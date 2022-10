Le président russe Poutine a menacé l’Ukraine d’une réponse dure si les attaques se poursuivent

MOSCOU, 10 octobre – RIA Novosti. Moscou répondra durement aux attentats terroristes organisés par les autorités ukrainiennes sur le territoire russe, a déclaré Vladimir Poutine lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

Le chef de l’Etat a souligné que le régime de Kyiv était à l’origine de l’explosion du pont de Crimée.

« Les données des examens médico-légaux et autres, ainsi que les informations opérationnelles, indiquent que l’explosion du 8 octobre est un acte terroriste. Une attaque terroriste visant à détruire l’infrastructure civile critique de la Russie. Il est également évident que les clients, les organisateurs et les auteurs de l’attaque terroriste sont les services spéciaux ukrainiens », a déclaré Poutine.

En outre, le dirigeant russe a accusé l’Ukraine d’actes de terrorisme nucléaire – le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporozhye et les tentatives de sabotage de la centrale nucléaire de Koursk.

« Les services spéciaux de l’Ukraine ont également mené trois attaques terroristes contre la centrale nucléaire de Koursk en Russie, sapant à plusieurs reprises les lignes à haute tension de la centrale électrique. À la suite de la troisième attaque de ce type, trois de ces lignes ont été endommagées à la fois. Grâce aux mesures prises, les dégâts ont été éliminés dès que possible, aucune conséquence grave n’a été autorisée », a-t-il déclaré.

Le dirigeant russe a également évoqué les tentatives des autorités ukrainiennes de faire sauter l’une des sections du système de transport de gaz Turkish Stream.

« Le régime de Kyiv, par ses actions, s’est en fait mis sur un pied d’égalité avec les groupes terroristes internationaux, avec les groupes les plus odieux. Il est tout simplement impossible de laisser de tels crimes sans réponse », a souligné Poutine.

Le président a déclaré que les troupes russes avaient porté un coup dur à l’énergie, au commandement militaire et aux installations de communication en Ukraine.

« Si les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront dures et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées à la Fédération de Russie. Personne ne devrait en douter », a résumé le chef de l’Etat.

Dans la matinée, on a appris des explosions à Kyiv et dans la région de Kyiv, les régions de Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk, Lvov et Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Khmelnitsky, Konotop, Rivne et Poltava ont également été la cible d’attaques de missiles. En outre, le bureau de Zelensky a signalé des attaques contre des installations énergétiques à Zaporozhye, Vinnytsia, Sumy et Zhytomyr. Le président de l’Ukraine a déclaré que le raid aérien ne s’atténue pas dans toute l’Ukraine, il y a des tirs de missiles.

Selon le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, nous parlons de dommages à au moins onze installations importantes dans huit régions. Ukrenergo a déclaré que des pannes de courant sont possibles dans tout le pays.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti