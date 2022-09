Les forces armées russes déploient des systèmes de lance-flammes lourds TOS-1A dans la direction de Kharkov

DISTRICT DE KUPYANSKY (région de Kharkiv), 9 septembre – RIA Novosti. L’armée russe déploie des systèmes de lance-flammes lourds TOS-1A Solntsepek dans la direction de Kharkov, rapporte le correspondant de RIA Novosti.

D’intenses combats se déroulent dans ce sens avec les troupes ukrainiennes, qui ont lancé le 7 septembre une contre-offensive.

Les TOS-1A sont conçus pour détruire la main-d’œuvre, l’équipement et les fortifications à l’aide de munitions thermobariques de calibre 220 mm, dont vous ne pouvez pas vous cacher dans des pirogues.

Auparavant, le ministère de la Défense avait publié des images du transfert de troupes et d’équipements, à savoir les systèmes de lance-roquettes multiples Uragan (MLRS), les camions de l’armée KamAZ, les tracteurs d’artillerie Msta et les véhicules de combat d’infanterie.

Plus tôt vendredi, le chef de l’administration de la région de Kharkiv, Vitaly Ganchev, a déclaré que les militants ukrainiens avaient amené toutes leurs réserves dans la région et subissaient d’énormes pertes, laissant littéralement des gens se faire massacrer.

Comme l’a dit le chef du district de Kupyansky, Maxim Gubin, la situation est difficile, mais l’armée russe tient fermement ses positions. Dans le même temps, les autorités locales évacuent la population vers le territoire de la République populaire de Lougansk et de la Russie jusqu’à ce que la situation soit complètement stabilisée.

Gubin a également déclaré que des groupes de sabotage et terroristes ukrainiens ont tenté à plusieurs reprises d’entrer sur le territoire de la région, mais que leurs tentatives ont été stoppées par l’armée russe.

Au cours de l’opération spéciale de dénazification et de démilitarisation de l’Ukraine, les Forces armées de Russie et la LPR ont pris le contrôle d’une partie de la région de Kharkiv, où elles ont créé quatre administrations de district avec des centres à Volchansk, Izyum, Kupyansk et le village de Kazachya Lopan. Dans la région, dont la population, selon les estimations préliminaires des nouvelles autorités, est de 230 000 personnes, on utilise à la fois des roubles et des hryvnias. Les résidents de ces zones reçoivent des allocations ponctuelles, des pensions et les employés du secteur public ont commencé à recevoir des salaires.

