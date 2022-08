Dans un essai de 2013 sur plus de 200 000 personnes testant des médicaments à base d’ARNm – Moins de 5 sont en vie aujourd’hui

Explosif : Un homme dit qu’il a participé à un essai en 2013 avec 200 000 personnes pour tester des médicaments à base d’ARNm !

Je crois qu’il dit peut-être la vérité. Découvrez ses cicatrices. Nous savons que les jeunes hommes ont beaucoup de problèmes cardiaques avec cette merde. Avant que tout cela ne se passe, j’aurais dit qu’ils ne pouvaient pas couvrir 200 000 morts. Mais puisqu’ils ont pu dissimuler des dizaines de millions de blessés et de morts, je crois qu’ils auraient très bien pu faire exactement ce qu’il décrit.

Et, ils ont obtenu exactement les résultats qu’ils voulaient. Pensez-y. Les essais qu’ils ont faits avec les animaux que nous connaissons étaient une blague. Ils n’étaient presque rien en ce qui concerne la taille. Ils n’en faisaient vraiment pas assez pour savoir à quel point ils réussiraient à tuer des gens… à moins qu’ils n’aient déjà fait de très grands essais sur des sujets humains pendant plusieurs années. Ils auraient besoin de ces données de test pour obtenir le bon dosage afin de ne pas tuer tout le monde trop rapidement pour révéler ce qu’ils faisaient et prévoyaient de faire. Ce qu’il dit a vraiment du sens.

C’est peut-être ainsi que cela nous a été fait à la « vitesse de distorsion »… ils l’avaient déjà testé des années plus tôt, avaient commencé à fabriquer les injections de caillots et attendaient que tout soit en place pour aller de l’avant. Des bâtards meurtriers.

LES DONNÉES OBTENUES PAR L’ICAN RÉVÈLENT PLUS DE PREUVES DE PIC DE MORTS

Les avocats de l’ICAN ont obtenu des déclarations annuelles des cinq plus grandes compagnies d’assurance aux États-Unis révélant des tendances similaires montrant des augmentations inexpliquées des versements de prestations de décès non liées à Covid en 2021.

PUBLIÉ : 15 août 2022

PfizerGate : les rapports officiels du gouvernement prouvent que des centaines de milliers de personnes meurent à chaque fois

On vous a demandé de rester à la maison pour protéger le système de santé. Mais pendant que vous le faisiez, les hôpitaux avaient essentiellement des vacances, et cela est étayé par des données officielles. On vous a dit que la réponse aux prières de tout le monde était de recevoir l’injection Covid-19. Mais maintenant que vous l’avez fait, le système de santé est au bord de l’effondrement.

Les temps d’attente pour les ambulances sont à un niveau record. Le nombre d’appels d’urgence dus à des personnes souffrant d’un arrêt cardiaque est à un niveau record. Le nombre de personnes qui meurent est à un niveau record, avec des centaines de milliers de décès supplémentaires dans le monde chaque semaine.

Et les rapports officiels du gouvernement prouvent sans l’ombre d’un doute que tout cela est dû aux vaccins Covid-19.

LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS DES COMPAGNIES D’ASSURANCE ONT AUGMENTÉ DE 19 À 44 % EN 2021 APRÈS LES VACCINS COVID

Pourquoi Kiwi tombe-t-il malade et meurt-il en nombre record ?

29 % des adolescents Vaxxed ont des problèmes cardiaques ! – De nouvelles études exposent les vaccins frauduleux ! [VIDÉO]