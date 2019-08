VIDÉO: Huawei intensifie sa coopération avec les géants informatiques russes

Image d’archives

MOSCOU / PÉKIN – Huawei est l’un des plus grands géants de la technologie au monde. C’est un fournisseur de premier plan d’équipements de réseau 5G et le concurrent le plus prolifique des géants occidentaux de la technologie, tels que Google, qui leur ressemble et parfois même les surpasse. Pour cette raison, les États-Unis d’Amérique, ainsi que certains autres pays occidentaux, ont tenté d’incriminer l’espionnage à Huawei, en imposant même des sanctions et en emprisonnant des dirigeants et des gestionnaires de Huawei. Google a même menacé d’annuler la prise en charge du système d’exploitation Android pour les produits Huawei.

Tout cela a poussé Huawei à rechercher d’autres partenaires plus fiables et meilleurs. Pendant longtemps, la Russie a eu son propre secteur informatique, très prospère et local, largement indépendant de l’influence occidentale. Ainsi, Huawei augmente sa présence en Russie. Le géant de la haute technologie va ouvrir de nouveaux centres de développement en Russie et augmenter le nombre d’employés de ses succursales jusqu’à 1 500 d’ici cinq ans.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Front Russ News