’elle maintiendrait le prix de son vaccin à un bas niveau.

«Nous reconnaissons le besoin urgent pour les gens du monde entier de recevoir ce vaccin et avons en conséquence fixé le prix de notre vaccin pour la période pandémique afin d’encourager un large accès, plutôt que d’utiliser des cadres de tarification traditionnels basés sur la valeur», a écrit la porte-parole Faith Salamon dans un email.

D’ici la fin de 2021, le géant pharmaceutique s’attend à gagner environ 15 milliards de dollars avec son seul vaccin, avec une marge bénéficiaire de plus de 20%.

Pfizer va bientôt commencer à augmenter les prix des vaccins

Beaucoup se demandent maintenant pourquoi Pfizer cherche à tirer profit de la pandémie. L’animateur de radio et commentateur politique conservateur Kim Iversen a demandé dans un épisode de The Kim Iversen Show: «Alors, qu’est-ce que c’est que le vaccin?»

«Je veux dire, l’avez-vous créé avec l’intention de mettre fin au COVID, ou l’avez-vous créé avec l’intention de caler pour que vous puissiez continuer à en faire plus et ne pas vraiment guérir quoi que ce soit, mais simplement atténuer certaines choses?» a demandé Iversen. «Qu’est-ce que c’est? Que faisons-nous vraiment ici?»

Écoutez l’épisode entier de 30 minutes d’Iversen alors qu’elle discute de la tentative de Pfizer d’utiliser la pandémie à des fins lucratives, et de la façon dont il était mal que le gouvernement fédéral et quiconque placent leur confiance dans les grandes sociétés pharmaceutiques.

https://www.brighteon.com/embed/bb78e736-9d39-40e9-8e23-2e856b5f9a2d

Le journaliste de la santé et ancien dirigeant pharmaceutique John LaMattina a averti que le prix des vaccins COVID-19 augmentera presque certainement.

À l’heure actuelle, un régime à deux doses de vaccin contre le coronavirus de Pfizer n’est pas aussi cher qu’un vaccin quadrivalent contre la grippe. Mais LaMattina a déclaré que D’Amelio espère «obtenir plus sur le prix» très bientôt.

«Un analyste a émis l’hypothèse que Pfizer pourrait viser un prix trois à quatre fois plus élevé – jusqu’à 156 $ par traitement», a déclaré LaMattina. «Une augmentation soudaine et dramatique du coût du vaccin nuira certainement à l’image de l’industrie – presque comme si elle procédait à une opération d’appât et de changement.»

LaMattina espère qu’une telle décision contribuerait à réveiller le public américain et le gouvernement fédéral aux véritables motivations des grandes sociétés pharmaceutiques. Une flambée soudaine du prix des vaccins obligerait le gouvernement à convoquer des cadres pour des audiences du Congrès. Cela ferait également évaporer presque immédiatement toute la «bonne volonté» que les sociétés biopharmaceutiques ont accumulée.

Big Pharma et ses mensonges

Pfizer et d’autres sociétés pharmaceutiques comme Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson ont fait des vagues pendant la pandémie en promettant de ne pas appliquer les stratégies de prix ordinaires pour leurs vaccins. AstraZeneca est même allée jusqu’à dire qu’elle ne vendrait son vaccin qu’à but non lucratif aux pays en développement.

Mais ces promesses n’étaient que des demi-vérités. Alors qu’un régime à deux doses du vaccin Pfizer coûte 39 $ en Amérique, en Europe, la société facture près de 64 $ par dose – soit environ 128 $ pour le traitement complet.

En Argentine et dans d’autres pays d’Amérique latine, Pfizer a exhorté les gouvernements à mettre en place des actifs souverains, tels que des bases militaires et des bâtiments d’ambassades, comme garantie pour couvrir les coûts des poursuites liées aux effets néfastes du vaccin.

AstraZeneca a pu obliger les fabricants locaux à inclure une disposition dans leurs accords avec l’entreprise. Cette disposition stipule que l’entreprise a le droit de déclarer la fin de la pandémie à des fins de tarification. Selon un protocole d’accord signé par l’entreprise, sa promesse de ne pas profiter du vaccin pendant la pandémie ne durera que jusqu’au 1er juillet 2021 au plus tard.

Au cours de la même conférence de la Barclays Bank à laquelle D’Amelio a pris la parole, le président de Moderna, Stephen Hoge, a déclaré qu’il comptait revenir à des prix normaux lors de la prochaine «épidémie saisonnière» de COVID-19.

Le vice-président exécutif de Johnson & Johnson, Joseph Wolk, a fait une remarque similaire lors d’une conférence en février, lorsqu’il a déclaré aux investisseurs que la société réévaluerait le vaccin pour « un prix beaucoup plus conforme à une opportunité commerciale » à la fin de la pandémie.

Wolk a souligné qu’il appartiendra à l’entreprise de décider de la fin de la pandémie, mais que le prix actuel du vaccin J&J restera très probablement en place pour le reste de l’année.

«Je pense que quand on y regarde, [la fin de la pandémie] ne va pas être quelque chose qui nous est dicté», a déclaré Wolk.

Apprenez-en davantage sur la manière dont Big Pharma prévoit de tirer un profit considérable de la pandémie de coronavirus sur BigPharmaNews.com.

