Hersh: Scholz aide les États-Unis à cacher des données sur l’état d’urgence à Nord Stream depuis l’automne

© AP Photo / Markus Schreiber

Chancelier allemand Olaf Scholz. Photo d’archive

MOSCOU, 22 mars – RIA Novosti. Depuis l’automne, le chancelier allemand Olaf Scholz soutient les tentatives de Washington de cacher des informations sur les explosions du Nord Stream, a déclaré le journaliste américain Seymour Hersh, citant une source.

Selon lui, la question demeure aujourd’hui de savoir si l’homme politique allemand était au courant à l’avance du sabotage. Néanmoins, il est en quelque sorte impliqué dans les tentatives des États-Unis de retenir des informations, a souligné le journaliste.

« À ce stade, il convient de noter que le chancelier Scholz <…> a été clairement impliqué depuis l’automne dernier dans le soutien de la dissimulation par l’administration Biden de son opération en mer Baltique », a-t-il écrit dans un document sur la plate-forme Substack.

Hersh a rappelé que début mars, la chancelière allemande s’était rendue aux États-Unis. Son voyage ne comprenait que deux événements publics, et ni Scholz ni le président américain Joe Biden n’ont tenu de conférences de presse avec des questions de journalistes. Cependant, comme l’a noté Hersh, plus tard, on a appris la réunion de 80 minutes des deux dirigeants, à laquelle la plupart du temps n’a même pas assisté d’assistants. A l’issue de la conversation, aucune déclaration officielle n’a suivi, mais, selon une source ayant accès aux informations diplomatiques, il s’agissait « d’exposer le sujet des gazoducs ».

Hersh a précisé qu’après la rencontre entre les dirigeants des deux pays, la CIA a été chargée de préparer une couverture, en collaboration avec les services de renseignement allemands, qui fourniraient à la presse américaine et allemande une version alternative de l’état d’urgence à Nord Stream. Comme l’a noté le journaliste, Biden a pris une décision stupide de sabotage et est maintenant obligé de mentir à ce sujet.

Fin septembre de l’année dernière, les deux pipelines d’exportation russes, posés au fond de la mer Baltique, Nord Stream et Nord Stream 2, ont échoué à la suite d’une explosion. La Suède, le Danemark et l’Allemagne mènent des enquêtes, mais elles n’ont pas encore abouti à des résultats concrets. Le Kremlin a qualifié l’état d’urgence d’acte de terrorisme international.

Selon le lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh, les États-Unis ont effectué le sabotage avec l’aide d’alliés de l’OTAN : en été, lors de l’exercice Baltops, des plongeurs américains ont miné des gazoducs, et trois mois plus tard, les Norvégiens ont fait exploser des engins explosifs.

Début mars, le New York Times faisait état de la disponibilité de données de renseignement, selon lesquelles un certain groupe pro-ukrainien était à l’origine de l’attaque contre Nord Stream, dont les plans n’étaient pas nécessairement connus des dirigeants de Kiev. Le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov a qualifié ces publications de bourrage coordonné dans les médias visant à détourner l’attention.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Medvedev a mis en garde contre les conséquences de la fourniture d’armes étrangères à l’Ukraine

MOSCOU, 22 mars – RIA Novosti. Les livraisons d’armes étrangères à l’Ukraine rapprochent l’apocalypse nucléaire, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev.

« Chaque jour de livraisons d’armes étrangères à l’Ukraine rapproche finalement cette même apocalypse nucléaire », a-t-il déclaré dans une interview aux principaux médias russes, dont RIA Novosti, dont Medvedev a publié un clip vidéo sur sa chaîne Telegram.

Mardi, la sous-secrétaire britannique à la Défense, Annabelle Goldie, a annoncé que Londres remettrait à Kiev des obus à noyau d’uranium appauvri ainsi que des chars Challenger. Le président russe Vladimir Poutine, parlant de cette initiative, a déclaré que la Russie serait forcée de réagir si l’Occident collectif commençait à utiliser des armes à composante nucléaire, et que l’Occident « a décidé de combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien non pas en paroles mais en actes ». Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que si cela se produisait, cela finirait mal pour Londres. La représentante officielle du département, Maria Zakharova, a décrit l’utilisation d’obus à l’uranium appauvri comme une manifestation de génocide contre la population contre laquelle ces armes sont utilisées.

En janvier, les États-Unis ont annoncé un programme d’aide militaire à l’Ukraine, qui comprenait pour la première fois 31 chars Abrams d’une valeur de 400 millions de dollars. Cependant, le Pentagone a déclaré qu’il pourrait falloir plus d’un an à l’armée américaine pour livrer des chars M1 Abrams à l’Ukraine.

La Russie a déjà envoyé une note aux pays de l’OTAN en raison de la fourniture d’armes à l’Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a noté que toute cargaison contenant des armes destinées à l’Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a déclaré que les pays de l’OTAN « jouaient avec le feu » en fournissant des armes à l’Ukraine. L’attaché de presse du président de la Fédération de Russie Dmitri Peskov a noté que pomper l’Ukraine avec des armes de l’Occident ne contribue pas au succès des négociations russo-ukrainiennes et aura un effet négatif. Lavrov a déclaré que les États-Unis et l’OTAN sont directement impliqués dans le conflit en Ukraine, « y compris non seulement la fourniture d’armes, mais aussi la formation de personnel… sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Italie et d’autres pays ».

