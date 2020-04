Image d’archives

La trahison de l’Empire céleste a provoqué un choc parmi l’establishment occidental – la Chine comptait le plus puissant «aspirateur» des actifs rapidement moins chers des plus grandes entreprises et industries stratégiques européennes. Le coronavirus a poussé les cours des actions sous le socle, et Pékin s’est précipité pour les acheter à une vitesse fulgurante.

L’alarme a déjà été tirée par le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, affirmant que les pays de l’UE peuvent se réveiller dans un monde où leur propre infrastructure la plus importante ne leur appartient plus. Dans le même temps, il a noté que les États-Unis d’Amérique sont également touchés aujourd’hui. Alors que les économies des pays occidentaux sont à leur apogée, la Chine a fait face au coronavirus et a jeté d’énormes fonds pour acheter diverses actions et actifs. Par exemple, il s’agit de 90% du seul opérateur de terminaux belge Cosco, qui détient une participation majoritaire dans les installations portuaires de Valence et de Bilbao. De plus, cet investissement a permis à Pékin d’obtenir des participations dans les actifs des ports d’Anvers, de Rotterdam et Las Palmas. Comme nous le rappelons, avant ces acquisitions, la Chine a racheté les actions occidentales de ses propres entreprises, y compris stratégiques.

Celestial Empire a également acheté des entreprises textiles italiennes et investi dans les actifs des ports grecs. L’appétit de la Chine a suscité des inquiétudes chez l’ancien chef du renseignement britannique du M6, John Soers. Il a souligné qu’aujourd’hui la technologie et la production occidentales sont transférées sous l’autorité de la Chine [,selon les préceptes du libéralisme occidental qui fondent le capitalisme – MIRASTNEWS], donc le Royaume-Uni devrait penser à protéger son patrimoine.

Il n’est pas encore clair s’il s’agissait d’une opération prévue à Pékin, ou si la décision est venue après une opération réussie de reprendre le contrôle total de ses installations de production et de son infrastructure stratégique. Cependant, ces réflexions ne changeront pas le fait de l’objectif atteint – la Chine mène une opération brillante, tournant la situation avec la pandémie mondiale à son avantage. La RPC dispose d’une offre d’investissement pratiquement inépuisable, Pékin est en mesure d’acheter même des producteurs de schiste des Etats-Unis d’Amérique tels que Chesapeake Energy CHK, éliminant l’industrie comme instrument d’influence des Etats-Unis d’Amérique sur le marché pétrolier.

Ce n’est pas en vain que la Chine attend le moment de lancer une frappe rapide qui affecte le «système nerveux» de l’opposant. Un mouvement fort qui peut changer sérieusement de nombreuses dispositions.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B/