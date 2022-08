La base de données gouvernementale révèle une augmentation de 10 000 % des rapports sur le cancer en raison des vaccins COVID

Brian Shilhavy, un chercheur, a comparé les rapports VARES de cancer suite à des injections de vaccin COVID au cours des 20 mois précédents avec la même requête de tous les vaccins autorisés par la FDA au cours des 30 années précédentes. Les résultats de la base de données gouvernementale révèlent une augmentation de 10 000 % des signalements de cancer dus aux vaccins COVID.

Une étude du système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) des Centers for Disease Control (CDC) a révélé une augmentation de 10 661,4 % des diagnostics de cancer à la suite de vaccinations expérimentales à base de gènes COVID-19 par rapport à tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années.

Le rédacteur en chef de Health Impact News, Brian Shilhavy, a raconté ses étapes dans la recherche, y compris des liens vers la documentation de ses nombreux résultats.

Après avoir d’abord interrogé les cas des « cancers les plus courants [that] avaient été signalés à la suite des vaccins COVID-19 », il a trouvé « 837 cas de cancer, dont 88 décès, 66 incapacités permanentes et 104 événements mettant la vie en danger (Source) ».

Il a souligné que ces chiffres n’étaient pas exhaustifs et que la base de données VAERS ne pouvait pas gérer une recherche plus complète de « TOUS les cancers répertoriés dans VAERS » sous ce groupe de vaccinations COVID.

« En utilisant exactement les mêmes termes de recherche pour le cancer », a-t-il écrit, « j’ai ensuite recherché TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années et j’ai trouvé seulement 140 cas de cancer signalés (Source). »

« Ce résultat est pour 360 mois (30 ans), alors que les 837 cas suite aux vaccins COVID-19 expérimentaux ont été signalés en seulement 20 mois, depuis le déploiement des vaccins COVID-19 à partir de décembre 2020 », a écrit Shilhavy.

« C’est une augmentation de 10 661,4 % ! » a-t-il conclu.

Shilhavy, dont l’entreprise est basée au Texas, a également noté combien de cas de cancer dans la base de données étaient des enfants et des adolescents, âgés de 12 ans à de nombreux jeunes adultes dans la vingtaine.

La maladie COVID-19 ainsi que ses vaccins expérimentaux sont liés à une protéine de pointe qui atteint le noyau des cellules et interfère considérablement avec les capacités de réparation des dommages à l’ADN. Cela compromet l’immunité adaptative d’une personne et peut même favoriser la croissance des cellules cancéreuses.

Le pathologiste certifié par le conseil, le Dr Ryan Cole, a noté une «augmentation» significative des troubles auto-immuns et des cancers chez les patients qui avaient reçu le vaccin COVID en mars 2021.

« Depuis le 1er janvier, en laboratoire, je constate une augmentation de 20 fois des cancers de l’endomètre par rapport à ce que je vois sur une base annuelle », a-t-il déclaré.

Selon Cole, en termes d’immunité adaptative complète, « après le vaccin, ce que nous constatons est une baisse de vos lymphocytes T tueurs », qui « gardent tous les autres virus sous contrôle », rendant le patient vulnérable à un certain nombre de maladies.

Les violations de données rendues publiques en janvier par trois «soldats de haut rang décorés qui sont médecins et responsables de la santé publique» ont révélé des augmentations massives de dizaines de maladies après l’utilisation de la vaccination COVID dans l’armée américaine.

Celles-ci comprenaient :

Fausses couches – 279 % d’augmentation,

Hypertension (pression artérielle élevée) : augmentation de 2 281 %,

Maladies du système nerveux : 1 048 % d’augmentation, et

Cancer : augmentation de 296 %.

Un total de 1 357 937 événements indésirables, dont 29 790 décès et 247 686 blessures graves entre le 14 décembre 2020 et le 22 juillet 2022, ont été enregistrés aux États-Unis après des injections de vaccins expérimentaux basés sur le gène COVID-19, selon les statistiques du VAERS du CDC publié le 29 juillet.

Ceux-ci incluent également 14 374 cas enregistrés de zona, 50 739 cas de myocardite/péricardite et 55 719 déficiences permanentes.

Il est essentiel de garder à l’esprit que ces chiffres ne sont probablement que « la pointe de l’iceberg » en termes de données réelles, car ils dépendent de la déclaration volontaire.

Moins de 1% des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés au VAERS, selon une étude de Harvard de 2010 (lire ci-dessous) qui a été réalisée pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS). Dans une étude privée distincte, le fabricant de vaccins Connaught Laboratories a estimé qu’il y avait au moins une « sous-déclaration cinquante fois supérieure des événements indésirables« .

Lire l’étude ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

« Le plus grand désastre de l’histoire médicale ! » – Le Dr Charles Hoffe prononce un discours captivant à Vancouver

Source : GreatGameIndia