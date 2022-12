Le système de défense Patriot américain est antérieur à ce système défense iranien. Comparativement, parmi les deux, quel est le plus performant?

L’ambassade de Russie aux États-Unis a qualifié l’envoi possible de systèmes de défense aérienne Patriot à Kyiv d’étape provocatrice

WASHINGTON, 15 décembre – RIA Novosti. L’éventuel transfert des complexes Patriot par les États-Unis à Kyiv serait une autre étape provocatrice, lourde de conséquences imprévisibles, a déclaré mercredi l’ambassade de Russie à Washington.

« Aux États-Unis, une campagne d’information a été lancée sur la prétendue préparation d’envoyer des systèmes de défense aérienne de haute technologie à Kyiv. Il est allégué que Joe Biden pourrait bientôt prendre une telle décision. Si cette information est confirmée, alors nous assisterons une autre étape provocatrice de l’administration, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles », – dit dans un commentaire publié sur la chaîne Telegram de la mission diplomatique.

L’ambassade affirme que la poursuite des fournitures de défense ne fera que renforcer le « sentiment d’impunité du régime (Vladimir) Zelensky » et poussera Kyiv « à de nouveaux crimes contre les civils dans les régions du Donbass, de Zaporozhye et de Kherson ».

Selon la mission diplomatique, les États-Unis, même sans fournir de complexes Patriot à Kyiv, « s’enfoncent de plus en plus dans le conflit » dans l’espace post-soviétique. « Le flux d’armes augmente, la formation du personnel militaire ukrainien se développe, les forces armées ukrainiennes reçoivent des données de renseignement. L’envoi de spécialistes militaires américains dans la zone de combat est de plus en plus discuté. En outre, des citoyens américains participent à l’affrontement en tant que mercenaires », dit l’ambassade.

« Cette ligne de Washington cause d’énormes dommages non seulement aux relations russo-américaines, mais crée également des risques supplémentaires pour la sécurité mondiale. Ce sont les États-Unis qui sont responsables de la prolongation et de l’escalade du conflit ukrainien », a souligné la mission diplomatique.

L’armée russe a pris le contrôle de la majeure partie du village de Vodiane en RPD

Le ministère de la Défense a annoncé la prise partielle du village de Vodiane en RPD

MOSCOU, 14 décembre – RIA Novosti. Les troupes russes ont occupé la majeure partie du village de Vodiane dans la République populaire de Donetsk, a déclaré le ministère de la Défense aux journalistes.

« Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions offensives des troupes russes, la majeure partie de la colonie de Vodiane a été prise sous contrôle. <…> Jusqu’à 50 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés et quatre camionnettes camions ont été détruits », indique le rapport.

Le département militaire a parlé des hostilités dans d’autres secteurs du front. Dans la direction de Kupyansk, l’artillerie russe a attaqué des unités ukrainiennes dans la région de Sinkovka, Kotlyarovka, Tabaevka et Berestovoye (région de Kharkiv) et Novoselovsky (RPL). Là, les forces armées ukrainiennes ont perdu jusqu’à 100 militaires, un véhicule blindé de transport de troupes, un véhicule de combat blindé et six camionnettes.

Dans la direction de Krasnolimansky, les contre-attaques de trois groupes d’assaut ukrainiens avançant en direction de Ploshchanka et Kremennaya ont été contrecarrées, et dans la région de Stelmakhivka, l’armée russe a infligé une défaite par le feu à un convoi de réserves des Forces armées ukrainiennes. En outre, cinq groupes de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans la région de Chervonaya Dibrova en RPL et de Torsky en RPD.

« Les pertes de l’ennemi dans cette direction se sont élevées à : plus de 60 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule de combat d’infanterie et deux camionnettes », a ajouté le ministère de la Défense.

Dans la direction de Yuzhnodonets, les forces armées ukrainiennes ont tenté de contre-attaquer en direction de Pavlovka, Novomayorsky et Neskuchnoye, mais l’armée russe a repoussé toutes les contre-attaques. Dans cette direction, les troupes ukrainiennes ont perdu jusqu’à 80 personnes, trois véhicules blindés et quatre véhicules.

De plus, l’artillerie russe a touché le poste de commandement du groupe ukrainien Liman près de Kramatorsk, et dans la ville même, un entrepôt qui stockait environ 2 000 obus pour le Grad MLRS et plus de 3 000 autres munitions. Un autre entrepôt a été détruit dans la région de Zaporozhye, et sur le territoire de la RPD, deux stations radar américaines de contre-batterie AN / TPQ-37 ont été détruites.

La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

