Exclusif – «Avec les vaccins Covid, les risques de lésions pulmonaires graves». Choquante Recherche sur Nature Journal, ignoré par la communauté scientifique, les grandes entreprises pharmaceutiques et les médias

Une recherche choquante sur les risques des vaccins anti-Covid a été publiée le 13 octobre 2020 dans la revue scientifique londonienne Nature mais est restée «enterrée» pendant des mois dans l’immense archive virtuelle de publications spécialisées. Elle a été ignorée par la communauté scientifique internationale, par les médias également du secteur mais surtout par les Big Pharma qui n’avaient manifestement aucun intérêt à diffuser une étude désarmante.

Gospa News ne l’a pas découvert par hasard mais à la suite d’une «piste» dévoilée par un chercheur international sur les effets indésirables constatés lors de l’expérimentation animale de vaccins contre le SRAS en 2003, qui n’a en fait jamais atteint les essais cliniques et la demande d’autorisation pharmacologique également pour le disparition de la contagion de l’époque après quelques centaines de morts.

En cherchant parmi les sites spécialisés pour une étude de 2012, je suis tombé sur celle de l’automne 2020, développée par des scientifiques de deux universités chinoises, encore plus déconcertante pour l’approbation conditionnelle ultérieure des vaccins à ARN messager (Pfizer-BioNTech et Moderna), avec des nucléosides modifiés, considérée comme similaire aux thérapies géniques par le professeur Maria Rita Gismondo, directrice de la microbiologie clinique, de la virologie et des diagnostics de bioémergence à l’hôpital Luigi Sacco de Milan (campus universitaire où elle est également enseignante), comme souligné dans un article précédent.

Il fait explicitement référence aux risques de l’immunopathologie pulmonaire, une réaction indésirable qui peut déclencher dans le système immunitaire et causer de graves dommages aux poumons, affectant leur capacité à se défendre contre les attaques d’agents pathogènes avec des conséquences même mortelles pouvant se produire après beaucoup de temps. .

Avant de dévoiler le contenu de l’étude qui devrait inciter tous les gouvernements et institutions mondiales à une pharmacovigilance active et pas seulement passive (c’est-à-dire basée sur de simples rapports de vaccinés) sur les sérums actuels et futurs autorisés par les agences pharmaceutiques et l’Organisation mondiale de la santé, nous citons quelques explications techniques éclairantes présentées avec une approche populaire par un autre expert du secteur. Sinon, la lecture de la recherche scientifique en référence aux risques de lésions pulmonaires graves inhérentes aux vaccins contre le SRAS-CoV-2 ne pourrait être comprise que par des médecins spécialistes.

LA CROSSREACTIVITÉ ENTRE LES VIRUS

«Il existe des homologies de séquence entre les virus de la grippe et les [SRAS-CoV-2 de la] Covid qui partagent des protéines très similaires, donc si des anticorps contre le virus de la grippe se forment, les mêmes anticorps se lient faiblement au SRAS CoV-2. Le problème est que les anticorps qui se forment suite à la vaccination contre la grippe se lient au coronavirus de la Covid, mais comme ils le font de manière faible, il arrive que davantage d’anticorps se lient au même virus».

La Dre Loretta Bolgan, diplômée en chimie et en technologies pharmaceutiques à Padoue, où elle a obtenu son doctorat en sciences pharmaceutiques en tant que chercheuse au Massachusetts General Hospital, soutient l’existence d’un «phénomène de réactivité croisée entre la grippe et le [SRAS-CoV-2 de la] Covid». (Boston). Après ses premières études, elle a travaillé comme chercheuse industrielle dans le développement de kits de diagnostic de biologie moléculaire, et dans la préparation de dossiers d’enregistrement de médicaments et galéniques.

La blogueuse italienne Francesco Cappello a eu le mérite de lui prendre une longue interview publiée sur YouTube, puis transcrite sur son site personnel, rappelant qu’elle «a participé à la dernière commission d’enquête parlementaire sur l’uranium appauvri dans le groupe vaccins et collaboré en tant que consultante. pour l’Ordre National des Biologistes pour la toxicologie des médicaments et des vaccins».

L’expert en biologie moléculaire évoque un problème similaire à celui déjà évoqué par Gospa News en référence aux recherches scientifiques menées par le département américain de la Défense. Dans ce document, les chercheurs du Pentagone ont écrit: «Recevoir le vaccin contre la grippe peut augmenter le risque d’autres virus respiratoires, un phénomène connu sous le nom d’interférence virale.» L’étude a été menée sur l’armée en 2017-2018, examinant les interactions du vaccin antigrippal avec différents types de maladies dont les souches de Coronavirus (le groupe d’agents pathogènes auquel Covid-19 alors pas encore découvert) appartient, mettant en évidence un 36 % de risque plus élevé pour les vaccinés antigrippaux de contracter l’autre virus.

«Lorsque ce complexe formé par plusieurs anticorps dirigés contre le virus se forme, le virus pénètre dans les cellules via un récepteur autre que ACE2. Dans ce cas le complexe utilise le récepteur Fc-gamma qui est présent dans les cellules du système immunitaire, en particulier dans les macrophages, les mastocytes et autres cellules de ce type – poursuit Bolgan – Lorsque le virus pénètre dans les macrophages par cette voie, il bloque la réponse antivirale du macrophage et donc des interférons antiviraux, commençant ainsi à se répliquer de manière incontrôlable au sein des cellules du système immunitaire. D’où la stimulation de la production de cytokines. Voici le mécanisme par lequel la complication est déclenchée. C’est ce que nous appelons le renforcement de la maladie qui se produit de manière très rapide et incontrôlée».

La corrélation entre le virus de la grippe et celui de la Covid-19 a également été implicitement confirmée par une communication sensationnelle émise par l’un des instituts italiens les plus réputés qui jette des ombres encore plus inquiétantes sur le mystérieux phénomène des cas de grippe saisonnière qui a disparu des statistiques officielles de l’OMS en 2020 comme s’ils s’étaient retrouvés dans le chaudron de ceux attribués au virus SRAS-Cov-2.

«Ces tests arriveront probablement la semaine prochaine» ce qui nous permettra de distinguer la Covid de la grippe, écrivait l’agence Adnkronos le 8 novembre, reprenant les propos du professeur Francesco Vaia, directeur de la santé de l’Institut national des maladies infectieuses Spallanzani à Rome lors de l’émission de Rai 1 «Buongiorno Benessere (Good Morning Welness)», animée par Vira Carbone.

Il allait donc de soi que si les tests permettant de distinguer la Covid-19 de la grippe saisonnière n’arrivaient qu’à l’automne, jusque-là ils n’avaient pas été utilisés avec le risque d’enregistrer un pathogène positif pour l’un ou l’autre. Plaçant ainsi le risque d’une incertitude macroscopique sur la fiabilité des écouvillons, déjà remise en question par le virologue de renommée mondiale Giorgio Palù, nommé il y a quelques semaines président de l’AIFA, Agence italienne des médicaments.

Cela n’a pas de corrélation avec le concept de «réactivité croisée des virus» mais suffit à confirmer la corrélation soutenue par le Dr Bolgan également sur son site Web Studies and Health où elle s’est fixé comme objectif de mettre à notre disposition à tous une base de données dans lequel recueille des matériaux scientifiques et populaires (articles, dossiers, ebooks, etc.) principalement sur deux domaines thématiques: la santé humaine et l’environnement.

RÉSISTANCE AUX VACCINS DES VIRUS MUTANTS DANGEREUX

«L’amélioration de la maladie en cas de grippe est possible après la vaccination contre la grippe. Ce phénomène très dangereux se produit surtout chez les plus de 65 ans. Nous prenons en compte, en effet, que, surtout chez les personnes âgées, le pourcentage de personnes vaccinées qui montrent une augmentation est élevé, autour de 50%. La vaccination les prédispose à la complication mortelle, surtout si plusieurs pathologies sont présentes ensemble », souligne à nouveau l’expert en biologie moléculaire, expliquant un phénomène qui pourrait également déclencher chez le virus de la Covid, comme nous le lirons dans l’étude scientifique asiatique.

En référence au virus SARS-Cov-2, le Dr Bolgan précise: «Il faut tenir compte du fait que les virus à ARN simple brin comme ceux-ci, non seulement forment rapidement des mutants, en particulier dans la partie du Spike qui est immunogène, donc parvenant à échapper rapidement à ce qu’est l’attaque du système immunitaire, surtout adaptatif. Il existe, en effet, une ARN polymérase ARN dépendante qui introduit de nombreuses erreurs dans sa réplication, formant ainsi, très rapidement, des mutants avec des mutations qui sont présentes dans tous les virus du nouveau mutant, soit, dans toutes les copies, à 100% . Cependant, il peut également former une population de mutants mineurs, présents dans un pourcentage allant de 20 à 80% du mutant majeur que l’on appelle quasi-espèces ».

Dr Loretta Bolgan, experte en biologie moléculaire – lien vidéo italien en bas de page

«Ainsi, à côté du mutant majeur, il y a aussi des centaines de ces mutants mineurs, tous en équilibre compétitif les uns avec les autres. Lors de la vaccination, des anticorps spécifiques sont produits pour l’antigène du vaccin, mais ces anticorps produits par le vaccin ne sont pas capables de se lier à tous les mutants mineurs, de sorte que les mutants mineurs qui échappent à la liaison à l’anticorps du vaccin sont correctement ceux qu’ils répliquent et résistent car ils ont un avantage sélectif. Ils sont ensuite sélectionnés par vaccination et voici le vaccin de résistance! Et voilà que la fameuse variante de Londres, ainsi que celles qui se sont produites en France ou ailleurs, pourraient avoir cette origine. Il est facile de supposer qu’elles ont été causées par la vaccination».

LA TEMPÊTE DES CHITOKINES ET LES DOMMAGES ORGANIQUES

Dans son très long entretien (seule limite des articles didactiques et acrimonieux de Francesco Cappello), l’ancienne chercheuse pharmaceutique aborde d’innombrables questions interconnectées que nous développerons dans les prochains rapports thématiques. Nous sommes donc obligés de sauter brusquement aux étapes finales et de révéler ensuite les parties saillantes de la recherche menée en Chine.

L’étape cruciale est celle liée au vaccin Pfizer-BioNTech à base d’ARN messager, dont le Dr Bolgan étudie toujours la toxicologie avant de présenter une évaluation spécifique.

«Après l’entrée dans la cellule et la libération du matériel génétique (l’antigène vaccinal), il est nécessaire de bien comprendre comment ce dernier est métabolisé. On peut s’attendre à ce que le vecteur, étant constitué de matière lipidique, puisse stimuler certains récepteurs de signaux de danger, principalement des cytokines qui sont des médiateurs de l’inflammation. Le matériel génétique reste dans le cytoplasme. Il ne traverse pas la membrane nucléaire et y utilise des ribosomes pour la production de protéines. C’est le processus théorique et souhaité, mais nous ne connaissons pas encore complètement le métabolisme des cellules et aucune étude spécifique n’a été réalisée qui nous permette d’exclure la possibilité que l’antigène soit transformé en d’autres formes de matériel génétique. A la fin du vecteur se trouvent des nucléotides synthétiques modifiés. On ne sait pas comment ces derniers sont métabolisés».

«L’autre chose concerne le fragment d’ARN qui se transforme directement en protéine. Il faut dire aussi que lorsque l’on va injecter ce matériel, au site d’injection il y a une activation immédiate du signal de danger car c’est en tout cas un corps étranger, notamment lipidique, et acide nucléique qui active immédiatement une réponse cytokine».

«La tempête de cytokines n’est pas vraiment anodine car les personnes les plus sensibles pourraient avoir des conséquences très graves face à une tempête de cytokines incontrôlée et nous ne pouvons même pas savoir quelles peuvent être les conséquences à plus long terme des dommages multi-organes auxquels elles peuvent faire face. Cependant, il a déjà été rapporté que ce vaccin est très réactogène. Nous parlons aussi d’anaphylaxie mais il faut voir qu’il ne s’agit pas de tempêtes de cytokines provoquées par le mécanisme précité» a conclu le dr. Bolgan.

ALERTE PAR LA RECHERCHE CHINOISE

«Dans cette revue, nous fournissons un aperçu des données expérimentales et cliniques obtenues à partir des récents essais de vaccins contre le SRAS-CoV-2, et soulignons certains problèmes potentiels de sécurité qui doivent être pris en compte lors du développement de vaccins. En outre, nous résumons plusieurs stratégies utilisées dans le développement de vaccins contre d’autres virus infectieux, tels que le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), dans le but de contribuer à la conception de approches thérapeutiques efficaces contre le SRAS-CoV-2».

Ceci peut être lu dans l’étude intitulée «Une revue systématique des candidats vaccins contre le SRAS-CoV-2» effectivement annulée par les autorisations «accélérées», avec autorisations d’urgence conditionnelles, délivrées en décembre et janvier après les premiers essais cliniques.

Chercheurs Yetian Dong, Tong Dai, Yujun Wei, Long Zhang, Min Zheng et Fangfang Zhou de divers centres de recherche prestigieux (École de médecine, Université du Zhejiang, Hangzhou; Institut des sciences de la vie et Centre d’innovation pour le réseau de signalisation cellulaire, Instituts de biologie et des sciences médicales , Soochow University – Suzhou, et Anhui Anlong Gene Technology Co., Ltd, Hefei) ont développé un travail colossal basé sur 144 recherches scientifiques antérieures des 15 dernières années, y compris celle de Tseng, CT et al. avec le titre immédiatement inquiétant «L’immunisation avec les vaccins contre le coronavirus du SRAS conduit à une immunopathologie pulmonaire dans le défi avec le virus du SRAS».

La rubrique de la recherche publiée dans Nature sur les risques de lésions pulmonaires dues aux vaccins – lien vers l’étude papier en bas de l’article

Une étude qui à elle seule aurait dû induire toute la communauté scientifique à diriger ses oreilles et à ouvrir grand les yeux devant les essais vaccinaux de cette souche de Coronavirus car il s’agissait en fait de cette recherche pour faire avorter toute ambition d’antidote contre le SRAS de 2003, qui a commencé à tester à Wuhan également avec la création de virus recombinants avec l’insertion du VIH et des supervirus chimériques. Dans un souci de synthèse, nous laisserons de côté les précieuses suggestions indiquées par les scientifiques pour atténuer les risques dangereux des vaccins, évidemment destinés aux professionnels. Le numéro après chaque phrase est la référence aux études précédentes citées dans la bibliographie (voir pdf)

Mais l’effort scientifique des 6 médecins chinois, qui s’est concrétisé le 10 juillet, révisé le 6 septembre, autorisé par Nature le 27 septembre et publié en ligne le 13 octobre, risque de ne servir que ceux qui développeront un jour de graves lésions pulmonaires suite à la vaccination et sera disposé à tenter un procès ardu contre les vaccins multinationaux, étant donné le consentement éclairé et l’autorisation provisoire des médicaments d’urgence.

Car les mises en garde contenues dans l’étude académique ne pouvaient / voulaient être prises en considération par Big Pharma afin de ne pas avoir à repartir de zéro avec les essais cliniques et essais nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché déjà en phase 1 ou 2 à l’été 2020.

LES MYSTÈRES SUR LA SÉCURITÉ DES VACCINS

«Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au 17 septembre 2020, 36 vaccins candidats étaient en évaluation clinique pour traiter la COVID-19 et 146 candidats vaccins étaient en évaluation préclinique. Étant donné que les vaccins peuvent être appliqués pour la prophylaxie et le traitement de l’infection par le SRAS-CoV-2, dans cette revue, nous présentons les progrès récents des candidats vaccins thérapeutiques contre le SRAS-CoV-2. De plus, nous résumons les problèmes de sécurité auxquels les chercheurs peuvent être confrontés lors du développement des vaccins. Nous décrivons également certaines stratégies efficaces pour améliorer la sécurité et l’efficacité des vaccins qui ont été utilisées dans le développement de vaccins contre d’autres agents pathogènes, dans l’espoir que cette revue aidera au développement de méthodes thérapeutiques contre la COVID-19», ont écrit Yetian Dong et son collègues scientifiques, ignorant peut-être que la «machine» de la production mondiale était déjà pratiquement prête pour l’impression en masse de la «marchandise» thérapeutique…

Commençons par les nouvelles positives maintenant connues: «Des études antérieures ont rapporté que les vaccins codant pour la protéine SRAS-CoV S ont déclenché de puissantes réponses immunitaires cellulaires et humorales dans des modèles de provocation murins et dans des essais cliniques. De même, le gène S est considéré comme une cible clé pour les vaccins contre le SRAS-CoV-2. La protéine S des CoV, en particulier la RBD, est capable d’induire des anticorps neutralisants (NAb) et des réponses immunitaires des lymphocytes T ».

Avantages et inconvénients des différents types de vaccins selon une recherche chinoise publiée sur Nature

Et passons à l’actualité négative bien cachée par la communauté scientifique internationale, l’OMS et Big Pharma: «Hormis la protéine S, d’autres protéines, comme la protéine N, la protéine M, les protéines non structurelles (nsps), et les protéines accessoires, peuvent avoir le potentiel de servir d’antigènes. En effet, les protéines virales et leurs interactions avec les facteurs de l’hôte étaient associées à des réponses immunitaires déséquilibrées de l’hôte, telles que de faibles niveaux d’interférons de type I (IFN-I) et d’IFN-III, et des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires (figure 1a) .30, 31», Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons fait cette prémisse articulée de biologie moléculaire du Dr Bolgan sur les risques des tempêtes de chitokine… Mais le pire reste à venir!

Par souci de brièveté, nous devrons résumer l’analyse des vaccins (identifiés par type) sur leurs inconvénients, sans s’attarder sur des détails techniques par ailleurs difficiles à comprendre et leurs atouts, qui peuvent encore être lus dans le PDF de la recherche elle-même au lien en bas de l’article.

Vaccins à ADN: l’innocuité et l’efficacité des vaccins à utiliser chez l’homme restent inconnues

Vaccins à ARN: la propriété de l’ARNm peut influencer sa libération cellulaire et le dysfonctionnement de ses organes. Que ce soit ou non sans danger pour les humains, cela reste inconnu

Vaccins inactivés: l’antigène sans importance peut modifier la réponse immunitaire. Il a besoin du niveau de biosécurité 3 pour la croissance du pathogène.

Vaccins sous-unitaires: ils peuvent avoir une efficacité limitée et déséquilibrer les réponses immunitaires

Vaccins vectoriels: peuvent induire une immunité vectorielle antérieure

LE RISQUE GRAVE DE L’IMMUNOPATHOLOGIE PULMONAIRE

«Le critère le plus important des vaccins est la sécurité. L’expérience antérieure du développement des vaccins contre le SRAS-CoV et le MERS-CoV a soulevé des préoccupations d’immunopathologie pulmonaire en corrélation avec les réponses Th265 (Fig. 5b). Th2 est un sous-groupe de cellules T qui peuvent sécréter des cytokines de type Th2, telles que l’interleukine 4 (IL-4), IL-5, IL-10 et IL-13, et des niveaux aberrants de cytokines Th2 peuvent provoquer des réactions immunitaires qui conduisent aux infiltrations d’éosinophiles. Dans les modèles murins, quatre vaccins SARS-CoV différents ont conduit à la survenue d’une immunopathologie de type Th2 avec une forte infiltration d’éosinophiles, qui a servi de marqueur de l’hypersensibilité de type Th2 92».

Le cycle des réactions immunitaires et immunopathologiques déclenchées par les vaccins dans le tableau de recherche de Dong et al

«Cela a également été observé chez des souris vaccinées avec des vaccins MERS-CoV inactivés qui présentaient des infiltrations d’éosinophiles, avec des taux d’IL-5 et d’IL-13 supérieurs à ceux avant vaccination.93 Par ailleurs, il est proposé que la réaction immunopathologique suivant la vaccination puisse être partiellement attribuée à la présence de la protéine N dans le vaccin, mais cela nécessite une validation supplémentaire.94,95 Des études récentes sur les modifications des cytokines chez les patients infectés par le SRAS-CoV-2 ont également observé une augmentation de la sécrétion de cytokines Th2, qui pourrait contribuer au poumon immunopathologie.96,97,98 Ainsi, le contrôle de la réponse des lymphocytes T doit être envisagé lors de la conception de vaccins contre le SRAS-CoV-2 ».

«Si la réponse immunitaire humorale induite par les vaccins peut représenter une approche puissante pour conférer une protection contre une infection au CoV, une réponse anticorps anormale peut également entraîner une détérioration physique des patients (Fig. 5b). Dans les modèles de macaques infectés par le SRAS-CoV, les IgG spécifiques S induites par le vaccin ont entraîné une lésion pulmonaire aiguë sévère (ALI) car les IgG ont perturbé la réponse de résolution de l’inflammation des macrophages et le blocage du récepteur gamma Fc (FcγR) a réduit cette influence.99 ».

Radiographies des poumons de macaques infectés par CoronaVirus Mers lors d’une expérience à Fort Detrick (USA)

Mais voici l’énoncé explosif: «De plus, les patients décédés présentaient des titres plus élevés de NAb et des réponses NAb plus rapides qui chutaient plus rapidement que chez les patients récupérés lors de l’infection aiguë, déclenchant potentiellement une panne systématique du système immunitaire et exerçant les effets immunopathologiques sur le poumon et rate 99,100 De manière constante, les patients gravement infectés par le SRAS-CoV-2 ont fréquemment présenté des réponses IgG plus robustes et des titres d’anticorps accrus, ce qui était lié à la pire condition clinique et suggérait une amélioration dépendante des anticorps (EAD) de l’infection par le SRAS-CoV-2 .101.102 On ignore actuellement si les vaccins contre le SRAS-CoV-2 provoqueront des réponses anticorps anormales et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour traiter les dommages potentiels aux poumons causés par les candidats vaccins contre le SRAS-CoV-2».

En réponse à Big Pharma, les agences internationales du médicament, les gouvernements et l’OMS ont ignoré l’avertissement en procédant à la commercialisation de millions de doses des premiers vaccins autorisés (Pfizer, Moderna, à la fois ARNm et AstraZeneca, basés sur un virus non réplicatif. vecteur).

«Les mécanismes sous-jacents à cette immunopathologie méritent d’être étudiés plus avant, ce qui pourrait fournir des orientations instructives pour le développement futur des vaccins contre le SRAS-CoV-2. Outre l’immunopathologie, d’autres questions importantes restent à résoudre, telles que comment protéger la population vulnérable aux CoV humains mortels, comme les personnes âgées, et comment assurer au mieux une protection contre les souches de CoV variantes et hétérologues »est la conclusion de chercheurs universitaires chinois à laquelle la communauté scientifique mondiale a répondu de manière simple: autorisation conditionnelle d’urgence des sérums anti-Covid. En résumé: les animaux de laboratoire seront les humains qui se font vacciner sans même connaître les risques qu’ils courent…

LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET LA MALADIE CHRONIQUE À LONG TERME

Dans le cadre de l’étude précédente, nous mentionnons celle qui vient d’être rapportée aux États-Unis par le site Internet The Defender of the Children Health Defence association dirigé par l’avocat Robert F. Kennedy Jr qui aborde la question délicate et douteuse du consentement éclairé.

«Dans un nouvel article de recherche publié dans Microbiology & Infectious Diseases, le vétéran immunologiste J. Bart Classen exprime des préoccupations similaires et écrit que «les vaccins COVID à base d’ARN ont le potentiel de provoquer plus de maladies que l’épidémie de COVID-19.» Pendant des décennies, Classen a publié des articles explorant comment la vaccination peut donner lieu à des maladies chroniques telles que le diabète de type 1 et de type 2 – pas tout de suite, mais trois ou quatre ans plus tard. Dans ce dernier article, Classen prévient que la technologie des vaccins à base d’ARN pourrait créer de «nouveaux mécanismes potentiels» d’événements indésirables vaccinaux qui pourraient mettre des années à se manifester» c’est le danger qui se cache dans le facteur temps capable d’échapper à toute pharmacovigilance active car il serait impensable et difficile pour les systèmes de santé nationaux de suivre chaque année des dizaines de millions de personnes vaccinées contre Covid-19.

Covid-19 année après année.

Kennedy: «501 morts aux États-Unis après les vaccins Covid». Rapidement banni par la dictature sociale. RFK Jr: « La censure nuit à la sécurité des vaccins »

C’est pourquoi, selon RFK jr, «Veiller à ce que les patients comprennent clairement les risques – y compris les risques connus ainsi que les risques potentiels inconnus – est un élément important du processus de consentement éclairé. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’intervention est expérimentale et manque de données de sécurité à long terme, comme c’est le cas avec les vaccins Pfizer et Moderna contre COVID-19. La FDA a autorisé les deux vaccins pour une utilisation d’urgence généralisée sur la base de seulement deux mois de données d’essais cliniques».

«Malheureusement, il n’est pas rare que la communication des risques des chercheurs soit superficielle. En octobre, des chercheurs de l’Université de New York et de Tulane ont rapporté que les informations communiquées aux participants aux essais cliniques sur les coronavirus concernant un problème inquiétant connu sous le nom d’amorçage pathogène étaient «suffisamment obscurcies» pour rendre «improbable» une «compréhension adéquate du patient» des risques», ajoute le site Web The Defender.

La désinformation sur les vaccins, qui a abouti à la censure de Facebook sur les réseaux sociaux avec la suppression du compte Instagram de Kennedy, n’est que l’un des derniers chapitres d’un scénario criminel d’une «pandémie planifiée depuis des décennies par Bill Gates» comme le prétend le même avocat américain, corroborant les soupçons des experts en virologie et en renseignement sur le SARS-CoV-2 construit en laboratoire.

Cela a été possible grâce à l’ingénierie biologique qui a permis en 2004 à l’Institut de virologie de Wuhan de démarrer les premiers essais sur le virus du SRAS infecté par le VIH grâce à un financement de la Commission européenne et de l’agence gouvernementale américaine USAID (instrument financier de la «CIA intelligence») puis, avec la Fondation Bill & Melinda Gates et l’EcoHealth Alliance dont Peter Daszak est président, envoyé sans surprise par le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Gebreyesu, une marionnette de Gates, dans la mission en Chine avec laquelle ils ont cherché à enterrer le théorie du virus anthropique. Cela signifie qui a été créé par des mains et des esprits humains, avides et pervers. Dégoûtant pervers.

Le parlement allemand ratifie l’Agenda ID2020 et le «paquet de vaccination» de Bill Gates pour le dépeuplement mondial

Le 29 janvier, le parlement allemand a ratifié la mise en œuvre de l’Agenda ID2020, la prochaine phase du déploiement mondial de la marque de la bête étant inaugurée sur le dos de la «pandémie» du coronavirus [2019] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)].

Ce programme général centralisé de collecte de données électroniques établira le profil de chaque citoyen en Allemagne et donnera accès à chaque agence gouvernementale, service de police et agence à trois lettres, ainsi qu’au secteur privé.

Jusqu’à 200 points d’information, et peut-être plus avec le temps, seront inclus dans le programme. Il s’agit notamment des comptes bancaires des gens, des habitudes d’achat, des dossiers de santé, y compris les carnets de vaccination, des tendances politiques et probablement même des habitudes de rencontres.

Si le gouvernement peut l’utiliser contre vous, l’Allemagne veut l’intégrer dans la base de données Agenda ID2020, qui a été conçue par nul autre que l’eugéniste milliardaire Bill Gates dans le cadre de son «programme de vaccination».

Soutenu par la Fondation Rockefeller, Accenture, le Forum économique mondial (FEM ; WEF) et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), le programme vise à injecter à chaque être humain des puces accessibles à distance à l’aide des technologies 5G et 6G ultérieures. .

Les partenaires privés du programme comprennent de nombreux grands noms de l’industrie pharmaceutique tels que Johnson & Johnson (J&J), GlaxoSmithKline (GSK), Merck & Co., et bien sûr la Fondation Bill & Melinda Gates.

Selon Peter Koenig, écrivant pour Global Research (Canada), ID2020 est en passe d’être «implanté par un vaccin» et «accessible à distance par des ordinateurs, des robots ou des algorithmes EM-équipés».

«L’adoption de l’Agenda ID2020 doit encore être approuvée par le Conseil fédéral allemand, mais il y a peu de chances que le Conseil le rejette», explique Koenig.

La marque de la bête de l’agenda ID2020 de la Suisse sera votée début mars

Dans la Suisse voisine, les électeurs auront la chance le 7 mars d’approuver la version de ce pays de l’Agenda ID2020, un système d’identification entièrement électronique qui reliera «tout à tout pour chaque citoyen».

Si la mesure est adoptée, le gouvernement suisse prévoit de sous-traiter la gestion du programme au secteur privé, ce qui signifie que les sociétés pharmaceutiques, les grandes banques et les compagnies d’assurance achèteront et vendront les données privées des gens à des fins lucratives.

À l’avenir, le programme comprendra probablement une puce implantable avec des émetteurs radiofréquences (RF) intégrés qui seront utilisés pour suivre les personnes, gérer leurs finances et leur attribuer des crédits de paiement pour le travail qu’ils font afin qu’ils puissent continuer à acheter et vendre.

Les premiers essais d’une telle technologie ont déjà eu lieu dans des villages reculés du Bangladesh, où les pauvres ont reçu des micropuces sous prétexte d’être «vaccinés».

C’est exactement le type de chose que Bill Gates et d’autres maniaques génocidaires veulent voir mis en œuvre dans le monde entier. Chaque personne devra éventuellement être identifiée et «vaccinée», et les systèmes 5G / 6G installés sur chaque toit d’église et lampadaire d’angle seront utilisés pour programmer et contrôler ce troupeau mondial d’êtres du nouvel ordre mondial.

Tout cela dans le but de protéger les gens contre les germes chinois, bien sûr. Il n’y a tout simplement pas d’autre moyen de tenir le «virus» à distance, insiste l’élite.

«Avec un champ électromagnétique et des ondes EM 5G / 6G permettant les entrées et l’accès aux données dans votre corps, le contrôle de chaque individu est presque complet», prévient Koenig. «Le «presque» fait référence à l’accès planifié à vos ondes cérébrales.»

«Cela est censé se produire via une interface cerveau-ordinateur (BCI), appelée Neurolink – développée par Elon Musk. Il présente une interface d’ondes électroniques avec le cerveau humain qui, d’ici là, aura été converti en un champ électromagnétique (CEM), de sorte qu’il puisse recevoir des commandes numériques qui vont influencer notre comportement, ou peut être désactivé – RIP – comme est peut-être plus pratique pour la Cabale mondiale.»

Vous trouverez plus d’informations sur l’arnaque au vaccin contre le coronavirus [2019] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. sur Pandemic.news.

Un fabricant de vaccins propose des injections annuelles de COVID-19 pour tout le monde … la propagande (et le profit) ne finissent jamais

Si vous vous demandez comment les vaccins contre la COVID-19 que les gens reçoivent ces jours-ci vont résister à un virus en constante mutation, vous n’êtes pas seul. Il semble que même les entreprises qui fabriquent les vaccins ne sont pas encore tout à fait certaines de leurs performances au fil du temps, ce qui nous donne à tous une autre raison solide de réfléchir très attentivement avant de faire la queue pour un vaccin.

S’adressant à Meg Tirrell de CNBC, le PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, a admis que le vaccin COVID-19 pourrait bien finir par ressembler au vaccin contre la grippe saisonnière et que les gens pourraient avoir besoin de l’obtenir chaque année parce que le virus peut muter à mesure qu’il se propage.

«Chaque fois qu’il mute, c’est presque comme un autre clic du cadran, pour ainsi dire, où nous pouvons voir une autre variante, une autre mutation qui peut avoir un impact sur sa capacité à repousser les anticorps ou à avoir un type de réponse différent non seulement à une thérapeutique mais aussi à un vaccin», a-t-il concédé.

Les experts estiment que la COVID-19 deviendra une maladie endémique qui sera toujours présente dans le monde, même si on espère que nous le verrons à des niveaux bien inférieurs à ce que nous voyons actuellement. Cela signifie que tout comme la grippe et d’autres maladies endémiques, les responsables de la santé devront constamment rechercher de nouvelles variantes de coronavirus afin que des vaccins puissent être créés pour les combattre.

Nous ne savons tout simplement pas combien de temps durera la protection vaccinale contre la COVID-19

En d’autres termes, toutes les personnes qui ont reçu des vaccins ces jours-ci et qui pensent avoir résolu le problème pour de bon vont avoir une mauvaise surprise lorsque l’hiver prochain arrive – ou même plus tôt, car nous ne savons tout simplement pas combien de temps la protection des vaccins actuellement offerts durera.

Certaines personnes qui ont eu la COVID-19 et se sont rétablies ont déjà été infectées une deuxième fois, et les chercheurs ne savent toujours pas ce que cela signifie sur la durée pendant laquelle une personne peut s’attendre à être immunisée contre le virus – bien que ce ne soit pas vraiment prometteur. Les fabricants de vaccins ont cherché des moyens de rendre les vaccins plus efficaces et de leur permettre de fournir une protection immunitaire plus longue que les infections naturelles, même si on ne sait pas quels risques supplémentaires cela entraînerait pour la vaccination.

De nombreuses personnes qui ont reçu le premier des vaccins à deux doses actuellement administrés aux États-Unis par Pfizer et Moderna ont signalé des effets secondaires tels que des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires, des douleurs au site d’injection et de la fatigue. Ceux qui ont reçu la deuxième dose rapportent souvent que ses effets secondaires sont plus puissants.

Les données de V-safe, une application qui permet aux gens de signaler les effets secondaires des vaccins COVID-19 au CDC, montrent que les effets secondaires que les gens subissent dans la semaine suivant leur deuxième vaccin sont plus forts que le premier, avec 17 pour cent signalant des muscles courbatures après le premier tour et 42 pour cent les signalant après le deuxième coup; les chiffres de la fatigue grimpent de 17 pour cent après le premier coup à 50 pour cent après le second. D’autres réactions, comme des nausées, des douleurs articulaires, de la fièvre, des frissons, des douleurs et des maux de tête, ont également augmenté après la deuxième injection.

Si les gens ont besoin de se faire vacciner chaque année ou même quelques fois par an, ils pourraient bien ressentir ces effets secondaires encore et encore – sans parler des effets potentiels d’une exposition cumulative aux ingrédients des vaccins.

Étant donné les nombreuses inconnues sur le type de protection que ces vaccins offrent, la durée de cette protection et les effets secondaires potentiels qu’ils pourraient causer à long terme, les gens devraient peser soigneusement les risques et les avantages du vaccin avant de prendre rendez-vous.

«C’est ce que dirait une puce électronique», plaisante Twitter après avoir piqué la fille de Bill Gates en se moquant de la théorie du complot vaccin de Covid-19

© Matthew Knight / Piscine via REUTERS (L) / REUTERS / Amir Cohen / File Photo (R) © Instagram / jenniferkgates

Jennifer K. Gates, fille du fondateur de Microsoft Bill Gates, a tenté de se moquer des nombreuses théories du complot entourant son père «génie» après avoir reçu un vaccin Covid-19, pour faire face à une vague de ridicule elle-même.

«Malheureusement, le vaccin n’a PAS implanté mon père de génie dans mon cerveau – si seulement l’ARNm avait ce pouvoir …..!» Jennifer Gates a écrit sur Instagram, ajoutant un emoji de visage clin d’œil. La déclaration accompagnait une image d’elle après avoir reçu un vaccin Covid-19.

Il y a eu de nombreuses théories du complot sur les réseaux sociaux à propos de Bill Gates et de l’implication de sa fondation dans le développement de vaccins Covid, dont une populaire – et généralement partagée de façon moqueuse – selon laquelle le milliardaire veut implanter des micropuces dans les gens par le biais d’un vaccin. Gates a même déjà reconnu le discours et l’a évidemment rejeté.

Jennnifer Gates, Bill's daughter, received a COVID-19 vaccine shot. She claimed it didn't come with a microchip.

But that's exactly what someone who had been microchipped would say. https://t.co/jF8kWiWWZ3 — Pitt Griffin (@pittgriffin) February 14, 2021

«J’ai le privilège de recevoir ma première dose d’ARNm pour apprendre à mes cellules à développer une réponse immunitaire protectrice contre ce virus. En tant qu’étudiante en médecine et aspirante médecin, je suis reconnaissante qu’elle me donnera protection et sécurité pour ma future pratique», a ajouté Gates dans son message Instagram.

Beaucoup n’ont pas participé à la célébration et ont plutôt profité de la mention de la théorie de la puce électronique de Bill Gates pour faire des blagues.

«Jennifer Gates, la fille de Bill, a reçu un vaccin contre la COVID-19. Elle a affirmé qu’il n’était pas livré avec une puce électronique. Mais c’est exactement ce que dirait quelqu’un qui avait reçu une micropuce», a écrit un utilisateur de Twitter en réponse à l’annonce de la fille de 24 ans de Gates.

Jennnifer Gates, la fille de Bill, a reçu un vaccin contre la COVID-19. Elle a affirmé qu’il n’était pas livré avec une micropuce, mais c’est exactement ce que dirait quelqu’un qui avait été micropuce. https://t.co/jF8kWiWWZ3

– Pitt Griffin (@pittgriffin) 14 février 2021

@JenniferGates dit qu’il n’y a pas d’effets secondaires à la photo. Puis elle a détruit San Francisco. pic.twitter.com/eqfmGQkBM8

– John Santy (@ JohnSanty12) 14 février 2021

Exactement ce que vous diriez si Bill Gates était implanté dans votre cerveau https://t.co/JPB47vHoJ6

– Conversation de notre génération (@ConOfOurGen) 14 février 2021

D’autres ont pris le poste de manière moins humoristique et se sont demandé pourquoi une personne aussi jeune recevrait le vaccin avant qu’il ne soit offert à d’autres personnes plus à risque. Comme l’a expliqué Jennifer K. Gates dans sa légende Instagram, elle est étudiante en médecine et «aspirante médecin». Les étudiants en médecine et le personnel peuvent recevoir les vaccins Covid-19 depuis janvier.

Comment se fait-il que Jennifer Gates, fille aînée du fondateur de Microsoft, le milliardaire Bill Gates, ait reçu sa première dose du vaccin COVID-19, alors que des millions attendent toujours? Eh bien, je suppose que la richesse a vraiment ses privilèges.

– randler (@ randler14) 14 février 2021

Pourquoi Jennifer Gates, 24 ans, en bonne santé, saute-t-elle la ligne pour se faire vacciner alors que les Américains plus âgés à risque ne peuvent pas obtenir de rendez-vous? Vous n’avez peut-être pas hérité du génie de votre père comme vous le prétendez, mais vous avez certainement son sens du droit.

– BeaglesForTrump (@ nice1959) 14 février 2021

Vaccin pour les cinglés ultra riches https://t.co/ujLNMfeMX4

– KJR Molon (@KjrMolon) 12 février 2021

Gates est dans sa deuxième année de médecine à la Icahn School of Medicine de New York à Mount Sinai.

AVERTISSEMENT URGENT ¡¡INGRÉDIENT DU VACCIN COVID-19 UTILISÉ POUR LES INJECTIONS MORTELLES EN RÉPRIMANDE DE MORT ¡¡

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN DE REVUES NÉGATIVES NE PEUVENT PAS ARRÊTER LA VÉRITÉ À S’EXPOSER

=================================================== ===============================

ANGLAIS (DEUTSCHE KURZBESCHREIBUNG s. Unten)

Le prisonnier

Quels sont les ingrédients et les excipients des vaccins COVID-19?

Mort par injection intraveineuse de chlorure de potassium: évaluation de la détectabilité analytique:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21923800/

————————————————– ——-

COVID-19-IMPFSTOFFZUTATEN FÜR TÖDLICHE INJEKTIONEN IN DER TODESREIHE !!

Est-ce que sind die Inhaltsstoffe und Hilfsstoffe in den COVID-19-Impfstoffen?

Tod durch intravenöse Kaliumchlorid-Injektion: Bewertung der analytischen Nachweisbarkeit:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21923800/

————————————————– ———

Tägliche politische und Geoengineering-Nachrichten:

https://vk.com/chembuster

Meine Kanäle:

https://www.bitchute.com/channel/chembuster/

https://vimeo.com/chembuster

Mes salutations personnelles de l’Allemagne vont à tous les patriotes du monde:

Lauréat du prix Nobel Kary Mullis, PhD sur Anthony Fauci

Kary Mullis, PhD, lauréat du prix Nobel pour avoir inventé la technique de réaction en chaîne par polymérase (PCR), parlant d’Anthony Fauci, déclare: « Il ne sait rien de quoi que ce soit. »

« Il [Fauci] ne comprend pas la médecine et ne devrait pas être dans la situation où il se trouve. »

« Ces gars-là ont un agenda. »

«Ils élaborent leurs propres règles au fur et à mesure, et les changent quand ils le souhaitent.»

« Tony Fauci ne craint pas d’aller à la télévision devant les gens qui paient son salaire et se couchent directement devant la caméra. »

Cette interview a été réalisée par Gary Null, PhD.

Pour en savoir plus sur Kary Mullis, cliquez ici:

http://www.karymullis.com/biography.shtml

