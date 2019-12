Le gouvernement vénézuélien accuse la Colombie, le Pérou et le Brésil d’être à l’origine de l’assaut d’une unité militaire frontalière

Au cours de l’attaque, qui a fait des morts dans les troupes de l’armée, un lot d’armes a été volé dans l’établissement, qui a ensuite été récupéré.

Le ministre de la Communication du Venezuela, Jorge Rodríguez.Ivan Alvarado / Reuters

Le ministre vénézuélien de la Communication, Jorge Rodríguez, a accusé la Colombie, le Pérou et le Brésil d’être à l’origine de l’attaque d’une unité militaire frontalière au sud du territoire vénézuélien, perpétrée dimanche par un groupe de terroristes.

Rodriguez a rapporté que les « criminels » responsables de l’attaque, qui ont laissé des morts dans l’armée, « ont été entraînés dans des camps paramilitaires entièrement identifiés en Colombie ». hébergés et, ont également préparé le groupe responsable de ce fait.

L’ opérationnel

Rodríguez a expliqué que les mercenaires se sont entraînés à Cali, en Colombie, « pour commettre des actions criminelles dans le pays ».

Ensuite, selon son histoire, ils sont allés au Pérou, où ils ont planifié la logistique. De là, ils ont été transférés à Manaus, dans l’État brésilien d’Amazonas, pour finalement les emmener à Pacaraima, à Roraima, à la frontière du nord du Brésil avec le sud du Venezuela.

Des membres de l’armée vénézuélienne accueillent leurs collègues brésiliens à Pacaraima, le 26 février 2019. Ricardo Moraes / Reuters

De cette zone, ils se sont déplacés vers le territoire vénézuélien et ont commis l’assaut, dans lequel ils ont volé beaucoup d’armes – 120 fusils et 9 roquettes – de l’unité militaire attaquée et ont tué une personne des troupes de l’armée, identifiée comme Luis Jampier Caraballo.

Rodriguez a déclaré que, heureusement, le système de défense territoriale vénézuélien « a réagi immédiatement, repoussé l’attaque et effectivement capturé six des criminels assaillants et récupéré les armes et les fournitures volées ».

Cependant, un autre groupe d’attaquants a réussi à s’échapper et a pris certaines des armes.

« Sanglant Noël «

Le responsable vénézuélien a également expliqué ce que les criminels auraient l’intention de faire avec les armes volées à l’armée vénézuélienne.

« Ils voulaient abattre un avion militaire de l’armée de l’air colombienne et dire ensuite que des roquettes des forces armées vénézuéliennes avaient été utilisées et générer ainsi un faux positif, qui servirait de cause de guerre pour les Etats-Unis d’Amérique », a-t-il dit.

Rodriguez a rapporté que le plan avait reçu le nom de « Bloody Christmas » et l’avait attribué à un « groupe de droite de (Juan) Guaido« , le président par intérim autoproclamé du Venezuela.

Selon le ministre de la Communication, l’opération était dirigée par les députés Fernando Orozco, Gilbert Caro et Ismael Leon.

Caro, en particulier, a été désigné comme l’un des coordinateurs de la violence de l’opposition en 2014 au Venezuela, qui a fait 43 morts. « Un criminel avoué et récidiviste dans ses actes de violence », a souligné Rodriguez.

Le ministre a expliqué que parmi les criminels qui ont mené l’opération figurent des déserteurs des forces de sécurité vénézuéliennes qui se trouvaient en Colombie.

Le Brésil et le Pérou démentent les accusations

Du Pérou et du Brésil, ils ont nié être impliqués dans l’événement sur la frontière sud du Venezuela.

Le ministre péruvien des Affaires étrangères, Gustavo Meza-Cuadra, a répondu à son homologue vénézuélien, Jorge Arreaza, qui a désigné dimanche les responsables du soi-disant Groupe de Lima et le Pérou, en particulier, où, a-t-il dit, est la base des opérations du groupe criminel.

« Nous rejetons les fausses expressions de Jorge Arreaza, dans lesquelles il a l’intention de lier le Pérou et le Groupe de Lima à des actes de violence au Venezuela », a-t-il écrit dans Twiter Meza-Cuadra.

Pendant ce temps, le ministère brésilien des Affaires étrangères a nié sa participation à l’attaque, selon le portail brésilien G1. « Le gouvernement brésilien n’a-t-il rien à voir avec cela? Eh bien, donnez-nous ceux qui ont financé les criminels de Pacaraima », a déclaré Rodríguez.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Joyeux «Noël sanglant»: le Venezuela découvre le complot de Guaido pour provoquer une intervention des Etats-Unis d’Amérique

© REUTERS / Manaure Quintero

Le Venezuela a indiqué le 22 décembre qu’au moins un de ses militaires avait été tué lors d’une attaque contre une unité militaire par des hommes armés non identifiés. Ce dernier aurait tenté de voler un dépôt de munitions, mais a finalement échoué, certains d’entre eux ayant été détenus par les forces de Caracas.

Le ministre vénézuélien du pouvoir populaire pour la communication et l’information, Jorge Rodriguez, a rapporté que les enquêteurs ont découvert un complot organisé par un groupe fidèle au chef de l’opposition Juan Guaido et impliquant les gouvernements du Pérou et du Brésil. Selon Rodriguez, le complot, appelé « Bloody Christmas », a suggéré des attaques contre plusieurs unités militaires à travers le Venezuela.

teleSUR TV ✔ @teleSURtv #ENVIVO | Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de #Venezuela , @jorgerpsuv ofrece rueda de prensa con importantes anuncios http://bit.ly/teleSUR

En outre, le ministre a déclaré que les membres du « groupe de Guaido » envisageaient d’abattre un avion de l’armée de l’air colombienne à l’aide de missiles volés à l’armée vénézuélienne lors d’une attaque sous faux drapeau contre le pays voisin. Les comploteurs auraient prévu de donner ainsi aux États-Unis d’Amérique un prétexte pour déclencher une « guerre » avec le Venezuela.

Rodriguez a déclaré que certains des missiles et des armes d’assaut volés par les comploteurs ont été récupérés, mais d’autres restent entre les mains de ceux qui sont toujours en fuite. Selon lui, un total de 9 lance-roquettes RPG ont été volés, mais on ne sait pas combien ont été retournés.

Attaque contre un dépôt de munitions

Plus tôt, le 23 décembre, les autorités vénézuéliennes ont signalé qu’un soldat avait été tué à la suite de l’agression contre l’une des unités militaires du pays par des assaillants inconnus, qui cherchaient à voler un magasin de munitions. Après que l’attaque ait été repoussée, les autorités vénézuéliennes ont réussi à capturer certains des hommes armés.

Une enquête a été ouverte sur l’incident, mais il n’est pas immédiatement clair qui a orchestré l’attaque.

En avril 2019, le Venezuela a connu une tentative de coup d’État infructueuse organisée par le chef de l’opposition et le président par intérim autoproclamé Juan Guaido. Ce dernier a appelé les militaires du pays à s’opposer au président démocratiquement élu Nicolas Maduro, bien que seuls quelques-uns ont répondu à l’appel, ce qui a entraîné l’échec du coup d’État. Depuis, Guaido a fui à l’étranger avec certains de ses partisans.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News