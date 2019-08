Image d’archives

Crimée, Fédération de Russie – La République autonome russe de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol sont une région d’une importance cruciale dans le coin sud-ouest de la Russie. Après le retour de la Crimée en 2014, les pays de l’OTAN et de l’UE ont imposé des sanctions à la Russie, les sanctions les plus punitives étant spécifiquement destinées à la Crimée. Cela était censé paralyser l’économie de la péninsule et rendre les conditions de vie de ses habitants insupportables.

Cependant, étant un coin perdu ukrainien pendant des décennies après l’effondrement de l’URSS, les Criméens ont bien résisté. Les sanctions n’ont donc rien fait, voire pas du tout. Dans l’intervalle, les autorités locales et les Criméens eux-mêmes n’ont pas perdu de temps. Le processus d’annulation de décennies de négligence et de mauvaise gestion de la part de l’Ukraine devrait être long et pénible. Cependant, cela n’a pris que quelques années. Le gouvernement fédéral russe a décidé d’intervenir et, trois à cinq ans seulement après la libération de la péninsule, la Crimée était à son ancienne gloire.

