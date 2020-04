Deux mille milliards de dollars pour un rêve américain délabré

Alexandra Borisova, candidate aux sciences politiques, chercheuse à l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales de l’Académie russe des sciences, a parlé dans une interview avec Pravde.Ru sur l’amplitude sans précédent de la situation aux États-Unis d’Amérique au de la pandémie de Covid-19.

Le seuil de chômage est au-dessus de Trump

« Les Américains ont toujours été convaincus que leur nation est exceptionnelle. Quand il y avait une guerre en Afghanistan, nous, à la Pravda.Ru, écrivions beaucoup sur les victimes civiles. Nous avons reçu de nombreux courriels d’Américains qui écrivaient que cela ne pouvait pas être vrai. Quelqu’un a écrit qu’il n’y a rien de plus important que la vie des soldats états-uniens. Aujourd’hui, il s’avère que le coronavirus a tué près de 47 000 personnes et infecté près d’un million d’Américains. Cela peut ressembler à des statistiques terrifiantes pour la nation exceptionnelle. Comment prennent-ils tout cela? »

« Avec une grande peur. Ils craignent pour leur vie. Les Américains sont des gens conscients: la plupart d’entre eux se sont isolés et font de leur mieux pour suivre les règles. En même temps, ils craignent pour la vie d’une énorme strate de personnes qui peuvent souffrir des mesures de quarantaine.

Les principaux électeurs de Trump sont les travailleurs, la soi-disant classe moyenne inférieure. Pour faire simple, c’est le segment le plus pauvre de la population des Etats-Unis d’Amérique. Au cours des deux dernières semaines, plus de trois millions de personnes ont posé leur candidature à la bourse du travail. C’est un pourcentage énorme pour une si courte période de temps. Dans le même temps, Trump se présente comme un homme qui a vaincu le chômage et l’a ramené à un seuil imperceptible.

Cette réussite a été ruinée, et tout cela à cause du coronavirus.

Les gens perdent leur emploi et font la queue pour les prestations sociales. Ils veulent des garanties sociales. En Amérique, le système est rigide: vous perdez votre emploi, vous perdez donc votre assurance, vous perdez votre salaire, vous ne pouvez pas prolonger votre location … Deux étapes pour achever la ruine. »

« Est-ce seulement les personnes qui souffrent des restrictions imposées en relation avec le virus? »

« Des secteurs entiers de l’économie ont été touchés, dont le fonctionnement est impossible sans la présence d’une personne sur leur lieu de travail. C’est l’ensemble de l’industrie du divertissement, par exemple. Disney a perdu 37% des parts en une semaine. L’industrie du tourisme, services aériens ont été affectés. Les voyages en avion sont interrompus. Les employés des compagnies aériennes n’ont pas de travail à faire – ce sont des citoyens ordinaires, leurs revenus sont très modestes, la plupart d’entre eux n’ont pas d’assurance médicale. S’ils perdent leur emploi, ils ont pas d’accès aux services médicaux, ce qui en fait des porteurs potentiels d’un grand nombre de maladies.

En plus des hôpitaux fonctionnant aux dépens du budget fédéral, des centres de soins médicaux mobiles sont apparus ici et là. Une personne peut y aller et faire analyser son sang pour le coronavirus indépendamment de l’assurance. Ces centres mobiles permettent de faire fonctionner le système de santé pour tous les groupes de citoyens.

Deux mille milliards de dollars d’aide matérielle

« Le 31 mars, une loi a été signée sur l’aide économique sans précédent allouée par le gouvernement à un certain nombre de secteurs économiques. »

« En effet, jamais auparavant les États-Unis d’Amérique n’avaient vu une telle allocation de fonds – plus de deux mille milliards de dollars. Le projet de loi a été adopté très rapidement par la Chambre des représentants et le Sénat, c’est-à-dire les deux chambres du Congrès, ce qui est étonnant parce la chambre basse est contrôlée par les démocrates qui voulaient destituer Trump, et la chambre haute – par les républicains.

« A titre de comparaison: pendant la crise financière mondiale de 2008, 1 500 milliards de dollars ont été alloués en différentes tranches: 500 milliards – sous Bush Jr., et 800 milliards – sous Obama.

« Fait intéressant, cette aide financière est très simple. Essentiellement, ils envoient des chèques aux personnes âgées, aux pauvres, aux personnes aux moyens limités, bien sûr, aux familles avec enfants (un enfant aux États-Unis d’Amérique est une personne de moins de 16 ans).

« Ils ont décidé de simplifier la procédure bureaucratique pour la mise en œuvre de ces contrôles. Ils ont refusé à partir des questionnaires et des candidatures en ligne. Les retraités aux Etats-Unis d’Amérique connaissent mal tout cela. Relativement parlant, les chèques seront envoyés à tous les Américains âgés.

Le gouvernement fédéral a fait tout son possible pour atténuer les dommages psychologiques des Américains effrayés. En effet, les Américains craignent de perdre leur emploi, leur santé, leur maison, leur voiture, leur assurance, que leurs enfants ne pourront pas poursuivre leurs études.

Moscou : Nous sommes inquiets de la vaste propagation de la pandémie de coronavirus entre les militaires américains en Syrie

Moscou – SANA – Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que la Russie s’inquiète de la vaste propagation de la pandémie du coronavirus entre les militaires américains en Syrie, imputant à Washington la responsabilité de la sécurité de la population civile dans la zone qui est sous l’occupation américaine.

Dans une conférence de presse qu’elle a tenue aujourd’hui via la vidéoconférence, la porte-parole du ministère Maria Zakharova, a fait allusion aux informations disant qu’une propagation explosive de la pandémie de coronavirus se produit entre les militaires américains en Syrie, mais les responsables américains ne l’annoncent pas.

Zakharova a réaffirmé que la présence militaire américaine en Syrie est non-juridique et peut être qualifiée d’«occupation ».

A.Ch.