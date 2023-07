Librairie Tamery. Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

Le démantèlement mondial de l’empire américain passe à la HAUTE VITESSE

Nous vivons les derniers jours de l’empire américain. L’arme n°1 de l’empire – le dollar américain – a été ciblée par la plupart des autres nations puissantes de la planète, dont la Chine, l’Arabie saoudite, le Brésil et la Russie.

Il s’avère que personne n’aime être frappé par la militarisation de la monnaie, et avec le régime du gouvernement américain sous Biden, les tactiques d’intimidation de l’empire américain convainquent d’autres nations d’abandonner le dollar et de construire leurs propres systèmes de règlement financier international.

C’est pourquoi le mois prochain – août 2023 – les pays BRICS se réunissent et annoncent ce qui serait une crypto-monnaie adossée à l’or.

Cette crypto-monnaie serait décentralisée, ce qui signifie qu’aucune nation ne peut modifier son grand livre ou imprimer plus de pièces (c’est-à-dire de l’argent) à partir de rien. Le fait que ce registre basé sur les BRICS ne puisse pas être contrefait lui donnera une valeur intrinsèque qui en fera instantanément une meilleure réserve de valeur que le dollar américain (qui perd chaque jour de son pouvoir d’achat). Nous pouvons nous attendre à une adoption rapide du système de crypto-monnaie BRICS par les nations du monde. Et lorsque ces nations n’auront plus besoin de dollars pour effectuer des transactions avec d’autres nations, elles se débarrasseront du dollar.

Puisqu’ils n’ont plus besoin de dollars, ils n’ont pas non plus besoin d’instruments de dette libellés en dollars. Cela signifie que les détenteurs internationaux de bons du Trésor américain les déchargeront, provoquant une surabondance de l’offre d’instruments de dette du Trésor sur le marché libre, ce qui rendra beaucoup plus coûteux pour le Trésor américain d’essayer de vendre aux enchères de nouveaux instruments de dette qui financent l’habitude d’endettement du gouvernement.

Et juste comme ça, le coût annuel de l’Amérique pour le service de sa propre dette nationale montera en flèche pour atteindre plusieurs milliers de milliards de dollars. D’ici peu, la folle machine à imprimer de l’argent sortira des dollars juste pour acheter des bons du Trésor afin que le gouvernement en faillite puisse rembourser sa propre dette qui explose avec de la fausse monnaie. C’est un peu comme un chien qui se mord la queue… et s’étouffe à chaque bouchée.

Le résultat final sera une hyperinflation (des prix des biens et des services) combinée à une dévaluation rapide du dollar, qui finira par tomber à zéro.

Ce processus ne se fera pas du jour au lendemain, mais il s’accélérera d’une manière géométrique qui surprendra la plupart des gens. Au moment où ils comprendront que leurs dollars ne valent rien, il sera déjà trop tard pour se diriger vers les sorties et convertir ces dollars en autre chose. Comme l’or, l’argent ou la crypto, par exemple.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News