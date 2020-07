Covid-19: Des experts critiquent l’affirmation selon laquelle le remdesivir réduit les taux de mortalité

Des experts ont critiqué la société pharmaceutique Gilead Sciences après avoir publié des données suggérant que son remdesivir, un médicament antiviral, peut réduire les taux de mortalité des patients atteints de covid-19. Ils affirment que la recherche est intrinsèquement erronée et que les avantages revendiqués sont surestimés et promus de manière inappropriée dans les communiqués de presse.

La société basée en Californie a déclaré que le remdesivir par voie intraveineuse avait réduit la mortalité de 62% par rapport au traitement standard dans l’essai SIMPLE de 1132 patients principalement aux Etats-Unis d’Amérique. Ses données ont montré que 7,6% des patients covid-19 traités avec le médicament sont décédés, contre 12,5% des patients témoins.

Cependant, l’étude a comparé de manière cruciale les groupes traités et non traités dans différentes cohortes traitées dans différentes conditions. Les patients remdesivir ont été comparés à un groupe historique de plus de 800 patients sur la «norme de soins» des autres médicaments et de l’oxygène.

Les experts n’ont pas tardé à rejeter la signification des résultats.

Martin Landray, professeur de médecine et d’épidémiologie à l’Université d’Oxford et responsable de la recherche de l’essai RECOVERY comparant les traitements pour covid-19, a déclaré: «Ce qui a été rapporté est une association – les résultats de la comparaison de deux groupes de patients plutôt différents. Il est impossible de tirer des conclusions sur les véritables effets du remdesivir sur la survie. Pour cela, nous avons besoin de preuves solides provenant de grands essais contrôlés randomisés – et nous n’en avons tout simplement pas encore.»

Merdad Parsey, médecin-chef de Gilead, a déclaré dans un communiqué: «Nous travaillons à élargir notre compréhension de la pleine utilité du remdesivir. Nous partageons les données avec la communauté des chercheurs aussi rapidement que possible dans le but de fournir des mises à jour transparentes et en temps opportun sur les nouveaux développements avec remdesivir.»

Les médias grand public ont rapidement signalé que le médicament avait été lié à une réduction significative des taux de mortalité. Quelques heures après l’annonce du 10 juillet, le cours de l’action de Gilead a augmenté de 3%. La société a déclaré qu’elle facturerait aux systèmes de santé des pays développés environ 1900 £ (2090 €; 2400 $) pour une cure de cinq jours de remdesivir.

En mai, le BMJ a signalé que certains patients du NHS hospitalisés avec covid-19 pourraient recevoir du remdesivir, fourni gratuitement par Gilead, dans le cadre du programme d’accès d’urgence aux médicaments.1 Une porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré Le BMJ cette semaine, il n’a pas été en mesure de dire combien de patients du NHS ont reçu le médicament parce que les données étaient commercialement sensibles.

La décision de le mettre à la disposition des patients du NHS a été motivée par un rapport dans le New England Journal of Medicine suggérant que le remdesivir a raccourci le délai de récupération d’environ quatre jours.2 Cependant, ces données se sont également avérées controversées car l’essai a été arrêté tôt et fourni seulement des résultats préliminaires. De plus, il est apparu que le principal résultat clinique avait été modifié après la randomisation des patients.

Le même jour que l’étude NEJM a été publiée, le Lancet a rapporté des données randomisées, en double aveugle, contrôlées par placebo provenant de médecins chinois qui suggéraient que le remdesivir ne montrait aucun avantage significatif pour accélérer le rétablissement après la covid-19 ou réduire la mortalité.3

Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré que le battage médiatique sur les données SIMPLE soulevait une fois de plus des questions éthiques sur la promotion par Gilead du remdesivir comme traitement covid-19. Il a déclaré que «l’approche de l’entreprise pour obtenir des preuves d’essai randomisées appropriées pour l’efficacité, en particulier en termes de mortalité, du remdesivir était inférieure aux normes que j’attendrais d’une grande entreprise pharmaceutique éthique».

Cet article est mis gratuitement à disposition conformément aux termes et conditions du site Web de BMJ pour la durée de la pandémie de covid-19 ou jusqu’à ce que BMJ en décide autrement. Vous pouvez utiliser, télécharger et imprimer l’article à des fins licites et non commerciales (y compris l’exploration de texte et de données) à condition que toutes les mentions de copyright et marques déposées soient conservées. https://bmj.com/coronavirus/usage

Références

01 ↵ Kmietowicz Z. Covid-19: certains patients du NHS seront traités avec du remdesivir. BMJ2020; 369: m2097. doi: 10.1136 / bmj.m2097 pmid: 32457029 Texte intégral GRATUIT Google Scholar

02 ↵ Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir pour le traitement de covid-19: rapport préliminaire. N Engl J Med2020. doi: 10.1056 / NEJMoa2007764. CrossRefPubMedGoogle Scholar

03 ↵ Wang Y, Zhang D, Du G et al. Remdesivir chez les adultes atteints de COVID-19 sévère: un essai multicentrique randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo. Lancet2020; 395: 1569-78. doi: 10.1016 / S0140-6736 (20) 31022-9 pmid: 32423584 CrossRefPubMedGoogle Scholar

Michael Day

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : BMJ