Google, Oracle, Amazon et Microsoft travailleront pour le Pentagone dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars

Afin de répondre à ses besoins en matière de cloud, le Pentagone a modifié sa stratégie l’année dernière et a sollicité des offres d’Amazon, Google, Microsoft et Oracle. Maintenant, Google, Oracle, Amazon et Microsoft sont tous prêts à travailler pour le Pentagone dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars.

Le Pentagone a annoncé mercredi qu’Amazon, Google, Microsoft et Oracle avaient obtenu un contrat de cloud computing d’une valeur pouvant atteindre 9 milliards de dollars jusqu’en 2028.

Le résultat de l’effort de Joint Warfighting Cloud Capability, ou JWCC, est conforme à l’initiative du Département de la Défense des États-Unis de s’appuyer sur plusieurs fournisseurs de technologie d’infrastructure télécommandée plutôt que sur une seule société, comme le préconise l’administration Trump.

Selon un e-mail d’un porte-parole du ministère de la Défense, « JWCC est un marché à attributions multiples composé de quatre contrats avec un plafond partagé de 9 milliards de dollars ».

Un nombre croissant d’entreprises ont également recours à plusieurs fournisseurs de cloud. Dans certains cas, ils dépendent de l’un pour la majorité des charges de travail frontales et dorsales et de l’autre pour les capacités spécialisées. Parfois, cela dépend du prix. Avoir plusieurs clouds pourrait accroître la confiance d’une organisation dans sa capacité à tolérer les interruptions de service provoquées par les pannes.

La Joint Enterprise Defense Infrastructure, ou JEDI, a été initialement confiée à Microsoft par le Pentagone en 2019. Amazon, le principal fournisseur d’infrastructure cloud, a contesté la décision du Pentagone, ce qui a conduit à un litige. Oracle a également contesté le choix fait par le Pentagone.

Un examen par le chien de garde du Pentagone en 2020 n’a trouvé aucune preuve pour étayer la conclusion selon laquelle l’administration Trump avait interféré avec le processus d’attribution des contrats. Plus tard, le Pentagone a déclaré qu’il continuerait à travailler avec Microsoft sur le contrat JEDI.

Le résultat de mercredi est particulièrement avantageux pour Oracle, que les analystes ne considèrent pas comme l’un des principaux fournisseurs de services informatiques basés sur le cloud. Au troisième trimestre qui s’est terminé le 31 août, Oracle a généré des revenus d’infrastructure cloud de 900 millions de dollars (lire ci-dessous), ce qui représentait une petite partie du total de 20,5 milliards de dollars pour la filiale cloud d’Amazon, Amazon Web Services.

Les quatre entreprises technologiques ont obtenu des contrats pour une livraison indéfinie, une quantité indéfinie ou IDIQ, ce qui signifie qu’elles peuvent impliquer une quantité indéfinie de services pour une durée indéterminée.

« Le but de ce contrat est de fournir au ministère de la Défense des services cloud disponibles dans le monde entier à l’échelle de l’entreprise dans tous les domaines de sécurité et niveaux de classification, du niveau stratégique à la périphérie tactique », a déclaré le ministère de la Défense.

Lire le document ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia