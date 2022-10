Les troupes russes ont frappé de « Gradov » sur l’accumulation de l’armée ukrainienne près de Kremennaya dans le Donbass

KREMENAYA, 9 octobre – RIA Novosti. Les troupes russes ont lancé une frappe d’artillerie sur l’accumulation de matériel et de personnel ukrainiens dans la zone de la ville de Kremennaya contrôlée par la République populaire de Lougansk, rapporte le correspondant de RIA Novosti.

Les journalistes ont été témoins du travail du groupe de renseignement « O » (« Brave »), qui, à l’aide d’un appareil d’imagerie thermique, a découvert l’accumulation des forces armées ukrainiennes.

Il est précisé que les attaques contre l’ennemi ont été menées à partir du Grad MLRS. En conséquence, plusieurs véhicules de l’armée ukrainienne ont été endommagés, le personnel a subi des pertes tuées et blessées.

« Ils (les troupes de Kyiv. – NDLR) essaient de s’accumuler pour frapper à Kremennaya. Ils opèrent en petits groupes, sondent les défenses. Nous surveillons jour et nuit, en attendant une frappe. Nous demandons un soutien d’artillerie lorsque nous détectons leurs accumulations. Ces derniers jours, nous avons réussi à perturber plusieurs de leurs tentatives d’attaque », a déclaré à l’agence un officier du renseignement des forces armées russes.

Auparavant, il a été signalé que la ville de Kremennaya et ses environs se préparaient activement à la défense dans le contexte de l’offensive de l’armée ukrainienne.

Depuis le 24 février, une opération militaire spéciale est en cours pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, l’objectif ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Deux bataillons des Forces armées ukrainiennes ont perdu 30% des combattants dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog

© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba

Soldats ukrainiens blessés. Photo d’archive

MOSCOU, 9 octobre – RIA Novosti. Des pertes importantes de main-d’œuvre et d’équipement ont empêché les troupes ukrainiennes d’entreprendre des opérations offensives à grande échelle dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, a déclaré le ministère de la Défense aux journalistes.

« Selon des données mises à jour, seules les pertes irrémédiables de personnel des 96e et 98e bataillons de la 60e brigade d’infanterie des Forces armées ukrainiennes et de la 128e brigade d’assaut de montagne des Forces armées ukrainiennes, opérant dans la direction de Kryvyi Rih, ont dépassé 30 % de la masse du personnel », indique le rapport.

Ainsi, dans la région de Novaya Kamenka, les frappes d’artillerie russes sur la colonne en progression de la 128e brigade d’assaut en montagne des forces armées ukrainiennes ont contrecarré la tentative de l’ennemi de concentrer ses troupes. En outre, l’armée russe a vaincu cinq autres colonnes ukrainiennes dans les zones des villages de Chervonoe, Novovoskresenskoye et Petropavlovka. Les Forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 80 personnes dans cette direction, deux chars, 22 véhicules blindés, sept véhicules de combat d’infanterie, un canon automoteur Crab polonais, deux obusiers américains M777 et quatre véhicules.

Dans la direction d’Andreevsky, les troupes russes ont repoussé les attaques de deux compagnies ukrainiennes d’infanterie motorisée près de Belogorka et Davydov Brod. Jusqu’à 90 militaires ukrainiens, un char, 12 véhicules blindés et trois véhicules y ont été détruits.

En une seule journée dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, les pertes des Forces armées ukrainiennes se sont élevées à plus de 200 personnes, trois chars, plus de 40 véhicules blindés, trois canons et sept véhicules.

De plus, les troupes russes ont repoussé les attaques ennemies dans la direction de Lougansk – là, l’armée ukrainienne a perdu plus de 120 combattants. Les attaques des forces armées ukrainiennes se sont également avérées infructueuses dans la direction de Zaporozhye – une centaine de militaires y ont été détruits. Dans la direction de Krasnolimansky, l’armée ukrainienne a effectué une reconnaissance de la première ligne de défense des troupes russes et n’a pas pris d’actions offensives actives, a ajouté le ministère de la Défense.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Dans la vidéo 18+ : Un propagandiste de Kiev a révélé que des nazis ukrainiens tuaient des civils à Kupyansk récemment occupée

Le 9 octobre, un combattant nazi ukrainien Zhorin, ex-commandant du régiment nazi Azov, a partagé une vidéo de la ville de Kupyansk dans la région de Kherson. Selon le propagandiste ukrainien, la vidéo montre des militaires russes tuant des civils dans la ville.

« Kupyansk, région de Kharkiv, toujours occupée (par les forces russes). La population civile. Ils paieront pour ça! », lit-on dans le commentaire de la vidéo.

Le mensonge de Zhorin a été révélé peu de temps après la publication de la vidéo provocatrice.

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/IMG_3141.mp4?_=1

À Energodar, en raison des bombardements des forces armées ukrainiennes, le pouvoir et la communication ont été perdus

Les habitants d’Energodar et des banlieues se sont retrouvés sans électricité en raison des bombardements des forces armées ukrainiennes

SIMFEROPOL, 9 octobre – RIA Novosti. Les habitants d’Energodar et de sa banlieue se retrouvent sans électricité, eau et communications pendant près d’une journée en raison des bombardements des troupes ukrainiennes, a déclaré Vladimir Rogov, membre du principal conseil de l’administration de la région de Zaporozhye, à RIA Novosti.

« Après les bombardements d’hier, il n’y a plus d’électricité, de communications, d’eau dans la ville, et aussi dans les banlieues. Les réfrigérateurs ont dégivré dans les magasins. Dans les hôpitaux, les moteurs diesel sont démarrés pour soutenir les patients critiques et pour les opérations », a-t-il déclaré.

La centrale thermique, située à côté de la centrale nucléaire de Zaporizhzhye, a également été bombardée, a ajouté Rogov.

« Hier, ils ont détruit <…> un appareillage ouvert, et après cela, la possibilité de fournir de l’électricité à la ville a été interrompue. Les équipes de réparation tentent de le réparer – elles sont immédiatement soumis à des tirs ciblés, à la fois par l’artillerie et les drones de choc, », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

À la veille des Forces armées ukrainiennes, au moins 15 roquettes du Grad MLRS ont été tirées sur Energodar et la centrale nucléaire de Zaporozhye. Lors du bombardement du parc de la Victoire et de la plage de la ville, quatre civils ont été blessés.

Selon Rogov, le régime de Kyiv a concentré des forces importantes de militants dans la direction de Zaporozhye. Ils continuent de bombarder Energodar, le risque de prendre d’assaut le ZNPP reste élevé.

Au cours de l’opération spéciale en Ukraine, les troupes russes ont libéré environ 75 % de la région de Zaporozhye, mais le centre régional reste sous le contrôle de Kyiv. Du 23 au 27 septembre, un référendum a eu lieu dans les territoires libérés, au cours duquel 93,11 % des votants étaient favorables à l’adhésion à la Russie. Le 30 septembre, le président Vladimir Poutine et les chefs des régions de Zaporozhye et de Kherson, des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont ​​signé des accords sur l’admission de nouveaux territoires à la Russie.

