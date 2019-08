Facebook et Instagram tombent à nouveau

Image d’archives

CC0 / Pixabay

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram retombent pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Les échecs incluent l’impossibilité d’envoyer des messages et de ne pas avoir accès à partir de l’application mobile ou d’un ordinateur.

Des centaines d’utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion. Les plaintes proviennent de plus de 24 pays, dont le Mexique, les États-Unis d’Amérique, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Malaisie.

Les problèmes les plus importants se produisent lors du chargement de contenu dans des publications et des articles, lors de la saisie d’applications et du chargement d’images.

Ces derniers mois, les réseaux appartenant à Mark Zuckerberg ont subi plusieurs chutes dans le monde. Seulement le 4 août, les deux services ont chuté deux fois, avec un décalage de deux heures.

Plus bientôt …

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News