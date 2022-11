Cadeau du Père Noël à Poutine : Victoire

Image illustrative

Écrit par Julian Macfarlane

Pas de négociation

La guerre par procuration en Ukraine est un trou noir sans fin pour l’Occident.

Non, il n’y aura pas de règlement négocié de la guerre par procuration américaine contre la Russie. D’une part : à quoi bon pour les Russes de négocier avec les Ukrainiens quand ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui décident ?

Les Russes avaient déjà tenté un compromis à Istanbul au printemps, lorsqu’ils avaient détruit la majeure partie de l’armée de l’air et de la marine de l’UAF et une grande partie de son système de défense aérienne, forçant l’UAF dans sa «grille Maginot». Les Ukrainiens étaient disposés à accepter les conditions russes. Les États-Unis ont dit non ! Et c’était tout.

Maintenant, les Russes vont continuer ce qui est qualifié de campagne de contre-terrorisme jusqu’à ce qu’ils aient le contrôle total de l’ouest de l’Ukraine. Il n’y a pas d’autre moyen de s’assurer qu’ils peuvent atteindre leurs objectifs initiaux – la démilitarisation – la destruction des ressources militaires de l’Ukraine occidentale – y compris l’infrastructure électrique qui la soutient – et la dénazification, l’identification et la capture des néo-nazis / fascistes ainsi que la tenue de tribunaux pour crimes contre l’humanité. Les atrocités ukrainiennes répétées ont fait de la justice une nécessité politique.

L’objectif final : la consolidation

La réintégration dans la Fédération de Russie est la seule option viable qui protégera la vie et les moyens de subsistance de la population du pays.

Historiquement, l’Ukraine a toujours fait partie de la Russie. Aujourd’hui, ce n’est qu’une colonie américaine. Une sorte de Porto Rico slave.

Le double objectif initial de démilitarisation et de dénazification de la Russie impliquait toujours ce troisième objectif final – la conséquence logique des deux premiers – généralement ignoré – mais crucial pour comprendre ce que fait la Russie : l’Ukraine doit mourir si elle veut revivre.

La « consolidation » signifie prendre une Ukraine brisée par l’ingérence américaine et le fascisme renaissant et recoller les morceaux.

Les nations sont des conteneurs pour les cultures.

Plus il y a de cultures, plus le pot est grand et plus il est fragile.

En Russie, Poutine a pris les fragments d’un pays brisé et de cultures fragmentées et les a reconstitués. Au début, ça coulait. Maintenant, nous voyons que la Russie se répare – en s’appuyant sur ses réalisations chez elle, avec un consensus social et culturel en évolution – de bas en haut – conduit par une population têtue, conservatrice mais diversifiée plutôt que par la propagande des entreprises, de haut en bas comme en Occident reflétant l’agenda des oligarques là-bas.

Gilbert Doctorow écrit : La pression sur M. Poutine vient de ses propres partisans patriotiques, et une trêve intempestive pour les négociations en ce moment pourrait conduire à des troubles civils en Russie… Pendant ce temps, le libéralisme russe discrédité emporte avec lui l’engagement envers les marchés libres au nom d’une production de guerre plus efficace. On parle sérieusement de réintroduire des plans quinquennaux.

Si Poutine avait tout fait en février de cette année et annoncé la mobilisation à ce moment-là, il y aurait eu de la résistance de la part d’un public toujours sceptique. Maintenant, les choses sont différentes.

Poutine et l’évolution sociale russe

Tant de gens en Occident croient que Poutine est un « dictateur » et un « outil des oligarques », bien que je ne sache pas comment on peut être un dictateur ET « l’outil » de quelqu’un d’autre.

Pepe Escobar écrit : … entre 1991 et 1999, l’équivalent de la richesse actuelle des ménages russes a été volée et transférée à l’étranger, principalement à Londres. Maintenant, les mêmes suspects habituels tentent de ruiner la Russie avec des sanctions, alors que le « nouvel Hitler » Poutine a arrêté le pillage

« Arrêté le pillage » ?

Personne en Occident ne compare Poutine à quelqu’un dans l’application de la loi.

Il est plutôt caractérisé comme un criminel de bas niveau – un voyou.

Pourtant, il est le plus légaliste et le plus juriste des dirigeants.

Poutine s’est rendu compte que l’évolution sociale et économique de la Russie nécessitait la stabilité et l’État de droit. Les oligarques les plus corrompus sont allés en prison ou ont fui le pays. Le reste devait suivre la ligne. Ils pourraient prospérer si le pays le faisait. Les oligarques russes n’aimaient certainement pas travailler pour l’État – mais ils n’avaient pas le choix. Ceux qui ont survécu et prospéré l’ont fait pour assurer la continuité et le service.

Puis vinrent les sanctions ; enfin, la guerre – menée par les oligarques occidentaux – des défis existentiels qui ont encore affaibli l’oligarchie russe et renforcé la majorité russe.

Les Russes ordinaires ne vendront plus leur âme pour des Big Mac.

Il est significatif que la principale opposition de Poutine en Russie soit le Parti communiste – qui est fort parce que – tout comme les gens le font de plus en plus en Allemagne de l’Est – de nombreuses personnes âgées se souviennent – et parlent – des avantages du socialisme à l’époque de l’URSS.

Malgré ce que pense Doctorow, la guerre n’a pas discrédité le «libéralisme russe» qui, dans sa forme actuelle, accepte à la fois la social-démocratie et le capitalisme – uniquement le néolibéralisme russe, qui promeut la cupidité et le profit personnel – et, bien sûr, le «récit occidental».

En temps de guerre, lorsque tout le monde est en danger et que la moralité de base est essentielle à la survie, exigeant une attention aux besoins et aux sacrifices humains. La guerre de l’Occident contre la Russie, qui a commencé il y a des années avec des sanctions et des psyops, a stimulé le développement de la Russie. Le pays est désormais autarcique, fondamentalement autosuffisant, méfiant à l’égard des valeurs occidentales et construit de nouvelles routes économiques vers le monde grâce à des alliances avec la Chine, l’Inde et un réseau de pays BRICS toujours en expansion et puissant. Alors que l’Occident échoue et s’effondre, la Russie est sur une lancée.

L’Ukraine en tant que République russe

Si l’Ukraine doit être reconstruite, son avenir appartient à la Russie. La consolidation ne signifiera pas seulement une nouvelle république fédérale, en plus du Donbass, de Lougansk et des oblasts de l’est de l’Ukraine ; cela signifiera un retour à la démocratie parlementaire et au pluralisme pour l’ensemble de l’Ukraine.

Kiev a été la première capitale des Russes bien avant Moscou.

Plus tard, l’Ukraine a été la force motrice de l’URSS.

Une fois de plus, la région peut devenir le noyau de la Russie en tant que fédération, revitalisée et prospère grâce au commerce avec l’Eurasie et les BRICS – en tant que plaque tournante occidentale de la BRI.

Bien sûr, les habitants de l’ouest de l’Ukraine subissent le même lavage de cerveau que les Allemands ou les Japonais l’étaient en 1942. Que faire à ce sujet ? Dans les sociétés de masse, une grande partie du lavage de cerveau est du troupeau – tout est une question de direction. Vous pouvez changer la direction du troupeau. Les vaches ne savent pas ou ne s’en soucient pas tant qu’elles peuvent mâcher de l’herbe. C’est quand ils ont faim – ou peur – que vous avez des problèmes. Le troupeau n’a pas de cervelle à laver ; seulement les tripes. Nous appelons la propagande des conneries pour une raison.

Au moment d’écrire ces lignes, le bombardement des infrastructures énergétiques primaires et secondaires dans l’ouest de l’Ukraine a éteint les lumières dans tout le pays, y compris les petites qui vous disent que votre Internet est activé. Pas d’eau non plus. Le troupeau est déconfit, effrayé et affamé. Ce sera un hiver rigoureux – dépeuplant l’Ukraine occidentale de 5 ou 6 millions, certainement un ou deux, avec des gens se déplaçant vers l’ouest pour rejoindre la diaspora ukrainienne anti-russe mondiale.

Ceux qui sortiront seront probablement les plus aisés en premier – des privilégiés disposant des ressources nécessaires pour fuir.

Les estimations montrent que parmi les réfugiés en Autriche, 70 % s’identifient comme faisant partie de la classe moyenne supérieure ou mieux. Sur 450 parlementaires ukrainiens, seuls 90 restent en Ukraine. Au revoir Kiev. Bonjour Monaco.

Pourtant, ces personnes obtiennent des avantages en tant que « réfugiés ». Bien sûr, certains d’entre eux en ont besoin – mais l’aide américaine a tendance à nourrir les riches affamés qui ont simplement besoin de leur caviar. Ce sont les vitamines tu sais. C’est la manière américaine, comme le socialisme d’entreprise.

Mais de telles incohérences signifient que les nombreux refuges ukrainiens haut de gamme qui sont arrivés ont empoisonné le puits d’accueil pour ceux qui sont plus bas dans l’échelle sociale et qui arriveront plus tard en masse.

À un moment donné, les Européens de la classe ouvrière se demanderont également pourquoi ils ne reçoivent pas de caviar.

Si je le sais et que vous le savez, alors les Russes le savent aussi.

Pas de marchandage

Il n’y aura pas de négociation entre l’Ouest et l’Est.

Comme l’écrit Yves Smith de Naked Capitalism : Les deux parties n’ont aucun chevauchement de négociation dans leurs positions, ce qui signifie qu’il n’y a aucune base de discussion. Et l’un des plus grands obstacles à tout règlement, autre que la Russie qui finit par dicter les termes, est le leader que l’Occident collectif a mis sur un piédestal : Zelensky, avec le bagage supplémentaire de son cercle restreint Banderite. La virilité de l’OTAN est en jeu et on ne peut pas la voir perdre face à la Russie.

Outre le fait que « négocier » signifie que les deux parties doivent avoir quelque chose à offrir et que l’Occident n’a rien, la « virilité de l’OTAN » n’est pas le problème. L’Europe a perdu ses couilles il y a des années – comme en fait les États-Unis.

Les Russes ont déjà essayé de négocier. Elle s’appelait Minsk.

Lorsque cela a échoué, ils ont tenté d’autres discussions en espérant quelque chose de différent. Ceux-là aussi ont échoué.

Les États-Unis sont un non-négociateur. La folie consiste à répéter la même erreur et à espérer un résultat différent. Les gens aiment citer cela axiomatiquement tout en l’ignorant dans la pratique. Il faut d’abord reconnaître l’erreur. Mais les gens en Occident ne vivent pas dans le monde réel. L’Hegemon est un vieil homme enfermé dans une boucle de réalité virtuelle créée par sa propre propagande.

Les Russes, en revanche, doivent faire face à une dure nécessité.

Cliquez pour en savoir plus. L’OTAN va-t-elle intervenir ? Qu’est-ce que la fin de partie ?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front