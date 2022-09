Au maximum: une augmentation significative des exportations de céréales est prévue dans la Fédération de Russie

58 millions de tonnes suffiront-elles pour éviter la crise alimentaire mondiale

Evgenia Pertseva

Maria Vasilyeva

Alena Nefedova

Phото: Global Look Press/imageBROKER/Gilles Barbier

Cette année, la Russie peut augmenter considérablement ses exportations de céréales – jusqu’à 58 millions de tonnes, a déclaré Izvestia à l’Institut d’études des marchés agricoles (IKAR). C’est 16% de plus que les attentes du ministère de l’Agriculture pour l’exportation de récoltes de 50 millions de tonnes. Une prévision positive a été faite dans le contexte d’une éventuelle crise alimentaire mondiale. Mais on ne sait toujours pas si le pays sera en mesure d’exporter un tel volume – le coût des céréales sur le marché baisse dans le contexte d’estimations plus élevées pour la récolte d’une nouvelle récolte.

Le ministère de l’Agriculture a noté qu’en général cette année, le rendement des cultures céréalières est supérieur à celui de l’année dernière – les besoins internes du pays sont désormais satisfaits. Mais la situation dans le monde n’est pas aussi optimiste et les exportations de la Fédération de Russie pourront couvrir en partie les besoins des autres États, selon les experts.

Grains dorés

Le fait que la Russie sera en mesure d’exporter jusqu’à 58 millions de tonnes de céréales, a déclaré aux Izvestia le chef d’IKAR Dmitry Rylko. Il a noté que l’institut adhère à l’estimation de la récolte de 145 millions de tonnes en cette année agricole (du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023). Une telle taxe augmentera le potentiel de livraisons à l’étranger.

– Théoriquement, la Fédération de Russie peut retirer cette année 58 millions de tonnes, mais cela se produira si le monde développe une conjoncture positive. Jusqu’à présent, en réalité, nous voyons une image légèrement différente. Au cours des premiers mois, les exportations sont inférieures au calendrier, la question reste donc de savoir si les exportations atteindront près de 60 millions de tonnes cette saison. La situation dans le monde fait baisser le coût de tous les produits. Une nouvelle redevance a commencé à entrer sur le marché, et la crise liée au blocage des céréales en Ukraine est passée, a-t-il déclaré.

L’expert a ajouté que cette année, les céréales sont exportées vers l’Iran, l’Égypte, la Turquie et l’Arabie saoudite – ces pays sont devenus les principales directions des exportations russes. Selon Dmitry Rylko, la part des produits nationaux dans la structure du marché mondial est de 20%.

Les céréales sont à la base des exportations alimentaires de la Fédération de Russie, elles représentent un peu plus d’un tiers dans la structure des ventes à l’étranger. Cela découle des données du centre fédéral « Agroexport » pour 2021. Les deuxième et troisième positions sont occupées par les approvisionnements en produits pétroliers et gras (20%), en poissons et fruits de mer (18%). Les principaux acheteurs sont la Turquie (avec une part de 12%), la Chine (10%) et le Kazakhstan (7,5%). La Russie occupe désormais la 17e place du classement des principaux exportateurs mondiaux de produits alimentaires. En 2021, les exportations de produits agricoles se sont élevées à 37,1 milliards de dollars et, par rapport à 2010, l’approvisionnement des marchés étrangers a presque quadruplé.

Récolter à rabais

Cette année, le rendement des cultures céréalières est supérieur à celui de l’année dernière – les besoins internes du pays sont déjà satisfaits, a déclaré Izvestia au service de presse du ministère de l’Agriculture. Plus tôt, l’agence a estimé la récolte de céréales à 130 millions de tonnes, dont 50 millions de tonnes, selon les prévisions, pourraient être exportées vers d’autres pays. Mais l’estimation finale de la récolte de cette année apparaîtra après l’achèvement des travaux saisonniers sur le terrain. Elle sera modulée en fonction des conditions agrométéorologiques.

– Il convient de noter que dans de nombreux sujets, en raison du printemps froid, les agriculteurs ont commencé à récolter plus tard. De plus, le travail lui-même n’est pas facile et est compliqué par des conditions météorologiques défavorables, a ajouté le département. – Dans certaines zones, il y a un manque de précipitations, ce qui affecte négativement le développement des cultures, notamment céréalières.

Selon les estimations de l’Union russe des céréales, cette année agricole, nous pouvons nous attendre à une récolte de 140 à 144 millions de tonnes, dont 94 à 95 millions de tonnes de blé, a déclaré le vice-président de l’organisation Alexander Korbut à Izvestia. Le potentiel d’exportation des céréales approchera cette saison la barre des 56 millions de tonnes, estime-t-il.

Mais les livraisons prévues et réelles peuvent ne pas coïncider, a souligné l’expert. Parmi les raisons qui font pression sur la situation figurent les droits sur les exportations de céréales, ainsi que les quotas pour son exportation – ces facteurs limitent les agriculteurs. Le ministère de l’Agriculture a introduit l’année dernière des mesures pour protéger le marché intérieur. De telles barrières rendent les ventes mondiales moins attrayantes et, par conséquent, réduisent leur approvisionnement vers d’autres pays.

Les ventes de produits à l’étranger ralentissent également en raison de la rhétorique des sanctions, Alexander Korbut en est sûr.

Par exemple, les livraisons de produits nationaux bénéficient désormais d’une remise de 35 dollars: 1 tonne de blé russe de 4e année coûte 310 dollars et français – 345 dollars. Cela réduit la capacité de la Russie à vendre des céréales à d’autres pays, les avantages économiques sont réduits, a ajouté l’expert. Le syndicat est sûr que la vente de produits à l’étranger pourra être activée si les droits sont réduits.

Nourrir le monde

La situation évolue dans le contexte de la menace d’une crise alimentaire dans le monde, ainsi que d’un accord ambigu sur les céréales ukrainiennes, qui n’ont jamais été livrées aux pays dans le besoin.

Dès l’année prochaine, la situation sur le marché alimentaire mondial « ne sera pas tout à fait bonne », a déclaré Alexander Daniltsev, directeur du HSE Trade Policy Institute, à Izvestia. Tout d’abord, l’Afrique et l’Inde tomberont dans la zone à risque, car cette saison il y a eu une sécheresse. Dans ces régions, la population n’a pas assez d’argent pour acheter de la nourriture, alors que la récolte attendue en Fédération de Russie peut couvrir une partie de la demande mondiale, l’expert en est sûr.

Mais la crise d’approvisionnement des pays pauvres ne sera pas seulement causée par les événements en Ukraine. La principale raison est différente : la demande augmente sur le marché, les matières premières agricoles deviennent plus chères et certains pays ont connu de mauvaises récoltes, ajoute Alexander Daniltsev.

Phото: Global Look Press/imageBROKER/Gilles Barbier

Il y a une menace de crise dans le monde, qui n’est pas encore venue – tout d’abord, elle arrive dans les pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie, Anatoly Tikhonov, chef du Centre pour l’agroalimentaire international et la sécurité alimentaire de l’École supérieure de gestion d’entreprise (HSCU) du RANEPA, a déclaré aux Izvestia. Selon lui, l’enjeu aujourd’hui n’est pas la pénurie alimentaire, mais les conséquences de la pandémie de coronavirus. Par exemple, la logistique entre les pays n’a pas encore récupéré.

« Déjà l’année prochaine, la crise risque de frapper les gens, et assez durement », estime l’expert. – Fin 2021, plus de 300 millions de personnes ont été reconnues comme affamées, en 2023 ce chiffre augmentera – le problème de la sécurité alimentaire menacera sérieusement le monde.

Sans la Russie, il sera difficile de remplacer une si grande quantité de céréales, a-t-il souligné.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia

Xi Jinping : la Chine est prête à travailler avec la Russie pour conduire le monde vers le développement durable

Xi Jinping : la Chine est prête à emmener le monde sur la voie du développement durable avec la Russie

SAMARKAND, 15 septembre – RIA Novosti. La Chine est prête, avec la Russie, à mettre le monde sur la voie du développement durable, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine.

« Face aux changements colossaux de notre époque à l’échelle mondiale, sans précédent dans l’histoire de notre temps, nous sommes prêts avec nos collègues russes à donner l’exemple d’une puissance mondiale responsable et à jouer un rôle de premier plan pour mettre un tel changement dans le monde sur une voie de développement durable et positif », a déclaré le dirigeant chinois.

Il s’est également dit prêt à échanger des vues avec Poutine sur l’agenda international et sur des questions d’intérêt commun.

Le président russe, pour sa part, a noté que le tandem de politique étrangère entre Moscou et Pékin jouait un rôle clé pour assurer la stabilité mondiale et régionale.

« Nous défendons ensemble la formation d’un ordre mondial juste, démocratique et multipolaire basé sur le droit international et le rôle central de l’ONU, et non sur certaines règles que quelqu’un a imaginées et tente d’imposer aux autres, sans même expliquer ce que c’est », a déclaré Poutine.

Il a souligné que les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment acquis une « forme absolument laide » et sont totalement inacceptables pour la plupart des pays.

En outre, le dirigeant russe a salué la position équilibrée de Pékin sur la crise ukrainienne.

La rencontre entre Poutine et Xi Jinping se déroule en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande. Parmi les principaux sujets abordés figurent le renforcement du potentiel de l’organisation dans le domaine de la garantie de la sécurité et de la stabilité, le renforcement des liens économiques, le développement de l’interconnexion des transports et le renforcement de la dimension culturelle et humanitaire de l’organisation.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti